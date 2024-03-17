Война Алой и Белой розы: король Англии Эдуард IV
Эдуард IV и два его брата: Джордж, герцог Кларенс (слева) и Ричард, герцог Глостер (будущий король Ричард III) справа. Кадр из сериала «Белая королева»
И уплатив нежданно старый долг,
Все обману дурные ожиданья,
Являя людям светлый образ свой;
И, как в породе тёмной яркий камень,
Мой новый лик, блеснув над тьмой греховной,
Величьем больше взоров привлечёт,
Чем не усиленная фольгой доблесть.
Себе во благо обращу я злое
И, всем на диво, искуплю былое.
Уильям Шекспир «Генрих IV»,
действие I, сцена II;
перевод Е. Бируковой
История в лицах. Последним персонажем нашего цикла, посвященного участникам войны Алой и Белой розы, был слабоумный король Генрих IV. Сегодня мы продолжаем эту тему, а героем нашего очередного материала станет английский король, принадлежавший к Йоркской линии Плантагенегов, Эдуард, граф Марч, более известный как король Эдуард IV. Ещё будучи ребенком, он наблюдал, как его отец герцог Ричард воевал с королем Генрихом VI, принадлежавшим к Ланкастерскому дому, за трон Англии. И он был уже близок к цели, но потерпел поражение в битве под Уэкфильдом в 1461 году и был убит в этом сражении.
Портрет Эдуард IV. Неизвестный художник. Национальная портретная галерея, Лондон
Однако Эдуард наследовал его права и, стал герцогом Йоркским, а значит и очередным (и вполне законным!) претендентом на трон, пусть даже и при живом и здравствующем короле.
Он в свою очередь двинул войска на Лондон, и тут судьба улыбнулась уже ему: 1 февраля в битве при Мортимер-Кроссе он разбил ланкастерцев, а в марте провозгласил себя королем Англии.
Два родных брата – Джордж и Ричард во всем его поддерживали, сопутствовали ему в походах и участвовали в боях. Впрочем, окончательной победы над врагом он мог добиться, лишь разгромив войско королевы Маргариты, находившейся на севере страны. Это должен был быть «последний и решительный бой», на который Эдуард отправился, соединив своих силы с армиями своих приверженцев – графа Уорика и Норфолка.
Ожесточенное сражение, длившееся всю ночь и весь день, произошло 28 марта при Таутоне, неподалеку от Йорка. Количество убитых превысило 30 тысяч с обеих сторон. Но все эти жертвы того стоили, потому что, возвратившись в Лондон, он уже 29 апреля торжественно короновался в Вестминстерском аббатстве. Брату Джорджу он дал титул герцога Кларенса, а Ричарду (впоследствии именно он станет известен как король Ричард III) – герцога Глостера.
Елизавета Вудвилл вручает Эдуарду IV прошение о возвращении земель и титулов своим детям. Джеймс Уильям Эдмунд Дойл (1864) «Эдвард IV» в «Хрониках Англии: 55–1485 г.» Лондон: Грин, Лонгман, Робертс и Грин, стр. 412. Британская библиотека, Лондон
Новый король своим подданным очень даже понравился, потому что был, молод, красив, любезен, показал себя отважным воителем и решительным правителем. Даже слишком решительным, потому что царствование Эдуарда началось со страшных жестокостей, своеволия и убийств, проводившихся по принципу «друзьям все, врагам – месть!»
Все три предыдущие царствования объявлялись узурпациями, все постановления, что были тогда приняты – недействительными и лишенными юридической силы. Также все награды, что были розданы Ланкастерами, требовалось возвратить в казну. Действительными считались только судебные приговоры и пожалованные в то время дворянские титулы.
Парламент принял решение, по которому почти все семейства, оказавшие услуги Ланкастерам во время правления Генриха IV, объявлялись изменниками, а король Генрих VI, его жена Маргарита, их сын Эдуард, герцоги Сомерсет и Эксетер, и очень многие графы, лорды и рыцари объявлялись преступниками и подлежали смертной казни. Естественно, что их имения конфисковались в казну, а затем передавались фаворитам новой власти.
В результате число конфискованных феодальных владений при Эдуарде оказалось настолько велико, что Эдуард IV, несмотря на все свои огромные траты, не стал вводить новые налоги. Так что неудивительно, что простой люд полюбил нового короля, потому что от его правления он в финансовом плане ничего не потерял, а только лишь выиграл. Потому, что от всего этого перераспределения богатств ему тоже перепадала немалая доля.
Все были заняты: оружейники ковали оружие, пряхи – пряли, ткачи – ткали, на пиры нужна была дичь… То есть заработать при Эдуарде простым людям Англии было легче легкого, хотя, понятно, что сам по себе их труд всегда был тяжелым.
Брак Эдуарда IV с Елизаветой Вудвилл. «Старые хроники Англии» Жана де Ваврина. Национальная библиотека Франции, Париж
Ко всему прочему, король был ещё и приветливым в обхождении, умел угождать людям, вот он и пользовался любовью народа, тем более что страна находилась при нем в цветущем состоянии.
