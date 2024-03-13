Портовые рабочие на японской Окинаве отказались обслуживать прибывший в порт эсминец «Рафаэль Перальта» ВМС США

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Портовые рабочие на японской Окинаве отказались обслуживать прибывший в порт эсминец «Рафаэль Перальта» ВМС США

Американский эсминец «Рафаэль Перальта» с системой Aegis, пришвартовавшись в порту на японском острове Исигаки, оказался в эпицентре скандала. Выяснилось, что рабочие порта в связи с заходом корабля ВМС США в этот порт в префектуре Окинава начали забастовку, а местные жители - акцию протеста. Японские портовые рабочие отказались обслуживать боевой корабль, мотивируя это тем, что его размеры не соответствуют принятым для порта регламентам, а также тем, что их вообще никто не предупредил о заходе «Перальты» в порт Исигаки.

Известно о том, что американский корабль такого класса (водоизмещением около 9000 т и с 300 членами экипажа на борту) впервые бросил якорь в указанном японском порту.



Обращает на себя внимание тот факт, что против такого неожиданного визита высказался и губернатор Окинавы Денни Тамаки. По его словам, он «должен выразить обеспокоенность в связи с тем, что корабли такого класса будут заходить в порты префектуры».

В связи с «холодным» приёмом командир американского эсминца Стивен Шахта был вынужден организовать пресс-конференцию, причём прямо на палубе корабля, так как не смог сойти на берег с другими членами команды.

По словам офицера ВМС США, «Рафаэль Перальта» зашёл в порт Исигаки, чтобы экипаж смог отдохнуть и пополнить запасы топлива, воды и продовольствия. Далее Стивен Шахта перешёл к привычной американской риторике:

Мы находимся в этих водах, чтобы поддерживать свободу судоходства, чтобы они были открытыми и защищёнными.

Про демократию говорить не стал…

Скандал с заходом американского эсминца в порт Исигаки связан ещё и с тем, что буквально несколько дней назад власти префектуры Окинава обратились в МИД страны и Генконсульство США с запросом о запрете на вхождение крупных боевых кораблей в порты островов префектуры. Однако американская сторона демонстративно сделала обратное, показав, кто на японских островах настоящий хозяин…
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    27 комментариев
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    1. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      +2
      Сегодня, 07:38
      Янки, "гоу хоме" (Go home) .. Я правильно вас понял, японцы...??? Или опять бабок дайте...??? laughing
      1. Эдик Ранг пользователя
        Эдик
        -1
        Сегодня, 07:54
        Цитата: Lev_Russia
        Или опять бабок дайте...???

        "Акела промахнулся"как написал Редьярд Киплинг о таких случаях в жизни!И об этом все давно знают, так что таких эпизодов будет всё больше!
    2. Uprun Ранг пользователя
      Uprun
      +3
      Сегодня, 07:39
      Челядь бунтовать вздумала? Нюх совсем потеряли? Сечь розгами.
      1. dmi.pris1 Ранг пользователя
        dmi.pris1
        -1
        Сегодня, 08:02
        Какой бунт?Они что,против амерзской военщины?Отнюдь.Это как в старом ихнем кино-профсоюз не предупредили,они обиделись и вышли с битами....Одно слово-мафия..Тьфу-яуудза... yes
      2. Кот Александрович Ранг пользователя
        Кот Александрович
        0
        Сегодня, 09:45
        Сечь обязательно. Но надо бы и по гривеннику накинуть на каждое узкоглазое наглое рыло.
    3. Южноукраинец Ранг пользователя
      Южноукраинец
      +1
      Сегодня, 07:44
      Это япошки ещё подзабыли кто на них атомные бомбы скинул в 45ом. Надо напомнить.
    4. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      +5
      Сегодня, 07:46
      Про демократию говорить не стал…
      Про общечеловеческие ценности тоже wink
    5. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +2
      Сегодня, 07:53
      рабочие порта в связи с заходом корабля ВМС США в этот порт в префектуре Окинава начали забастовку, а местные жители - акцию протеста
      В Японии это периодически случается, как и демонстрации у американских баз, но американцы на это стараются не обращать внимание.
      Мы находимся в этих водах, чтобы поддерживать свободу судоходства, чтобы они были открытыми и защищёнными.
      И кто же там мешает свободе судоходства? Не иначе северокорейские и китайские рыбаки.
    6. Grossvater Ранг пользователя
      Grossvater
      0
      Сегодня, 07:53
      Цитата: Lev_Russia
      Или опять бабок дайте...???

      Думаю, что второе. У портовых служб стремление срубить бабла под любым соусом в заводских прошивках.
    7. Аль Манах Ранг пользователя
      Аль Манах
      -1
      Сегодня, 07:55
      власти префектуры Окинава обратились в МИД страны и Генконсульство США с запросом о запрете на вхождение крупных боевых кораблей в порты островов префектуры.

