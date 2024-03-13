Артиллерия и дроны ВС РФ пресекают новые попытки украинских диверсантов по подходу к российской границе

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Артиллерия и дроны ВС РФ пресекают новые попытки украинских диверсантов по подходу к российской границе

Пока украинские военные в очередных интервью западным журналистам жалуются на острую и возрастающую нехватку всего на фронте, включая боеприпасы, бронетехнику, артиллерию и даже стрелковое оружие, киевский режим не жалеет ничего из этого в попытке совершения террористических акций в приграничных регионах РФ, официально признаваемых Киевом и Западом частью России.

Предыдущие попытки прорыва украинских боевиков и националистического отребья, организованные СБУ и ГУР МО Украины при кураторстве западных спецслужб, в Белгородскую и Курскую область успехом не увенчались. Диверсионные группы, усиленные артиллерией и бронетехникой, включая танки, были достойно встречены нашими военными и пограничниками. Получив достойный отпор, украинские формирования с потерями отступили. Правда, спокойно отсидеться и перегруппироваться в тылу ВС РФ им не дали, в частности, атаковав объекты в Сумской области, на которые вернулись украинские диверсанты из числа выживших после боестолкновений на границе.



Однако ради информационных вбросов и фейков ЦИПсО, которые продолжают разгонят байки об «успешном» прорыве диверсионных формирований в Курскую и Белгородскую области, киевские власти вновь готовы жертвовать как своими боевиками, так и приданными им дефицитными вооружениями, в том числе поставленными ранее западными союзниками. Украинская пропаганда не скрывает, что эти вылазки нацистских формирований, среди которых немало предателей из числа бывших «граждан» России и иностранных наемников, проводятся в преддверие приближающихся выборов президента РФ. Однако повлиять на волеизъявление российских граждан украинские нацики не могут, разве что своей гибелью демонстрируя полную тщетность Киева и западных кураторов дестабилизировать обстановку в России.

Эта своего рода «пляска на граблях» давно стала визитной карточкой украинских правителей. Достаточно вспомнить упорное нежелание Зеленского отдавать команды на отход из Соледара, Артемовска, Марьинки и Авдеевки, или мясные штурмы на одних и тех же участках фронта в ходе безрезультатного прошлогоднего контрнаступления ВСУ. Впрочем, особого выхода у киевского режима с учетом нарастающих проблем на фронте, очевидно, и нет.

Российские военкоры сообщают, что враг с упорством обреченных вновь концентрирует силы у границы России для осуществления новых попыток ее прорыва. К российской границе подтягивается в том числе натовская бронетехника, и это при том, что для нее явно есть более лучшее применение на фронте. Наша разведка четко отслеживает все передвижения украинских диверсионно-террористических групп. По выявленным аэроразведкой скоплениям живой силы и техники в приграничных районах Украины ВС РФ и бойцы пограничной службы ФСБ России наносят превентивные удары артиллерией и дронами.





Тактика украинских диверсионных групп при попытках прорыва границы РФ вполне предсказуема — силами до ротных тактических групп, усиленных бронетехникой и на пикапах, рваться к фотогеничному месту. Селфи — это у ГУР и СБУ главный результат. Но до этапа рейдов на территории российских регионов противник дойти не может. Вести съемки врагу приходится на собственной земле, выдавая фото и видео за якобы сделанные в населенных пунктах России.

Для нас в этих действиях украинских камикадзе, которые сами концентрируются в одном месте, есть и свои плюсы: процесс денацификации и демилитаризации наиболее одиозных нацформирований ведется точечно и весьма эффективно. К тому же, такое бессмысленное разбазаривание вражеских ресурсов на пользу и нашим бойцам на передовой.
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    10 комментариев
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    1. п-к Ранг пользователя
      п-к
      +1
      Сегодня, 12:30
      Какими нужно же быть идиотами, чтобы полагать, что такими действиями можно повлиять на выборы в России.
      1. ВадимЖивов Ранг пользователя
        ВадимЖивов
        0
        Сегодня, 12:40
        Да там все такие. От мала до велика. Вспомните их скачки с кастрюля и на голове... А про нас говорят, что зомби это мы...
      2. lis-ik Ранг пользователя
        lis-ik
        +1
        Сегодня, 12:49
        Цитата: п-к
        Какими нужно же быть идиотами, чтобы полагать, что такими действиями можно повлиять на выборы в России.

        Именно,тут внутри страны голосуй не голосуй,а результат не избежен и какими надо быть идиотами,что бы на это ссылаться в каждой статье.
      3. Смею_заметить_ Ранг пользователя
        Смею_заметить_
        0
        Сегодня, 12:51
        Согласен.
        Наши враги эти выборы хоть как... признают нелегитимными.
        Результаты - и подавно.
        Главное - чтобы граждане России их приняли.
        Остальные... пусть поплачут в сторонке.
        Или сдохнут.
    2. Новик225 Ранг пользователя
      Новик225
      0
      Сегодня, 12:42
      Да для Киевских стратегов война давно уже превратилась в PR-акцию или шоу. Картинка важнее реальных успехов. Ради красивой картинки, вброшенной потом в соц.сети, не жалко потерять десятки подготовленных спецов и дорогую технику, даже если реального военного успеха никакого нет.
      Так было в прошлом году в Крыму и Белгородской области.
      Так было недавно в Херсонской области на Тендровской косе.
      И сейчас так в Курской и Белгородской областях.
      Шоумены, чти с них возьмешь?
      1. rosomaha Ранг пользователя
        rosomaha
        0
        Сегодня, 12:46
        Цитата: Новик225
        Шоумены, чти с них возьмешь?

        потому что перед продюссерами и спонсорами отчитываться надо
    3. Uprun Ранг пользователя
      Uprun
      0
      Сегодня, 12:52
      Не съем, так надкусаю. Какая нужна еще характеристика?
    4. Nastia Makarova Ранг пользователя
      Nastia Makarova
      0
      Сегодня, 12:53
      гробят последнею технику и подготовленных солдат и все для чего? ради пиара? а на других участках совсем плохо
    5. Комментарий был удален.
    6. Новик225 Ранг пользователя
      Новик225
      0
      Сегодня, 13:02
      Самое смешное: Киевские ЦИПСОшники вчера так дружно раздули "перемогу", что до сих пор не знают как признаться, что все это фейк.
      Еще в сегодняшних утренних новостях рассказывали, как они захватили и продолжают удерживать Тёткино.
      Совсем уже с реальностью разошлись.. :)))
    7. singless Ранг пользователя
      singless
      +1
      Сегодня, 13:15
      если тут не клюёт значит где то поклев будет. отвлекают

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