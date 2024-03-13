Отступившая из Невельского 47-я ОМБр ВСУ успела вывести бронетехнику, но бросила много оружия
Населенный пункт Невельское, перешедший под контроль российской армии, обороняла небезызвестная 47-я отдельная механизированная бригада ВСУ, на вооружении которой стоит западная бронетехника. Убегая их села, украинские подразделения бросили много оружия, но вот тяжелую технику они отвели в тыл заранее, чтобы было легче отступать. Об этом рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
Российские бойцы, бравшие Невельское, обнаружили очень большое количество брошенного оружия, в том числе и западного образца. Противник просто не успел все эвакуировать, потому что наши вошли в поселок буквально на плечах отступающих и выбили их, закрепившись на новых позициях.
- приводит РИА Новости слова Кимаковского.
А вот бронетехнику всушники из села вывели заранее, как будто зная, что их из него выбьют. Поэтому в окрестностях Невельского так мало подбитой техники. Также выведена техника и из-под Красногоровки. По данным разведки, все танки и БМП 47-я бригада отправила под Покровск, подальше от передовой.
- добавил советник Пушилина.
Накануне российское Минобороны сообщило о взятии Невельского на Донецком направлении. Село находится на господствующей высоте, что дает российским войскам определенные преимущества. Кроме того, контроль на Невельским позволяет нашим развить наступление сразу в двух направлениях.
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