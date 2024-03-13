Захарова предложила США поискать деньги на оказание помощи Украине на счетах Зеленского

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Захарова предложила США поискать деньги на оказание помощи Украине на счетах Зеленского

Пока республиканское большинство в Палате представителей США продолжает оставаться непреодолимым препятствием для выделения Киеву помощи в 60 млрд долларов, Белый дом пытается принять меры, которые позволят хотя бы временно поддержать украинских партнеров.

Так, администрация США объявила о выделении «чрезвычайного» пакета военной помощи ВСУ на сумму 300 млн долларов. Правда, в Вашингтоне заявили, что этого украинской армии хватит лишь на несколько недель, и конгресс все же должен поторопиться с согласованием вышеупомянутой финансовой поддержки.



В то же время официальный представитель МИД РФ Мария Захарова решила «помочь» американским властям и подсказала, где необходимо искать дополнительные средства на поддержку Киева.

В своем интервью радио Sputnik официальный представитель внешнеполитического ведомства предложила ЦРУ провести операцию по проверке и изъятию, как это любят делать на Западе, средств у коррумпированной украинской элиты, включая президента Зеленского и представителей Минобороны. Со слов Захаровой, на Украине существует целый «международный коррупционный аппарат», где оседает большая часть, поступающих средств. Среди прочего, это счета Зеленского.

К слову, глава американского Центрального разведывательного управления Уильям Бернс в конце февраля тайно посещал Киев. Однако, по мнению экспертов, прилетал он туда не с проверкой, а для того, чтобы «успокоить» украинских лидеров на фоне задержки с финансированием.
  • Владимир Смирнов/ТАСС
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17 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Pharmacist Ранг пользователя
    Pharmacist
    +1
    Сегодня, 11:23
    Троллинг Захаровой понятен, но "западные партнёры" его всё равно проигнорируют. Глас вопиющего в пустыне.
    1. Копчёный Ранг пользователя
      Копчёный
      0
      Сегодня, 11:35
      Кому как. Мне вот непонятен. Если изучить те места на планете где США устраивали некие режимы, смену их, военные действия и тп, коррупция там была частью всего процесса. Даже в кино голливудском в старые времена это отражали, где подробно где поверхностно. Вот самое любимое это "Эйр Америка".
    2. кредо Ранг пользователя
      кредо
      +1
      Сегодня, 11:38
      Троллинг Захаровой понятен, но "западные партнёры" его всё равно проигнорируют.

      Думаю что всё иначе и эти деньги уже давно работают на ВСУ, правда без изъятия их у наркомана.
      Все средства, что наворовали "успешные менеджеры" и "честные политики" в республиках бывшего СССР и вывезли за бугор, изначально находятся под контролем англосаксов и тратятся под их контролем, в том числе и на подрывную деятельность в России. Это давно известный факт. hi
    3. APASUS Ранг пользователя
      APASUS
      0
      Сегодня, 12:05
      Цитата: Pharmacist
      Троллинг Захаровой понятен,

      Это именно троллинг .На этой коррупции основана система управления страной . Если начинать громить счета сейчас ,то рычагов на вооруженное стадо не будет
      1. S.K.Vichyakow Ранг пользователя
        S.K.Vichyakow
        -1
        Сегодня, 12:10
        США этим убьёт двух зайцев одновременно. И деньги найдёт, и Зеленский больше денег просить не будет.
    4. Кот Александрович Ранг пользователя
      Кот Александрович
      -1
      Сегодня, 12:17
      Какой это на фиг троллинг? По факту эта штатная плакальщица МИДа подсказала врагам, как РЕАЛЬНО можно промыслить деньжат для Украины! Надо бы к этой дамочке получше присмотреться.
  2. Trapp1st Ранг пользователя
    Trapp1st
    +1
    Сегодня, 11:24
    Захарова предложила США поискать деньги на оказание помощи Украине на счетах Зеленского
    Мария Владимировна, хорошая идея может не только США сгодится))
    1. carpenter Ранг пользователя
      carpenter
      +1
      Сегодня, 12:03
      Цитата: Trapp1st
      Мария Владимировна, хорошая идея может не только США сгодится

