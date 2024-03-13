Армия России с боями продвигается в селе Первомайское под Авдеевкой, продолжая его освобождение

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Армия России с боями продвигается в селе Первомайское под Авдеевкой, продолжая его освобождение

На участке шириной 600 метров армия России с боями продвигается в селе Первомайское под Авдеевкой, продолжая его освобождение. Здесь нашим подразделениям удалось преодолеть примерно 800 метров по улицам Первомайской и Ворошилова.

Вооруженные силы РФ медленно, но уверенно теснят противника в центре населенного пункта. Впрочем, о переломе ситуации и немедленном его освобождении говорить пока преждевременно. Но Первомайское не единственное место на Авдеевском направлении, где идут активные боевые действия.



Так, продолжаются бои за освобождение Бердычей, идут столкновения наших войск с подразделениями противника на западе Орловки и в Тоненьком. В последнем враг зажат нашими войсками с трех сторон, и доставка для него боеприпасов и всего необходимого затруднена. Наши военные отодвигают здесь противника все дальше.

В Орловке российские войска контролируют примерно пятую часть населенного пункта. Отмечено значительное продвижение в западной части этого села.

Между Бердычами и Тоненьким противоборствующие стороны обмениваются друг с другом ударами артиллерии.

Вчера Вооруженные силы России взяли с боями Невельское, но командование ВСУ данный факт пока не признает. Переход его под наш контроль крайне важен, в том числе, и потому, что с его территории долгое время велись интенсивные обстрелы столицы ДНР – Донецка. Помимо этого, освобождение Невельского открывает дорогу для дальнейшего освобождения территории республики от украинской оккупации.

  • Минобороны РФ
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5 комментариев
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  1. nik-mazur Ранг пользователя
    nik-mazur
    +6
    Сегодня, 11:15
    Армия России с боями продвигается в селе Первомайское под Авдеевкой

    Карта, как обычно, потрясающей информативности...
    1. Андрей из Челябинска Ранг пользователя
      Андрей из Челябинска
      -1
      Сегодня, 11:43
      Ну, говорили о взятии Тоненького, Бердычей, а теперь там, выходит, ВСУ. Причем об отходе из Бердычей было давно известно, но вот о сдаче Тоненького на ВО вроде не писали
      1. nik-mazur Ранг пользователя
        nik-mazur
        +1
        Сегодня, 12:19
        Цитата: Андрей из Челябинска
        говорили о взятии Тоненького, Бердычей

        Я не про текст, а про иллюстрации к нему.
      2. Romario_Argo Ранг пользователя
        Romario_Argo
        -1
        Сегодня, 13:36
        принцип не брать поселки а уничтожать украинские бригады на пристрелянных позициях
        Бердычи позже возьмем, только вот еще пару бригад ВСУ там уничтожим
        вот уже танковый резерв из Абрамсов перемалываем
      3. ГолыйМужик Ранг пользователя
        ГолыйМужик
        0
        Сегодня, 13:40
        Не захватили и не сдали, бои продолжаются в том числе в Бердычах.
        Просто как обычно журналисты поспешили объявить о взятии.

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