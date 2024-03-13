Отражены атаки украинских дронов в Воронежской области и других российских регионах
В нескольких областях России минувшей ночью и сегодня утром была объявлена воздушная тревога. Силами противовоздушной обороны были отражены атаки украинских дронов в Воронежской области и других российских регионах.
Воронежский губернатор Александр Гусев через свой Telegram-канал сообщил об эффективной работе систем ПВО, которые сбивают беспилотники противника, но предупредил жителей, что угроза пока сохраняется.
Чиновник сообщил, что в течение ночи силы противовоздушной обороны РФ сбили над областью не менее 30 вражеских летательных аппаратов. Согласно сообщениям с мест падения обломков БПЛА, были зафиксированы незначительные повреждения инфраструктуры и жилых домов. Но, самое главное, люди не пострадали.
- написал в своем ТГ и глава Липецкой области Игорь Артамонов.
Чиновник сообщил гражданам о приближении вражеских БПЛА, направляющихся в сторону региона с территории Украины. Он призвал их следить за сообщениями МЧС и областного руководства.
- посоветовал Артамонов.
Позже он сообщил об отбое тревоги.
Ранее воздушная тревога объявлялась также в Белгородской и Курской областях, но там уже объявили отбой.
Перед этим власти Брянской области сообщали, что ПВО удалось сбить над регионом семь беспилотных летательных аппаратов противника.
- Минобороны РФ
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