«ПЗРК Stinger вместо ЗРК Patriot»: В Пентагоне раскрыли детали нового пакета военной помощи Украине

Настоящим я делегирую госсекретарю полномочия (...), чтобы определить, важно ли для интересов безопасности Соединенных Штатов предоставление помощи Украине до $126 млн

От имени президента США Джо Байдена я объявляю о чрезвычайном пакете помощи в области безопасности на сумму $300 млн, в него войдут вооружение и оборудование

Американский лидер Джо Байден поручил Госдепу выделить Киеву помощь на сумму не менее 126 млн. долларов, призвав Конгресс "как можно скорее" одобрить 60 млрд., иначе "будет поздно". Об этом говорится в распространенном заявлении Белого дома.Глава Госдепа Энтони Блинкен получил от Байдена поручение определить важность для нацбезопасности США выделение средств Украине, но не более чем на 126 млн. долларов. Откуда будут взяты средства сведений нет, других подробностей тоже. Имеется только уведомление.- говорится в сообщении.Кроме того, в Белом доме подтвердили, что США готовят к отправке на Украину первый в этом году пакет военной помощи на сумму 300 млн. долларов. Средства нашлись у Пентагона, якобы они были сэкономлены из ранее выделенных. Решение принято на фоне "критической ситуации" на линии боевого столкновения, при этом заявляется, что выделенной помощи хватит всего на "несколько недель".- заявил советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан.В Пентагоне раскрыли детали нового пакета помощи Украине, американцы отправят Киеву переносные зенитные ракетные комплексы Stinger, видимо, на фоне потери пусковых установок ЗРК Patriot, боеприпасы для ПВО, противотанковые средства в количестве 84 единиц и 155-мм снаряды.