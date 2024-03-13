Украинский эксперт: российская армия кратно уменьшила время, затрачиваемое на ответный удар по позициям ВСУ

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Украинский эксперт: российская армия кратно уменьшила время, затрачиваемое на ответный удар по позициям ВСУ

На фоне сообщений о полном перехвате инициативы и успешных наступательных действиях ВС РФ практически на всех участках фронта, в последнее время можно нередко встретить новости об эффективном поражении артиллерийских позиций противника. Так, буквально вчера сообщалось об уничтожении очередной пусковой установки HIMARS ВСУ.

Стоит отметить, что это далеко не единичный случай, а скорее уже тенденция, указывающая на значительный прогресс в нашей контрбатарейной борьбе. Собственно, данный факт признают и на Украине.



В частности, в ходе недавнего интервью военный эксперт и полковник СБУ в отставке Олег Стариков констатировал, что российская армия кратно уменьшила время, затрачиваемое на ответный удар по позициям ВСУ.

С его слов, сегодня на выявление украинской огневой позиции и нанесения удара по ней у ВС РФ уходит от одной до трех минут. В итоге, украинская армия уже не успевает сменить позиции до ответного прилета, как это делалось раньше.

Исходя из вышесказанного, Стариков сделал вывод, что российская армия, вероятно, на основе полученного в ходе конфликта опыта, сумела построить современный разведывательно-ударный комплекс и активно внедряет элементы сетецентрической войны.

Напомним, что вышеупомянутая доктрина впервые была применена Пентагоном и заключается в получении превосходства за счет объединения различных армейских группировок в единую информационную сеть для максимально быстрого обмена информацией и принятия решений.
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    5 комментариев
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    1. monetam Ранг пользователя
      monetam
      -1
      Сегодня, 10:22
      Что ж, новость не слишком яркая. но очень важная. наши войска пусть и высокой ценой. но становятся именно что боевыми, а не " частями мирного времени". Таким опытом похвастаться могут "не только лишь все".
    2. дрозд68 Ранг пользователя
      дрозд68
      -3
      Сегодня, 10:23
      Не прошло и 2 года.гнать старперов из армии поганой метлой.только щеки надувать и могут
    3. Msi Ранг пользователя
      Msi
      0
      Сегодня, 10:34
      российская армия кратно уменьшила время, затрачиваемое на ответный удар по позициям ВСУ.

      Это была наша большая проблема. Много об этом писали и говорили... Если она действительно решена, то это очень хорошо...
      на выявление украинской огневой позиции и нанесения удара по ней у ВС РФ уходит от одной до трех минут
    4. Uprun Ранг пользователя
      Uprun
      0
      Сегодня, 10:49
      Когда враг хвалит, значит работы еще не початый край.
    5. Андрей Москвин Ранг пользователя
      Андрей Москвин
      -1
      Сегодня, 10:53
      Русские долго запрягают, зато быстро ездят.

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