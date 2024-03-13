Отступившая из Невельского 47-я ОМБр ВСУ успела вывести бронетехнику, но бросила много оружия

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Отступившая из Невельского 47-я ОМБр ВСУ успела вывести бронетехнику, но бросила много оружия

Населенный пункт Невельское, перешедший под контроль российской армии, обороняла небезызвестная 47-я отдельная механизированная бригада ВСУ, на вооружении которой стоит западная бронетехника. Убегая их села, украинские подразделения бросили много оружия, но вот тяжелую технику они отвели в тыл заранее, чтобы было легче отступать. Об этом рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

Российские бойцы, бравшие Невельское, обнаружили очень большое количество брошенного оружия, в том числе и западного образца. Противник просто не успел все эвакуировать, потому что наши вошли в поселок буквально на плечах отступающих и выбили их, закрепившись на новых позициях.



Наши бойцы при массированной поддержке артиллерии фактически на плечах противника вошли в Невельское (...) Естественно, при бегстве противник бросил достаточно большое количество оружия, в том числе и западных образцов. Из интересных находок - это гранатометы западного производства. Скорее всего, это оружие, которым была укомплектована 47-я бригада ВСУ

- приводит РИА Новости слова Кимаковского.

А вот бронетехнику всушники из села вывели заранее, как будто зная, что их из него выбьют. Поэтому в окрестностях Невельского так мало подбитой техники. Также выведена техника и из-под Красногоровки. По данным разведки, все танки и БМП 47-я бригада отправила под Покровск, подальше от передовой.

В районе Невельского большого количества вражеской техники иностранного образца не было подбито. Это связано с тем, что украинские формирования после подбития четвертого танка Abrams заблаговременно из-под Красногоровки, Невельского оттянули технику в сторону Красноармейска (Покровск)

- добавил советник Пушилина.

Накануне российское Минобороны сообщило о взятии Невельского на Донецком направлении. Село находится на господствующей высоте, что дает российским войскам определенные преимущества. Кроме того, контроль на Невельским позволяет нашим развить наступление сразу в двух направлениях.
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    7 комментариев
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    1. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      -4
      Сегодня, 06:22
      «Отступившая из Невельского 47-я ОМБр ВСУ успела вывести бронетехнику, но бросила много оружия» —

      ***
      — На бронетехнике отступать сподручнее ...
      ***
    2. Андрей Николаевич Ранг пользователя
      Андрей Николаевич
      0
      Сегодня, 06:31
      Шо нэ зьим то понадкусюю.)
    3. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +3
      Сегодня, 06:46
      бронетехнику всушники из села вывели заранее
      Если предполагали, что сдадут село, то тактически сделали по их мнению правильно с учетом отношения к американской технике. К тому же очевидно, что главную роль в этом сыграли американцы, которые были очень недовольны (мягко сказано) потерей своих "Абрамсов".
    4. Керенский Ранг пользователя
      Керенский
      -1
      Сегодня, 07:14
      Снаряды и мины, выложенные "на грунт" обратно упаковывать запрещено. А гранатомёты так и не сфоткали?
      1. ser-pov Ранг пользователя
        ser-pov
        0
        Сегодня, 07:28
        Ну значит, уничтожат на месте наши ребята... Хо.хлы видать не успели..
    5. Ломастер Ранг пользователя
      Ломастер
      -1
      Сегодня, 07:24
      Ладно, хоть так. Но опять же, почему дают уходить? Ведь на марше проще подбить тот же танк, чем в укрытии. Ну, это вопрос с дивана. Хочется больше видео горелых леопардов и абрашек. )
    6. Pharmacist Ранг пользователя
      Pharmacist
      0
      Сегодня, 07:27
      Ненужные западные трофеи отгрузить йеменским хуситам, дабы вернули западным "партнёрам"!

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