ВСУ при помощи беспилотников атаковали НПЗ в Рязани
Украинские формирования при помощи беспилотников самолетного типа атаковали нефтеперерабатывающий завод в Рязани. По предварительным данным, во время возникшего вследствие атаки пожара пострадали два человека, которых доставили в медицинские учреждения в состоянии средней тяжести. Площадь возгорания составляет около 200 квадратных метров.
Киевский режим продолжает системно атаковать важные предприятия в России. Целью атак ВСУ по НПЗ и нефтехранилищам является ухудшение снабжения российской армии топливом, а также попытка повлиять на цены на топливо перед посевной кампанией. Кроме того, участившиеся атаки украинскими боевиками гражданских объектов в глубине российской территории объясняются приближающимися выборами президента России. Таким образом Запад руками украинских боевиков пытается "раскачать" ситуацию в РФ.
Чтобы обойти российские системы ПВО, противник прибегает к различным ухищрениям, пытается скрывать траектории полета, усложнить их, пытается просочиться через низины, над реками.
Также сообщается о сбитии более 30 беспилотников противника на территории Воронежской области. При обстреле со стороны боевиков киевского режима приграничного населенного пункта Шебекино повреждена линия электропередач, в результате чего без света остались три населенных пункта.
Кроме того, еще один украинский беспилотник удалось сбить на подлете к нефтеперерабатывающему заводу КИНЕФ в Ленинградской области.
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