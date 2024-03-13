«Мы не сможем долго так продержаться»: Украинские офицеры рассказали немецкому изданию о тяжёлом положении ВСУ
Неназванные украинские офицеры пообщались с иностранными журналистами и вновь пожаловались на множество проблем, без решения которых ВСУ в нынешних условиях долго фронт удерживать не смогут. На этот раз о своем тяжелом положении командиры ВСУ поведали немецкому изданию Der Spiegel.
По словам офицеров ВСУ, судя по всему, воюющих на Южно-Донецком направлении, в частности, в районе Угледара, у них вскоре могут закончиться боеприпасы как для ствольной и ракетной артиллерии, так и для стрелкового оружия. Снаряды и патроны приходится экономить из-за недостаточного снабжения. С учетом больших потерь в подразделениях на передовой не хватает личного состава.
Пока что украинским военным удается удерживать занимаемые позиции в так называемой активной обороне. Но это лишь до тех пора, пока российская армия не перешла в мощное массированное наступление. В этом случае ВСУ наверняка придется отступать. Но вот беда, подготовленных линий обороны позади фронта практически нет, сообщают украинские офицеры. Сложное положение украинских формирований констатируют и западные эксперты.
— приводит немецкое издание мнение военного эксперта Центра стратегических и международных исследований Марка Канчиана.
О возможности проведения контратак речи уже не идет, констатируют украинские командиры. С учетом большого поражения российской армией систем вооружений и бронетехники, в том числе предоставленных ранее Западом, ВСУ все сложнее удерживать оборону, пишет Der Spiegel.
— признал один из командиров артиллерийского подразделения, воюющий в районе Угледара.
В принципе, украинские военные не в первый раз и уже давно жалуются различным иностранным изданиям на сложности с нехваткой боеприпасов, вооружений и личного состава. Однако сейчас эти стенания более всего похожи на правду с учетом того, что Запад действительно резко сократил, а США вообще приостановили, оказание военной помощи Киеву. Без американских денег и оружия европейцы явно не справляются даже с текущими нуждами снабжения ВСУ.
Если ранее эти проблемы хоть как-то компенсировались за счет переброски резервов и проведением контратак в основном силами пехоты, то сейчас у ВСУ все меньше боеспособных подразделений в тылу, в основном их приходится перебрасывать на наиболее горячие участки с других направления. Серьезно буксует на Украине и мобилизация, несмотря на драконовские меры, предпринимаемые киевскими властями и территориальными центрами комплектования.
Хотя, не стоит списывать со счетов, что целью подобных публикаций является стремление надавить на западных союзников Киева для ускорения и увеличения военных поставок.
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