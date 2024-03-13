Портовые рабочие на японской Окинаве отказались обслуживать прибывший в порт эсминец «Рафаэль Перальта» ВМС США

Мы находимся в этих водах, чтобы поддерживать свободу судоходства, чтобы они были открытыми и защищёнными.

Американский эсминец «Рафаэль Перальта» с системой Aegis, пришвартовавшись в порту на японском острове Исигаки, оказался в эпицентре скандала. Выяснилось, что рабочие порта в связи с заходом корабля ВМС США в этот порт в префектуре Окинава начали забастовку, а местные жители - акцию протеста. Японские портовые рабочие отказались обслуживать боевой корабль, мотивируя это тем, что его размеры не соответствуют принятым для порта регламентам, а также тем, что их вообще никто не предупредил о заходе «Перальты» в порт Исигаки.Известно о том, что американский корабль такого класса (водоизмещением около 9000 т и с 300 членами экипажа на борту) впервые бросил якорь в указанном японском порту.Обращает на себя внимание тот факт, что против такого неожиданного визита высказался и губернатор Окинавы Денни Тамаки. По его словам, он «должен выразить обеспокоенность в связи с тем, что корабли такого класса будут заходить в порты префектуры».В связи с «холодным» приёмом командир американского эсминца Стивен Шахта был вынужден организовать пресс-конференцию, причём прямо на палубе корабля, так как не смог сойти на берег с другими членами команды.По словам офицера ВМС США, «Рафаэль Перальта» зашёл в порт Исигаки, чтобы экипаж смог отдохнуть и пополнить запасы топлива, воды и продовольствия. Далее Стивен Шахта перешёл к привычной американской риторике:Про демократию говорить не стал…Скандал с заходом американского эсминца в порт Исигаки связан ещё и с тем, что буквально несколько дней назад власти префектуры Окинава обратились в МИД страны и Генконсульство США с запросом о запрете на вхождение крупных боевых кораблей в порты островов префектуры. Однако американская сторона демонстративно сделала обратное, показав, кто на японских островах настоящий хозяин…