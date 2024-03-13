Отражены атаки украинских дронов в Воронежской области и других российских регионах

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Отражены атаки украинских дронов в Воронежской области и других российских регионах

В нескольких областях России минувшей ночью и сегодня утром была объявлена воздушная тревога. Силами противовоздушной обороны были отражены атаки украинских дронов в Воронежской области и других российских регионах.

Воронежский губернатор Александр Гусев через свой Telegram-канал сообщил об эффективной работе систем ПВО, которые сбивают беспилотники противника, но предупредил жителей, что угроза пока сохраняется.


Чиновник сообщил, что в течение ночи силы противовоздушной обороны РФ сбили над областью не менее 30 вражеских летательных аппаратов. Согласно сообщениям с мест падения обломков БПЛА, были зафиксированы незначительные повреждения инфраструктуры и жилых домов. Но, самое главное, люди не пострадали.

Внимание! Объявляется опасность атаки БПЛА!

- написал в своем ТГ и глава Липецкой области Игорь Артамонов.

Чиновник сообщил гражданам о приближении вражеских БПЛА, направляющихся в сторону региона с территории Украины. Он призвал их следить за сообщениями МЧС и областного руководства.

Будьте готовы быстро перейти в комнату без окон, а если вы на улице – в здание, парковку, подземный переход

- посоветовал Артамонов.

Позже он сообщил об отбое тревоги.

Ранее воздушная тревога объявлялась также в Белгородской и Курской областях, но там уже объявили отбой.

Перед этим власти Брянской области сообщали, что ПВО удалось сбить над регионом семь беспилотных летательных аппаратов противника.
  • Минобороны РФ
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70 комментариев
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  1. Ропот 55 Ранг пользователя
    Ропот 55
    +3
    Сегодня, 09:20
    А количество безпилотников то растет, и к сожалению информация о налетах становится обыденностью.
    1. Ломастер Ранг пользователя
      Ломастер
      -2
      Сегодня, 09:34
      И будет расти. На 404 в каждом гараже развернули сборку. А наши только карандаши красные стирают.
      1. Бледар Ранг пользователя
        Бледар
        -3
        Сегодня, 09:38
        А наши только карандаши красные стирают.

        Наши вообщето СВО проводят.
        1. Ломастер Ранг пользователя
          Ломастер
          -2
          Сегодня, 09:46
          Слава те! Америку открыли! Как я рад!
      2. Монтесума Ранг пользователя
        Монтесума
        0
        Сегодня, 10:12
        Цитата: Ломастер
        И будет расти. На 404 в каждом гараже развернули сборку. А наши только карандаши красные стирают.

        Ваши предложения? Радикально решит проблему только военный разгром укрорейха. но на это уйдёт немало времени. На каждый гараж "Искандеров" не напасёшься, а пока что может помочь лишь максимальное усиление ПВО и РЭБ. Надо полагать, что в Генштабе этим озабочены не меньше комментаторов на ВО. А ещё большая надежда на техническую смекалку специалистов российского ОПК, они уже не раз демонстрировали способность найти достойный ответ на возникающие проблемы. Уверен, что смогут и сейчас это сделать.
        1. Ломастер Ранг пользователя
          Ломастер
          +1
          Сегодня, 10:16
          Ключевое слово разгром. Но где и когда он будет? И главное чем?
          1. Монтесума Ранг пользователя
            Монтесума
            0
            Сегодня, 10:18
            Цитата: Ломастер
            Ключевое слово разгром. Но где и когда он будет? И главное чем?

            Есть чем. Если бы РФ воевала сейчас, как америкосы в Ираке, то уже был бы "результат налицо".
            1. Ломастер Ранг пользователя
              Ломастер
              +1
              Сегодня, 10:20
              Ключевое слово если? Да тут и возражать нечем.
        2. кредо Ранг пользователя
          кредо
          +1
          Сегодня, 10:45
          Ваши предложения? Радикально решит проблему только военный разгром укрорейха. но на это уйдёт немало времени. На каждый гараж "Искандеров" не напасёшься, а пока что может помочь лишь максимальное усиление ПВО и РЭБ. Надо полагать, что в Генштабе этим озабочены не меньше комментаторов на ВО. А ещё большая надежда на техническую смекалку специалистов российского ОПК, они уже не раз демонстрировали способность найти достойный ответ на возникающие проблемы. Уверен, что смогут и сейчас это сделать.

          А что Вас так задело в комментариях на ВО?

