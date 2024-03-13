«ПЗРК Stinger вместо ЗРК Patriot»: В Пентагоне раскрыли детали нового пакета военной помощи Украине

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«ПЗРК Stinger вместо ЗРК Patriot»: В Пентагоне раскрыли детали нового пакета военной помощи Украине

Американский лидер Джо Байден поручил Госдепу выделить Киеву помощь на сумму не менее 126 млн. долларов, призвав Конгресс "как можно скорее" одобрить 60 млрд., иначе "будет поздно". Об этом говорится в распространенном заявлении Белого дома.

Глава Госдепа Энтони Блинкен получил от Байдена поручение определить важность для нацбезопасности США выделение средств Украине, но не более чем на 126 млн. долларов. Откуда будут взяты средства сведений нет, других подробностей тоже. Имеется только уведомление.

Настоящим я делегирую госсекретарю полномочия (...), чтобы определить, важно ли для интересов безопасности Соединенных Штатов предоставление помощи Украине до $126 млн

- говорится в сообщении.



Кроме того, в Белом доме подтвердили, что США готовят к отправке на Украину первый в этом году пакет военной помощи на сумму 300 млн. долларов. Средства нашлись у Пентагона, якобы они были сэкономлены из ранее выделенных. Решение принято на фоне "критической ситуации" на линии боевого столкновения, при этом заявляется, что выделенной помощи хватит всего на "несколько недель".

От имени президента США Джо Байдена я объявляю о чрезвычайном пакете помощи в области безопасности на сумму $300 млн, в него войдут вооружение и оборудование

- заявил советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан.

В Пентагоне раскрыли детали нового пакета помощи Украине, американцы отправят Киеву переносные зенитные ракетные комплексы Stinger, видимо, на фоне потери пусковых установок ЗРК Patriot, боеприпасы для ПВО, противотанковые средства в количестве 84 единиц и 155-мм снаряды.
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    14 комментариев
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    1. evgen1221 Ранг пользователя
      evgen1221
      +3
      Сегодня, 07:33
      Когда до пращей и луков дойдут?
      1. частное лицо Ранг пользователя
        частное лицо
        +2
        Сегодня, 07:58
        американцы отправят Киеву переносные зенитные ракетные комплексы Stinger,

        Как бы эти Stinger в N-ом количестве не оказались на территории России , а то туннеле и мосты взрывают как бы дело до самолётов не дошло.
        1. Аль Манах Ранг пользователя
          Аль Манах
          +1
          Сегодня, 08:34
          Да, это реальная угроза любому аэропорту.
      2. Кот Александрович Ранг пользователя
        Кот Александрович
        0
        Сегодня, 09:41
        И только в кредит...............
    2. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      +4
      Сегодня, 07:35
      призвав Конгресс "как можно скорее" одобрить 60 млрд., иначе "будет поздно".

      Поздно для кого...??? Если для самого Байдена, то для него всё уже поздно... Если для Окраины, меньше покочевряжится... Если для Штатов, всему миру только лучше станет!!! am
    3. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +2
      Сегодня, 07:36
      «ПЗРК Stinger вместо ЗРК Patriot» —

      ***
      — Просто "масштаб" другой ...
      ***
    4. Uprun Ранг пользователя
      Uprun
      +2
      Сегодня, 07:36
      Чрезвычайный пакет - это как про посла, полномочный, чрезвычайный и посол на хутор бабочек ловить?
    5. Южноукраинец Ранг пользователя
      Южноукраинец
      +2
      Сегодня, 07:40
      .Американский лидер Джо Байден поручил Госдепу выделить Киеву помощь на сумму не менее 126 млн.

      Это они уже всем госдепом скидываются, кто сколько может. А 300 млн. это раскошеливался Пентагон, таким же образом.
    6. Msi Ранг пользователя
      Msi
      +2
      Сегодня, 07:44
      Средства нашлись у Пентагона, якобы они были сэкономлены из ранее выделенных

      Из карманов достали видимо заинтересованные лица, суммы то небольшие... laughing
    7. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +3
      Сегодня, 07:44
      пакет военной помощи на сумму 300 млн. долларов. Средства нашлись у Пентагона, якобы они были сэкономлены из ранее выделенных
      В прошлый раз Пентагон умудрился якобы "сэкономить" 5 млрд., а сегодня наскребли только 300 млн. Куда делся энтузиазм?
      выделенной помощи хватит всего на "несколько недель".
      Это при том, что она вся доедет до ЛБС и не будет частично уничтожена на складах после разгрузки.
    8. bambr731 Ранг пользователя
      bambr731
      +2
      Сегодня, 07:52
      Кроме того, в Белом доме подтвердили, что США готовят к отправке на Украину первый в этом году пакет военной помощи на сумму 300 млн. долларов. Средства нашлись у Пентагона, якобы они были сэкономлены из ранее выделенных.

      Пентагон экономил на чём-то?! Бред похлеще того, что офис украинского клоуна несёт
    9. Сергей Викторович Королев Ранг пользователя
      Сергей Викторович Королев
      0
      Сегодня, 07:59
      Пряной посол. Черезвычайный посол. И нахрен по.ол.
    10. Комментарий был удален.
    11. Копчёный Ранг пользователя
      Копчёный
      -2
      Сегодня, 08:03
      Вроде на следующий неделе США объявят о поставках вна Украину ракет ATACMS. Хотя наверно они уже там.
      Представляю как крышу в комментах сорвёт, больше обычного. Ну там с бомбить мосты днепровские, ядерный удар по Банковой, Вашингтону, Брюсселю и тп привычное в таких случаях.
      1. Ломастер Ранг пользователя
        Ломастер
        +1
        Сегодня, 09:06
        Заминусили горепатриоты. ) Я тоже уверен, что весь набор ракет уже на 404. Ждут отмашки для запусков.

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