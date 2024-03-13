Минобороны приступило к реализации программы восстановления сети военных аэродромов в западной части страны

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Минобороны приступило к реализации программы восстановления сети военных аэродромов в западной части страны

Министерство обороны запустило программу по восстановлению сети аэродромов военного и двойного назначения, в первую очередь это коснется территорий двух новых военных округов и Северного флота. Об этом сообщают источники в военном ведомстве.

Военные начали восстановление аэродромной сети в западной части страны с учетом появления двух воздушных армий в Московском и Ленинградском военных округах. Причем запланирована не только модернизация уже действующих аэродромов, но и восстановление уже закрытых, а также тех, где ранее военная техника не базировалась. Например, с начала года работы ведутся на аэродроме Североморск-2 в Мурманской области, который был закрыт 26 лет назад.



Как заявил экс-командующий 4-й армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Валерий Горбенко, создание двух новых округов требует места для базирования боевой и не только авиации. Поэтому обращается внимание на уже заброшенные аэродромы, существовавшие при Советском Союзе.


Что-то подремонтируют, где-то придется строить новое. Некоторые аэродромы были заброшены. Гражданским службам они не нужны. Кое-где оставляли небольшие подразделения, которые поддерживали их в состоянии годности, но не везде, к сожалению

- приводят "Известия" слова генерала.

Ранее Минобороны реализовало программу модернизации арктических аэродромов, сделав их всепогодными и способными принимать самолеты всех типов. Был модернизирован аэродром на авиабазе Хмеймим в Сирии, что позволило перебрасывать туда при необходимости стратегическую авиацию.
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    7 комментариев
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    1. Смею_заметить_ Ранг пользователя
      Смею_заметить_
      +2
      Сегодня, 10:50
      Минобороны приступило к реализации программы восстановления сети военных аэродромов в западной части страны
      Внезапно. belay
      Но лучше позже, чем вообще...
    2. курвиметр Ранг пользователя
      курвиметр
      -1
      Сегодня, 10:52
      Дело затратное, хлопотное, но очень нужное. Лишь бы поменьше лапки свои там погрели... Не без этого, к сожалению, но желательно на минималках smile
      1. Кот Александрович Ранг пользователя
        Кот Александрович
        -1
        Сегодня, 10:58
        Дык там же север. Потому и греть будут интенсивно.
    3. Silver99 Ранг пользователя
      Silver99
      +1
      Сегодня, 10:52
      Расстрелять бы тех кто все это порушил, рядом со мной тоже придется все восстанавливать, там раньше базировались самолеты морской дальней авиации, была структура обеспечения, а теперь там стритрейсеры развлекаются. am
    4. esl462 Ранг пользователя
      esl462
      0
      Сегодня, 10:54
      Может и Африканду восстановят...
    5. faterdom Ранг пользователя
      faterdom
      0
      Сегодня, 10:57
      "Какая неожиданность! Кто же этотвсе наделал?"
      (Из размышлений Людвига Аристарховича).
    6. Mедвежонок Ранг пользователя
      Mедвежонок
      0
      Сегодня, 10:57
      Прежде всего, им следует подумать о том, как обезопасить самолеты. Какой смысл ремонтировать ленту, если машины стоят без укрытия?

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