      А чего так? Это ж не бесплатно, омериганцы же платят за воду/еду и т.д., и чем больше корабль, тем больше денег идёт префектуре. Или нет?
    8. Msi Ранг пользователя
      Msi
      0
      Сегодня, 07:55
      запрете на вхождение крупных боевых кораблей в порты островов префектуры

      Японский милитаризм поднимает голову... Думаю они будут не против захода своих военных кораблей, любого класса...
      1. советник 2 уровня Ранг пользователя
        советник 2 уровня
        0
        Сегодня, 08:14
        а может просто в Японии, работник может отказаться выполнять работы, не предусмотренные его должностной инструкцией и ничего ему за это не будет? далеко не во всех странах так можно-просто отказаться обслуживать военный корабль прибывший с дружественным визитом- и без последствий от властей..
        1. Msi Ранг пользователя
          Msi
          -2
          Сегодня, 08:18
          далеко не во всех странах так можно-просто отказаться

          Какое совпадение... У нас тоже можно отказаться от небезопасной работы на металлургическом предприятии и ничего не будет... Так что почти как в Японии живём... laughing
          1. Grencer81 Ранг пользователя
            Grencer81
            +2
            Сегодня, 10:04
            Вообще то, согласно Трудовому Кодексу РФ, можно и отказаться,при этом, если руководство будет принуждать,то для него имеются меры репрессивного воздействия.Другое дело,что 99% работников просто боятся потерять работу и от этого готовы на всё.Даже на предательство своих товарищей по работе.
    9. Knizhnik Ранг пользователя
      Knizhnik
      +1
      Сегодня, 07:56
      От сказанного командиром корабля есть какое-то двусмысленно-нехорошее предчувствие. "Отдохнуть"... Этот протест местных жителей, он неспроста. Видимо, в прошлые разы янкесы так "наотдыхались", что от них устали все остальные.
      1. dmi.pris1 Ранг пользователя
        dmi.pris1
        +1
        Сегодня, 08:18
        На Окинаве регулярно происходят ЧП с амерзцами На них местные имеют зуб.
        1. курвиметр Ранг пользователя
          курвиметр
          0
          Сегодня, 09:40
          Верно. Еще со времён создания баз колотили их Даже знаменитый Масутатсу Ояма поучаствовал.
    10. Юрась_Беларусь Ранг пользователя
      Юрась_Беларусь
      +1
      Сегодня, 07:56
      Окинавцы могут протестовать до опупения, но остальную Японию это не трогает. Окинава - это не коренная территория Японии, а некая автономия, заселённая людьми, "похожими на японцев" и говорящими на каком-то "забавном" диалекте японского языка. Японские либералы и националисты вспоминают Окинаву со смесью пренебрежения и презрения, а поэтому они не обращают пристального внимания на протесты местных жителей.
      1. Grencer81 Ранг пользователя
        Grencer81
        0
        Сегодня, 10:08
        Да,окинавцы и айны там второй и третий сорта.
    11. HAM Ранг пользователя
      HAM
      -1
      Сегодня, 08:11
      Допрыгаются японцы:а ведь америкосы чтобы поставить "партнёров" в стойло,могут и август 45 повторить....в меньшем объёме,но могут...у янков крыша основательно потекла, слово против-и ты враг.....
    12. evgen1221 Ранг пользователя
      evgen1221
      0
      Сегодня, 08:29
      У японцев всё забюрократизировано и если чтото случилось не по бумажкам то они в ступор вподают, амеры как в анекдоте про маяк и авик приперлись не предупредив, вот и стоят.
    13. Громовик Ранг пользователя
      Громовик
      0
      Сегодня, 08:45
      Чужестранец задумчиво смотрит на берег.
      Глубокий сон всколыхнул воспоминание
      О чести самурая.
    14. Яро Полк Ранг пользователя
      Яро Полк
      0
      Сегодня, 08:53
      предложить япошам что они могут вылавливать морепродукты..если все матрасные базы попросят удалится со свой территория...ну..еще плюшки..газ за цену умеренную.
      1. Grencer81 Ранг пользователя
        Grencer81
        0
        Сегодня, 10:07
        Они и базы не уберут,и газ заберут,и морепродукты будут вытаскивать.... Если их там прессуют ы,то самураи сами смотрят по сторонам кого бы им прессануть.
    15. _DD_ Ранг пользователя
      _DD_
      0
      Сегодня, 09:12
      Не раскачивайте лодку Муриканского Империализма! ... Ой т.е. Эсминец! laughing
    16. Grencer81 Ранг пользователя
      Grencer81
      0
      Сегодня, 10:09
      Очень интересно,что кэп не стал распинаться про "демократию" и китайскую "угрозу". Мантры про "демократию" в словоблудии американцев на самом первом месте всегда и везде.
    17. sodium20 Ранг пользователя
      sodium20
      +1
      Сегодня, 10:19
      Япония должна проявить немного "самоуважения".
      Япония ведет себя как наложница империи США.
      Япония должна закрыть "печально известную" базу в Оккинаве.
      США используют японские базы для антироссийской и антикитайской деятельности.
      Империя США должна покинуть Азию.

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