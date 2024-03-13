Путин: Польша желает вернуть «свои» земли, входящие в состав Украины

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Путин: Польша желает вернуть «свои» земли, входящие в состав Украины

Российский президент Владимир Путин объяснил такое рьяное стремление польских властей «помочь» Украине. По словам президента, у поляков на Украину свои далеко идущие планы.

В интервью РИА Новости Владимир Путин рассказал, почему Варшава говорит о возможной отставке войск на Украину. Поляки просто хотят вернуть себе территории, которые когда-то находились под их контролем, считает президент.

Если польские войска всё же окажутся на территории Украины, например, как говорят в Варшаве, для охраны украинско-белорусской границы, то они уже оттуда никогда не уйдут, уверен Владимир Путин.



Они (поляки) захотят вернуть… они спят и видят, они хотят вернуть те земли, которые считают исторически своими, и которые были от них отобраны отцом народов Сталиным, и переданы Украине

- сказал Путин.

Напомним, что ранее глава польского МИД Радослав Сикорский допустил возможность отправки натовских войска на Украину для помощи Киеву.

Западные войска и вооружение уже давно присутствуют на Украине, однако это не помогло Киеву изменить ситуацию на поле боя, отметил Путин.

Президент России также заявил, что наша страна готова начать переговоры по урегулированию кризиса вокруг Украины, но только учитывая реальную ситуацию.
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110 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Nexcom Ранг пользователя
    Nexcom
    +5
    Сегодня, 08:31
    Восточные Кресы - это генетическая попаболь поляков. Ну и "Львов - то польска местечко" (с)
    Поляки реально не успокоятся на этот счёт.
    1. Прокоп_Свинин Ранг пользователя
      Прокоп_Свинин
      +6
      Сегодня, 08:36
      Взамен были получены немецкие земли. Даром никто ничего не даёт. Если что, за обратный размен немцы будут обеими руками и всеми зубами.
      1. Nexcom Ранг пользователя
        Nexcom
        +7
        Сегодня, 08:38
        Поляки бундесов совсем не уважают и ничего им не отдадут. Костьми лягут - а не отдадут.
        Наоборот - сделают всё чтобы от немцов ещё что-нибудь отгрызть.
        Чтобы у поляка что-нибудь да отобрать - это надо постараться. laughing
        А про то, что поляки немецкие земли взамен получили - про то поляки уже чудесным образом дааавно забыли.
        1. Прокоп_Свинин Ранг пользователя
          Прокоп_Свинин
          -1
          Сегодня, 08:42
          Тогда останутся при своих. А Путин стал стар, и мысль вольно шатается. Раньше не замечалось.
          1. carpenter Ранг пользователя
            carpenter
            0
            Сегодня, 10:23
            Цитата: Прокоп_Свинин
            А Путин стал стар, и мысль вольно шатается. Раньше не замечалось.

            Вы прямо профайлер сайта.
        2. Lev_Russia Ранг пользователя
          Lev_Russia
          +4
          Сегодня, 09:01
          Ну и "Львов - то польска местечко" (с)

          А вот это можно оспорить...Львов основан галицким князем и королём Руси Даниилом Романовичем в середине XIII века... Входил в состав "Речи Посполитой", "Австро-Венгрии", "ЗУНР", Польши, СССР, Украины... Так что наследников и претендентов на него и без пшеков хватает... Но пшеки и креаклы точно из за него горло друг другу грызть готовы... am
          1. Голландец Михель Ранг пользователя
            Голландец Михель
            +1
            Сегодня, 09:07
            Цитата: Lev_Russia
            Но пшеки и креаклы точно из за него горло друг другу грызть готовы

            Вот на это надо и настраивать всю нашу политику wink
          2. Рус_80 Ранг пользователя
            Рус_80
            +2
            Сегодня, 09:36
            Король Руси - звучит как-то странновато, не находите? Как "герцогство Тамбовское" например)
            1. Ivan№One Ранг пользователя
              Ivan№One
              0
              Сегодня, 10:53
              Его короновал папа римский
              Это реальный титул
          3. carpenter Ранг пользователя
            carpenter
            0
            Сегодня, 10:24
            Цитата: Lev_Russia
            Но пшеки и креаклы точно из за него горло друг другу грызть готовы...

            И это как раз и неплохо, пусть грызутся, приятно посмотреть.
      2. СергейАлександрович Ранг пользователя
        СергейАлександрович
        +4
        Сегодня, 08:52
        Если бы немецкие. К Польше отошел Белосток и обмен был крайне спорным.
        Предпочел бы видеть Белосток в составе Белоруссии, а не Львов в составе Украины.
        1. carpenter Ранг пользователя
          carpenter
          +1
          Сегодня, 10:26
          Цитата: СергейАлександрович
          К Польше отошел Белосток и обмен был крайне спорным.
          Предпочел бы видеть Белосток в составе Белоруссии, а не Львов в составе Украины.

