В Чехии для пополнения армии нацелились на подростков
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Министерство обороны Чехии решило расширить свою стипендиальную программу и включить в нее более молодых учащихся с пятнадцати лет. В ведомстве считают, что это поможет увеличить контингент лиц, готовых пойти на военную службу.
Армия Чешской Республики проходит масштабную модернизацию. За счет стипендий удастся привлечь больше людей для заполнения мест по дефицитным специальностям, и поэтому в программу в первую очередь включили предметы с технической направленностью
- пояснила официальный представитель Минобороны страны Симона Сиганкова.
Как и в случае с другими стипендиями, в этом случае соискатель обязуется после завершения учебы поступить на одну из военных кафедр.
Новая инициатива чешских военных не всем в стране оказалась по душе. В соцсетях многие граждане страны высказываются против привлечения к потенциальной службе в армии несовершеннолетних. Критики утверждают, что в этом возрасте ученик не в состоянии должным образом оценить последствия своих решений и его заманивают на что-то, о чем он может позже пожалеть. Некоторые даже назвали решение Минобороны Чехии поиском «мяса» для «мясорубки на Украине».
Однако есть и те, которые считают, что стипендии Минобороны помогут семьям с небольшим достатком решить свои финансовые проблемы. Местные СМИ сообщают, что в настоящее время заключено пятнадцать контрактов и еще десять готовятся к подписанию.
Шестнадцатилетний Зденек Колосков из Южно-Чешского края является одним из тех, кто подписал контракт с Минобороны и после школы должен попасть в 25-й ракетный полк противотанковых войск в Страконице.
Официальный сайт Минобороны Чехии
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