Путин: Разработка Россией ракетного комплекс «Авангард» обнулила американскую систему ПРО

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Путин: Разработка Россией ракетного комплекс «Авангард» обнулила американскую систему ПРО

Россия обнулила систему противоракетной обороны США, разработав и поставив на вооружение новый ракетный комплекс с гиперзвуковым блоком "Авангард". Об этом рассказал президент России Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву.

США вложили в разработку системы ПРО сотни миллиардов долларов, но российский ракетный комплекс "Авангард" обнулил все их вложения. Причем России разработка комплекса обошлась гораздо дешевле, чем американцам система ПРО. К тому же, разрабатывая этот ракетный комплекс, Россия получила опыт, который показал, как нужно действовать дальше.



Если посчитать сколько стоила у них, скажем, система противоракетной обороны известной, да, и один из основных компонентов преодоления ПРО с нашей стороны — "Авангард", межконтинентальная ракета, планирующий блок межконтинентальной дальности. Ну просто несопоставимые величины. И мы, по сути, обнулили все, что они делали, все, что они вкладывали в эту систему ПРО

- приводит РИА Новости слова российского президента.

Управляемый блок "Авангард" способен лететь в плотных слоях атмосферы на гиперзвуковой скорости до 27 Махов (около 32 тыс. км/ч), маневрируя по курсу и высоте, что делает ракету недосягаемой для всех видов ПРО.

Новый ракетный комплекс "Авангард" уже поставлен на вооружение и несет боевое дежурство. На сегодняшний день носителями гиперзвуковых блоков "Авангард" являются МБР УР-100Н УТТХ, в дальнейшем их носителями станут новые межконтинентальные ракеты "Сармат". Ранее сообщалось, что на первом этапе до конца 2025 года РВСН развернет два полка с "Авангардами", в каждом из которых будет по 6 МБР шахтного базирования.
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    56 комментариев
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    1. Ломастер Ранг пользователя
      Ломастер
      -13
      Сегодня, 09:30
      Толку от этого, если на войне в 404 Авангард не используется. А махать дубинкой без драки много ума не надо. Только смешить окружающих.
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +6
        Сегодня, 09:37
        А против чего или кого "Авангард" на Украине необходимо использовать не подскажите...??? "Авангард" создавался как стратегическое оружие против НАТО... Предлагаете сразу с НАТО воевать или по украинским окопам "Авангарды" запускать...??? Смешить это когда из пушки по воробьям, а Вы предлагаете то же самое... am
        1. Владимир80 Ранг пользователя
          Владимир80
          0
          Сегодня, 09:44
          Смешить это когда из пушки по воробьям,

          Точно, и ещё смешно - когда хлюпик-интеллигент, у которого дворовые хулиганы отбирают деньги на завтраки, грозит на словах серьёзным бандюганам, крышующим весь район.
        2. Ломастер Ранг пользователя
          Ломастер
          -6
          Сегодня, 09:53
          Эффективность оружия определяется в бою. Какова эффективность Авангарда мы не знаем. Очередная Царь-пушка вместе с Сарматом, Посейдоном и прочими страшилками в кремлёвском парке.
          Что-то я не вижу, чтобы вундервафля Кинжал (сам по себе хороший боеприпас) оказал какое-то влияние на ход войны. Точно так же не изменит его и Авангард. Тогда и нечего грозно хмурить брови и грозить супостатам. Никто уже не боится этих бровей и красных карандашей.
          Минусаторы, фас! Ставьте минуса!
          1. voyaka uh Ранг пользователя
            voyaka uh
            +3
            Сегодня, 10:33
            "Какова эффективность Авангарда мы не знаем. "///
            ----
            1. Его невозможно сбить - это правда.
            2. Им невозможно попасть в объект - это тоже правда.

