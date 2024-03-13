В Чехии для пополнения армии нацелились на подростков

Армия Чешской Республики проходит масштабную модернизацию. За счет стипендий удастся привлечь больше людей для заполнения мест по дефицитным специальностям, и поэтому в программу в первую очередь включили предметы с технической направленностью

Министерство обороны Чехии решило расширить свою стипендиальную программу и включить в нее более молодых учащихся с пятнадцати лет. В ведомстве считают, что это поможет увеличить контингент лиц, готовых пойти на военную службу.- пояснила официальный представитель Минобороны страны Симона Сиганкова.Как и в случае с другими стипендиями, в этом случае соискатель обязуется после завершения учебы поступить на одну из военных кафедр.Новая инициатива чешских военных не всем в стране оказалась по душе. В соцсетях многие граждане страны высказываются против привлечения к потенциальной службе в армии несовершеннолетних. Критики утверждают, что в этом возрасте ученик не в состоянии должным образом оценить последствия своих решений и его заманивают на что-то, о чем он может позже пожалеть. Некоторые даже назвали решение Минобороны Чехии поиском «мяса» для «мясорубки на Украине».Однако есть и те, которые считают, что стипендии Минобороны помогут семьям с небольшим достатком решить свои финансовые проблемы. Местные СМИ сообщают, что в настоящее время заключено пятнадцать контрактов и еще десять готовятся к подписанию.Шестнадцатилетний Зденек Колосков из Южно-Чешского края является одним из тех, кто подписал контракт с Минобороны и после школы должен попасть в 25-й ракетный полк противотанковых войск в Страконице.