          Люди то здесь в основном душой переживают за нашу родину и откровенно говоря не понимают некоторого прохладного отношения нашего чиновничьего аппарата в гражданских и военных ведомствах, которые проморгали разработку сплошного защитного поля для недопущения массированных атак беспилотников противником.

          Прецеденты то уже были за долго до СВО таких атак и проходили они на Ближнем Востоке. Вспомним хотя бы атаки йеменцев на промышленные объекты саудитов.
          Дело то идёт к тому, что создание сплошного защитного поля вдоль всей границы страны возникло уже давно, как только НАТО встал у наших западных границ, а где же положительный результат деятельности наших чиновников, которые отвечают за оборону страны? soldier
          1. Монтесума Ранг пользователя
            Монтесума
            0
            Сегодня, 10:55
            Цитата: кредо
            А что Вас так задело в комментариях на ВО?

            Ничего не задело, я просто отметил данный факт. Каждый комментатор имеет полное право излагать свою точку зрения, а также имеет такое же право возразить своему оппоненту .
    2. Тихий Дон Ранг пользователя
      Тихий Дон
      +2
      Сегодня, 10:02
      Цитата: Ропот 55
      А количество безпилотников то растет, и к сожалению информация о налетах становится обыденностью.

      А количество всегда переходит в качество и перспективы здесь совсем не радужные .
  2. dmi.pris1 Ранг пользователя
    dmi.pris1
    +1
    Сегодня, 09:21
    Новая реальность.Можно только пожелать удачи пвошникам...
  3. дрозд68 Ранг пользователя
    дрозд68
    +2
    Сегодня, 09:23
    Лупят нато по значимым обьектам в тылу.а наши рукойводители все сопли жуют и линии рисуют.
    1. lis-ik Ранг пользователя
      lis-ik
      -1
      Сегодня, 09:39
      Цитата: дрозд68
      Лупят нато по значимым обьектам в тылу.а наши рукойводители все сопли жуют и линии рисуют.

      У них все мысли заняты какой процент на "выборах" нарисовать,что бы правдоподобно было.
      1. Ломастер Ранг пользователя
        Ломастер
        -6
        Сегодня, 09:47
        Можно подумать, есть какая-то альтернатива.
        1. Ivan№One Ранг пользователя
          Ivan№One
          +1
          Сегодня, 10:09
          Цитата: Ломастер
          Можно подумать, есть какая-то альтернатива.

          Если ее вычищать усердно , и гнобить изо всех сил, тех кто посмел набрать больший %, чем ему разрешили (вспоминаем усатого коммуниста "клубничного короля", которого они же сами и позвали принять участие в выборах. Начинали его по телеку показыват как успешного честного бизнесмена, кормящего целый район в области - а закончили как вора, экплуататра и вообще почти уголовник) - то да откуда она возьмется... "альтернатива"... в 140 миллионной стране нет смены одному человеку... ага
          1. Ломастер Ранг пользователя
            Ломастер
            -3
            Сегодня, 10:17
            Повторю вопрос. Есть альтернатива? ФИО назови.
            1. Ivan№One Ранг пользователя
              Ivan№One
              -2
              Сегодня, 10:19
              Собянин
              Что придумаешь?
              Он тоже там где успех и победы и открытие чего-то нового. Подходит
              1. Ломастер Ранг пользователя
                Ломастер
                -1
                Сегодня, 10:26
                Чего же он выдвигается? Потому что он человек системы. Вот круг и замкнулся.
                1. Ivan№One Ранг пользователя
                  Ivan№One
                  0
                  Сегодня, 10:44
                  Вот именно, сам и признал - "система"!
                  Система которая не выдивигает новых людей, не продвигаеет их на замену старикам и которая варится внутри себя.
                  Что - шойгу это гений который и лучший спасатель, губернатор и военный страны? Или он "человек стстемы" и друг кого надо друг

                  Сталин знал что этого допускать нельзя и чистил партию. "Ленинский (а на самом деле Сталинский) призыв в партию" - слышал про такое?

                  А Когда прекратили чистить - та система выродилась, состарилась, саму себя сожрала и предала.
                  Все закрытые системы рано или поздно так делают
        2. Ivan№One Ранг пользователя
          Ivan№One
          0
          Сегодня, 10:15
          Заодно нет "альтернативы" и всем кто вокруг него похоже

          Такае очень плохо обычно кончается, как показывает история, когда "нет альтенативы"
      2. freddyk Ранг пользователя
        freddyk
        0
        Сегодня, 10:52
        Цитата: lis-ik
        Цитата: дрозд68
        Лупят нато по значимым обьектам в тылу.а наши рукойводители все сопли жуют и линии рисуют.

