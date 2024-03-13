Артиллерия и дроны ВС РФ пресекают новые попытки украинских диверсантов по подходу к российской границе
Пока украинские военные в очередных интервью западным журналистам жалуются на острую и возрастающую нехватку всего на фронте, включая боеприпасы, бронетехнику, артиллерию и даже стрелковое оружие, киевский режим не жалеет ничего из этого в попытке совершения террористических акций в приграничных регионах РФ, официально признаваемых Киевом и Западом частью России.
Предыдущие попытки прорыва украинских боевиков и националистического отребья, организованные СБУ и ГУР МО Украины при кураторстве западных спецслужб, в Белгородскую и Курскую область успехом не увенчались. Диверсионные группы, усиленные артиллерией и бронетехникой, включая танки, были достойно встречены нашими военными и пограничниками. Получив достойный отпор, украинские формирования с потерями отступили. Правда, спокойно отсидеться и перегруппироваться в тылу ВС РФ им не дали, в частности, атаковав объекты в Сумской области, на которые вернулись украинские диверсанты из числа выживших после боестолкновений на границе.
Однако ради информационных вбросов и фейков ЦИПсО, которые продолжают разгонят байки об «успешном» прорыве диверсионных формирований в Курскую и Белгородскую области, киевские власти вновь готовы жертвовать как своими боевиками, так и приданными им дефицитными вооружениями, в том числе поставленными ранее западными союзниками. Украинская пропаганда не скрывает, что эти вылазки нацистских формирований, среди которых немало предателей из числа бывших «граждан» России и иностранных наемников, проводятся в преддверие приближающихся выборов президента РФ. Однако повлиять на волеизъявление российских граждан украинские нацики не могут, разве что своей гибелью демонстрируя полную тщетность Киева и западных кураторов дестабилизировать обстановку в России.
Эта своего рода «пляска на граблях» давно стала визитной карточкой украинских правителей. Достаточно вспомнить упорное нежелание Зеленского отдавать команды на отход из Соледара, Артемовска, Марьинки и Авдеевки, или мясные штурмы на одних и тех же участках фронта в ходе безрезультатного прошлогоднего контрнаступления ВСУ. Впрочем, особого выхода у киевского режима с учетом нарастающих проблем на фронте, очевидно, и нет.
Российские военкоры сообщают, что враг с упорством обреченных вновь концентрирует силы у границы России для осуществления новых попыток ее прорыва. К российской границе подтягивается в том числе натовская бронетехника, и это при том, что для нее явно есть более лучшее применение на фронте. Наша разведка четко отслеживает все передвижения украинских диверсионно-террористических групп. По выявленным аэроразведкой скоплениям живой силы и техники в приграничных районах Украины ВС РФ и бойцы пограничной службы ФСБ России наносят превентивные удары артиллерией и дронами.
Тактика украинских диверсионных групп при попытках прорыва границы РФ вполне предсказуема — силами до ротных тактических групп, усиленных бронетехникой и на пикапах, рваться к фотогеничному месту. Селфи — это у ГУР и СБУ главный результат. Но до этапа рейдов на территории российских регионов противник дойти не может. Вести съемки врагу приходится на собственной земле, выдавая фото и видео за якобы сделанные в населенных пунктах России.
Для нас в этих действиях украинских камикадзе, которые сами концентрируются в одном месте, есть и свои плюсы: процесс денацификации и демилитаризации наиболее одиозных нацформирований ведется точечно и весьма эффективно. К тому же, такое бессмысленное разбазаривание вражеских ресурсов на пользу и нашим бойцам на передовой.
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