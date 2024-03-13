«Мы не сможем долго так продержаться»: Украинские офицеры рассказали немецкому изданию о тяжёлом положении ВСУ

25
«Мы не сможем долго так продержаться»: Украинские офицеры рассказали немецкому изданию о тяжёлом положении ВСУ

Неназванные украинские офицеры пообщались с иностранными журналистами и вновь пожаловались на множество проблем, без решения которых ВСУ в нынешних условиях долго фронт удерживать не смогут. На этот раз о своем тяжелом положении командиры ВСУ поведали немецкому изданию Der Spiegel.

По словам офицеров ВСУ, судя по всему, воюющих на Южно-Донецком направлении, в частности, в районе Угледара, у них вскоре могут закончиться боеприпасы как для ствольной и ракетной артиллерии, так и для стрелкового оружия. Снаряды и патроны приходится экономить из-за недостаточного снабжения. С учетом больших потерь в подразделениях на передовой не хватает личного состава.



Пока что украинским военным удается удерживать занимаемые позиции в так называемой активной обороне. Но это лишь до тех пора, пока российская армия не перешла в мощное массированное наступление. В этом случае ВСУ наверняка придется отступать. Но вот беда, подготовленных линий обороны позади фронта практически нет, сообщают украинские офицеры. Сложное положение украинских формирований констатируют и западные эксперты.

Украинцы сейчас испытывают трудности, а русские наступают по всему фронту

— приводит немецкое издание мнение военного эксперта Центра стратегических и международных исследований Марка Канчиана.

О возможности проведения контратак речи уже не идет, констатируют украинские командиры. С учетом большого поражения российской армией систем вооружений и бронетехники, в том числе предоставленных ранее Западом, ВСУ все сложнее удерживать оборону, пишет Der Spiegel.

Мы не сможем долго так продержаться

— признал один из командиров артиллерийского подразделения, воюющий в районе Угледара.

В принципе, украинские военные не в первый раз и уже давно жалуются различным иностранным изданиям на сложности с нехваткой боеприпасов, вооружений и личного состава. Однако сейчас эти стенания более всего похожи на правду с учетом того, что Запад действительно резко сократил, а США вообще приостановили, оказание военной помощи Киеву. Без американских денег и оружия европейцы явно не справляются даже с текущими нуждами снабжения ВСУ.

Если ранее эти проблемы хоть как-то компенсировались за счет переброски резервов и проведением контратак в основном силами пехоты, то сейчас у ВСУ все меньше боеспособных подразделений в тылу, в основном их приходится перебрасывать на наиболее горячие участки с других направления. Серьезно буксует на Украине и мобилизация, несмотря на драконовские меры, предпринимаемые киевскими властями и территориальными центрами комплектования.

Хотя, не стоит списывать со счетов, что целью подобных публикаций является стремление надавить на западных союзников Киева для ускорения и увеличения военных поставок.
    Наши новостные каналы

    Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

    Новости Дзен Телеграм
    25 комментариев
    Информация
    Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
    1. opuonmed Ранг пользователя
      opuonmed
      +6
      Сегодня, 09:34
      немецкому изданию о тяжёлом положении ВСУ

      Чтобы денег дали и оружия, разжаловать немецкого бюргера. Вся суть статьи !
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +3
        Сегодня, 09:45
        В принципе, украинские военные не в первый раз и уже давно жалуются различным иностранным изданиям на сложности с нехваткой боеприпасов, вооружений и личного состава.

        В принципе, да... Ну так уж они устроены... Не будешь ныть, халявы не дадут... В том числе и военной...Но как же это всё таки всех (даже их союзников) раздражает... am
        1. Андрей Николаевич Ранг пользователя
          Андрей Николаевич
          +1
          Сегодня, 10:54
          Дайте оружие,ракеты,дкньги и сала! И много!
    2. РусГр Ранг пользователя
      РусГр
      +6
      Сегодня, 09:38
      Побольше на головы укронацистов ФАБов -1500 умиротворящих!
    3. svp67 Ранг пользователя
      svp67
      +15
      Сегодня, 09:41
      Очередная "Ярославна горько плачет"... А тем временем под Бердышами они ввели в бой части резерва и чуть потеснили наши войска, которые не успели надежно закрепиться. Атакуют нашу границу и пытаются высадить десанты на побережье Черного моря.... Нет есть у них еще "порох в пороховницах"
      1. Чёрный Ранг пользователя
        Чёрный
        +4
        Сегодня, 09:44
        В место жалобного повизгивания, вызывали бы "Волгу" bully
        1. carpenter Ранг пользователя
          carpenter
          +2
          Сегодня, 09:50
          Цитата: Чёрный
          В место жалобного повизгивания, вызывали бы "Волгу"