            Будет мощный ядерный взрыв на территории Штатов.
            Но где? - об этом не знают ни те, кто его посылают, ни те,
            кто его встречают.
            Джокер, короче.
            1. Trapp1st Ранг пользователя
              Trapp1st
              +1
              Сегодня, 10:44
              Будет мощный ядерный взрыв на территории Штатов. Но где?
              На территории штатов)) hi
      2. st25310 Ранг пользователя
        st25310
        -3
        Сегодня, 09:38
        обнулила американскую систему ПРО. Как толку что? Это уже второе обнуление, так что 2:0 в нашу пользу!
        1. Trapp1st Ранг пользователя
          Trapp1st
          +8
          Сегодня, 09:46
          обнулила американскую систему ПРО. Как толку что? Это уже второе обнуление
          В обнулении он разбирается)
      3. tralflot1832 Ранг пользователя
        tralflot1832
        +7
        Сегодня, 09:41
        Из за того что у нас есть чем жахнуть ,по нам не жахнули 25 февраля 2022 г.НАТО имеет колоссальное преимущество на море и в воздухе.
        1. Trapp1st Ранг пользователя
          Trapp1st
          +1
          Сегодня, 09:48
          НАТО имеет колоссальное преимущество на море и в воздухе.
          Как показала практика серьезно обсуждать такие подобные заявления от него нет смысла.
        2. Ломастер Ранг пользователя
          Ломастер
          -3
          Сегодня, 09:54
          Если б у нас не было, чем жахнуть, мы бы и не полезли никуда 24 февраля. Есть чем парировать?
      4. Андрей Дибров Ранг пользователя
        Андрей Дибров
        -2
        Сегодня, 10:02
        Дисананс, ага.
        Т.е., никакие наты с их про уже не угрожали ...
        гм
        1. Ломастер Ранг пользователя
          Ломастер
          -1
          Сегодня, 10:08
          Кому угрожали? Если НАТО в Прибалтике уже 25 лет стоит. Что ближе. Но почему мы не бомбим трибалтов? Или сейчас Финляндию и Швецию? Ась?
          1. Neo-9947 Ранг пользователя
            Neo-9947
            0
            Сегодня, 10:57
            А не нужны нам трибалты.
            Трибалт к русскому никакого отношения не имеет, протестант, на латинице пишет, и к тому же не любит Россию и никогда не любил.
            Потому и не интересуют они нас. Так же как и финны со шведами. Территориальные претензии в обе стороны, не больше. Ну, либо как стратегически важная территория при Большом Замесе.
            А вот Украина с Киевом - матерью городов русских, это совсем другое дело, это считай часть нашей России. А своего мы никому не отдадим.
      5. кредо Ранг пользователя
        кредо
        0
        Сегодня, 10:58
        Толку от этого, если на войне в 404 Авангард не используется. А махать дубинкой без драки много ума не надо. Только смешить окружающих.

        Предъявляя претензии такого плана Вы уж сразу предъявляйте их и США.
        Они тоже, кстати, свою систему пока не использовали и её эффективность никому не известна.
        Так что в этом плане у нам полный паритет с США и по мне так лучше, чтобы от словесных угроз и предупреждений мы и они не перешли к их применению.
        Уж больно этого не хочется. hi
    2. opuonmed Ранг пользователя
      opuonmed
      +1
      Сегодня, 09:30
      Это очень хорошо в стратегическом плане! То, что НАТО не нападает, сдерживает это их . Но сейчас идет гибридная война, где НАТО воюет чужими руками против РФ.
      1. Александр 3 Ранг пользователя
        Александр 3
        +2
        Сегодня, 09:39
        Наша ядерная дубинка лучше и эффективней НАТОвской и это гегемону не нравится.Знает ,что получит по полной.
        1. Ломастер Ранг пользователя
          Ломастер
          -4
          Сегодня, 09:56
          Чем лучше? Чем эффективнее? Или у них Минитмены и Першинги одуванчиками стреляют?
          1. Александр 3 Ранг пользователя
            Александр 3
            +1
            Сегодня, 10:02
            ПВО противника не сможет гарантированно перехватить наши ударные средства ответа на агрессию,поэтому эффективно.Стоимость ,в денежном эквиваленте меньше,поэтому лучше.
            1. Ломастер Ранг пользователя
              Ломастер
              +1
              Сегодня, 10:06
              А наше ПВО будто сможет. Это все сказки для турбопатриотов. Но когда полетят сотни минитменов с территории Европы, никакая ПВО и про не справится. Мне и тебе будет фиолетово, сколько там ракет наших долетит до Вашингтона.
              1. Александр 3 Ранг пользователя
                Александр 3
                +2
                Сегодня, 10:12
                Об этом знают все,поэтому и не применяют этот вариант нападения.Потому мы и существуем .Мы не Хиросима и Нагасаки .Не было бы у нас Я.О. нас ба давно уже не было.Странно что мне нужно это разъяснять.
              2. Sergej1972 Ранг пользователя
                Sergej1972
                0
                Сегодня, 10:27
                На территории Европы нет Минитменов.
                1. Ломастер Ранг пользователя
                  Ломастер
                  0
                  Сегодня, 10:29
                  На подлодках много чего есть. Дело в самом факте.
      2. Ломастер Ранг пользователя
        Ломастер
        -7
        Сегодня, 09:55
        Но не даёт преимущества в тактическом. Тогда зачем вообще размахивать этой дубинкой?
    3. 9PA Ранг пользователя
      9PA
      -7
      Сегодня, 09:33
      NATO ДАВАЙТЕ УЖЕ НАКОНЕЦ-ТО ПОДЕРЕМСЯ, РЕШИМ КТО ОСТАНЕТСЯ ЖИТЬ А КТО УМРЕТ
      1. Ганкутсу_ Ранг пользователя
        Ганкутсу_
        -3
        Сегодня, 09:35
        Умрут все. И Россия и запад.
        Если так хочется поскорее узнать какая религия права - то идите уже на контракт и в СВО. Я на тот свет совсем не хочу.
        1. Msi Ранг пользователя
          Msi
          +4
          Сегодня, 09:45
          Я на тот свет совсем не хочу.

