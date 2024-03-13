Путин: Разработка Россией ракетного комплекс «Авангард» обнулила американскую систему ПРО
Россия обнулила систему противоракетной обороны США, разработав и поставив на вооружение новый ракетный комплекс с гиперзвуковым блоком "Авангард". Об этом рассказал президент России Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву.
США вложили в разработку системы ПРО сотни миллиардов долларов, но российский ракетный комплекс "Авангард" обнулил все их вложения. Причем России разработка комплекса обошлась гораздо дешевле, чем американцам система ПРО. К тому же, разрабатывая этот ракетный комплекс, Россия получила опыт, который показал, как нужно действовать дальше.
- приводит РИА Новости слова российского президента.
Управляемый блок "Авангард" способен лететь в плотных слоях атмосферы на гиперзвуковой скорости до 27 Махов (около 32 тыс. км/ч), маневрируя по курсу и высоте, что делает ракету недосягаемой для всех видов ПРО.
Новый ракетный комплекс "Авангард" уже поставлен на вооружение и несет боевое дежурство. На сегодняшний день носителями гиперзвуковых блоков "Авангард" являются МБР УР-100Н УТТХ, в дальнейшем их носителями станут новые межконтинентальные ракеты "Сармат". Ранее сообщалось, что на первом этапе до конца 2025 года РВСН развернет два полка с "Авангардами", в каждом из которых будет по 6 МБР шахтного базирования.
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