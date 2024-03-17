Война Алой и Белой розы: король Англии Эдуард IV

Джордж и Ричард два брата претендента на престол Англии. Кадр из сериала «Белая королева»

Смерть Эдуарда Вестминстерского, принца Уэльского, после битвы при Тьюксбери. Братья Эдуарда IV, Ричард (справа от короля) и Джордж (слева), вместе с лордом Гастингсом стоят рядом с королем. Джеймс Уильям Эдмунд Дойл (1864) «Эдуард IV» в «Хрониках Англии: 55 – 1485 г.» Лондон: Грин, Лонгман, Робертс и Грин, стр. 424. Британская библиотека, Лондон

Витражи зала в замке Кардифф. Они изображают Джорджа, герцога Кларенса, и его супругу Изабеллу Невилл. Кардиффский замок, Уэльс

Казнь Эдмунда Бофорта, 4-го герцога Сомерсета в 1471 году в Тьюксбери, за которой наблюдает Эдуард IV. Иллюминированная миниатюра из «Истории победоносного возвращения короля Эдуарда IV в свое королевство Англия». Библиотека университета в Генте

Елизавета Вудвилл вручает Эдуарду IV прошение о возвращении земель и титулов своим детям. Джеймс Уильям Эдмунд Дойл (1864) «Эдвард IV» в «Хрониках Англии: 55–1485 г.» Лондон: Грин, Лонгман, Робертс и Грин, стр. 412. Британская библиотека, Лондон

Эдуард IV и два его брата: Джордж, герцог Кларенс (слева) и Ричард, герцог Глостер (будущий король Ричард III) справа. Кадр из сериала «Белая королева»

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