          Хочу вас огорчить... Все там будем...
          1. Ганкутсу_ Ранг пользователя
            Ганкутсу_
            -1
            Сегодня, 09:49
            Кто ж спорит. Но вот одно дело умереть в старости. А другое гибнуть за амбиции кучки дедов.
            1. Msi Ранг пользователя
              Msi
              +3
              Сегодня, 09:50
              Но вот одно дело умереть в старости

              Вы не правы... И кто вам гарантирует что вы умрёте в старости?
    4. Владимир Нижегородский Ранг пользователя
      Владимир Нижегородский
      +2
      Сегодня, 09:33
      Это конечно очень хорошо, что есть Авангард.
      Спасибо большое конструкторы постарались. Дай Бог безумцам на Западе остановиться.
      Это ведь им предупреждение.
      Иначе не будет цивилизации на Земле.
    5. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +1
      Сегодня, 09:33
      Если обратиться к американским источникам по испытаниям их ПРО,то очень интересная ситуёвина.ПРО испытываете в " паниковать условиях"боеголовку от БРСД ведут две РЛС которые находятся за береговой линией США в море и передают её координаты на " перехватчик" ,который иногда попадает кинетическим ударом ,а иногда нет.Ни когда не было залпового удара для испытаний.
      1. BlackMokona Ранг пользователя
        BlackMokona
        0
        Сегодня, 09:35
        Цитата: tralflot1832
        Если обратиться к американским источникам по испытаниям их ПРО,то очень интересная ситуёвина.ПРО испытываете в " паниковать условиях"боеголовку от БРСД ведут две РЛС которые находятся за береговой линией США в море и передают её координаты на " перехватчик" ,который иногда попадает кинетическим ударом ,а иногда нет.Ни когда не было залпового удара для испытаний.

        Потому как перехватывать массовый удар там никогда и никем не планировалось. Потому как астрономически дорого и сложно даже для США. Вся ПРО всегда крутилась вокруг одиночных ракет или примитивных ракет Ирана и КНДР.
        1. tralflot1832 Ранг пользователя
          tralflot1832
          -1
          Сегодня, 09:38
          Ракета " перехватчик" ПРО США идеальная БРМСД,только головную часть поменять на ядерную боеголовку.Только слепой это не видит.
          1. tralflot1832 Ранг пользователя
            tralflot1832
            0
            Сегодня, 10:18
            Что бы ПРО США сработало ," болванка " летя в космосе должна пролетеь между двумя американскими станциями контроля параметров баллистической траектории ,( на море или суше),а так ПРО бесполезно.
        2. neri73-r Ранг пользователя
          neri73-r
          +3
          Сегодня, 09:47
          Цитата: BlackMokona
          Потому как перехватывать массовый удар там никогда и никем не планировалось. Потому как астрономически дорого и сложно даже для США. Вся ПРО всегда крутилась вокруг одиночных ракет или примитивных ракет Ирана и КНДР.

