Японская ракета Kairos с разведывательным спутником на борту взорвалась через несколько секунд после старта

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Японская ракета Kairos с разведывательным спутником на борту взорвалась через несколько секунд после старта

Неудачей для Японии завершился первый пуск твердотопливной ракеты Kairos от компании Space One. Она должна была вывести на орбиту экспериментальный разведывательный спутник, однако что-то пошло не так.

Съёмка старта новейшей 18-метровой японской ракеты осуществлялась с вертолёта.



Начав движение вверх со стартовой площадки, ракета Kairos сразу же начала отклоняться от вертикали, и примерно через 6-7 секунд прогремел мощный взрыв. Обломки ракеты упали в непосредственной близости от стартового комплекса и продолжили горение. Причём в результате взрыва небольшие фрагменты разлетелись на сотни метров.

Происшествие зафиксировано на полуострове Кии крупнейшего японского острова Хонсю.

Официальный представитель компании заявил о том, что они приступили к расследованию инцидента.

Спутник, который предполагалось вывести на орбиту, должен был заменить несколько разведывательных японских спутников, срок эксплуатации которых истекает.

Примечательно, что компания, которая создала эту ракету, сама была создана менее 6 лет назад. Её основным девизом стало удешевление полётов в космос. Президент компании Масакадзу Тойода ранее заявлял, что ракеты компании будут использоваться для «курьерской космической службы». Пока с удешевлением явно не задалось. Средства на первый старт Kairos выделялись в том числе Банком развития Японии.

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    15 комментариев
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    1. marchcat Ранг пользователя
      marchcat
      +4
      Сегодня, 07:02
      Японская ракета Kairos с разведывательным спутником на борту взорвалась
      Правильно сделала, нечего космос засорять всякими спутниками.
      1. AllX_VahhaB Ранг пользователя
        AllX_VahhaB
        0
        Сегодня, 07:11
        Цитата: marchcat
        Правильно сделала, нечего космос засорять всякими спутниками.

        Да это опять Петров с Башировым...
        1. Lev_Russia Ранг пользователя
          Lev_Russia
          0
          Сегодня, 07:31
          Красивый фейерверк... Не взлетела, зато так красиво рванула... Прям загляденье... Почаще бы...Даже извиняться не буду - они над нашими неудачами также ёрничают... am
    2. Yngvar Ранг пользователя
      Yngvar
      +5
      Сегодня, 07:04
      Дороговатый фейерверк получился! Но приятно!
      Старым разведспутникам добавят "молодости" еще как минимум на годик, если доживут...
    3. Леха с Андроида. Ранг пользователя
      Леха с Андроида.
      +3
      Сегодня, 07:04
      Отлично японцы...так держать.
      Замечательный финал японской космонавтики.
    4. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +5
      Сегодня, 07:07
      «Официальный представитель компании заявил о том, что они приступили к расследованию инцидента» —

      ***
      1. Голландец Михель Ранг пользователя
        Голландец Михель
        0
        Сегодня, 07:28
        Весело товарищу Киму! wink------
    5. lukash66 Ранг пользователя
      lukash66
      +3
      Сегодня, 07:08
      Тойода случаем не родственник основателя Тойоты, у того тоже фамилия Тойода. А так да, верной дорогой идут товарищи.))
    6. Sergei Timofeich Ранг пользователя
      Sergei Timofeich
      0
      Сегодня, 07:14
      Кто то может делать авто,но не может делать ракеты,и наоборот,в этом плане надо похвалить американцев,люди со всего мира делают эту страну дееспособной....
    7. Ломастер Ранг пользователя
      Ломастер
      +1
      Сегодня, 07:16
      Да уж. Эффектно! Японцы пренебрегли главным правилом - увести ракету от старта. То есть в программе ракеты должна быть заложена работа двигателей не менее 40 секунд, чтобы предотвратить падение ракеты на стартовый стол и тем самым спасти его. Потому что старт дороже в сотни аз самой ракеты. Теперь японцам нужно свой старт восстанавливать. А это долго и дорого.
    8. Grossvater Ранг пользователя
      Grossvater
      +1
      Сегодня, 07:18
      Петров с Башировым wink ?
      Как же без них то!
    9. Pharmacist Ранг пользователя
      Pharmacist
      0
      Сегодня, 07:20
      "Компания, которая создала эту ракету, сама была создана менее 6 лет назад. Её основным девизом стало удешевление полётов в космос."

      Дёшево и качественно - деньги на ветер, не ожидал от японцев такой глупости. Ещё в детстве мама всегда говорила, что мы не слишком богаты покупать дешёвые вещи.
    10. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      0
      Сегодня, 07:27
      Смотрел бы на такое вечно! wink
    11. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      0
      Сегодня, 07:34
      компания, которая создала эту ракету, сама была создана менее 6 лет назад. Её основным девизом стало удешевление полётов в космос.
      Японцы решили чем они хуже американского Маска, но пока получилось неудачно. Как говорится - Per aspera ad astra (Через тернии к звездам).
    12. Tagan Ранг пользователя
      Tagan
      0
      Сегодня, 07:35
      Поздравляю япошек с неудачным пуском! Даст Бог, не последним.

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