        У них все мысли заняты какой процент на "выборах" нарисовать,что бы правдоподобно было.

        Над правдоподобностью они даже не парятся, поверте. Даже при Грудинине ему 73 нарисовали. А сейчас в 100 бы уложиться.
  4. opuonmed Ранг пользователя
    opuonmed
    +2
    Сегодня, 09:25
    К сожалению, противник пытается подавить тылы нефтебазы и т.п. и т.д.!
  5. РусГр Ранг пользователя
    РусГр
    0
    Сегодня, 09:30
    Бандерлоги активизировались ударами дронов на территории России, перед выборами для устрашения населения, не явкой на выборы. Они в курсе? что у нас есть онлайн голосование, и не нужно никуда ходить из дома!
    1. Ломастер Ранг пользователя
      Ломастер
      -3
      Сегодня, 09:35
      Онлайн - это процентов 10. Не больше. Остальные по старинке. На участках.
      1. Ivan№One Ранг пользователя
        Ivan№One
        -1
        Сегодня, 10:06
        "Остальные" никуда не пойдут
        "По старинке"
        1. Ломастер Ранг пользователя
          Ломастер
          0
          Сегодня, 10:12
          По себе не суди. Нормальных людей больше.
    2. lis-ik Ранг пользователя
      lis-ik
      -2
      Сегодня, 09:40
      Цитата: РусГр
      Они в курсе? что у нас есть онлайн голосование, и не нужно никуда ходить из дома!

      Даже больше,можно вообще не голосовать,а процент "за" всё равно посчитают.
      1. РусГр Ранг пользователя
        РусГр
        +1
        Сегодня, 09:50
        Да ладно трепаться-то! К примеру в Воронеже, на работе и лично знакомые от 25 до 65 лет, в большинстве своëм, процентов 75 собираются голосовать, знаете за кого? Путина!!!
        1. lis-ik Ранг пользователя
          lis-ik
          -2
          Сегодня, 10:00
          Это их право. Значит им нравится жить в стране третьего мира из которой только качают ресурсы,а выручку оставляют за рубежом. Всё,что пока ещё работает это наследство СССР. Простая арифметика. Население РФ 2 процента от мирового,а природных богатств 40 процентов от мирового. Пусть эти люди задумаются где все материальные блага от продажи? Почему ничего не вкладывается в реальное производство? Дело даже не в отсутствии производственной базы,а в том что некому уже разрабатывать и производить сложные механизмы. Не просто так сдвигаются вправо сроки по производству гражданских авиалайнеров и самолётов пятого поколения. Недавно читал интервью с одним из академиков по разработке двигателей. Резюме простое-их некому конструировать.
          1. Ломастер Ранг пользователя
            Ломастер
            -2
            Сегодня, 10:13
            Тебя кто-то здесь держит?
            1. lis-ik Ранг пользователя
              lis-ik
              +1
              Сегодня, 10:17
              Цитата: Ломастер
              Тебя кто-то здесь держит?

              Мне не всё равно,что происходит в стране. И я не привык,чтобы об мою страну вытирали ноги. Тыкать мне не надо,есть элементарная вежливость,хотя о чём это я,яркий представитель зомбированного населения.
              1. Ломастер Ранг пользователя
                Ломастер
                -1
                Сегодня, 10:22
                Про зомбированного это ты на основании чего решил? На ты пишу всем. Мне так удобнее. На ты к себе не обижаюсь.
    3. Тихий Дон Ранг пользователя
      Тихий Дон
      +1
      Сегодня, 10:11
      Цитата: РусГр
      Бандерлоги активизировались ударами дронов на территории России, перед выборами для устрашения населения, не явкой на выборы. Они в курсе? что у нас есть онлайн голосование, и не нужно никуда ходить из дома!

      А вы в курсе , что это электронное голосование в мире мало кто использует, потому что считается , что его практически невозможно проконтролировать ?
    4. Ghost1 Ранг пользователя
      Ghost1
      0
      Сегодня, 10:54
      А если после выборов удары так же продолжаться, вы будете писать что они от бессилия это делают?.
      1. РусГр Ранг пользователя
        РусГр
        0
        Сегодня, 10:55
        Они были и до этого времени, вообще-то! В меньших количествах. А вы связь не видите? На границе попытки бандерлогов фашистских, пытаться прорваться на территории РФ, посеять панику.
    5. freddyk Ранг пользователя
      freddyk
      0
      Сегодня, 10:56
      Цитата: РусГр
      Бандерлоги активизировались ударами дронов на территории России, перед выборами для устрашения населения, не явкой на выборы. Они в курсе? что у нас есть онлайн голосование, и не нужно никуда ходить из дома!