          Они всегда планировали вероломный внезапный обезоруживающий удар по нам, после которого останутся пять десять ракет, которые они смогут перехватить! Вот и всё. Бессовестные жадные скоты, это всё что можно сказать про "элиты" Запада, которые необходимо денацифицировать, если мы хотим, чтобы наша цивилизация жила.
          1. Виктор Ленинградец Ранг пользователя
            Виктор Ленинградец
            0
            Сегодня, 10:52
            Бессовестные жадные скоты, это всё что можно сказать про "элиты" Запада, которые необходимо денацифицировать

            Их расчёт ПРО базируется на концепции "приемлемого ущерба". То есть прикрывают действительно важные стратегические объекты и критически важную инфраструктуру, а население, в том числе города-миллионники - им не жалко. Ну убавится у них геев, феминисток, цветных наркоманов и бандитов - вот и хорошо. А так - да вся надежда на превентивный удар по нашим СЯС из оперативно-тактической зоны, ослабляющий ответный удар.
        3. Msi Ранг пользователя
          Msi
          +2
          Сегодня, 09:48
          Вся ПРО всегда крутилась вокруг одиночных ракет или примитивных ракет Ирана и КНДР.
          давайте уточним... Это расчёт на первый обезоруживающим удар по России, потом что взлетит постараться сбить... Если что упадёт, не будет сбито, допустимый ущерб...
          1. BlackMokona Ранг пользователя
            BlackMokona
            0
            Сегодня, 10:04
            Цитата: Msi
            давайте уточним... Это расчёт на первый обезоруживающим удар по России, потом что взлетит постараться сбить... Если что упадёт, не будет сбито, допустимый ущерб...

            И как планируется делать этот обезоруживающий удар? Кто выключит всю нашу СПРН предварительно? Сдаст расположения всех АПЛ и подвижных комплексов? Да всё это разом и в реальном времени?
            А если есть этот кто-то. То разве уровень инфильтрации уже не такой высокий, что можно заявить что страна захвачена?
            1. Msi Ранг пользователя
              Msi
              +1
              Сегодня, 10:07
              Кто выключит всю нашу СПРН предварительно?

              Вы о чём? Вы из Израиля...
              А если есть этот кто-то.

              С вами общаться нормально невозможно...
              1. BlackMokona Ранг пользователя
                BlackMokona
                -1
                Сегодня, 10:14
                Цитата: Msi
                Вы о чём?.

                Система предупреждения о ракетном нападении (СПРН)

                Удивительно что базовых основ не знаете. winked
    6. Ганкутсу_ Ранг пользователя
      Ганкутсу_
      -5
      Сегодня, 09:34
      Очередное громкое заявления направленное на внутреннего потребителя. Пенсионеры у телеэкранов явно будут рады.
      1. Сергей Аверченков Ранг пользователя
        Сергей Аверченков
        +2
        Сегодня, 09:48
        Простите... А вы внешний потребитель?
    7. Ганкутсу_ Ранг пользователя
      Ганкутсу_
      +1
      Сегодня, 09:40
      Забавно вылезла контекстная реклама к статье.
    8. 9PA Ранг пользователя
      9PA
      +1
      Сегодня, 09:42
      Цитата: Ганкутсу_
      Умрут все. И Россия и запад.
      Если так хочется поскорее узнать какая религия права - то идите уже на контракт и в СВО. Я на тот свет совсем не хочу.

