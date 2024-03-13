Захарова предложила США поискать деньги на оказание помощи Украине на счетах Зеленского
Пока республиканское большинство в Палате представителей США продолжает оставаться непреодолимым препятствием для выделения Киеву помощи в 60 млрд долларов, Белый дом пытается принять меры, которые позволят хотя бы временно поддержать украинских партнеров.
Так, администрация США объявила о выделении «чрезвычайного» пакета военной помощи ВСУ на сумму 300 млн долларов. Правда, в Вашингтоне заявили, что этого украинской армии хватит лишь на несколько недель, и конгресс все же должен поторопиться с согласованием вышеупомянутой финансовой поддержки.
В то же время официальный представитель МИД РФ Мария Захарова решила «помочь» американским властям и подсказала, где необходимо искать дополнительные средства на поддержку Киева.
В своем интервью радио Sputnik официальный представитель внешнеполитического ведомства предложила ЦРУ провести операцию по проверке и изъятию, как это любят делать на Западе, средств у коррумпированной украинской элиты, включая президента Зеленского и представителей Минобороны. Со слов Захаровой, на Украине существует целый «международный коррупционный аппарат», где оседает большая часть, поступающих средств. Среди прочего, это счета Зеленского.
К слову, глава американского Центрального разведывательного управления Уильям Бернс в конце февраля тайно посещал Киев. Однако, по мнению экспертов, прилетал он туда не с проверкой, а для того, чтобы «успокоить» украинских лидеров на фоне задержки с финансированием.
- Владимир Смирнов/ТАСС
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