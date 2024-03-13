Армия России с боями продвигается в селе Первомайское под Авдеевкой, продолжая его освобождение
На участке шириной 600 метров армия России с боями продвигается в селе Первомайское под Авдеевкой, продолжая его освобождение. Здесь нашим подразделениям удалось преодолеть примерно 800 метров по улицам Первомайской и Ворошилова.
Вооруженные силы РФ медленно, но уверенно теснят противника в центре населенного пункта. Впрочем, о переломе ситуации и немедленном его освобождении говорить пока преждевременно. Но Первомайское не единственное место на Авдеевском направлении, где идут активные боевые действия.
Так, продолжаются бои за освобождение Бердычей, идут столкновения наших войск с подразделениями противника на западе Орловки и в Тоненьком. В последнем враг зажат нашими войсками с трех сторон, и доставка для него боеприпасов и всего необходимого затруднена. Наши военные отодвигают здесь противника все дальше.
В Орловке российские войска контролируют примерно пятую часть населенного пункта. Отмечено значительное продвижение в западной части этого села.
Между Бердычами и Тоненьким противоборствующие стороны обмениваются друг с другом ударами артиллерии.
Вчера Вооруженные силы России взяли с боями Невельское, но командование ВСУ данный факт пока не признает. Переход его под наш контроль крайне важен, в том числе, и потому, что с его территории долгое время велись интенсивные обстрелы столицы ДНР – Донецка. Помимо этого, освобождение Невельского открывает дорогу для дальнейшего освобождения территории республики от украинской оккупации.
- Минобороны РФ
Информация