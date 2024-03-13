Салливан заявил, что ресурсы Белого дома не безграничны и призвал Конгресс как можно скорее выделить помощь Украине

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Салливан заявил, что ресурсы Белого дома не безграничны и призвал Конгресс как можно скорее выделить помощь Украине

В администрации президента США Джо Байдена продолжают бить тревогу из-за того, что Конгресс уже несколько месяцев никак не идет на одобрение выделения десятков миллиардов долларов на помощь Украине.

По словам советника Байдена по нацбезопасности Джейка Салливана, подобное промедление может сказаться на военной боеготовности самих Соединенных Штатов, так как идет выделение помощи Украине из запасов страны, которые необходимо пополнять.



Конгресс должен действовать. Они должны выделить Украине еще средства как можно быстрее

- заявил Салливан журналистам на брифинге в Белом доме.

Салливан отметил, что возможности помощи Украине решением президента США в обход Конгресса уже исчерпаны, и Вашингтон больше не сможет закупать вооружение для Украины, если Конгресс не выделит больше денег.

Он также добавил, что и то вооружение и оборудование, которое было изъято из запасов США для Украины, в конечном итоге должно быть заменено новым, для закупки которого также нужно одобрение Конгресса.

В то время как Минобороны было уполномочено президентом изъять еще больше военных средств из своих запасов для Украины, Конгресс не согласился выделить дополнительные средства на их замену

- сказал Салливан.

При таком раскладе отправка большего количества вооружений на Украину была бы рискованной для министерства обороны и повлияла бы на национальную безопасность, что вынудило Пентагон прекратить отправку помощи Украине, отметил советник.
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    10 комментариев
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    1. Ivan№One Ранг пользователя
      Ivan№One
      0
      Сегодня, 11:02
      А конгресс эти деньги не из "запасов страны" будет выделять?
    2. Ирек Ранг пользователя
      Ирек
      +5
      Сегодня, 11:03
      Не , нормально так , денег у нас для хахлов нет , но конгресс обязан их дать, дебильная логика.
    3. Смею_заметить_ Ранг пользователя
      Смею_заметить_
      0
      Сегодня, 11:13
      Я правильно понял этого кренделя?
      1. ВСУ снабжали всем, не дожидаясь целевого выделения средств, а прямо из запасов (складов) армии США?
      Т.е. лишая армию США боеготовности. Ага...
      2. Если эти 60 млрд. выделят, то украине шиш?! Все деньги пойдут на пополнение пустых загашников армии США?!..
      - Побратымы, вы чулы?!!! Зрада!!! Йим гроши, а нам лышэ зобовьязання!!!! (крик души на мало-рос.диалекте)
      3. Если штатам нечем воевать, может... Бабахнем?!
    4. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +1
      Сегодня, 11:13
      ресурсы Белого дома не безграничны и призвал Конгресс как можно скорее выделить помощь Украине
      А великий сторонник помощи украине Байден не хочет сделать пожертвования из своего кармана коль так приспичило? Но это конечно риторический вопрос. Лично мне позиция республиканцев по этому вопросу нравится и решение возможно затянется до апреля.
    5. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +1
      Сегодня, 11:13
      Он также добавил, что и то вооружение и оборудование, которое было изъято из запасов США для Украины, в конечном итоге должно быть заменено новым, для закупки которого также нужно одобрение Конгресса.
      . Если посмотреть тщательнее, дедуля Джо, администрация, нефтяной запасе, резерв, сильно сократили и да, покупать, восполнять, придётся совсем по другим ценам.
      Т. е. "печатном станку" тарахтеть без остановки... впрочем, гос долг будет расти и расти, какие мелочи...
    6. Uprun Ранг пользователя
      Uprun
      +1
      Сегодня, 11:15
      Походу, пока администрация БД из "личных" средств скидывается на помощь окраине, типа как мы, пионерами, сдавали по 10 коп. на помощь голодающим детям Африки в начале 80 х. Ну-ну, бойскауты.
    7. Крымский партизан 1974 Ранг пользователя
      Крымский партизан 1974
      0
      Сегодня, 11:18
      ну ковбои, зашивайте карманы, того и гляди фискальная налоговая служба их у вас зачищать начнёт..негров то трогать низя, а с мигранта и того подавнее
    8. opuonmed Ранг пользователя
      opuonmed
      0
      Сегодня, 11:23
      другие выделяют страны по 200-300 лямов баксов
    9. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      0
      Сегодня, 11:51
      Конгресс уже несколько месяцев никак не идет на одобрение выделения десятков миллиардов долларов на помощь Украине
      Говорилось же, что деньги надо брать на счетах Клоуна
    10. ZovSailor Ранг пользователя
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 12:03
      Зашибись! Чем больше базара про деньги, тем меньше доверия лже-недо-западу от слова, совсем,
      вспоминая цинизм и прямые провокации с Минскими договорённостями!
      Имею сказать, таки, не исключаю варианта временного , так сказать, изъятия вооружений гей-еуропии хозяином за атлантической лужи и саксо- наглии у своих вассалов гей- еуропии и отправки оружия бандеронацистам!,
      Уже косвенно инфа о взаимообмене Таурус и Скальпов, значит, уже поставки идут вна 404, возможно от косорылых и ЮК тоже идут поставки оружия янке срв
      без широкого обсуждения!
      Поправьте, кто в теме!

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