И на первый взгляд именно в силу всего этого его положение на престоле было очень прочным. Вот только это впечатление было обманчивым, потому что сторонники Ланкастеров своего оружие не сложили. А ещё король допустил серьезную ошибку, поссорившись с графом Уориком, который все это время ему помогал и рассчитывал быть ближайшим при короле человеком и впредь. Раскол между недавними соратниками начался с неожиданной женитьбы короля.
Дело в том, что молодой король был до чрезвычайности неравнодушен к женскому полу и сумел обольстить многих знатных девушек и молодых женщин. Но никто не ожидал, что он кого-то сможет полюбить всерьез…
А он полюбил, однако и не кого-нибудь, а дочь герцогини Бэдфорд, Елизавету, молодую вдову, муж которой, сэр Джон Грэ, был сторонником Ланкастеров и пал в сражении при Сент-Альбансе. Естественно, что все его имения были тут же конфискованы. Но Елизавета не побоялась упасть к ногам короля и стала молить его возвратить эти земли ее маленьким детям. И Эдуард не только выполнил ее просьбу, но и стал ухаживать за Елизаветой, ну и, конечно же, предложил ей с ним переспать. И, наверное, все было бы потом иначе, если бы она согласилась.
Но прекрасная вдовушка (а все отмечали её природную красоту!) ответила королю, что никогда не унизит себя подобной любовной связью. Тогда Эдуард предложил ей законный брак, хотя и поставил условие, чтобы их союз некоторое время сохранялся бы в тайне. Елизавета на это согласилась и тогда какой-то священник весной 1464 года в присутствии герцогини Бэдфорд и нескольких дам их и обвенчал. Но только лишь в сентябре Елизавета была представлена как королева собранию лордов, а на следующий год торжественно короновалась.
Казнь Эдмунда Бофорта, 4-го герцога Сомерсета в 1471 году в Тьюксбери, за которой наблюдает Эдуард IV. Иллюминированная миниатюра из «Истории победоносного возвращения короля Эдуарда IV в свое королевство Англия». Библиотека университета в Генте
Эдуард щедро облагодетельствовал всю многочисленную родню своей жены (что, разумеется, вызвало зависть всех остальных придворных!) и стал меньше считаться с графом Уориком. Возможно, тот своими притязаниями на дружбу с ним и роль советчика просто ему надоел.
Но дальше стало ещё хуже.
В 1467 году король отправил Уорика послом во Францию договориться с Людовиком XI о союзе, а сам тем временем, не поставив даже в известность, заключил договор с герцогом Бургундским – злейшем врагом французского короля. На следующий год он отдал в жены Карлу Смелому свою сестру Маргариту, заключив таким образом типичный династический брак.
Уорика все это очень обидело и обозлило, и он решил королю, забывшему своего благодетеля, отомстить. Для этого он привлек на свою сторону своего зятя, герцога Кларенса, женатого на его дочери Изабелле, и тот, будучи наследником престола, попался на его удочку и принялся интриговать против Эдуарда.
Витражи зала в замке Кардифф. Они изображают Джорджа, герцога Кларенса, и его супругу Изабеллу Невилл. Кардиффский замок, Уэльс
Закончилось все это восстанием сторонников Алой розы в графстве Линкольн в 1470 году. Эдуард разбил мятежников, взял в плен их вождя Уэльза, и от него он узнал, что за всем этим стоят Уориком и Кларенс.
Поняв, что им несдобровать, оба бежали на север страны, но Эдуард двинулся за ними. С большим трудом мятежники добрались до Сотемптона, сели там в лодку и переправились через Канал в Кале, а оттуда к Людовику XI, который их принял и обещал покровительство и защиту. Он же и помирил Уорика с королевой Маргаритой, причем при этом было условлено, что граф сделает все возможное, чтобы вернуть престол Генриху VI.
Когда мятежники в сентябре перебрались обратно в Англию, то многие обиженные Эдуардом представители знати их поддержали. А сам Эдуард оказался настолько беспечен, что пировал в одном из замков вблизи Донкастера, когда под его стенами показалась конница мятежников.
Королю чудом удалось бежать в Голландию, буквально в «одной рубашке», но Карл Бургундский не только принял свергнутого короля со всевозможными почестями, но оказал ему солидную финансовую помощь. И тот на эти деньги смог нанять солдат и корабли и уже в марте 1471 года отправился обратно в Англию отвоевывать свой престол, причем население его поддержало! Очень скоро он уже имел армию в 60 тысяч человек и смог двинуться вместе с ней на Лондон.
Граф Уорик «делатель королей» и Эдуард IV. Кадр из сериала «Белая королева»
Уорик со своим войском встретил его возле Ковентри. Битва началась, и шансы на победу у него были, но тут братец Эдуарда, герцог Кларенс одумался, вспомнил о «братской любви» и с большей частью своей армии перешел на его сторону, предав Уорика.