          Белосток Белоруссии, Львов Польше, обмен будет равный.
          1. СергейАлександрович Ранг пользователя
            СергейАлександрович
            +1
            Сегодня, 10:29
            Именно! Восстанавливать историческую справедливость, так восстанавливать! А то много кому и чего захотелось.
      3. кредо Ранг пользователя
        кредо
        0
        Сегодня, 10:29
        Взамен были получены немецкие земли. Даром никто ничего не даёт. Если что, за обратный размен немцы будут обеими руками и всеми зубами.

        Надеюсь Вы не имеете ввиду часть Пруссии и практически всё побережье Балтийского моря, с лёгкой руки руководства СССР, переданного Польше ни за что.
        Эти земли России явно пригодятся, чтобы иметь прямой сухопутный путь до Германии. hi
    2. Виктор Сергеев Ранг пользователя
      Виктор Сергеев
      +2
      Сегодня, 08:37
      Вот и молодцы. Украина зло, созданное с дуру Лениным.
      1. BecmepH Ранг пользователя
        BecmepH
        +2
        Сегодня, 08:57
        Цитата: Виктор Сергеев
        Вот и молодцы. Украина зло, созданное с дуру Лениным.

        А до Ленина не было Польши?
        1. carpenter Ранг пользователя
          carpenter
          -1
          Сегодня, 10:34
          Цитата: BecmepH
          А до Ленина не было Польши?

          Да если не считать с 1772 года по 1918 года, тогда можно и считать что Польша была, но если бы не Ленин, то и не было бы.
      2. Алт22 Ранг пользователя
        Алт22
        +1
        Сегодня, 09:29
        Вы ошибаетесь - Украина как территория была ещё до Пушкина, а как государство - появилась без всякого Ленина, после развала РИ. И тоже как республику, он вынужден был её и другие республики оставить - потому что единственной альтернативой было распад остатков РИ на масса самопровозглашенных государств, возможности создать унитарное государство у большевиков на тот момент не существовало, и такое возможности не существует даже сегодня!
        1. кредо Ранг пользователя
          кредо
          -1
          Сегодня, 10:33
          Вы ошибаетесь - Украина как территория была ещё до Пушкина, а как государство - появилась без всякого Ленина, после развала РИ.

          Осветите подробней Ваши утверждения, а то ведь так можно дойти до прародителей "великих укров" от которых пошло всё человечество. hi
    3. oleg-nekrasov-19 Ранг пользователя
      oleg-nekrasov-19
      +3
      Сегодня, 08:46
      часть Западной Пруссии, часть Силезии, Восточная Померания и Восточный Бранденбург, Вольный город Данциг поляки немцам не хотят вернуть? А то ,смотрю по территориям , которые отошли у них попаболь, а вот ,про те что пришли они что то позабыли видать . wassat
      1. Nexcom Ранг пользователя
        Nexcom
        +2
        Сегодня, 08:48
        "дык - поляки...." (с) laughing
        1. oleg-nekrasov-19 Ранг пользователя
          oleg-nekrasov-19
          +2
          Сегодня, 08:50
          ну да , с избирательной памятью : " тут помню..а здесь не помню" laughing
    4. Бородач Ранг пользователя
      Бородач
      +5
      Сегодня, 08:49
      Цитата: Nexcom
      Восточные Кресы - это генетическая попаболь поляков. Ну и "Львов - то польска местечко" (с)
      Поляки реально не успокоятся на этот счёт.

      Львов был построен сыном Даниила Галицкого, потомка старшего сына Владимира Мономаха Мстислава Великого. А в Москве пировал предпоследний сын Владимира Мономаха Юрий Долгорукий.
      1. Ivan№One Ранг пользователя
        Ivan№One
        0
        Сегодня, 10:58
        Цитата: Виктор Сергеев
        Вот и молодцы. Украина зло, созданное с дуру Лениным.

        Боюсь спросить, гетман ХМЕЛЬНИЦКИЙ чего был гетман?
        И какой там догыор был подписан , о воссоеднинении России и чего? Какое там слово?
        Ленин нам тоже был?
    5. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      0
      Сегодня, 09:06
      Цитата: Nexcom
      Поляки реально не успокоятся на этот счёт
      А куда они скаклофф девать будут?
      1. Severomor Ранг пользователя
        Severomor
        +1
        Сегодня, 09:47
        А куда они скаклофф девать будут?

        Ну вот с этим проблем у них точно не будет ))))
    6. george.old Ранг пользователя
      george.old
      +1
      Сегодня, 09:42
      хмм как уже здесь писали , про Львов , Гродно и Брест они могут вспомнить между 3 и 5 бокалом пива да и те что постарше. Молодёжи это нафик не нужно, кроме озабоченных...
      А между вспомнить и решить осваивать это вселенная. Они хорошо видели как бундесы рекой бабло вливали в ГДР.
      Поэтому мрии есть у озабоченных которых очень мало, ну и трындёж политиков для хайпа
    7. Венд Ранг пользователя
      Венд
      0
      Сегодня, 10:05
      Цитата: Nexcom
      Восточные Кресы - это генетическая попаболь поляков. Ну и "Львов - то польска местечко" (с)
      Поляки реально не успокоятся на этот счёт.

