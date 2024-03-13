По военному объекту в порту Одессы был нанесен повторный удар
ВС России продолжают наносить удары по военным целям на украинской территории. Сегодня в украинских и российских пабликах получила распространение информация о повторном российском ударе по Одесскому морскому порту.
Жители Одессы пишут в социальных сетях как минимум о двух взрывах, которые были отчетливо слышны, и о том, что в городе сработали сирены воздушной тревоги. Сообщается также о двух ракетах, прилетевших в городской порт.
По данным российского телеграм-канала «Сводки и Аналитика СВО», удар был нанесен авиацией ВКС России, находившейся над акваторией Черного моря. При этом использовались высокоточные авиационные ракеты среднего радиуса действия Х-59/31П, пишет канал.
Что касается целей ударов, то они, очевидно, были такими же, что и во время прошлого удара по одесскому порту – уничтожение цехов сборки вражеских беспилотных катеров. По некоторым данным, в порту Одессы имелись производственные линии по сборке высокоскоростных безэкипажных ударных катеров «Magura-V5» и «Sea Baby».
Напомни, что 6 марта по одесскому порту уже наносился удар также по цехам, производящим морские беспилотники. Тогда в городе находился президент Зеленский, что сразу же было обозначено в Киеве как якобы попытка его ликвидации. Была бы цель ликвидировать - давно бы ликвидировали. А вот кому сейчас действительно может быть выгодно убрать Зеленского, так это западным спецслужбам - ввиду того, что его легитимность все равно подходит к концу и роль сакральной жертвы, с точки зрения Запада, как фактора консолидации украинцев, волне бы подошла.
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