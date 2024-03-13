США поставят Тайваню четыре беспилотника MQ-9B SkyGuardian, предназначенных для морской разведки

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США поставят Тайваню четыре беспилотника MQ-9B SkyGuardian, предназначенных для морской разведки

Минобороны США заключили контракт с компанией General Atomics Aeronautical Systems (GA-ASI) на 250 миллионов долларов на производство для армии Тайваня четырех беспилотных летательных аппаратов MQ-9B SkyGuardian, предназначенных для морской разведки.

В опубликованном письменном заявлении Пентагона отмечается, что согласно условиям контракта, армия Тайваня также получит две наземные станции управления, запасные части и сопутствующее оборудование для этих разведывательных беспилотных систем. Предполагается, что производство предназначенных для китайского островного региона беспилотников MQ-9B SkyGuardian будет завершено в августе 2027 года.



В отличие от "сухопутной" версии MQ-9B, морской вариант беспилотника SeaGuardian способен нести собственную РЛС, предназначенную для обнаружения надводных целей. Под днищем БПЛА монтируется локатор Leonardo Seaspray 7500E V2, способный на больших расстояниях обнаруживать надводные корабли всех классов. На малых дистанциях РЛС этого беспилотника способна обнаруживать подводные лодки в надводном положении или их поднятые над водой перископы.

MQ-9B способен выполнять полеты на скорости до 210 узлов (388 километров в час) и на высоте до 14 тысяч метров. SkyGuardian способен находиться в воздухе до 35 часов. Помимо разведывательной аппаратуры, MQ-9B SkyGuardian оснащен модульной системой вооружения с открытой архитектурой, что дает возможность устанавливать на аппарат ракеты различных типов.
  • сайт компании General Atomics Aeronautical Systems
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4 комментария
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  1. Голландец Михель Ранг пользователя
    Голландец Михель
    0
    Сегодня, 11:49
    США поставят Тайваню четыре беспилотника MQ-9B
    Небольшой намек в сторону Китая wink
  2. APASUS Ранг пользователя
    APASUS
    0
    Сегодня, 12:07
    Китай по идее, должен объявить,что поставит подобное русским .Но китайцы этого не сделают ,они тихо промолчат и все делать будут молча
  3. rotmistr60 Ранг пользователя
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 12:14
    Цитата: Голландец Михель
    Небольшой намек в сторону Китая
    А смысл намекать на то, что уже было неоднократно официально заявлено - Сша окажут (и оказывают) военную помощь Тайваню.
  4. berlaga2005 Ранг пользователя
    berlaga2005
    0
    Сегодня, 12:28
    Вся эта разведка будет работать только в том случае, если есть запрет на уничтожение этих беспелотников.

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