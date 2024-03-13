Чрезвычайно дороги в обслуживании: Польский эксперт о предложении США закупить вертолёты Apache

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Чрезвычайно дороги в обслуживании: Польский эксперт о предложении США закупить вертолёты Apache

Администрация президента США предложила Варшаве заключить контракт на закупку ударных вертолетов «Апач» (Apache) американского производства в количестве 96 машин. Советник по национальной безопасности Белого дома Джейк Салливан на вчерашнем брифинге, приуроченном к визиту президента Польши Анджея Дуды в Вашингтон и его встрече с Джо Байденом, сообщил, что вертолеты будут поставлены в кредит в рамках программы Foreign Military Financing. Для осуществления сделки США готовы предоставить Варшаве заем в размере двух миллиардов долларов.

Президент Польши с большим энтузиазмом восприняло это предложение, заявив, что американские боевые машины значительно укрепят национальную безопасность республики. При этом Дуда очень символично проговорился, что эта сделка будет полезна и для оборонной промышленности США. Однако некоторые опрошенные польским изданием Wirtualna Polska (WP) военные эксперты разделяют этот энтузиазм властей не в полной мере.



Помимо того, что американские основные боевые вертолеты далеко не самые дешевые среди аналогичных машин, да и кредитные деньги придется возвращать с процентами, Apache довольно дороги в обслуживании. Впрочем, как почти вся военная продукция, произведенная в США.

Если говорить о самих вертолетах, то Apache являются лучшими и, безусловно, одними из лучших в мире и могут сыграть решающую роль на будущем поле боя

— высказал свое мнение в беседе с журналистами бывший военный пилот ВВС Польши генерал Ян Райхель.

Однако эксперт подчеркнул, что американские вертолеты очень требовательные к условиям эксплуатации. Почти сотня винтокрылых машин на вооружении ВВС Польши потребует значительных затрат на их обслуживание, а также серьезного обучения пилотов.

Генерал отметил, что польские летчики не готовы сесть за штурвал «Апачей», требуется их подготовка. В то время как у ВВС Польши нет необходимых тренажеров и подготовленных инструкторов для этого, подчеркнул эксперт в беседе с WP. Кроме того, необходимо подготовить обслуживающий персонал, приобрести необходимое сопутствующее оборудование и запчасти. Все это не только увеличит затраты на покупку Apache, но и потребует постоянных дополнительных расходов в будущем.

Мнение Райхеля не разделяет другой военный эксперт, генерал Богуслав Пацек, который положительно оценил предложение США. Эксперт также обратил внимание на дополнительные расходы, однако, как он подчеркнул, они присущи любой покупке новой военной техники. Кроме того, поскольку Польша избавилась от значительного количества других вертолетов из-за их износа, современные американские машины как раз кстати смогут заменить их, подчеркнул Пацек.
  • Сайт Пентагона
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11 комментариев
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  1. Ирек Ранг пользователя
    Ирек
    +1
    Сегодня, 10:35
    Хахлам отдайте , у них обслуживать не будут , всё равно сгорят.
    1. carpenter Ранг пользователя
      carpenter
      0
      Сегодня, 10:40
      Цитата: Ирек
      Хахлам отдайте , у них обслуживать не будут , всё равно сгорят.

      Ну что вы, имидж "Апачей" упадет сразу, как начал падать после побитых на Украине "Абрамов".
    2. Silver99 Ранг пользователя
      Silver99
      0
      Сегодня, 10:46
      Почитал интервью ВВП, "......если войска Польши войдут на территорию Украины то они там останутся..... ", хотелось бы думать что смысл этой фразы "утилизируются."
  2. voyaka uh Ранг пользователя
    voyaka uh
    -1
    Сегодня, 10:40
    Вместо Апачей полезнее закупать дроны всех типов.
    Ударные вертолеты - вчерашний день.
    Дорогие летчики, дорогое обслуживание, уязвимость от всех видов ПВО
    ...и мало толку в бою.
    Группа дронов всегда выполнит ударную задачу дешевле и эффективнее.
    Без риска потерять летчиков.
    1. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      0
      Сегодня, 10:45
      Цитата: voyaka uh
      Группа дронов всегда выполнит ударную задачу дешевле и эффективнее
      В Польше пока ещё этого не понимают wink
  3. tralflot1832 Ранг пользователя
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 10:42
    Извиняюсь за " офтоп" ВМС США для группировки в Красном море запросило 150 млн $ для восполнения расхода зенитных ракет SM 2 и 6.Израсходовано уже около 100 ракет.На Украине кто то опечален этой вестью.
    1. Кот Александрович Ранг пользователя
      Кот Александрович
      0
      Сегодня, 10:56
      А что такое офтоп? Вы, случайно, по-русски не можете?
  4. Смею_заметить_ Ранг пользователя
    Смею_заметить_
    0
    Сегодня, 10:43
    Чрезвычайно дороги в обслуживании
    Ну, дык... и поленья, небось, тоже... не нищеброды!
    По Сеньке и шапка! Лучшему а мире - лучшее в мире! Большому кораблю - большая торпеда!
    Упс! Это не оттуда...
    Вы, главное, заплатите! (с т.з. американцев)
  5. Mедвежонок Ранг пользователя
    Mедвежонок
    0
    Сегодня, 10:47
    Странно, ведь комментарии в польских СМИ восторженные.

    "Это очень хорошая новость для польской армии и для всего Альянса - генерал Кароль Дымановский, заместитель начальника Генерального штаба Войска Польского"

    «Наконец-то мы приехали, польские пилоты уже тренируются на AH-64, — генерал Скшипчак».

    "Еще в Ираке я обещал, что мы введем в состав польской армии "Апачи". Несмотря на время, я рад как ребенок. Апачи у нас будут, первые уже в этом году. Пилоты уже проходят подготовку - бригадир Генерал Дариуш Вроньский».

    Я не хочу искать большего.
  6. rotmistr60 Ранг пользователя
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 10:48
    США готовы предоставить Варшаве заем в размере двух миллиардов долларов
    Судя по всему Польша с радостью примет это вне зависимости от % займа. Посыл, что американцы предлагают полякам свое "лучшее" и при этом готовы дать кредит вдохновляет польскую власть. На обсуждение последующего содержания и обслуживания вертолетов времени нет. Вооружаться, так вооружаться.
  7. Wolfskin1993 Ранг пользователя
    Wolfskin1993
    0
    Сегодня, 10:50
    пШеки таки ые! Это на укре не применяют ЯО , но если пшекия рыпнется , то Апач в эпицентре ядерного взрыва , так себе техника..

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