      Ну если смотреть с исторической точки зрения, то Львов сам перешёл к Польше. Во Львове победило пропольское движение, а вот в Смоленске победило проруссское движение. А вот за киевские земли бились насмерть. И в итоге Киев вернули Русскому государству. Как будет развиваться ситуация сейчас, думаю наш верховный уже решил.
      1. СергейАлександрович Ранг пользователя
        СергейАлександрович
        0
        Сегодня, 10:19
        Никто ничего не решил, всё будет зависеть от итогов боевых действий.
      2. Голландец Михель Ранг пользователя
        Голландец Михель
        0
        Сегодня, 10:56
        Цитата: Венд
        Львов сам перешёл к Польше
        Так во Львове всегда одни поляки и проживали с небольшой прослойкой евреев
  2. Msi Ранг пользователя
    Msi
    +5
    Сегодня, 08:32
    отцом народов Сталиным,

    Любопытно... laughing
    1. Копчёный Ранг пользователя
      Копчёный
      -5
      Сегодня, 08:36
      Ну для тех у кого есть память, это очень уныло. Когда дружили с этим "коллективным западом" этот отец народов, для него и класса, который он представляет, был фуфуфу. Стоило им получить вялым по губам от этого коллективного, вместо равного места, вот такой патриотизм появился. Правда с уклоном в средневековье из за скрепной религии.
  3. Владимир М Ранг пользователя
    Владимир М
    +5
    Сегодня, 08:34
    "...наша страна готова начать переговоры по урегулированию кризиса вокруг Украины, но только учитывая реальную ситуацию." - вот это и пугает. Не очень понятно про "реальную ситуацию ".
    1. Msi Ранг пользователя
      Msi
      -2
      Сегодня, 08:37
      вот это и пугает.

      Не бойтесь... Все конфликты завершаются переговорами...
      1. Владимир М Ранг пользователя
        Владимир М
        +4
        Сегодня, 08:46
        Меня пугает "реальная ситуация".
        1. Крымский партизан 1974 Ранг пользователя
          Крымский партизан 1974
          -1
          Сегодня, 09:47
          Меня пугает "реальная ситуация".
          ...зря пугает..в бандерлянде начало попахивать солдатским бунтом, а чем заканчивается когда военные разворачивают оружие против власть и гадать не надо..по сему реальная ситуация такова что неизвестно с кем договариваться можно будет, но явно не с наркотом и его шайкой
          1. Владимир М Ранг пользователя
            Владимир М
            0
            Сегодня, 09:55
            Так я и спрашиваю о чем Российскому Государству договариваться по Украине с западом? Запад санкции не снимет, давить будет и дальше экономическими средствами, с "украинского капкана не выпустит", от своих целей по развалу России не откажется.... И не имеет значение будет у них "солдатский бунт против их власти или нет. Разве только договариваться, что бы воевать за интересы запада с "глобальным югом" (как предложил в своей статье гражданин сурков) или что бы вернули "условную яхту условному абрамовичу". Но "условный абрамович" - это не Государство Российское.
    2. Хорон Ранг пользователя
      Хорон
      +2
      Сегодня, 08:51
      Не очень понятно про "реальную ситуацию ".

