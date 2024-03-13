Японская ракета Kairos с разведывательным спутником на борту взорвалась через несколько секунд после старта

Неудачей для Японии завершился первый пуск твердотопливной ракеты Kairos от компании Space One. Она должна была вывести на орбиту экспериментальный разведывательный спутник, однако что-то пошло не так.Съёмка старта новейшей 18-метровой японской ракеты осуществлялась с вертолёта.Начав движение вверх со стартовой площадки, ракета Kairos сразу же начала отклоняться от вертикали, и примерно через 6-7 секунд прогремел мощный взрыв. Обломки ракеты упали в непосредственной близости от стартового комплекса и продолжили горение. Причём в результате взрыва небольшие фрагменты разлетелись на сотни метров.Происшествие зафиксировано на полуострове Кии крупнейшего японского острова Хонсю.Официальный представитель компании заявил о том, что они приступили к расследованию инцидента.Спутник, который предполагалось вывести на орбиту, должен был заменить несколько разведывательных японских спутников, срок эксплуатации которых истекает.Примечательно, что компания, которая создала эту ракету, сама была создана менее 6 лет назад. Её основным девизом стало удешевление полётов в космос. Президент компании Масакадзу Тойода ранее заявлял, что ракеты компании будут использоваться для «курьерской космической службы». Пока с удешевлением явно не задалось. Средства на первый старт Kairos выделялись в том числе Банком развития Японии.

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