Киев начал возведение второй линии обороны возле Харькова

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Киев начал возведение второй линии обороны возле Харькова

Киев начал возведение второй линии обороны в Харьковской области на границе с Россией. В Генштабе ВСУ планируют, что возведенные укрепления позволят отразить "вторжение" российских войск с северного направления, если оно последует. Об этом сообщают украинские медиа.

Возведение второй линии обороны в районе Харькова началось, работы должны быть завершены в течение двух месяцев. За этот срок строители должны возвести "сотни" взводных опорных пунктов с траншеями длиной в несколько километров. Такое заявление сделал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. По его словам, Киев выделил на новую линию обороны 3 млрд. гривен.



Кроме того, планируется увеличить численность погранвойск, об этом уже рассказал Зеленский. По его словам, решение принято, поскольку имеющееся на сегодняшний день количество пограничников со своими задачами не справляется. В общем Киев запускает еще одну программу по "укреплению границ", но что она будет включать, кроме уже сказанного, не поясняется.

Будем увеличивать численность пограничных войск с учетом текущих задач

- заявил украинский президент добавив, что средства также выделены на строительство новых линий обороны по типу российских. Всего Киев планирует возвести три линии общей длиной 2 тысячи километров.

Между тем как сообщают некоторые украинские ресурсы, план Киева по строительству новых линий обороны находится на грани провала, поскольку возведение укреплений отдали на откуп местным администрациям. А это означает, что выделенные средства уходят в карманы, а не на строительство. Дошло туже до того, что некоторые подразделения в соцсетях собирают деньги на экскаваторы. Нет, работы не стоят, они проводятся, но не везде и с разными темпами. Как это будет выглядеть в итоге пока не ясно.
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    26 комментариев
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    1. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      +5
      Сегодня, 08:20
      Копают, копают, может море возле Харькова выкопают, тем более что опыт уже имеется? wink
    2. Егоза Ранг пользователя
      Егоза
      0
      Сегодня, 08:22
      возведение укреплений отдали на откуп местным администрациям. А это означает, что выделенные средства уходят в карманы, а не на строительство.

      Может хоть на "Стену Яйценюка" выделят? lol Кому там рабица нужна? Кстати, а как погода в том районе? У нас вот снегом все завалило, и ветер под 7 метров в сек. Много ли настроят? lol
      1. Бородач Ранг пользователя
        Бородач
        +2
        Сегодня, 08:52
        Цитата: Егоза
        возведение укреплений отдали на откуп местным администрациям. А это означает, что выделенные средства уходят в карманы, а не на строительство.

        Может хоть на "Стену Яйценюка" выделят? lol Кому там рабица нужна? Кстати, а как погода в том районе? У нас вот снегом все завалило, и ветер под 7 метров в сек. Много ли настроят? lol

        Яйценюх соскочил. Он и не вспоминает про эту окраину.
        Ледоруб ему в череп. am
        1. Александр 3 Ранг пользователя
          Александр 3
          0
          Сегодня, 09:27
          Третья линия обороны самая дорогая,она строится уже за границей,на Мальдивах в Монако ,в Англии,ну и т.д
    3. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +1
      Сегодня, 08:23
      Киев выделил на новую линию обороны 3 млрд. гривен
      С учетом строительства предыдущих стен, рвов и т.д., как минимум треть выделенных денег осядет в карманах избранных чиновников. Следовательно план от реального состояния дел будет значительно отличаться.
      Будем увеличивать численность пограничных войск с учетом текущих задач
      Какая-то двоякая ситуация - при заявлении об увеличении погранвойск пограничников отправляют на ЛБС в качестве пехоты.
      1. Копчёный Ранг пользователя
        Копчёный
        +2
        Сегодня, 08:26
        Нормальная ситуация там. В том смысле, что там, да и вообще сейчас в мире, можно в СМИ давать информацию, которая будет противоречить себе. И никто уже не обратит внимания т.к люди привыкли.
    4. Владимир80 Ранг пользователя
      Владимир80
      +2
      Сегодня, 08:26
      Будем увеличивать численность пограничных войск с учетом текущих задач

      За счёт кого они их увеличат? Все же "разбежались" в европы? Или нет? wink
    5. Олег Апушкин Ранг пользователя
      Олег Апушкин
      +2
      Сегодня, 08:27
      Неувязки происходят, нужно помогать им подкидывая ФАБы. Так быстрее примут нужную позу.
    6. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      -1
      Сегодня, 08:28
      «В Генштабе ВСУ планируют, что возведённые укрепления позволят отразить "вторжение" российских войск с северного направления, если оно последует» —

      ***
      — "Мы пойдём другим путём" ...
      ***
    7. гангут Ранг пользователя
      гангут
      +7
      Сегодня, 08:29
      Шапкозакидательство никчему...Стоит работать по строителям на срыв работы.По производствам бетона и защитных мобильных сооружений
    8. moscowp Ранг пользователя
      moscowp
      +5
      Сегодня, 08:29
      А у наших журналистов уже есть заготовленная и опробованная коммуникация на будущее, ничего не надо будет придумывать: «они восемь лет строили оборонительные сооружения и превратили город в мощный укрепрайон…».
      1. Ломастер Ранг пользователя
        Ломастер
        +4
        Сегодня, 08:35
        Пожинаем чудовищную ошибку начала войны. Когда не взяли практически незащищённый Харьков. Нужно было всего-то взять его в блокаду и за пару месяцев выбить остатки гарнизона. Нет же, на Киев полезли.
        1. Егоза Ранг пользователя
          Егоза
          +1
          Сегодня, 08:41
          Цитата: Ломастер
          Нет же, на Киев полезли.