      Так сказано было же они все сдохнут а мы в рай. Если не хотите умереть и чтобы умерли Ваши дети идите и и боритесь против Матвиенко, Рогозина и прочих необразованных люмпенов. Боритесь за Русскую микроэлектронику, боритесь за Русский флот и Русскую промышленность. Нет? Я тоже нет и чем ужас без конца предпочитаю ужасный конец
    9. tabex Ранг пользователя
      tabex
      +2
      Сегодня, 09:48
      Хорошо, что у нас есть такая дубинка, плохо, что ситуация опять скатилась к такому противостоянию.
    10. V.B. Ранг пользователя
      V.B.
      +2
      Сегодня, 09:51
      Американцы уверены, что нынешний правитель и его приближённые, министры, чиновники, на применение никогда не осмелятся, поэтому в урину пойдёт все, ракеты, самолёты и войска. Обстрелы России каждый день и всё увеличиваются. А в Киеве всё хорошо, бензин, газ, электричество. Не пора- ли украину превратить в руину в прямом смысле? Да не тот руководитель пошёл.
      1. Ломастер Ранг пользователя
        Ломастер
        -1
        Сегодня, 10:10
        До боли правда... Как же быть?
    11. Владимир Нижегородский Ранг пользователя
      Владимир Нижегородский
      -1
      Сегодня, 09:53
      Россия с точки зрения военно-технического развития страны готова к ядерной войне.©ВВП
      Россия ни в чем не виновата, это Запад слетел с катушек.
      Не мы обостряли, нас не слышали и не хотели слышать
      1. Ломастер Ранг пользователя
        Ломастер
        -1
        Сегодня, 10:11
        А ты готов к ядерной войне? Ты хоть представляешь, что это такое? У верхов есть бункеры. А у тебя?
        1. Аэродромный Ранг пользователя
          Аэродромный
          0
          Сегодня, 10:45
          Цитата: Ломастер
          А ты готов к ядерной войне? Ты хоть представляешь, что это такое? У верхов есть бункеры. А у тебя?

          а ты ? ты же сам выше призывал..провокатор.
    12. Mazunga Ранг пользователя
      Mazunga
      0
      Сегодня, 10:05
      хорошая тема ))надо бы еще положить бубуку на запрет и обновить химическое да и биологическое я вообще не понимаю разговоров о негуманности с лучевкой мучится легче чем от нервно паралитического?Что касаемо биологического то это просто образец миролюбивости лечить можно просто на время выводят из строя живую силу противника
    13. Dave36 Ранг пользователя
      Dave36
      0
      Сегодня, 10:13
      Вопрос стоит в том, что запад бьется за еду а мы за жизнь, но создать условия, при котором мы не применим ЯО но будем вынуждены воевать, он увы сможет, и растянуть во времени, в любом, и людей дать и оружия. На такую войну со всем так сказать богатым миром у нас нет не ресурсов не людей. Представьте, за сл пол года выбьют всю нефтепереработку....потом электростанции..На Украине уже всем по....Украина або смерть...пора бы нам уже что то начинать. Я не знаю что, кому и кого...как у Высотского..Жираф большей, ему видней.
    14. km-21 Ранг пользователя
      km-21
      +1
      Сегодня, 10:14
      Ранее сообщалось, что на первом этапе до конца 2025 года РВСН развернет два полка с "Авангардами", в каждом из которых будет по 6 МБР шахтного базирования.

      Таким образом выясняется, что
      1. Наши нынешние стратегические боеголовки не способны надежно преодолевать американскую ПРО
      2. Более надежные боеголовки появятся только через два года и в количестве всего 12-ти штук.
      3. А до их появления Россия будет стараться тянуть время и продолжать вести войну в вялотекущем режиме не обращая внимания на эскалацию со стороны противника.
    15. HAM Ранг пользователя
      HAM
      -1
      Сегодня, 10:31
      Судя по некоторым комментариям на ВО подтянулись жертвы ЕГЭ практически не отличающих тактические и стратегические шаги и цели...многие из нас помнят,как мы купились на рейгановские "звёздные войны".и что из этого вышло....время алаверды подошло.......
    16. Ghost1 Ранг пользователя
      Ghost1
      0
      Сегодня, 10:47
      Запад действует чужими руками, что сейчас видим на полях сво, поэтому западу не нужно самим действовать.
    17. Alex66 Ранг пользователя
      Alex66
      0
      Сегодня, 10:50
      А по Зеленскому с его шайкой можно испытать? Конечно в гуманном не ядерном исполнении. После этого было бы легче вести переговоры.

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