      Блеф с западом не прошёл, запад не испугался. Будет торговаться.
      1. Владимир М Ранг пользователя
        Владимир М
        +2
        Сегодня, 09:16
        А о чем торговаться то? Запад уже "не выпустит с украинского капкана", санкции не снимет, давить будет и дальше, от целей своих по развалу России не откажется.
        1. Крымский партизан 1974 Ранг пользователя
          Крымский партизан 1974
          -1
          Сегодня, 09:56
          Запад уже "не выпустит с украинского капкана", санкции не снимет, давить будет и дальше, от целей своих по развалу России не откажется.
          ...у запада своих проблем как снежный ком растёт...мало того что селюки бунты устраивают по городам и весям, бизнесменам налоги накрутили, так ещё стран геропы где бешенцев многей всех, готовят установу, бешенские пособия платить тем бешенцем которые имеют официальную работу...так что не всё в шоколаде там на западах
          1. Владимир М Ранг пользователя
            Владимир М
            +1
            Сегодня, 09:59
            А если предположить, что цель запада (это США и Британия) не только Россия, но и Франция с Германией - то все становится на свои места.
            1. Крымский партизан 1974 Ранг пользователя
              Крымский партизан 1974
              -1
              Сегодня, 10:07
              А если предположить, что цель запада (это США и Британия) не только Россия,
              ..я повторюсь, у коллективной империи лжи своих забот полон рот, у гемона назрела реальная проблема с нелегалами, у британской шавки тоже проблема, бешенци ни за какие шиши не хотят обратно на родины, и работать не хотят, а пособия требуют в наглую..короче в обозримом будущем коллективной империи лжи не до России будет....а то что запад кровь из носу хочет Россию распотрошить, так это со времён рождения РИ началось...так что не чё по этому поводу хотелки обсуждать
              1. Владимир М Ранг пользователя
                Владимир М
                0
                Сегодня, 10:11
                Так они(США и Британия) и решают сейчас свои проблемы. У нас в последнее время тоже нац ОПГ голову поднимают и на родину не стремятся.... И то что у них все так плохо - слишком преувеличено. Здесь на сайте есть русскоязычный из Британии, можно у него спросить - все ли у них так плохо?
                1. Крымский партизан 1974 Ранг пользователя
                  Крымский партизан 1974
                  0
                  Сегодня, 10:19
                  Здесь на сайте есть русскоязычный из Британии, можно у него спросить - все ли у них так плохо?
                  ...тут всё дело кто он в социальной иерархи...к примеру я пенсионер живу не плохо, согласно моему уровню, а владелец автосалона скажет всё из вон рук плохо, потому как товар подорожал и покупать ни кто не хочет стало быть и доходы упали...так и там...смотря с чьей соцколокольни смотрит
                  1. Владимир М Ранг пользователя
                    Владимир М
                    0
                    Сегодня, 10:22
                    Это все я понимаю, но я не понимаю о чем сейчас можно договариваться с западом (США и Британия) в интересах Российского Государства, если вынести за скобки интересы "условных абрамовичей".
                    1. Крымский партизан 1974 Ранг пользователя
                      Крымский партизан 1974
                      0
                      Сегодня, 10:26
                      но я не понимаю о чем сейчас можно договариваться с западом (США и Британия) в интересах Российского Государства,
                      ..да всё уже обозначено, переговоры на условиях РФ...они давно озвучены..западу они не понравились..если коротко для тех кто жил за печкой с начала СВО, то это РАЗДЕЛ УКРАИНЫ, со всеми вытекающими
                      1. Владимир М Ранг пользователя
                        Владимир М
                        0
                        Сегодня, 10:33
                        Что значит "раздел Украины" и кто об этом заявлял. Правда, как то упустил. В "стамбульском договорняке" речь про "раздел со всеми вытекающими" не шла.
                      2. Крымский партизан 1974 Ранг пользователя
                        Крымский партизан 1974
                        0
                        Сегодня, 10:44
                        Что значит "раздел Украины" и кто об этом заявлял. Правда, как то упустил.
                        ...ну раз так то
                        7 августа 2023 год , официальное заявление МИД РФ в лице Марии Захаровой
                        пункты, на которых настаивает Москва при урегулировании кризиса:

                        .1.прекращение Киевом боевых действий и «террористических атак»;
                        2.Запад прекращает «накачивание» Украины вооружениями;
                        3 подтверждается нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины;
                        4 .признаются «новые территориальные реалии, сложившиеся в результате осуществления жителями новых российских регионов закрепленного в Уставе ООН права на самоопределение»;
                        5. обеспечиваются демилитаризация и денацификация Украины;
                        6.обеспечиваются права русскоязычных граждан Украины и национальных меньшинств.
                        удели особое внимание на пункт 4..это федерализация, с последующим уходов южных областей в РФ
                      3. Владимир М Ранг пользователя
                        Владимир М
                        0
                        Сегодня, 10:57
                        Вы же понимаете, что заявления Марии полная глупость.
                        Кто и как, какими силами будет проводить демилитаризацию и денацификацию?
                        Части "новых территориальных реалий" до сих пор находятся под ВСУ
                        Какой самоубийца выйдет и скажет - отдаю территории России
                        Про южные области это вообще...
                        Украина по определению не может быть "нейтральной"
        2. Гардамир Ранг пользователя
          Гардамир
          0
          Сегодня, 10:16
          Ну почему же, иногда с тех, которые свои санкции снимают. Под это дело можно договорнячок или перегруппировочку.
          1. Владимир М Ранг пользователя
            Владимир М
            +1
            Сегодня, 10:19
            Так я выше и написал про "условную яхту условного абрамовича".
  4. Виктор Сергеев Ранг пользователя
    Виктор Сергеев
    0
    Сегодня, 08:37
    А я поддерживаю это стремление Польши. Только не только Польши, но и Венгрии, что бы от Украины остался кусочек в пяток областей в центре.
    1. Msi Ранг пользователя
      Msi
      -3
      Сегодня, 08:39
      А я поддерживаю это стремление Польши

      А я нет... Всегда минусую тех, кто хочет что нибудь отдать, Польше, Венгрии или ещё кому нибудь...
      1. Виктор Сергеев Ранг пользователя
        Виктор Сергеев
        -1
        Сегодня, 08:42
        Что значит отдать? Это не наше. Вы реально хотите западную Украину в составе России? Не дай Бог получить это паучье племя. Поляки западных украинцев терпеть не могут, презирают, вот пусть с ними и разбираются, нет там ничего, что нужно России. Закарпатье это Венгрия и тут все по любви, там реально венгры живут. России нужен юго-восток и восток.
        1. Msi Ранг пользователя
          Msi
          +3
          Сегодня, 08:47
          Это не наше

          А чьё тогда?
          нет там ничего, что нужно России

          Есть... Стратегическая глубина... Которая нас всегда спасала...
          Закарпатье это Венгрия и тут все по любви

          К чертям собачьим венгров...за какие заслуги??? Историю Великой Отечественной знаете хорошо?
          Кому не нравится жить с нами, вспомните опыт недавний, по отселению из Запорожской области...
          1. stelltok Ранг пользователя
            stelltok
            +3
            Сегодня, 08:57
            Есть... Стратегическая глубина...

