Разработчик модернизировал антидроновое ружьё «Аргус-Антидрон» с учётом опыта СВО

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Разработчик модернизировал антидроновое ружьё «Аргус-Антидрон» с учётом опыта СВО

Российские военные в зоне СВО начали получать на вооружение доработанные антидроновые ружья "Аргус-Антидрон". Как заявили разработчики, теперь ружье способно бороться и с FPV-дронами.

Российский разработчик модернизировал антидроновое ружье "Аргус-Антидрон" с учетом опыта применения комплекса в зоне спецоперации. Внешне ружье, похожее на гранатомет, не изменилось, были внесены изменения в "начинку". Обновленное ружье уже прошло все необходимые испытания и поставляется военным. Комплекс получил положительные отзывы от бойцов.



Наши ружья внешне не сильно изменились, однако мы увеличили количество каналов обнаружения дронов "Аргусом" с трех диапазонов до 6 - от 900 до 5800 мегагерц, в том числе и те, которые глушат FPV-дроны, что является сегодня наиболее актуальным на фронте

- приводит РИА Новости слова представителя компании "Кайсант".

Ранее представители этой же компании сообщили о модернизации мобильной станции радиоэлектронной борьбы "Антифурия", опять же с опытом применения в зоне СВО. После начала боевых действий оказалось, что многие разработки действуют не так, как нужно, поэтому были отправлены на доработку. Это касается не только средств РЭБ, а всего вооружения в целом. За два года СВО налажена обратная связь разработчика с войсками, поэтому все вооружение проходит обкатку в боевых действиях, чтобы оперативно внести в него необходимые изменения.
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    8 комментариев
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    1. Елис_С Ранг пользователя
      Елис_С
      0
      Сегодня, 08:56
      За два года СВО налажена обратная связь разработчика с войсками, поэтому все вооружение проходит обкатку в боевых действиях, чтобы оперативно внести в него необходимые изменения.

      Молодцы кулибины! Научились работать согласованно!
      Вместе мы приближаем нашу победу!
      1. Аргон Ранг пользователя
        Аргон
        +2
        Сегодня, 08:59
        Только что смотрел видосы в тлг, байраки летают в Рязани , как у себя дома и бомбят завод. Что это такое? Кто нибудь в курсе, что происходит?
        1. Lev_Russia Ранг пользователя
          Lev_Russia
          +2
          Сегодня, 09:08
          Что это такое? Кто нибудь в курсе, что происходит?

          Война... Война происходит... Она штука обоюдоострая - ты стреляешь, в тебя стреляют, ты бомбишь, тебя бомбят... Без жертв с обеих сторон войн не бывает... А побеждать нам всё равно нужно по любому... На кону судьба страны и наших детей... am
      2. кредо Ранг пользователя
        кредо
        0
        Сегодня, 10:24
        На фоне этих сообщений как не вспомнить о мучениях с гражданской техникой на гражданке.
        Вот бы нам ещё такой обратный канал наладить, чтобы также оперативно производили усовершенствование и замену "примусов и кирогазок". yes
    2. vladcub Ранг пользователя
      vladcub
      +1
      Сегодня, 09:00
      "с трех диапазонов до шести" камрады, это вечное состязание:меча и щита.
      Сколько существует оружие, ровно столько человек ломает голову : как защитить себя от оружия врага
    3. Я свой Ранг пользователя
      Я свой
      +1
      Сегодня, 09:01
      . однако мы увеличили количество каналов обнаружения дронов "Аргусом" с трех диапазонов до 6 - от 900 до 5800 мегагерц

      belay у меня рекламма постоянно висит восьмидиапазонного дронобоя. И тоже от 900 до 5800 МГц
    4. Gpn27 Ранг пользователя
      Gpn27
      +2
      Сегодня, 09:18
      С Херсонского направления сообщают, что дроны противника управляются на частоте 750 МГЦ. Данное ружье против них не поможет. Статья на ВО по этому поводу была https://topwar.ru/236513-samaja-prjamaja-i-javnaja-ugroza-metody-borby-s-fpv-dronami.html?ysclid=ltpeye9ywh546355852
    5. Дедок Ранг пользователя
      Дедок
      -1
      Сегодня, 09:23
      военная хроника писала:
      В Работино идут напряженные бои за окопную сеть в центре села. Из интересного - был уничтожен транспорт противника с РЭБом, который глушит только 1 частоту управления. У наших многих глушилок подобная проблема - РЭБы поставляемые на фронт глушат старые частоты, новые (700-800 мгц) не захватывают.
      Дроны врага ежедневно перехватывают 3-4 машины в нашем тылу, максимальное удаление - 27 км. Расстояние настолько большое, что есть предположение о наличии "ждунов" с ретрансляторами в нашему тылу.

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