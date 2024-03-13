Киев начал возведение второй линии обороны возле Харькова

Будем увеличивать численность пограничных войск с учетом текущих задач

Киев начал возведение второй линии обороны в Харьковской области на границе с Россией. В Генштабе ВСУ планируют, что возведенные укрепления позволят отразить "вторжение" российских войск с северного направления, если оно последует. Об этом сообщают украинские медиа.Возведение второй линии обороны в районе Харькова началось, работы должны быть завершены в течение двух месяцев. За этот срок строители должны возвести "сотни" взводных опорных пунктов с траншеями длиной в несколько километров. Такое заявление сделал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. По его словам, Киев выделил на новую линию обороны 3 млрд. гривен.Кроме того, планируется увеличить численность погранвойск, об этом уже рассказал Зеленский. По его словам, решение принято, поскольку имеющееся на сегодняшний день количество пограничников со своими задачами не справляется. В общем Киев запускает еще одну программу по "укреплению границ", но что она будет включать, кроме уже сказанного, не поясняется.- заявил украинский президент добавив, что средства также выделены на строительство новых линий обороны по типу российских. Всего Киев планирует возвести три линии общей длиной 2 тысячи километров.Между тем как сообщают некоторые украинские ресурсы, план Киева по строительству новых линий обороны находится на грани провала, поскольку возведение укреплений отдали на откуп местным администрациям. А это означает, что выделенные средства уходят в карманы, а не на строительство. Дошло туже до того, что некоторые подразделения в соцсетях собирают деньги на экскаваторы. Нет, работы не стоят, они проводятся, но не везде и с разными темпами. Как это будет выглядеть в итоге пока не ясно.