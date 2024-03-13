«Первый с начала эксплуатации»: В индийском штате Раджастан разбился истребитель HAL Tejas Mk1 собственной разработки

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«Первый с начала эксплуатации»: В индийском штате Раджастан разбился истребитель HAL Tejas Mk1 собственной разработки

ВВС Индии потеряли истребитель HAL Tejas Mk1, самолет разбился во вторник, 12 марта 2024 года, у Джайсалмера в штате Раджастан. Пилот истребителя катапультировался и остался жив. Об этом пишет индийская пресса.

Истребитель индийского производства HAL Tejas Mk1 (LCA), входящий в состав 18-й эскадрильи "Летающие пули" авиабазы Сулур в Коимбатуре, разбился в штате Раджастан. Причина падения не установлена, пилот остался жив, успев катапультироваться. Самолет упал на землю и полностью сгорел после начавшегося пожара. Но не это самое главное. Как отмечают мировые СМИ, освещавшие это происшествие, это первый инцидент подобного рода с данным самолетом с момента начала его эксплуатации.



Многоцелевой однодвигательный сверхзвуковой истребитель Tejas принят на вооружение ВВС Индии в 2016 году. Его разработка началась в 1983 году и велась больше 30 лет. Первый полет истребитель совершил в далеком 2001 году. Самолет на 60% является собственной разработкой компании Hindustan Aeronautics Limited (HAL) и Минобороны Индии. Истребители Tejas разрабатывались для замены в индийских ВВС российских МиГ-21.


Нью-Дели реализует долгосрочную программу списания советских истребителей МиГ-21. постепенно выводя их из состава ВВС и заменяя истребителями собственного производства. По имеющимся данным из открытых источников, на сегодняшний день в Индии собрано 52 самолета HAL Tejas Mk1. Две эскадрильи данных истребителей сформированы на авиабазе Сулур в южном штате Тамилнад, отвечающей за защиту морской акватории Индии. Речь идет о 45-й эскадрилье "Летающие кинжалы" и 18-й "Летающие пули".
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    9 комментариев
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    1. Pavel57 Ранг пользователя
      Pavel57
      +3
      Сегодня, 10:32
      Небьющихся самолетов не бывает.
      1. Аэродромный Ранг пользователя
        Аэродромный
        0
        Сегодня, 10:36
        смотря как эксплуатировался, но считаю что нелохой показатель если интенсивно. ( вспомним наш первый серийный 57й.)
      2. HAM Ранг пользователя
        HAM
        -1
        Сегодня, 10:37
        Индийцы не были бы индийцами если что -нибудь не сломали.
      3. Кот Александрович Ранг пользователя
        Кот Александрович
        -2
        Сегодня, 10:51
        Очень-очень мудрое замечание! Спасибо, что глаза нам открыли!
    2. Смею_заметить_ Ранг пользователя
      Смею_заметить_
      0
      Сегодня, 10:38
      Гравитация...
      Всё, что тяжелее воздуха когда-нибудь падает.
      А тем, более - сделанное руками человеков.
      Вчера, вообще, для самолётов день как-то не задался... sad
    3. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      0
      Сегодня, 10:39
      Авиапроисшествия и авиакатастрофы случаются в любой стране и с любыми воздушными средствами от самолетов до вертолетов и конвертопланов. Летчик катапультировался благополучно - уже хорошо.
    4. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      0
      Сегодня, 10:39
      Причина-то аварии, почему не называется?
      1. rotmistr60 Ранг пользователя
        rotmistr60
        0
        Сегодня, 10:51
        Причина-то аварии, почему не называется?
        Потому, что расследования причин аварии еще не было, т.к., если вы заметили, самолет упал только вчера.
        1. Голландец Михель Ранг пользователя
          Голландец Михель
          0
          Сегодня, 10:53
          Цитата: rotmistr60
          самолет упал только вчера
          Примерную первопричину можно определить сразу же.

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