          "Волгу" раньше надо было вызывать, сейчас поздно.
      2. Msi Ранг пользователя
        Msi
        +2
        Сегодня, 10:01
        Нет есть у них еще "порох в пороховницах
        никто не спорит, что есть. Есть исторические примеры про остатки "пороха"...
        Сражение за Баутцен. Последняя победа Вермахта. Конец апреля 1945 года...
    4. lukash66 Ранг пользователя
      lukash66
      +1
      Сегодня, 09:44
      Им ещё скулить то не надоело? Этого нет, того нет, на войне всегда чего то не хватает. Особенно если сам ничего толком не можешь произвести.
      1. Бледар Ранг пользователя
        Бледар
        +4
        Сегодня, 09:52
        Они немножко прибедняются и лукавят. Всё у них есть
        1. dmi.pris1 Ранг пользователя
          dmi.pris1
          +1
          Сегодня, 10:03
          И да,про мощное наше наступлнние..А сами то мы в состоянии?Наличными силами?Так что боятся им особо нечего.
    5. Комментарий был удален.
    6. oleg-nekrasov-19 Ранг пользователя
      oleg-nekrasov-19
      +1
      Сегодня, 09:47
      Цитата: oleg-nekrasov-19
      «Мы не сможем долго так продержаться»: Украинские офицеры рассказали немецкому изданию о тяжёлом положении ВСУ

      Эко ж ты посмотри, как они упорно просят денег , все помойки информационные в Европе подключили. Американцы правда пока делают вид , что европейскую прессу не читают. laughing
    7. AdAstra Ранг пользователя
      AdAstra
      +3
      Сегодня, 09:47
      Да сколько можно то уже печатать эти "сказки венского леса"? Было бы у них всё так плохо дивизиями бы сдавались, а этого нет.
    8. carpenter Ранг пользователя
      carpenter
      +5
      Сегодня, 09:49
      у них вскоре могут закончиться боеприпасы как для ствольной и ракетной артиллерии, так и для стрелкового оружия.

      А для чего воевать пошли, ведь знали что патронов нет и Украина их не производит, а на подачки надежды мало.
      1. Егоза Ранг пользователя
        Егоза
        +5
        Сегодня, 09:54
        Цитата: carpenter
        А для чего воевать пошли, ведь знали что патронов нет и Украина их не производит, а на подачки надежды мало.

        Халява глаза застила! Да и другой работы (оплачиваемой) не нашли. + считай семьи в заложниках. Но это их проблемы.
        1. carpenter Ранг пользователя
          carpenter
          +2
          Сегодня, 10:00
          Цитата: Егоза
          Халява глаза застила! Да и другой работы (оплачиваемой) не нашли. + считай семьи в заложниках.

          Как всегда - "халява плиз", да и киевская хунта их хорошо в оборот взяла "шаг в сторону, стреляю при попытке к бегству".
    9. Earl Ранг пользователя
      Earl
      +2
      Сегодня, 09:58
      Дайте попить, а то так есть охота, что и переночевать негде.
    10. Mouse Ранг пользователя
      Mouse
      +2
      Сегодня, 10:04
      Поможите, чем могите! И боеприпасами, и личным составом.... wassat
      1. роман66 Ранг пользователя
        роман66
        +1
        Сегодня, 10:40
        Баблом! В первую очередь баблом
    11. HAM Ранг пользователя
      HAM
      +1
      Сегодня, 10:04
      Интересная получается ситуация-плачут всушники ,что всё плохо,пытаются разжалобить и желают получать как раньше -на халяву,а проклятая Эвропа,почему то стала требовать деньги....
      1. Голландец Михель Ранг пользователя
        Голландец Михель
        0
        Сегодня, 10:37
        Цитата: HAM
        Эвропа,почему то стала требовать деньги
        Скоро они эти деньги с процентами требовать начнут wink
    12. Maverick1812 Ранг пользователя
      Maverick1812
      0
      Сегодня, 10:12
      Скулят чтобы денжат подкинули. Не более. Такова установка от наркофюрера. По факту, наши парни на нуле не жалуются на недостаток боеприпасов у хохла. Беречь парней нужно. Больше ФАБОв а лучше ОДАБОв на головы нацикам. Потом заходить.
    13. Смею_заметить_ Ранг пользователя
      Смею_заметить_
      0
      Сегодня, 10:32
      «Мы не сможем долго так продержаться»: Украинские офицеры рассказали немецкому изданию о тяжёлом положении ВСУ
      Не верю.
      Новостная лента не позволяет.
    14. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      0
      Сегодня, 10:33
      Украинцы сейчас испытывают трудности, а русские наступают по всему фронту
      Немецкое издание озаботилось судьбой ВСУ и очевидно делает прямой намек Шольцу, что необходимо начать поставку ракет.
    15. Uprun Ранг пользователя
      Uprun
      0
      Сегодня, 10:56
      Корреспонденту если рассказать о лейтенантской службе в войсках ЗабВО в 80-х годах - прослезится.

    «Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

    «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»