Чешский обозреватель: Чехия начала терять военнослужащих в операциях НАТО ещё до вступления страны в альянс

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Чешский обозреватель: Чехия начала терять военнослужащих в операциях НАТО ещё до вступления страны в альянс

В Чехии отметили 25-ю годовщину вступления страны в Североатлантический военный блок. Напомним, что в состав НАТО 12 марта 1999 года помимо Чехии вошли Польша и Венгрия. При этом если в Польше по поводу вступления слышны всё больше восторженные отзывы (в первую очередь от властей, естественно), то в Чехии решили несколько отклониться от «генеральной линии партии».

В издании Denik обозреватель Ярослав Крупка пишет, что за годы нахождения НАТО Чехия «уже успела заплатить кровавую цену». Крупка напоминает о том, что после подписания документа, оформившее членство в альянсе, чешских военных по линии НАТО стали отправлять в горячие точки в разные уголки планеты. Но отправляли, как выясняется, и ранее.



Автор напоминает, что Чехии пришлось пройти и через 5-ю статью устава НАТО, которая говорит о том, что «нападение на одного члена НАТО считается нападением на весь блок». И эта статья, по словам Крупки, была активизирована после атак на США в 2001 году.

Автор при этом цитирует 1-го президента Чехии Вацлава Гавела, который с первого дня пребывания на своём посту начал сближение с Североатлантическим альянсом:

Мы хотели бы иметь армию значительно меньшую, чем раньше, но более улучшенную и способную защитить не только нашу территорию, но прежде всего демократию и свободу, то есть принципы, на которых мы строим наше новое общество. Мы, как и любое другое государство нашего региона, должны стремиться к новым связям и гарантиям международной безопасности.

И стремление чешского руководства к новым связям в итоге гарантировало Чехии отправку военнослужащих для участия в натовских операциях на Балканах, в Ираке, Афганистане.

При этом первой жертвой считается в этом плане 21-летний чешский сержант Петр Шимонка, который погиб ещё до вступления Чехии в НАТО. По официальной версии Шимонка погиб от случайного выстрела себе в живот во время боевой тревоги в декабре 1990 года в ходе американской операции «Буря в пустыне».

В общей сложности, Чехия до официального вступления в НАТО потеряла 10 своих военнослужащих, прилагая все усилия для того, чтобы страну в итоге в альянс приняли.

Первой чешской жертвой после вступления страны в НАТО стал военнослужащий чешского спецназа Иван Западло (Ivan Zapadlo), который в 2001 году погиб в результате взрыва в Боснии и Герцеговине. В 2002 снова в Боснии погибли ещё двое чешских военных – Людек Север и Властислав Хендрих (при взрыве БТР). В 2003 году чешские солдаты НАТО начали гибнуть в Ираке.

Чешские военные в составе войск НАТО гибли в горах Афганистана, во время миссии на Синайском полуострове в Египте.

Ярослав Крупка пишет, что «есть потери и в ходе украинского конфликта». Автор прямо не говорит о потерях именно чешских военных, указывая на то, что на Украине погибли «чешские добровольцы и медики». При этом он фактически признаёт, что эти потери имеют прямое отношение к попытке защите интересов НАТО, в составе которого находится Чешская Республика.
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    11 комментариев
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    1. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +3
      Сегодня, 08:27
      за годы нахождения НАТО Чехия «уже успела заплатить кровавую цену»
      А сколько еще "сюрпризов" впереди при американском стремлении к развязыванию вооруженных конфликтов.
      1. Егоза Ранг пользователя
        Егоза
        +2
        Сегодня, 08:45
        Цитата: rotmistr60
        за годы нахождения НАТО Чехия «уже успела заплатить кровавую цену»

        Маловато будет за все "хорошее", что чехи уже сделали
    2. Nexcom Ранг пользователя
      Nexcom
      +2
      Сегодня, 08:42
      Первой чешской жертвой после вступления страны в НАТО стал военнослужащий чешского спецназа Иван Западло

      Фамилии то какие у чехов - Западло.....
      1. Юрась_Беларусь Ранг пользователя
        Юрась_Беларусь
        +3
        Сегодня, 08:49
        Никогда не занимайтесь прямым сравнением языков. Это ненаучно и может привести к неприятным казусам. Вот для примера слово "изба" в русском языке означает деревенский дом, в болгарском - подвал, а в чешском - квартира.
        1. Nexcom Ранг пользователя
          Nexcom
          0
          Сегодня, 08:51
          Ага, я в курсе. В польском СКЛЕП - это небольшой магазинчик. Ну а в русском....
          Опять же УРОДА - по польски красота. А у нас..... lol
      2. svp67 Ранг пользователя
        svp67
        +1
        Сегодня, 10:04
        Цитата: Nexcom
        Фамилии то какие у чехов

        Ну у каждого свое, у них у Красавица - Уродина, Продукты - Потрава...
        Вообще было бы интересно, где наши родственные языки так разошлись...
    3. HAM Ранг пользователя
      HAM
      +1
      Сегодня, 08:47
      Янки твёрдо знают--дураков в Эвропе всегда для них хватает...,и не только в Эвропе...
      1. Голландец Михель Ранг пользователя
        Голландец Михель
        +1
        Сегодня, 09:10
        Цитата: HAM
        Янки твёрдо знают--дураков в Эвропе всегда для них хватает...,и не только в Эвропе
        На сто лет вперёд припасено wink
    4. iommi Ранг пользователя
      iommi
      +2
      Сегодня, 08:58
      Сколько чехов встретишь - столько и убей.
    5. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +1
      Сегодня, 09:01
      "бесплатный сыр" только в мышиловке....
      НАТО шка, ещё та крысоловаа.
    6. svp67 Ранг пользователя
      svp67
      +1
      Сегодня, 10:02
      на Украине погибли «чешские добровольцы и медики».
      А "добровольцы" были сплошь водители и повара

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