          Так тогда можно было и Киев взять. Вот какого....остановились?!!! am
          1. Ломастер Ранг пользователя
            Ломастер
            +2
            Сегодня, 09:01
            На то и был расчёт. Напугать, переговоры,очередной Минск-3.
          2. voyaka uh Ранг пользователя
            voyaka uh
            +2
            Сегодня, 09:04
            Не вывели бы срочно войска обратно, попали бы в грандионзый котел.
            ВСУ зашли с фланга с запада, по лесам и были близки к перерезанию
            единственного шоссе, по которому снабжалась вся группировка под Киевом.
          3. Aleksandr21 Ранг пользователя
            Aleksandr21
            +2
            Сегодня, 09:06
            Цитата: Егоза
            Так тогда можно было и Киев взять. Вот какого....остановились?!!!


            Видно не рассчитали свои силы… чтобы взять в окружение Киев потребовалось бы гораздо большая группировка (как мне думается) и видать наших здорово «потрепали» т.к. после вывода войск из под Киева, больше крупномасштабных наступлении не было, активизировался фронт на Донбассе но таких марш бросков больше не было… а ведь сохранись у нас наступательный потенциал то можно было закрепиться в Черниговской/Сумской областях и уже в дальнейшем оказывать давление на Киевское направление (раз с первого раза не получилось), Харьков – тоже неплохо было взять в тот период. Но увы….

            И хоть ВВП говорит что это было политическое решение, что «жест доброй воли» и тп. но доверия к его словам нет) т.к. потом мы увидели «перегруппировку» сил на Харьковском направление и связано оно было с провалами в работе МО (где то сентябрь 2022 года), что собственно показывает картину в целом на тот период, как и активизацию ЧВК Вагнер которая спасала ситуацию на некоторых направлениях.
        2. moscowp Ранг пользователя
          moscowp
          +3
          Сегодня, 08:42
          Ошибки? Какие ошибки? Нет возможности не доверять утверждениям нашего МО и Президента, что «Спецоперация идет в строгом соответствии с заранее утвержденными планами.». Ни о каких ошибках они не говорили.
          1. Ломастер Ранг пользователя
            Ломастер
            +2
            Сегодня, 09:02
            Сарказм понял. Ребят уже не вернуть. Тех, кто ворвался в Харьков на Тиграх. А их потом в школе артой убили. Вечная память героям...
    9. bambr731 Ранг пользователя
      bambr731
      +1
      Сегодня, 08:52
      За этот срок строители должны возвести "сотни" взводных опорных пунктов с траншеями длиной в несколько километров. Такое заявление сделал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. По его словам, Киев выделил на новую линию обороны 3 млрд. гривен.

      Детальную карту укреплений и селфи на их фоне не выложил? Клоуны
    10. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +1
      Сегодня, 09:04
      "пограничников" больше и ещё больше....
      Ну так силы самообороны тоже, вроде были охранять и защищать, а их в контрнаступа кинули, где они и полегли...
    11. ROSS 42 Ранг пользователя
      ROSS 42
      +3
      Сегодня, 09:06
      Есть прекрасно проверенный способ взятия городов миллионников - осада.
      И траншеи пригодятся...
    12. vladcub Ранг пользователя
      vladcub
      0
      Сегодня, 09:07
      "построены три линии обороны", что скажешь :"дело Яценюка живо!"
      Жаль, что история не сохранила имени проектировщика:"великой китайской стены", но мы знаем имена современных последователей
    13. курвиметр Ранг пользователя
      курвиметр
      +1
      Сегодня, 09:15
      Последний абзац доставил... smile Вроде в Белгородской губернии что-то там суетились, возводили на определенные суммы wink Прям зеркальное отражение. А по факту - да, зароются и выкуривать дорого обойдется... Время на тарасиков работает. А у ВС РФ не хватает ресурса с двух направлений атаковать...
    14. Сергей Аверченков Ранг пользователя
      Сергей Аверченков
      -2
      Сегодня, 09:18
      Киев выделил на новую линию обороны 3 млрд. гривен.

      Я бы не стал обращать на это особого внимания - всё равно своруют 4.
    15. opuonmed Ранг пользователя
      opuonmed
      0
      Сегодня, 09:39
      укрепляются зря РФ дает время на укрепления ! надеюсь кто копает и строит укрепления их иногда шугают артой или ракетой
    16. Ivan№One Ранг пользователя
      Ivan№One
      0
      Сегодня, 10:39
      Я смортю комментаторы тут соревнуются в остроумии. На диване этот делать легко и приятно

      Видимо им мысль в голову не приходит, что кому-то из них может предоставиться возможность штурмовать эти укрепы

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