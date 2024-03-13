Путин: Польша желает вернуть «свои» земли, входящие в состав Украины
Российский президент Владимир Путин объяснил такое рьяное стремление польских властей «помочь» Украине. По словам президента, у поляков на Украину свои далеко идущие планы.
В интервью РИА Новости Владимир Путин рассказал, почему Варшава говорит о возможной отставке войск на Украину. Поляки просто хотят вернуть себе территории, которые когда-то находились под их контролем, считает президент.
Если польские войска всё же окажутся на территории Украины, например, как говорят в Варшаве, для охраны украинско-белорусской границы, то они уже оттуда никогда не уйдут, уверен Владимир Путин.
- сказал Путин.
Напомним, что ранее глава польского МИД Радослав Сикорский допустил возможность отправки натовских войска на Украину для помощи Киеву.
Западные войска и вооружение уже давно присутствуют на Украине, однако это не помогло Киеву изменить ситуацию на поле боя, отметил Путин.
Президент России также заявил, что наша страна готова начать переговоры по урегулированию кризиса вокруг Украины, но только учитывая реальную ситуацию.
- Официальный сайт Кремля
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