      Идея для США не подходит, если Зеленский украл из предоставленных денег 2 миллиарда долларов, то американские "деловые люди" из этого же бабла украли 20 миллиардов.
      1. Trapp1st Ранг пользователя
        Trapp1st
        -1
        Сегодня, 12:15
        Идея для США не подходит
        Да наплевать мне на США и на зеленского.
  3. rotmistr60 Ранг пользователя
    rotmistr60
    +2
    Сегодня, 11:33
    Потрясти счета Зеленского и его окружения предложение хорошее..., но не для американцев. Иначе в этом случае неплохо было бы потрясти счета Байдена и его окружения, которые лично заинтересованы в помощи киеву преследуя в т.ч. и свои меркантильные интересы.
    1. советник 2 уровня Ранг пользователя
      советник 2 уровня
      0
      Сегодня, 11:50
      Цитата: rotmistr60
      Потрясти счета Зеленского и его окружения предложение хорошее..., но не для американцев. Иначе в этом случае неплохо было бы потрясти счета Байдена и его окружения, которые лично заинтересованы в помощи киеву преследуя в т.ч. и свои меркантильные интересы.

      так вот именно, что по сути- толку то с этого заявления.. правительства "Запада" и так все знают (кстати регулярно Киев в коррупции упрекают-справедливости ради говоря), а обычные люди там в основном аполитичны, уж по отношению к другим странам точно - и вообще вряд ли увидят эту новость.. хотя если новость для б.СССР то тут ее много кто увидит.. но толку то?
    2. carpenter Ранг пользователя
      carpenter
      0
      Сегодня, 12:08
      Цитата: rotmistr60
      неплохо было бы потрясти счета Байдена и его окружения, которые лично заинтересованы в помощи киеву

      Киеву достаются крохи, а львиная масса долларов, оседает в США.
      "Война — это бизнес, а бизнес — хорошо для Америки. Когда наступает мир, в любом случае отмирает бизнес войны, а война — это колоссальный бизнес."
  4. ZovSailor Ранг пользователя
    ZovSailor
    +2
    Сегодня, 11:35
    Зашибись- заценили! Особенно военным при посредничестве янке - срии , саксо-наглии, гей- еуропии и для международного контьроля привлечь КНР, Индию и нейтральные страны провести аудит ,проверку счетов и журналистское расследование и объявить результаты прозрачного , честного аудита ВСУкам, которые многие месяцы не получают зряплаты и семьям погибших нациков без проплаты за сметрб!
  5. ZovSailor Ранг пользователя
    ZovSailor
    +1
    Сегодня, 11:43
    Имею сказать, таки: провести международное журналистское расследование с привлечением КНР, Ирана, Индии, нейтралов!
    Опубликовать в масс медиа суммы зелёных, нажитых непосильным трудом , ближайшего окружения бандерфюрера и нардепов вна 404.
    Лже-недо-западом готовится слив пианиста гениталиями, военные, не получающие месяцами зряплаты за боевые, семьи с 200 сотыми и 300 сотыми, 400 ыми сами
    быстрее разберутся с властьЮ
    Топоры заточены во львове и шухер пойдёт по всей стране!
  6. Голландец Михель Ранг пользователя
    Голландец Михель
    0
    Сегодня, 11:48
    хотя бы временно поддержать украинских партнеров
    Нааерное, все же побирушек?
  7. Grossvater Ранг пользователя
    Grossvater
    0
    Сегодня, 11:58
    Думаю, что давно уже нашли. Когда лавочку свернут, все заберут и рассуют по нужным людям.
  8. Фразах Ранг пользователя
    Фразах
    0
    Сегодня, 12:40
    Центры коррупции находятся в "Лондоне и Поридже", финансовая мафия управляет потоками чернухи из Европы, война этому очень способствует. Счета чубатых подельников используются для воровства, а не для помощи Украине, поэтому прекращать бойню ростовщики не намерены, не лишать же себя такого жирного удовольствия.

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