Салливан заявил, что ресурсы Белого дома не безграничны и призвал Конгресс как можно скорее выделить помощь Украине

Конгресс должен действовать. Они должны выделить Украине еще средства как можно быстрее

В то время как Минобороны было уполномочено президентом изъять еще больше военных средств из своих запасов для Украины, Конгресс не согласился выделить дополнительные средства на их замену

В администрации президента США Джо Байдена продолжают бить тревогу из-за того, что Конгресс уже несколько месяцев никак не идет на одобрение выделения десятков миллиардов долларов на помощь Украине.По словам советника Байдена по нацбезопасности Джейка Салливана, подобное промедление может сказаться на военной боеготовности самих Соединенных Штатов, так как идет выделение помощи Украине из запасов страны, которые необходимо пополнять.- заявил Салливан журналистам на брифинге в Белом доме.Салливан отметил, что возможности помощи Украине решением президента США в обход Конгресса уже исчерпаны, и Вашингтон больше не сможет закупать вооружение для Украины, если Конгресс не выделит больше денег.Он также добавил, что и то вооружение и оборудование, которое было изъято из запасов США для Украины, в конечном итоге должно быть заменено новым, для закупки которого также нужно одобрение Конгресса.- сказал Салливан.При таком раскладе отправка большего количества вооружений на Украину была бы рискованной для министерства обороны и повлияла бы на национальную безопасность, что вынудило Пентагон прекратить отправку помощи Украине, отметил советник.