            А про это никто думать не хочет.
            Сегодня ты отдаешь западную часть Украины, через 80 лет,снова придётся отдавать центральную часть Украины, через еще 80 лет....Вот так происходит западная экспансия.
            1. Bad_gr Ранг пользователя
              Bad_gr
              +1
              Сегодня, 09:49
              Цитата: Виктор Сергеев
              Что значит отдать? Это не наше. Вы реально хотите западную Украину в составе России? Не дай Бог получить это паучье племя. Поляки западных украинцев терпеть не могут, презирают, вот пусть с ними и разбираются, нет там ничего, что нужно России.
              Польша на своей территории оставит только поляков, а остальных или истребит или выселит. И куда выселит, если Европа беженцами и так переполнена ? Думаю, людей, с той территории, мы получим в Россию. Так уж пусть они живут у себя, в составе России.
              В этой стороне, земли СССР (России) надо вернуть полностью.
          2. Deon59 Ранг пользователя
            Deon59
            +1
            Сегодня, 09:12
            У нас сколько земли не освоены. Что уже Украину победили . Тут второй год никак не получается ДНР освободить . Херсон где ,про Запорожье можно и не вспоминать .
          3. george.old Ранг пользователя
            george.old
            +1
            Сегодня, 09:47
            К чертям собачьим венгров...за какие заслуги??? Историю Великой Отечественной знаете хорошо?
            С чего началось противостояние с венграми не помним? 1849 год, потом Венгерская республика красная...(зы. я не думаю оправдывать венгерских преступлений ПМВ и ВОВ )
        2. Егоза Ранг пользователя
          Егоза
          +3
          Сегодня, 08:50
          Цитата: Виктор Сергеев
          России нужен юго-восток и восток.

          Эй-эй! Про центр забыли!! К удивлению "некоторых" даже в селах немало "ждунов"" оказалось.
          1. Виктор Сергеев Ранг пользователя
            Виктор Сергеев
            -7
            Сегодня, 08:56
            А Вам этот центр нужен? Та же банка с пауками пожирающими друг друга, пусть кушают друг друга пока не самоуничтожаться. Без Донбасса, Одессы, Николаева центр сдохнет гот голода через пяток лет, вот тогда и можно подумать. Главное Киев не брать, проклятое место, все разваливаются кому он принадлежит. Тут главное повыше забор поставить, что бы эти не побежали в Россию.
            1. Егоза Ранг пользователя
              Егоза
              +5
              Сегодня, 09:02
              Цитата: Виктор Сергеев
              А Вам этот центр нужен?

              Нужен. Живу я тут.
              Цитата: Виктор Сергеев
              Главное Киев не брать, проклятое место, все разваливаются кому он принадлежит.

              Последний князь Киевский - Александр Невский. И как? Россия развалилась?
              Цитата: Виктор Сергеев
              пусть кушают друг друга пока не самоуничтожаться.

              Да эти сразу в европы рванут. Останутся те, кто ждет.
      2. Егоза Ранг пользователя
        Егоза
        +4
        Сегодня, 08:57
        Цитата: Msi
        Всегда минусую тех, кто хочет что нибудь отдать, Польше, Венгрии или ещё кому нибудь...

        И.В. Сталин в свое время присоединил ЗУ не для "объединения народа"! Он создал щит перед СССР. Он прекрасно знал, что война будет. И где бы гитлеровцы были, если бы ЗУ не вошла в состав СССР? А так им пришлось "задержаться""
        Вот потому и надо отдать. Ну не наши люди там живут.
        Поэтому и верю в предсказание мольфара Нечая. Главное, чтобы ВВП не дрогнул.
        1. Msi Ранг пользователя
          Msi
          +3
          Сегодня, 08:59
          Он создал щит перед СССР.

          Абсолютно согласен. Пакт Рибентроп - Молотов это блистательная победа нашей дипломатии.
          Вот потому и надо отдать. Ну не наши люди там живут

          Вот отдавать не согласен... В крайнем случае, какое - то государство буферное, без армии, только полиция...
        2. свой1970 Ранг пользователя
          свой1970
          -2
          Сегодня, 09:05
          Цитата: Егоза
          И где бы гитлеровцы были, если бы ЗУ не вошла в состав СССР? А так им пришлось "задержаться""

          На неделю?
          1. Msi Ранг пользователя
            Msi
            0
            Сегодня, 09:16
            На неделю?

            fool солдаты минуты выигрывали, разменивали минуты на расстояния... Пока ставка формировала новые дивизии...всё было не зря.
            1. свой1970 Ранг пользователя
              свой1970
              -1
              Сегодня, 09:26
              Цитата: Msi
              На неделю?

              fool солдаты минуты выигрывали, разменивали минуты на расстояния... Пока ставка формировала новые дивизии...всё было не зря.

