По военному объекту в порту Одессы был нанесен повторный удар

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По военному объекту в порту Одессы был нанесен повторный удар

ВС России продолжают наносить удары по военным целям на украинской территории. Сегодня в украинских и российских пабликах получила распространение информация о повторном российском ударе по Одесскому морскому порту.

Жители Одессы пишут в социальных сетях как минимум о двух взрывах, которые были отчетливо слышны, и о том, что в городе сработали сирены воздушной тревоги. Сообщается также о двух ракетах, прилетевших в городской порт.

По данным российского телеграм-канала «Сводки и Аналитика СВО», удар был нанесен авиацией ВКС России, находившейся над акваторией Черного моря. При этом использовались высокоточные авиационные ракеты среднего радиуса действия Х-59/31П, пишет канал.



Что касается целей ударов, то они, очевидно, были такими же, что и во время прошлого удара по одесскому порту – уничтожение цехов сборки вражеских беспилотных катеров. По некоторым данным, в порту Одессы имелись производственные линии по сборке высокоскоростных безэкипажных ударных катеров «Magura-V5» и «Sea Baby».

Напомни, что 6 марта по одесскому порту уже наносился удар также по цехам, производящим морские беспилотники. Тогда в городе находился президент Зеленский, что сразу же было обозначено в Киеве как якобы попытка его ликвидации. Была бы цель ликвидировать - давно бы ликвидировали. А вот кому сейчас действительно может быть выгодно убрать Зеленского, так это западным спецслужбам - ввиду того, что его легитимность все равно подходит к концу и роль сакральной жертвы, с точки зрения Запада, как фактора консолидации украинцев, волне бы подошла.
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    16 комментариев
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    1. ZovSailor Ранг пользователя
      ZovSailor
      -4
      Сегодня, 11:51
      Зашибись - толстый намёк лже-недо-западу, янкии , гоу хоум и все остальные тожа, Чёрное море испокон веков за Русью! Ещё бы смелее и жёстче накануне выборов разобраться с Риперами, Хавками и прочими Посейдонами - наводчиками смертей наших военных ВС РФ в СВО и гражданских, тому как с первого раза
      опущенного и об осс анн ого туп пые не поняли русского юмора!
      1. кредо Ранг пользователя
        кредо
        +1
        Сегодня, 11:56
        Будем надеяться, что производство было уничтожено.

        Да, кстати, прошла информация, что наши высадились на правом берегу Днепра, в районе Херсона. good
        1. Комментарий был удален.
    2. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      -1
      Сегодня, 11:52
      А сразу порт а труху превратить нельзя? wink
      1. nik-mazur Ранг пользователя
        nik-mazur
        +2
        Сегодня, 13:06
        Цитата: Голландец Михель
        А сразу порт а труху превратить нельзя

        Площадь Одесского порта – 140 гектаров. В порту 55 причалов длиной более 10 км.
        Так что сразу в труху только ядерным оружием.
    3. Uprun Ранг пользователя
      Uprun
      +1
      Сегодня, 11:55
      Свои или "свои" грохнут, обязательно грохнут. Он им живой после мая 2024 без надобности, а все что нажито непосильным трудом заморозят, потом по тихому конфискуют и к рукам приберут.
      Время идет, и срок уже близенько. (А.С. Пушкин)
    4. Андрей Николаевич Ранг пользователя
      Андрей Николаевич
      +1
      Сегодня, 11:57
      Давно порт пора разнести. Там уже от союза ничего не осталось. Одно название. Праскакали даже ЧМП. В Одессе только и осталось что сдавать раскладушки, по цене оттеля в 5 звезд. Особенно, наших россиян любят обдирать.как липку.
      1. Wolfskin1993 Ранг пользователя
        Wolfskin1993
        0
        Сегодня, 12:11
        Чем? Порт только что ядрён-батоном , хотя-бы полумегатонным можно "разнести". Многокилометровые линии железобетонных конструкций.Ж.Д. и авто дорог,
    5. APASUS Ранг пользователя
      APASUS
      +6
      Сегодня, 12:02
      Одессу надо не бомбить а брать. По сути, это безопасность самой России .Гарантия спокойствия на море. Румыны и болгары сотню раз подумают, ввязываться ли с русскими в конфликт
      1. Romario_Argo Ранг пользователя
        Romario_Argo
        +2
        Сегодня, 12:39
        сам город Одессу ни кто НЕ бомбит, только уничтожается военная инфраструктура
        1. APASUS Ранг пользователя
          APASUS
          -2
          Сегодня, 12:45
          Цитата: Romario_Argo
          сам город Одессу ни кто НЕ бомбит

          А порт это не Одесса или военной инфраструктуры мало в городах. Понятно что это военные объекты ,но они прямо в центре города
    6. V.B. Ранг пользователя
      V.B.
      -3
      Сегодня, 12:05
      Не две ракеты надо пускать, а в сто раз больше, портов и инфраструктуры одесса, ильичёвск, очаков, николаев, не должно быть.
      1. Кот Александрович Ранг пользователя
        Кот Александрович
        0
        Сегодня, 12:22
        Правильно - в 100 раз больше! И все термоядерные!
        1. Alex DHG Ранг пользователя
          Alex DHG
          +2
          Сегодня, 13:04
          А еще нейтронные и прыгающие. И все в Одессу!!!
    7. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +4
      Сегодня, 12:07
      о двух ракетах, прилетевших в городской порт
      Что может говорить о важности цели, которой вероятно были действительно цеха сборки БЭКов. Не помешают удары и по другой портовой инфраструктуре. Остается пожелать больше ударов мощных и точных.
    8. Комментарий был удален.
    9. carpenter Ранг пользователя
      carpenter
      +1
      Сегодня, 12:14
      Тогда в городе находился президент Зеленский, что сразу же было обозначено в Киеве как якобы попытка его ликвидации.

      Нет это просто напоминалка Зеленскому и его приезжим "друзьям", что жизнь как детская рубашка кротка и обкакана.
    10. Санчо да Винча Ранг пользователя
      Санчо да Винча
      0
      Сегодня, 13:04
      Кажется, самое время Елене Зеленской приготовиться... к выступлению перед "цивилизованной Европой" на трибуне сразу через 3 часа после известия о...ОЙ! Не буду забегать вперёд, но кандидАТКА уже есть wink Главное, постараться не улыбнуться! ИМХО, конечно же.

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