Источник назвал сроки выхода на испытания восстановленного после аварии глубоководного аппарата АС-31 «Лошарик»
Ремонт и восстановление атомной подводной лодки специального назначения "АС-31", также называемой "Лошарик", фактически завершен, аппарат сохранил способность погружения на предельную глубину. Об этом сообщил источник в российском ВПК.
Глубоководный аппарат специального назначения АС-31 "Лошарик" восстановлен после пожара 2019 года, основные работы на подлодке завершены. По словам источника, аппарат сохранил способность погружения на глубину до 6 км, поскольку титановый корпус не пострадал. На данный момент на подлодке проводятся доделочные работы, после которых "Лошарик" выйдет на испытания. По планам они начнутся в первой половине лета.
- приводит ТАСС слова источника.
Ранее сообщалось, что планируемые сроки завершения работ и начало испытаний "Лошарика" - 2024 год, возвращение в боевой состав намечено на 2025-й. В 2021 году КБ "Малахит" разработало проект модернизации "Лошарика", который должен был занять до 4-х лет учитывая, что титановый корпус не пострадал.
1 июля 2019 года на борту глубоководного аппарата АС-31, находившегося в акватории Баренцева моря вспыхнул пожар, унесший жизни 14 моряков-подводников. Подводную лодку удалось спасти, после чего она была доставлена на военно-морскую базу в Североморске, откуда аппарат переместили в Центр судоремонта "Звездочка". Как сообщалось, АС-31 был нанесен существенный ущерб, огнем было повреждено все радиоэлектронное оборудование, автоматика, акустическая и навигационная системы, система жизнеобеспечения экипажа.
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