              Дед рассказывал- они по одному берегу речки со своими 4 гаубицами из окружения( снарядов и 2-3 патрона на винтовку осталось), а немцы на машинах по другому берегу обгоняя их - с песнями.Они из окружения пробились через 2 недели!!!Кого тут "часы и минуты" спасали?
              Если НГШ РККА тов.Жуков пролопушил все что мог?
              1. Msi Ранг пользователя
                Msi
                +1
                Сегодня, 09:37
                Кого тут "часы и минуты" спасали?

                Россию спасали. Солдаты выигравали минуты для России... Называлась немного по - другому, тогда правда она...
                Кстати история у вас очень похожа на ту, что мой дед рассказывал про окружение... Вырвался он из Киевского окружения, а летом 1942 в Курской области уже не получилось...
                Если НГШ РККА тов.Жуков пролопушил все что мог

                Кажется вы что - то подобное уже писали... Вы не правы. Вот Исаева историка я уважаю, он всегда называет Жукова большим умником...
    2. СергейАлександрович Ранг пользователя
      СергейАлександрович
      +3
      Сегодня, 08:59
      Если так велико желание разбрасываться казенными землями, нет ли попутного желания затребовать у Польши Белосток обратно в пользу Белоруссии?
      1. george.old Ранг пользователя
        george.old
        -2
        Сегодня, 09:48
        а захотят ли жители Белостока такого счастья ?
        1. СергейАлександрович Ранг пользователя
          СергейАлександрович
          +1
          Сегодня, 09:52
          А кто бы их спрашивал. Как понаехали, так и уедут. Белорусское население было изгнано поляками, так же можно изгнать самих поляков. Меняться, так меняться.
          Только в порядке обмена, если Львов Польше, то Белосток обратно Белоруссии.
          1. george.old Ранг пользователя
            george.old
            -1
            Сегодня, 10:48
            Действительно зачем с местными церемонится, форумные арийцы знают что лучше (правда кому?).....
            Я уверен что белостокские белорусы массово не захотят менять страну обитания.
            Да и интересно бы почитать про массовое изгнание поляками белорусов ?
            А то что я знаю про переселения после войны как то неоднозначно и для советской власти
    3. Гардамир Ранг пользователя
      Гардамир
      0
      Сегодня, 10:17
      Золотой орде не хотите Астраханскую область отдать?
  5. Владимир80 Ранг пользователя
    Владимир80
    -1
    Сегодня, 08:38
    Поляки просто хотят вернуть себе территории, которые когда-то находились под их контролем

    Слышали эту примитивную мантру два года назад, придумайте что то новое, никто уже в эту болтовню не верит!
    1. Копчёный Ранг пользователя
      Копчёный
      +1
      Сегодня, 08:39
      В принципе такое возможно. Ещё пару лет войны, пару лет обнуления населения Украины и можно таки будет некую территорию перераспределить. Такие вещи делаются под очень красивой вывеской для публики.
      1. Владимир80 Ранг пользователя
        Владимир80
        +1
        Сегодня, 08:42
        пару лет обнуления населения Украины и можно

        Вот пару лет "оно" идёт, а у них и сейчас есть ресурсы строить укрепление вокруг Харькова, а в соседней стране солдаты-срочники отражают атаки диверсионных групп врага.
        1. Копчёный Ранг пользователя
          Копчёный
          +1
          Сегодня, 08:49
          Накидать бетонных коробок или нарыть километры траншей разного качества, много ресурсов ненужно. По идее ещё бы всё это прикрывать минными полями и средствами поражения которые прикрывают минные поля, вот это вопрос хватит ли ресурсов. Но вы главное забываете. Я лично готов поспорить, что никто не будет штурмовать ни Харьков ни прочие города миллионники. Там просто рано или поздно кончатся люди или те у кого будет желания продолжать боевые действия. Соотвественно и у ляхов будет шанс красиво себе часть забрать.
          1. Владимир80 Ранг пользователя
            Владимир80
            0
            Сегодня, 08:54
            никто не будет штурмовать ни Харьков ни прочие города миллионники

            Согласен
            у ляхов будет шанс красиво себе часть забрать.

            Не согласен
        2. Виктор Сергеев Ранг пользователя
          Виктор Сергеев
          +1
          Сегодня, 08:53
          Вообще то солдаты срочники и должны этим заниматься, армия должна воевать при угрозе стране. А укрепления вокруг Харькова это фикция, воровство средств. 21 век на дворе. Задача России: уничтожение ВСУ, ее личного состава, перемалывание артиллерией, жалея своих.
    2. Виктор Сергеев Ранг пользователя
      Виктор Сергеев
      +3
      Сегодня, 08:43
      Это не болтовня. Поляки хотят, только желательно без населения. Тут слушал одну львовчанку, так вот они мечтают войти в состав Чехии, так как поляки их терпеть не могут и западенцы реально боятся.
      1. Nexcom Ранг пользователя
        Nexcom
        +2
        Сегодня, 08:46
        Поляки западенцев переформатируют, если удастся отгрызть эту территорию.
        1. Msi Ранг пользователя
          Msi
          +1
          Сегодня, 08:49
          Поляки западенцев переформатируют

          Согласен. Они их расстворят... Это усиление многовекового врага... Это нам не нужно...
          1. Nexcom Ранг пользователя
            Nexcom
            +3
            Сегодня, 08:52
            И после растворения такой русофобский гибрид образуется..... belay
            1. Msi Ранг пользователя
              Msi
              +3
              Сегодня, 08:55
              И после растворения такой русофобский гибрид образуется

              Да существо, как в фильме "Чужой" laughing просто недавно смотрел...
          2. stelltok Ранг пользователя
            stelltok
            +2
            Сегодня, 09:00
            Согласен. Они их расстворят.

