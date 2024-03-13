Источник назвал сроки выхода на испытания восстановленного после аварии глубоководного аппарата АС-31 «Лошарик»

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Источник назвал сроки выхода на испытания восстановленного после аварии глубоководного аппарата АС-31 «Лошарик»

Ремонт и восстановление атомной подводной лодки специального назначения "АС-31", также называемой "Лошарик", фактически завершен, аппарат сохранил способность погружения на предельную глубину. Об этом сообщил источник в российском ВПК.

Глубоководный аппарат специального назначения АС-31 "Лошарик" восстановлен после пожара 2019 года, основные работы на подлодке завершены. По словам источника, аппарат сохранил способность погружения на глубину до 6 км, поскольку титановый корпус не пострадал. На данный момент на подлодке проводятся доделочные работы, после которых "Лошарик" выйдет на испытания. По планам они начнутся в первой половине лета.



Ремонт "Лошарика" практически завершен. После некоторых остающихся работ планируется, что он выйдет на испытания в июне - июле

- приводит ТАСС слова источника.

Ранее сообщалось, что планируемые сроки завершения работ и начало испытаний "Лошарика" - 2024 год, возвращение в боевой состав намечено на 2025-й. В 2021 году КБ "Малахит" разработало проект модернизации "Лошарика", который должен был занять до 4-х лет учитывая, что титановый корпус не пострадал.

1 июля 2019 года на борту глубоководного аппарата АС-31, находившегося в акватории Баренцева моря вспыхнул пожар, унесший жизни 14 моряков-подводников. Подводную лодку удалось спасти, после чего она была доставлена на военно-морскую базу в Североморске, откуда аппарат переместили в Центр судоремонта "Звездочка". Как сообщалось, АС-31 был нанесен существенный ущерб, огнем было повреждено все радиоэлектронное оборудование, автоматика, акустическая и навигационная системы, система жизнеобеспечения экипажа.
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    34 комментария
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    1. Wolfskin1993 Ранг пользователя
      Wolfskin1993
      +4
      Сегодня, 07:54
      Кабели будет "ремонтировать" или только "мониторить"?
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        0
        Сегодня, 08:04
        Как подлодку назовёте, так она и поплывёт... Хотя само название "Лошарик" лично мне очень нравится... laughing
    2. yo-yo Ранг пользователя
      yo-yo
      +7
      Сегодня, 07:57
      6 км., это глубоко. Интересно, на какой глубине лежит трансокеанический подводный кабель связи соединяющий США и Европу ?? Вот бы "Лошарик" пригодился.
      1. антивирус Ранг пользователя
        антивирус
        0
        Сегодня, 08:08
        Достаточно якорей на 6 км тросах и цепях.
        Но зайти и опустить надо точно.
      2. Vova Bondarenko
        Vova Bondarenko
        +2
        Сегодня, 08:36
        Лошарик служит не для резки или подкючения к подводным кабелям. Он нужен для проверки и закладки ядерных зарядов в тектонические разломы на дне океанов.
        1. ser580 Ранг пользователя
          ser580
          -4
          Сегодня, 08:46
          Господи- что за бред вы несете??? Это лодка-испытатель- все время стояла в Северодвинске на самых захолустных причалах, нужна только для отработки нового оборудования для АПЛ( а нового у нас крайне мало -поэтому в 2019 погружение закончилось пожаром)
          1. Vova Bondarenko
            Vova Bondarenko
            +1
            Сегодня, 08:47
            "Несу" то, что знаю
            1. ser580 Ранг пользователя
              ser580
              +3
              Сегодня, 08:52
              я в 2015 служил на РКР Устинов- который стоял рядом с АС-31 в Северодвинске. Отслужил на КСФ 27 календарей-но вы то канеш знаете больше :)))
              1. Vova Bondarenko
                Vova Bondarenko
                0
                Сегодня, 08:57
                Поздравляю. Всем служакам на РКР обязаны были докладывать назначение "Лошарика" laughing
          2. Vova Bondarenko
            Vova Bondarenko
            +1
            Сегодня, 09:14
            Информация для размышления служакам. 1. Для отработки и испытаний нового оборудования целесобразнее использовать те лодки, для которых это оборудование предназначается. 2. Типовые лодки не плавают на глубине 6 км. 3. Именно на захолустных причалах ставят то, что дороже и ценнее всего. И чтобы честные служаки не догадались и не совались туда.
        2. Neo-9947 Ранг пользователя
          Neo-9947
          -1
          Сегодня, 09:20
          Интересно. А кто ж тогда служит для резки трансатлатических кабелей?
          Миры? what
          1. sub307 Ранг пользователя
            sub307
            0
            Сегодня, 10:29
            Цитата: Neo-9947
            А кто ж тогда служит для резки трансатлатических кабелей?