      Вы очень напуганы ударами по нефтебазам? У нас в соседнем дворе дрон упал , чёт я не видел напуганных...Бухих,да, видел. Русского хрен чем запугаешь.
      1. РусГр Ранг пользователя
        РусГр
        0
        Сегодня, 10:59
        Уже привыкли все. После того, что было летом, после "концерта" "Вагнеров".
  6. Ломастер Ранг пользователя
    Ломастер
    -1
    Сегодня, 09:32
    Ага. Спецоперация идёт по плану. План такой - прятаться по подвалам и грозно рисовать красные линии.
    Горепатриотам приготовить минусаторы. А вот теперь фас, ставить минуса!
    1. Герр Штирлиц Ранг пользователя
      Герр Штирлиц
      +3
      Сегодня, 09:48
      А чё? Послушать Каца: сдаваться, каяться и репарации платить?)
      1. Ломастер Ранг пользователя
        Ломастер
        0
        Сегодня, 10:01
        Сарказм оценил. Мой план, как и миллионов россиян, простой. Раздолбать к чертям всю банковую с зефюрером, мосты, ЖД станции, отутюжить западенщину и как можно быстрей закончить войну на границе с Польшей.
    2. Tagan Ранг пользователя
      Tagan
      0
      Сегодня, 09:51
      Чего это вы такой нервный на минуса? Прям до боли душевной.))
      Ну раз вы так переживаете по этому поводу, напишите что-нибудь дельное, чтобы вас вознесли до небес, плюсуя нещадно.
      1. Ломастер Ранг пользователя
        Ломастер
        -3
        Сегодня, 10:02
        Да тут что не напиши, отличное от линии партии, всё заминусуют )
        1. Герр Штирлиц Ранг пользователя
          Герр Штирлиц
          +2
          Сегодня, 10:08
          Так, может, потому что реально 80%?)
        2. Ломастер Ранг пользователя
          Ломастер
          -1
          Сегодня, 10:18
          Вот даже на эту безобидную фразу минус поставил какой-то горепатриот )
  7. РусскийПатриот Ранг пользователя
    РусскийПатриот
    +1
    Сегодня, 09:33
    Ну вот в 6:30 объявлена тревога. На работу идти или дома сидеть?
    1. Герр Штирлиц Ранг пользователя
      Герр Штирлиц
      +1
      Сегодня, 09:51
      В военкомат идти записываться, чтобы не было этих мучительных интеллигентских сомнений по утрам.
  8. Герр Штирлиц Ранг пользователя
    Герр Штирлиц
    +7
    Сегодня, 09:47
    Отразить-то отразили. Но уже четыре или пять НПЗ из топ-10 в стране горели.
    1. Ivan№One Ранг пользователя
      Ivan№One
      -2
      Сегодня, 10:05
      А тут про такое не пишут больше

      Получать хоть какую-то объективную картину тут больше нельзя
  9. Фактор Ранг пользователя
    Фактор
    +2
    Сегодня, 09:51
    С утра три БПЛА ВСУ ударили по нефтезаводу в Рязани "Рязаньнефтепродукт".
    Горит установка по переработке нефти.

    вчера ночью ВСУ нанесли удар по нефтебазе в Нижегородской области, горела атмосферно-вакуумная трубчатка на установке по переработке нефти. Горела и нефтебаза в Орле.

    ясен пень, натовские спутники и самолёты-разведчики наводят на стратегические объекты России.

    А мы стесняемся их сбивать.
    1. Lykases1 Ранг пользователя
      Lykases1
      +2
      Сегодня, 09:56
      Хотите повоевать с НАТО? Если ввяжется США - будет больно.
      1. Фактор Ранг пользователя
        Фактор
        +1
        Сегодня, 10:00
        хватит уже соблюдать их "красные линии", НАТО по факту уже воюет против России, заряжая укроВермахт и управляя их наступами и диверсиями.