            Генетическая экспансия.
        2. Владимир М Ранг пользователя
          Владимир М
          +1
          Сегодня, 09:39
          Интересно было бы наблюдать, как они - поляки и украинцы (западные) будут друг друга с равным успехом "переформатировать".
      2. Alex Nevs Ранг пользователя
        Alex Nevs
        +1
        Сегодня, 08:52
        А придецаа. Ну терпеть. Схлестнутся сто пудово. И только ОДИН может помочь. И поможет.
  6. Борис Сергеев Ранг пользователя
    Борис Сергеев
    +3
    Сегодня, 08:48
    Польша желает восстановить Речь Посполитую, а те, кто предлагают нам николаевскую Россию в качестве образца, желают только торговать и учить нас "международному праву", бесстрастно наблюдая как части бывшей империи переходят к геополитическим конкурентам.
    1. Владимир80 Ранг пользователя
      Владимир80
      0
      Сегодня, 08:59
      Польша желает восстановить Речь Посполитую,

      Это желание пшеков среднего возраста после второй кружки пива ... В реальности сша никому ничего не позволит... В Евросоюзе нет границ, иллюзия свободы под контролем глобалистов
  7. German Titov Ранг пользователя
    German Titov
    +2
    Сегодня, 08:51
    "почему Варшава говорит о возможной отставке войск на Украину".

    Кто-то исправлять ошибки перед выпуском статьи будет?
    1. Msi Ранг пользователя
      Msi
      +1
      Сегодня, 09:03
      Кто-то исправлять ошибки перед выпуском статьи будет

      Статья "горячая" видимо некогда...
  8. rocket757 Ранг пользователя
    rocket757
    +4
    Сегодня, 08:58
    В Польше не все так однозначно, как кому то может показаться...
    Т. е. достаточно много людей не просто не хотят ввязываться в конфликт с серьёзной державой, там много тех, когу крессы и наф не нужны... проблемный, нищий регион, с очень проблемным населением...
    В общем, поживём увидим.
    1. george.old Ранг пользователя
      george.old
      +2
      Сегодня, 09:51
      как по мне там вообще мало кто хочет связываться с восточными землями, у них сейчас такие внутренние разборки, на смерть...
      Да и до этого в польских СМИ не слышал об этом, может в каких чатах.
      Народ живёт сегодняшним днём, как устроиться полутше, где заработать.
  9. AdAstra Ранг пользователя
    AdAstra
    -2
    Сегодня, 08:59
    Да ладно? Вон оно чё. А где новость о том, которую я уже с утра прочитал на мэйл, что с его слов РФ готова к переговорам с украиной? Или здесь печатаем, а здесь не печатаем laughing
    1. свой1970 Ранг пользователя
      свой1970
      0
      Сегодня, 09:09
      Цитата: AdAstra
      Да ладно? Вон оно чё. А где новость о том, которую я уже с утра прочитал на мэйл, что с его слов РФ готова к переговорам с украиной? Или здесь печатаем, а здесь не печатаем laughing

      Читать belay не пробовали статью?

      "Президент России также заявил, что наша страна готова начать переговоры по урегулированию кризиса вокруг Украины, но только учитывая реальную ситуацию."
      1. AdAstra Ранг пользователя
        AdAstra
        +2
        Сегодня, 09:19
        "Да ладно? Вон оно чё."
        laughing
  10. Макс1995 Ранг пользователя
    Макс1995
    +1
    Сегодня, 09:00
    тормоза.
    Медведев уже то давно (а значит и Кремль) хочет отдать земли Украины Польше.
    Карты разные публикует ,на нерусском кстати языке, ,СМи тоже.

    Но пока это заявлялки против 5 реально присоединенных областей (непризнанных кстати даже Батькой)
  11. Хорон Ранг пользователя
    Хорон
    +2
    Сегодня, 09:01
    Польша желает вернуть «свои» земли, входящие в состав Украины

    Это всё слова, а есть ли реальные шаги ляхов в этом направлении? А то желания то всякие есть у людей, но не все им поддаются.
  12. ROSS 42 Ранг пользователя
    ROSS 42
    +2
    Сегодня, 09:01
    Президент России также заявил, что наша страна готова начать переговоры по урегулированию кризиса вокруг Украины, но только учитывая реальную ситуацию.