            Да никто...! У того, что у нас имеется более "широкая программа". А вот, что есть: Атомные глубоководные станции Проект 1910
          2. sub307 Ранг пользователя
            sub307
            0
            Сегодня, 10:29
            Цитата: Neo-9947
            А кто ж тогда служит для резки трансатлатических кабелей?

            Да никто...! У того, что у нас имеется более "широкая программа". А вот, что есть: Атомные глубоководные станции - Проект 1910
            АС-13
            АС-15
            АС-33
            Проект 10831
            АС-31
            Атомные подводные лодки специального назначения
            Проект 1851
            АС-21
            АС-23
            АС-35
            1. sub307 Ранг пользователя
              sub307
              0
              Сегодня, 10:40
              Так, что "резак" у нас хватает и без АС-31, пока....Да и задачу - "резать" им вряд ли поставят, они могут снимать информацию с упомянутых Вами "трансатлатических кабелей". Вообще то - трансатлантических ...
    3. Копчёный Ранг пользователя
      Копчёный
      +6
      Сегодня, 07:57
      Хорошо когда есть эксперт с источником информации по одному из самых засекреченных штук в государстве.
      Храни Вас Бог таких экспертов, скажут редакторы СМИ.
      1. ser580 Ранг пользователя
        ser580
        -1
        Сегодня, 08:55
        ну- теоретически об окончании работ на заводе может знать практически не ограниченное количество народа(гражданского). От секретарши директора завода до сварщика или малярши.
        1. Копчёный Ранг пользователя
          Копчёный
          +1
          Сегодня, 09:01
          О, приятно видеть человека понимающего в допусках и секретности. В какой разведке служили?
    4. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      0
      Сегодня, 07:57
      «Аппарат сохранил способность погружения на глубину до 6 км» —

      ***
      — Должно хватить что бы проверить "состояние кабелей" ...
      ***
    5. ROSS 42 Ранг пользователя
      ROSS 42
      +6
      Сегодня, 07:58
      С нетерпением ждал новостей именно по этому аппарату. Прошло почти пять лет и вот...
      Сделаны ли соответствующие выводы? Почему этот аппарат существует в единственном экземпляре?
      В сегодняшней напряжённой ситуации их должно быть больше, а степени защиты - выше.
      * * *
      Вечная память и слава погибшим во время аварии морякам-подводникам.
      1. AllX_VahhaB Ранг пользователя
        AllX_VahhaB
        -5
        Сегодня, 08:04
        Цитата: ROSS 42
        Сделаны ли соответствующие выводы? Почему этот аппарат существует в единственном экземпляре?

        Как вы судно назовёте, так оно и поплывёт...
      2. Добрый злыдень Ранг пользователя
        Добрый злыдень
        -1
        Сегодня, 08:27
        Цитата: ROSS 42
        Почему этот аппарат существует в единственном экземпляре?

        Это не боевой корабль. Это опытовое судно - для проверки и обкатки новых систем и компонент , новых технических решений и концепций.Зачем их больше?
        1. ROSS 42 Ранг пользователя
          ROSS 42
          0
          Сегодня, 08:54
          Цитата: Добрый злыдень
          Это не боевой корабль.

          Я бы сказал, но лучше посмотреть список погибших:
          Список погибших:
          Герой Российской Федерации, капитан первого ранга Денис Владимирович Долонский;
          Герой Российской Федерации, капитан первого ранга Николай Иванович Филин;
          Капитан первого ранга Владимир Леонидович Абанкин;
          Герой Российской Федерации, Капитан первого ранга Андрей Владимирович Воскресенский;
          Капитан первого ранга Константин Анатольевич Иванов;
          Герой Российской Федерации, капитан первого ранга Денис Александрович Опарин;
          Герой Российской Федерации, капитан первого ранга Константин Юрьевич Сомов;
          Капитан второго ранга Александр Валерьевич Авдонин;
          Капитан второго ранга Сергей Петрович Данильченко;
          Герой Российской Федерации, капитан второго ранга Дмитрий Александрович Соловьёв;
          Подполковник медицинской службы Александр Сергеевич Васильев;
          Капитан третьего ранга Виктор Сергеевич Кузьмин;
          Капитан третьего ранга Владимир Геннадьевич Сухиничев;
          Капитан-лейтенант Михаил Игоревич Дубков.

