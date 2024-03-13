«Отступившая из Невельского 47-я ОМБр ВСУ успела вывести бронетехнику, но бросила много оружия»

Наши бойцы при массированной поддержке артиллерии фактически на плечах противника вошли в Невельское (...) Естественно, при бегстве противник бросил достаточно большое количество оружия, в том числе и западных образцов. Из интересных находок - это гранатометы западного производства. Скорее всего, это оружие, которым была укомплектована 47-я бригада ВСУ

В районе Невельского большого количества вражеской техники иностранного образца не было подбито. Это связано с тем, что украинские формирования после подбития четвертого танка Abrams заблаговременно из-под Красногоровки, Невельского оттянули технику в сторону Красноармейска (Покровск)