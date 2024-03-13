Чешский обозреватель: Чехия начала терять военнослужащих в операциях НАТО ещё до вступления страны в альянс

Мы хотели бы иметь армию значительно меньшую, чем раньше, но более улучшенную и способную защитить не только нашу территорию, но прежде всего демократию и свободу, то есть принципы, на которых мы строим наше новое общество. Мы, как и любое другое государство нашего региона, должны стремиться к новым связям и гарантиям международной безопасности.

В Чехии отметили 25-ю годовщину вступления страны в Североатлантический военный блок. Напомним, что в состав НАТО 12 марта 1999 года помимо Чехии вошли Польша и Венгрия. При этом если в Польше по поводу вступления слышны всё больше восторженные отзывы (в первую очередь от властей, естественно), то в Чехии решили несколько отклониться от «генеральной линии партии».В издании Denik обозреватель Ярослав Крупка пишет, что за годы нахождения НАТО Чехия «уже успела заплатить кровавую цену». Крупка напоминает о том, что после подписания документа, оформившее членство в альянсе, чешских военных по линии НАТО стали отправлять в горячие точки в разные уголки планеты. Но отправляли, как выясняется, и ранее.Автор напоминает, что Чехии пришлось пройти и через 5-ю статью устава НАТО, которая говорит о том, что «нападение на одного члена НАТО считается нападением на весь блок». И эта статья, по словам Крупки, была активизирована после атак на США в 2001 году.Автор при этом цитирует 1-го президента Чехии Вацлава Гавела, который с первого дня пребывания на своём посту начал сближение с Североатлантическим альянсом:И стремление чешского руководства к новым связям в итоге гарантировало Чехии отправку военнослужащих для участия в натовских операциях на Балканах, в Ираке, Афганистане.При этом первой жертвой считается в этом плане 21-летний чешский сержант Петр Шимонка, который погиб ещё до вступления Чехии в НАТО. По официальной версии Шимонка погиб от случайного выстрела себе в живот во время боевой тревоги в декабре 1990 года в ходе американской операции «Буря в пустыне».В общей сложности, Чехия до официального вступления в НАТО потеряла 10 своих военнослужащих, прилагая все усилия для того, чтобы страну в итоге в альянс приняли.Первой чешской жертвой после вступления страны в НАТО стал военнослужащий чешского спецназа Иван Западло (Ivan Zapadlo), который в 2001 году погиб в результате взрыва в Боснии и Герцеговине. В 2002 снова в Боснии погибли ещё двое чешских военных – Людек Север и Властислав Хендрих (при взрыве БТР). В 2003 году чешские солдаты НАТО начали гибнуть в Ираке.Чешские военные в составе войск НАТО гибли в горах Афганистана, во время миссии на Синайском полуострове в Египте.Ярослав Крупка пишет, что «есть потери и в ходе украинского конфликта». Автор прямо не говорит о потерях именно чешских военных, указывая на то, что на Украине погибли «чешские добровольцы и медики». При этом он фактически признаёт, что эти потери имеют прямое отношение к попытке защите интересов НАТО, в составе которого находится Чешская Республика.