          А больше их нужно, чтобы больше «обкатывать», а также накатывать чаще, закатывать по самую сурепку, вкатывать по самые гланды, укатывать торчащее и скатывать залежавшееся.
    6. lukash66 Ранг пользователя
      lukash66
      -5
      Сегодня, 08:02
      Обязательно надо включить в экипаж Петрова с Бошировым. Засиделись ребята без дела, может в Атлантике чего нить перегрызут.))
      1. AllX_VahhaB Ранг пользователя
        AllX_VahhaB
        0
        Сегодня, 08:05
        Цитата: lukash66
        Обязательно надо включить в экипаж Петрова с Бошировым. Засиделись ребята без дела,

        Какой без дела? Только что японская ракета упала...
        1. lukash66 Ранг пользователя
          lukash66
          0
          Сегодня, 08:07
          Цитата: AllX_VahhaB
          Цитата: lukash66
          Обязательно надо включить в экипаж Петрова с Бошировым. Засиделись ребята без дела,

          Какой без дела? Только что японская ракета упала...

          Ну отдохнут месяцок после япов и на службу. Дел то ещё за гланды, столько всего можно потравить, поджечь, взорвать, уронить. Да и работу по пану Зе надо завершить, в 22- ом не доработали.))
          1. sanja.grw Ранг пользователя
            sanja.grw
            0
            Сегодня, 08:29
            Цитата: lukash66
            Ну отдохнут месяцок после япов и на службу. Дел то ещё за гланды, столько всего можно потравить, поджечь, взорвать, уронить.
      2. Голландец Михель Ранг пользователя
        Голландец Михель
        +2
        Сегодня, 08:16
        Цитата: lukash66
        Обязательно надо включить в экипаж Петрова с Бошировым. Засиделись ребята без дела, может в Атлантике чего нить перегрызут.))

        Работы им как в Атлантике, так и на Северном море предостаточно. Только вот воля ко всему этому должна быть
    7. Victal Ранг пользователя
      Victal
      -1
      Сегодня, 08:07
      Чтобы повредить кабель на глубине 6км, не обязательно самому нырять на 6 км. Достаточно погрузить что-то на 6 км, взрывчатку или якорь
      1. Голландец Михель Ранг пользователя
        Голландец Михель
        +1
        Сегодня, 08:17
        Цитата: Victal
        Достаточно погрузить что-то на 6 км, взрывчатку или якорь
        Все это можно обнаружить. А вот Лошарика как-бы и не совсем wink
        1. свой1970 Ранг пользователя
          свой1970
          +1
          Сегодня, 08:51
          Цитата: Голландец Михель
          Цитата: Victal
          Достаточно погрузить что-то на 6 км, взрывчатку или якорь
          Все это можно обнаружить. А вот Лошарика как-бы и не совсем wink

          Смытый lol в ходе типа "шторма/урагана" belay 40 футовый контейнер с например 10 тоннами ВВ- найдут?
          На глубине в 2-3 км? Вы человечеству очень сильно льстите.....
    8. fiv Ранг пользователя
      fiv
      +5
      Сегодня, 08:13
      Главное в этом аппарате был его уникальный экипаж. Пройдет много времени, прежде чем Лошарик опять станет Лошариком. Вечная память вам, моряки.
      1. Vova Bondarenko
        Vova Bondarenko
        -1
        Сегодня, 08:40
        Погибшим вечная память. Но незаменимых людей нет. Иначе бы прогресс остановился.
    9. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      0
      Сегодня, 08:14
      Надеюсь, хоть сейчас-то кабеля через Атлантику перережут? wink
      1. Vova Bondarenko
        Vova Bondarenko
        -1
        Сегодня, 08:37
        Да он вовсе для резки кабелей сделан

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