        Изучайте опыт хуситов.
    2. Lykases1 Ранг пользователя
      Lykases1
      +1
      Сегодня, 09:57
      Хотите повоевать с НАТО? Если ввяжется США - будет больно.
      1. Ломастер Ранг пользователя
        Ломастер
        -1
        Сегодня, 10:15
        А сейчас не больно? Или приятно?
    3. Ломастер Ранг пользователя
      Ломастер
      -2
      Сегодня, 10:03
      Сво идёт по плану. Сжечь несколько НПЗ.
    4. moscowp Ранг пользователя
      moscowp
      -1
      Сегодня, 10:10
      А мы стесняемся их сбивать

      Как вы планируете сбивать 5 тысяч спутников старлинк, которые обеспечивают наведение этих дронов?
      Противоспутниковые ракеты - это уже вчерашний день. Военные задачи в том числе будут решать многотысячные группировки коммерческих спутников
      1. Ломастер Ранг пользователя
        Ломастер
        0
        Сегодня, 10:19
        Как и чем есть. Воли на это нет.
      2. Герр Штирлиц Ранг пользователя
        Герр Штирлиц
        +2
        Сегодня, 10:20
        Ну, а что? Спровоцировать эффект Кесслера, чтобы хана всему: и нашим, и вашим. Мы от них в космическом плане отстаём, поэтому глобальное спутниковое обнуление будет нам в плюс, мы без ГЛОНАСС будем страдать слабее, чем они без GPS. Правда Китай и Индия очень сильно будут недовольны. А это уже минус.
        1. Ломастер Ранг пользователя
          Ломастер
          0
          Сегодня, 10:28
          Жахнуть? ) Я только за. Может, что-то изменится.
      3. Фактор Ранг пользователя
        Фактор
        +1
        Сегодня, 10:25
        1 марта 2018 года президентом России Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию в числе ряда других прорывных комплексов вооружения был анонсирован боевой лазерный комплекс (БЛК) «Пересвет», размеры и предполагаемое назначение которого предполагают его применения для решения задач стратегического характера.
        1. Герр Штирлиц Ранг пользователя
          Герр Штирлиц
          0
          Сегодня, 10:40
          А "армаиу" и того раньше показали.
          "Пересвет", конечно, размерами впечатляет, только если оптиков всяких почитать, насколько рассеивается энергия лазера в зависимости от расстояния, то спутник он вряд ли пожжёт даже на низкой орбите. Увы и ах
    5. moscowp Ранг пользователя
      moscowp
      +1
      Сегодня, 10:18
      С утра три БПЛА ВСУ ударили по нефтезаводу в Рязани "Рязаньнефтепродукт

      Это прямо плохое новости, уже все крупнейшие НПЗ центральной России атакованы, кроме московского, по-моему. Не хочется кликушествовать, но, боюсь, результат этих атак мы можем почувствовать.
      1. Фактор Ранг пользователя
        Фактор
        0
        Сегодня, 10:28
        для армии имеются гос.резервы, а для населения скачок цен на бензин.
        1. moscowp Ранг пользователя
          moscowp
          0
          Сегодня, 10:38
          Цены может и придержат, но, напомню, уже где-то осенью прошлого года в ряде регионов физически не было дизеля и бензина на многих заправках. Это цена олигополизации ТЭК - проблемы с каким-то большим НПЗ могут приводить к дефициту нефтепродуктов
          1. Фактор Ранг пользователя
            Фактор
            0
            Сегодня, 10:41
            тогда гнали на экспорт, теперь иная ситуация
            1. moscowp Ранг пользователя
              moscowp
              0
              Сегодня, 10:43
              Посмотрим. Жизнь покажет
  10. Ivan№One Ранг пользователя
    Ivan№One
    +1
    Сегодня, 10:03
    Про Рязань ни слова не написали
    Или там тоже "отразили"?

    Этот сайт прям зазеркалье уже какое-то... если только его читать , то картина получается очень странная... позор
    1. Хагалаз Ранг пользователя
      Хагалаз
      0
      Сегодня, 10:23
      Было 4, один то ли прорвался, то ли обломки удачно упали. Примерно на момент 9:00 уже не горело.
  11. olegff68 Ранг пользователя
    olegff68
    +5
    Сегодня, 10:13
    Отражены домами, нефтебазами, НПЗ, цехами заводов.... Над 404 и их докладами ППО смеёмся, а сами по их примеру отчитывается.
  12. Фактор Ранг пользователя
    Фактор
    0
    Сегодня, 10:40
    Что дальше?

    По словам Медведева, и сегодня россияне должны изменить ход своей жизни, поскольку идет СВО. Народу России нужна консолидация вокруг лидера.

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