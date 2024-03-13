Разработчик модернизировал антидроновое ружьё «Аргус-Антидрон» с учётом опыта СВО
8
Российские военные в зоне СВО начали получать на вооружение доработанные антидроновые ружья "Аргус-Антидрон". Как заявили разработчики, теперь ружье способно бороться и с FPV-дронами.
Российский разработчик модернизировал антидроновое ружье "Аргус-Антидрон" с учетом опыта применения комплекса в зоне спецоперации. Внешне ружье, похожее на гранатомет, не изменилось, были внесены изменения в "начинку". Обновленное ружье уже прошло все необходимые испытания и поставляется военным. Комплекс получил положительные отзывы от бойцов.
Наши ружья внешне не сильно изменились, однако мы увеличили количество каналов обнаружения дронов "Аргусом" с трех диапазонов до 6 - от 900 до 5800 мегагерц, в том числе и те, которые глушат FPV-дроны, что является сегодня наиболее актуальным на фронте
- приводит РИА Новости слова представителя компании "Кайсант".
Ранее представители этой же компании сообщили о модернизации мобильной станции радиоэлектронной борьбы "Антифурия", опять же с опытом применения в зоне СВО. После начала боевых действий оказалось, что многие разработки действуют не так, как нужно, поэтому были отправлены на доработку. Это касается не только средств РЭБ, а всего вооружения в целом. За два года СВО налажена обратная связь разработчика с войсками, поэтому все вооружение проходит обкатку в боевых действиях, чтобы оперативно внести в него необходимые изменения.
Наши новостные каналы
Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация