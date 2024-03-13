Японская ракета Kairos с разведывательным спутником на борту взорвалась через несколько секунд после старта
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Неудачей для Японии завершился первый пуск твердотопливной ракеты Kairos от компании Space One. Она должна была вывести на орбиту экспериментальный разведывательный спутник, однако что-то пошло не так.
Съёмка старта новейшей 18-метровой японской ракеты осуществлялась с вертолёта.
Начав движение вверх со стартовой площадки, ракета Kairos сразу же начала отклоняться от вертикали, и примерно через 6-7 секунд прогремел мощный взрыв. Обломки ракеты упали в непосредственной близости от стартового комплекса и продолжили горение. Причём в результате взрыва небольшие фрагменты разлетелись на сотни метров.
Происшествие зафиксировано на полуострове Кии крупнейшего японского острова Хонсю.
Официальный представитель компании заявил о том, что они приступили к расследованию инцидента.
Спутник, который предполагалось вывести на орбиту, должен был заменить несколько разведывательных японских спутников, срок эксплуатации которых истекает.
Примечательно, что компания, которая создала эту ракету, сама была создана менее 6 лет назад. Её основным девизом стало удешевление полётов в космос. Президент компании Масакадзу Тойода ранее заявлял, что ракеты компании будут использоваться для «курьерской космической службы». Пока с удешевлением явно не задалось. Средства на первый старт Kairos выделялись в том числе Банком развития Японии.
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