После этого Эдуард уже беспрепятственно вошел в Лондон и продолжил там королевствовать, хотя Уорик окончательно был ещё несломлен. Произошло это 14 апреля в битве при Барнете, известной как «битва в тумане». И Эдуард, и его брат Ричард бились с большим мужеством, подавая пример своим воинам. Все закончилось разгромом Уорика, причем он сам и его брат Монтегю были убиты.
Но тут королева Маргарита в свою очередь высадилась в Англии и двинулась против Эдуарда, хотя и запоздала. И кончилось все тем, что 4 мая он разгромил и её войско в битве при Тьюксбери. Маргариту и ее сына Эдуарда Вестминстерского взяли в плен. Опасного своими правами на трон молодого человека тут же умертвили, а потом в Тауэре убили и его отца – полоумного Генриха VI.
Смерть Эдуарда Вестминстерского, принца Уэльского, после битвы при Тьюксбери. Братья Эдуарда IV, Ричард (справа от короля) и Джордж (слева), вместе с лордом Гастингсом стоят рядом с королем. Джеймс Уильям Эдмунд Дойл (1864) «Эдуард IV» в «Хрониках Англии: 55 – 1485 г.» Лондон: Грин, Лонгман, Робертс и Грин, стр. 424. Британская библиотека, Лондон
Только теперь, совершив все эти злодейства, Эдуард мог царствовать спокойно. Но тут герцог Кларенс, которому явно не хватало ума при всей его личной храбрости, в очередной раз начал плести против него козни. Причем ничего лучше не придумал, как обвинить его любимую жену Елизавету Вудвилл в колдовстве. Что якобы та своим колдовством погубила его жену, умершую в родах, что в то время было делом совершенно обычным.
Джордж и Ричард два брата претендента на престол Англии. Кадр из сериала «Белая королева»
Мало того, чтобы опорочить королеву, он схватил одну из её служанок, обвинил в колдовстве и добился её смертной казни через повешение. Спасти девушку королева не успела, но тут же нанесла ему ответный удар: приказала схватить одного из друзей герцога Кларенса, обвинила его в колдовстве и приказала пытать. Естественно, что под пытками и он, и его сообщники признались в том, что по наущению герцога Кларенса злоумышляли на короля. Наказанием за такое злодейство могла быть только смертная казнь!
Сам герцог сумел выйти сухим из воды, но, как говорится, закусил удила и начал распространять слухи о том, что его старший брат – король… незаконнорожденный, его брак с Елизаветой не имеет законной силы. Тут уж король не стерпел и приказал незадачливого братца арестовать и судить за измену.
На сессии парламента в январе 1478 года он припомнил Джорджу все его прошлые прегрешения: организацию восстания на севере, помощь Уорику, участие в заговоре злоумышлявших на королевскую особу колдунов и в подготовке вместе с Маргаритой Анжуйской свержения Эдуарда с престола. Пощадить Джорджа короля просили и его брат Ричард герцог Глостерский, и королева-мать – Сесилия Невилл, и сестра Маргарет, ставшая к этому времени вдовствующей герцогиней Бургундской. Однако Эдуард был глух к их мольбам.
В итоге герцога объявили виновным в государственной измене и казнили (правда, не прилюдно!) утопив в бочке с мальвазией – вином, которое, как говорят, очень любила Елизавета Вудвилл.
Есть мнение, что герцогу предложили самому выбрать вид казни, и он выбрал столь экзотическую смерть только для того, чтобы отомстить, хотя бы так, ненавистной ему Елизавете. Хотя, точных сведений о его смерти 18 февраля 1478 года не имеется. Умер и все.
На всех детей Джорджа была наложена аттинктура, то есть они были лишены всех прав и всех титулов, и в дальнейшем уже не могли их получить. Иными словами, оба его сына и две дочери одним росчерком пера лишались всех прав на престол не только для себя, но и для своих детей. Позднее Ричард Глостер не скрывал, что это была месть семейства Вудвиллов, которые таким образом отомстили ему за казнь Ричарда Вудвилла графа Риверса и Джона Вудвилла в 1469 году. Впрочем, и самому герцогу стоило тоже быть поумнее и не распускать свой язык там, где можно было бы и промолчать.
Расправившись со всеми, кто мог хотя бы как-то ему досаждать, Эдуард занялся строительством соборов, привел в порядок финансы государства, поощрял развитие торговли, образование и искусства. Причем торговал и сам, и столь успешно, что разбогател ещё больше.
Последние годы своей жизни он провел, наслаждаясь покоем, пьянством и развратом. Продолжал любить Елизавету, но не пропускал и молоденьких фрейлин, охотно потакавших его низменным страстям.
В итоге его непомерное обжорство (будучи стройным в молодости он в эти годы сильно разжирел) и развратный образ жизни быстро подорвали его здоровье и привели в могилу. Он умер, прожив всего лишь 41 год, но зато оставил после себя процветающее во всех отношениях королевство.
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