    Какой суровый ответ привыкшего бить первым. Не сказал же, что укатаем так, что про Польшу будут вспоминать, как про новые Содом и Гоморру...Или не остановил их жестом - дескать, без сопливых решим...А выдал привычное:
    «Вы продолжайте спонсировать нацистов, поддерживайте санкции против России, а мы всегда готовы к переговорам...»
    Да нихрена нам в России не нужна эта политика пораженчества. Не за это положено во ВМВ 26 000 000 и не за это бьются бойцы в СВО, чтобы с иудами договариваться...
    Возьми и скажи: «Россия найдёт время и место, с кем решить вопрос дальнейшей судьбы Украины, но это не будут поляки!!!»
  13. voyaka uh Ранг пользователя
    voyaka uh
    0
    Сегодня, 09:09
    Путин, главным образом, говорил в интервью РИА
    не о Польше, а о условиях переговоров с Украиной,
    основанных "на реалиях на земле".
  14. Jovanni Ранг пользователя
    Jovanni
    +2
    Сегодня, 09:25
    Цитата: Msi
    Не бойтесь... Все конфликты завершаются переговорами...

    Что, уже? А как же с выполнением "целей спецоперации"? Что, неужто уже одолели супостата, демилиторизировали и денацифицировали? Как то не очень похоже...
  15. polinet Ранг пользователя
    polinet
    0
    Сегодня, 09:26
    Цитата: Прокоп_Свинин
    Тогда останутся при своих. А Путин стал стар, и мысль вольно шатается. Раньше не замечалось.

    я бы так не говорил, поляки не упустят момент оттяпать часть окраины, тем более ВВП сам им подсказывает варианты. Думаю торг будет. Всё кто даже косвенно участвует в СВО хотят компенсировать свои затраты, кроме Америки, им окраина не нужна.
    Чем ближе наши войска к западным границам будут, тем сговорчивее станут все.
  16. solar Ранг пользователя
    solar
    +3
    Сегодня, 09:29
    Они (поляки) захотят вернуть… они спят и видят, они хотят вернуть те земли, которые считают исторически своими...

    Этот повторяется в СМИ как заклинание какое-то, хотя на самом деле поляки ничего подобного не заявляют (разве что маргиналы какие- нибудь) , так как прекрасно знают, что такие требования им никто не даст осуществить, так как в Европе категорически против присоединения территорий в результате войны, они в это ещё в прошлом веке наигрались и больше категорически не желают, там у многих найдутся претензии к соседям, если это позволить.
    Кажется, кто-то искренне видит мир как пацанскую разборку "на районе" по понятиям, и никак не желает понять реальный мир намного сложнее.
    1. Владимир80 Ранг пользователя
      Владимир80
      +1
      Сегодня, 09:54
      кто-то искренне видит мир как пацанскую разборку "на районе" по понятиям, и никак не желает понять реальный мир намного сложнее

      Этот кто то много болтает по ТВ для пенсионеров... А в реальности большая страна продолжает плясать под дудку глобалистов и замещать коренное население на "ценных специалистов "
  17. polinet Ранг пользователя
    polinet
    -1
    Сегодня, 09:34
    Цитата: Jovanni
    Цитата: Msi
    Не бойтесь... Все конфликты завершаются переговорами...

    Что, уже? А как же с выполнением "целей спецоперации"? Что, неужто уже одолели супостата, демилиторизировали и денацифицировали? Как то не очень похоже...

    В процессе, не переживайте вы так сильно. Специально обученные люди разберутся.
  18. Vova Bondarenko
    Vova Bondarenko
    -3
    Сегодня, 09:38
    Да пусть сейчас берут у них то, что захотят. Потом нам все равно отдадут.
  19. polinet Ранг пользователя
    polinet
    +1
    Сегодня, 09:47
    Цитата: solar
    Они (поляки) захотят вернуть… они спят и видят, они хотят вернуть те земли, которые считают исторически своими...

    Этот повторяется в СМИ как заклинание какое-то, хотя на самом деле поляки ничего подобного не заявляют (разве что маргиналы какие- нибудь) , так как прекрасно знают, что такие требования им никто не даст осуществить, так как в Европе категорически против присоединения территорий в результате войны, они в это ещё в прошлом веке наигрались и больше категорически не желают, там у многих найдутся претензии к соседям, если это позволить.
    Кажется, кто-то искренне видит мир как пацанскую разборку "на районе" по понятиям, и никак не желает понять реальный мир намного сложнее.

    Поляки сейчас в любимых женах США, поэтому им можно хотеть, не зря же они периодически заводят разговор о репарациях от Германии. В ЕС сейчас никто, ничего уже не решает, все хотят быть гегемонами, но силенок маловато, экономики у них сейчас не на подъёме.
  20. vet Ранг пользователя
    vet
    +2
    Сегодня, 10:01
    Только сейчас догадался? Опять обманули? Пока Россия кладет своих детей в боях на востоке Украины, поляки без единого выстрела вернут территории на западе. Вот как работать надо. А не как Путин с Лавровым.
  21. Гардамир Ранг пользователя
    Гардамир
    0
    Сегодня, 10:28
    Забавно! Президент России тратит свое время на то чтобы озвучить желания Польши. Кто озвучит желания России?
  22. Buchenland Ранг пользователя
    Buchenland
    +1
    Сегодня, 10:39
    Никто так не разбирается в желаниях поляков, как истинный патриот России :)

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