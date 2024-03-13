В Чехии для пополнения армии нацелились на подростков

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В Чехии для пополнения армии нацелились на подростков

Министерство обороны Чехии решило расширить свою стипендиальную программу и включить в нее более молодых учащихся с пятнадцати лет. В ведомстве считают, что это поможет увеличить контингент лиц, готовых пойти на военную службу.

Армия Чешской Республики проходит масштабную модернизацию. За счет стипендий удастся привлечь больше людей для заполнения мест по дефицитным специальностям, и поэтому в программу в первую очередь включили предметы с технической направленностью

- пояснила официальный представитель Минобороны страны Симона Сиганкова.



Как и в случае с другими стипендиями, в этом случае соискатель обязуется после завершения учебы поступить на одну из военных кафедр.

Новая инициатива чешских военных не всем в стране оказалась по душе. В соцсетях многие граждане страны высказываются против привлечения к потенциальной службе в армии несовершеннолетних. Критики утверждают, что в этом возрасте ученик не в состоянии должным образом оценить последствия своих решений и его заманивают на что-то, о чем он может позже пожалеть. Некоторые даже назвали решение Минобороны Чехии поиском «мяса» для «мясорубки на Украине».

Однако есть и те, которые считают, что стипендии Минобороны помогут семьям с небольшим достатком решить свои финансовые проблемы. Местные СМИ сообщают, что в настоящее время заключено пятнадцать контрактов и еще десять готовятся к подписанию.

Шестнадцатилетний Зденек Колосков из Южно-Чешского края является одним из тех, кто подписал контракт с Минобороны и после школы должен попасть в 25-й ракетный полк противотанковых войск в Страконице.
  • Официальный сайт Минобороны Чехии
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13 комментариев
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  1. carpenter Ранг пользователя
    carpenter
    -1
    Сегодня, 12:37
    Армия Чешской Республики проходит масштабную модернизацию. За счет стипендий удастся привлечь больше людей для заполнения мест

    Гитлерюгенд по чешски. Всё как и в 1938 году.
    1. DvaParovoza Ранг пользователя
      DvaParovoza
      +2
      Сегодня, 13:19
      Набери в поиске: "Суворовские училища" и удивись.
  2. Andobor Ранг пользователя
    Andobor
    +1
    Сегодня, 12:39
    Разговаривал как то с чехами, они очень критично относятся к своей армии:
    - наша армия может только сдаваться, - так почему бы в нее ради бабла не записаться.
    1. paul3390 Ранг пользователя
      paul3390
      +3
      Сегодня, 12:43
      Да не то что сдаваться - чешская типа армия ДВАЖДЫ в XX веке напрямую отказалась защищать свою страну..
      1. Andobor Ранг пользователя
        Andobor
        +1
        Сегодня, 12:51
        Да, у чехов рабская натура уже на генетическом уровне, - вечная оккупация, оккупанты только иногда меняются.
        1. paul3390 Ранг пользователя
          paul3390
          +1
          Сегодня, 13:01
          Похоже - их пассионарность закончилась ещё на гуситах 600 лет назад...
          1. Andobor Ранг пользователя
            Andobor
            +2
            Сегодня, 13:08
            Цитата: paul3390
            Похоже - их пассионарность закончилась ещё на гуситах 600 лет назад...

            Да, из славянства выпали в германство не вписались, так австро-венгерская и германская Окраина, и ментальность схожая.
  3. Егоза Ранг пользователя
    Егоза
    0
    Сегодня, 12:40
    после школы должен попасть в 25-й ракетный полк противотанковых войск в Страконице.

    Пока школу кончит, СВО закончится. В принципе мало чем рискует.
  4. megadeth Ранг пользователя
    megadeth
    +1
    Сегодня, 12:40
    Министерство обороны Чехии решило расширить свою стипендиальную программу и включить в нее более молодых учащихся с пятнадцати лет.
    Нам в случае чего..., всё равно кого вылить...имхо
  5. Grossvater Ранг пользователя
    Grossvater
    +1
    Сегодня, 13:11
    Цитата: Andobor
    Да, у чехов рабская натура уже на генетическом уровне, - вечная оккупация, оккупанты только иногда меняются.

    "Чья власть, того и вера".
  6. Grossvater Ранг пользователя
    Grossvater
    +1
    Сегодня, 13:11
    Цитата: paul3390
    Похоже - их пассионарность закончилась ещё на гуситах 600 лет назад...

    Да!
  7. Юрась_Беларусь Ранг пользователя
    Юрась_Беларусь
    +1
    Сегодня, 13:14
    Капитализм возвращается к истокам: родители продают детей, чтобы решить свои проблемы.
  8. курвиметр Ранг пользователя
    курвиметр
    0
    Сегодня, 13:43
    Нормальная практика. На перпективу. С учётом меняющихся способов ведения войны технари в фаворе.

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