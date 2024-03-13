ВСУ при помощи беспилотников атаковали НПЗ в Рязани

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ВСУ при помощи беспилотников атаковали НПЗ в Рязани

Украинские формирования при помощи беспилотников самолетного типа атаковали нефтеперерабатывающий завод в Рязани. По предварительным данным, во время возникшего вследствие атаки пожара пострадали два человека, которых доставили в медицинские учреждения в состоянии средней тяжести. Площадь возгорания составляет около 200 квадратных метров.

Киевский режим продолжает системно атаковать важные предприятия в России. Целью атак ВСУ по НПЗ и нефтехранилищам является ухудшение снабжения российской армии топливом, а также попытка повлиять на цены на топливо перед посевной кампанией. Кроме того, участившиеся атаки украинскими боевиками гражданских объектов в глубине российской территории объясняются приближающимися выборами президента России. Таким образом Запад руками украинских боевиков пытается "раскачать" ситуацию в РФ.



Чтобы обойти российские системы ПВО, противник прибегает к различным ухищрениям, пытается скрывать траектории полета, усложнить их, пытается просочиться через низины, над реками.

Также сообщается о сбитии более 30 беспилотников противника на территории Воронежской области. При обстреле со стороны боевиков киевского режима приграничного населенного пункта Шебекино повреждена линия электропередач, в результате чего без света остались три населенных пункта.

Кроме того, еще один украинский беспилотник удалось сбить на подлете к нефтеперерабатывающему заводу КИНЕФ в Ленинградской области.
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    23 комментария
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    1. dmi.pris1 Ранг пользователя
      dmi.pris1
      -2
      Сегодня, 10:20
      Судя по видео по НПЗ попало минимум два дрона.
      1. Хагалаз Ранг пользователя
        Хагалаз
        +1
        Сегодня, 10:29
        Один из четырёх. Это местная информация.
      2. Silver99 Ранг пользователя
        Silver99
        +1
        Сегодня, 10:43
        Лично у меня другой вопрос на основании расчетов, как эти дроны долетают до Ленинградской области ??? Ну представьте по прямой от Украины через Белоруссию 1000 км !!! Даже если предположить, что ПВО Белоруссии их не обнаружило остается ПВО России и многие многие километры, дрон должен быть приличных размеров типа "байрактара", что трудно не обнаружить. Остается вариант со стороны моря, а это Литва, Латвия и Эстония ну так что будем пугать их или действовать ?
    2. dmi.pris1 Ранг пользователя
      dmi.pris1
      -1
      Сегодня, 10:20
      Судя по видео по НПЗ попало минимум два дрона.
    3. Эльдорадо Ранг пользователя
      Эльдорадо
      -3
      Сегодня, 10:21
      Да, в Советские времена все карты были со специально введенной погрешностью, о которой знали единицы. И дистанционно навести какую либо ракету или т.п. было невозможно.
      1. Voronezh Ранг пользователя
        Voronezh
        -1
        Сегодня, 10:23
        А они по картам летают? Вы уверены?
      2. voyaka uh Ранг пользователя
        voyaka uh
        +2
        Сегодня, 10:27
        Уже были спутники-разведчики.
        Только передавали инфу не в реальном времени, как сейчас, а с опозданием
        в несколько дней.
        И американцы наводили МБР не по советским картам, а по этим фотографиям,
        которые связывали с инерциалкой.
    4. belost79 Ранг пользователя
      belost79
      +2
      Сегодня, 10:24
      Атакуют в светлое время суток, так как не боятся быть сбитыми стрелковым оружием. Это ж только тупые украинцы понаставили Максимы на пикапы и Геранями только ночью теперь атакуют. Наши то орденоносные, геройские генералы да такой тупости никогда не додумаются. Слишком мелко и примитивно.
    5. opuonmed Ранг пользователя
      opuonmed
      +3
      Сегодня, 10:29
      противник пытается кошмарить тылы
    6. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +5
      Сегодня, 10:30
      ухудшение снабжения российской армии топливом, а также попытка повлиять на цены на топливо перед посевной кампанией... приближающимися выборами президента России.
      Чем бы не были обусловлены украинские атаки на российскую территорию самое паршивое в том, что они периодически бывают успешными. Стоит обратить внимание и на то, что количество БПЛА участвующих в атаке киев постепенно увеличивает, значит имеет для этого возможности.
      1. Mедвежонок Ранг пользователя
        Mедвежонок
        0
        Сегодня, 10:54
        Это вопрос статистики, в какой-то момент дрон проскочит, ПВО уснет, солдат устанет, техника выйдет из строя и так далее. Вызывает тревогу то, что масштабы этих атак растут и они перерастают в массовые рейды.
    7. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 10:31
      Англицкие журналисты месяц назад ,озвучили что в зоне досягаемости украинских БПЛА 14 российских НПЗ.И это только НПЗ ,а всего остального у нас сколько?
      1. Голландец Михель Ранг пользователя
        Голландец Михель
        +2
        Сегодня, 10:42
        Цитата: tralflot1832
        это только НПЗ ,а всего остального у нас сколько?
        Почему мы не наносим ударов по НПЗ? Нефть, как известно кровь войны
    8. Копчёный Ранг пользователя
      Копчёный
      +1
      Сегодня, 10:32
      Бывает, время такое. Больших НПЗ, которые дают основные объёмы, по стране три десятка штук, плюс маленьких под сотню.
    9. Ирек Ранг пользователя
      Ирек
      +1
      Сегодня, 10:37
      На фронте ничего сделать не могут , занимаются терроризмом.
      1. Владимир М Ранг пользователя
        Владимир М
        +3
        Сегодня, 10:45
        Ради справедливости, удар по стратегическому объекту - НПЗ, с чего это вдруг стал терроризмом
    10. Portos Portosjan Ранг пользователя
      Portos Portosjan
      -8
      Сегодня, 10:40
      Да как же им не стыдно? Давно бы уже подняли белый флаг и стали субъектом педерации!!!!
    11. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      +1
      Сегодня, 10:41
      Рязань рядом с какляцкой границей находится? Напомните
      1. Ivan№One Ранг пользователя
        Ivan№One
        +1
        Сегодня, 10:50
        Вроде нет
        +- как москва
        Даже дальше вроде

        Намекаете что не с укропии запустили? Или что как раз с укропии?
        1. Голландец Михель Ранг пользователя
          Голландец Михель
          0
          Сегодня, 10:54
          Цитата: Ivan№One
          Или что как раз с укропии?
          Намекаю на то, как дрон преодолел такое большое расстояние wink
    12. Gpn27 Ранг пользователя
      Gpn27
      +1
      Сегодня, 10:47
      Ну вот, а в предыдущей новости не братья писали комментарии, о том где же новость о Рязанском НПЗ. Сайт разместил данную новость. Что теперь скажут борцы за гласность с советскими флагами на аватарке?
    13. YanniKounnar Ранг пользователя
      YanniKounnar
      +1
      Сегодня, 10:48
      Ils vont finir par donner des idées aux Houthis.
      Ne me dites pas qu'ils sont trop loin, les "Houthis" aussi, comme les "plongeurs Ukrainiens" , peuvent louer une coque de noix... :-)

      В конечном итоге они будут давать идеи хуситам.
      Только не говорите мне, что они слишком далеко, "хуситы" тоже, как и "украинские дайверы", могут арендовать ореховую скорлупу...: -)
    14. Curt Ранг пользователя
      Curt
      0
      Сегодня, 10:50
      щас под эти безпилотники ВСУ можно столько воровства списать уууууу...

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