Британская пресса: Киев планирует дополнительно мобилизовать более трёхсот тысяч человек, чтобы заменить военнослужащих на фронте

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Британская пресса: Киев планирует дополнительно мобилизовать более трёхсот тысяч человек, чтобы заменить военнослужащих на фронте

Киевский режим планирует провести дополнительную мобилизацию 330 тысяч своих граждан, чтобы иметь возможность заменить истощенных военнослужащих, воюющих на передовой.

Как сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на свои источники в украинском Минобороны, предполагается, что мобилизованные новобранцы будут компенсировать потери и удовлетворять другие военные нужды, в зависимости от ситуации на поле боя. В общей сложности, Киев планирует мобилизовать еще полмиллиона человек. При этом, как отмечает британское издание, значительная часть оставшихся на Украине мужчин боеспособного возраста не желает отправляться на фронт.



Ссылаясь на представленные украинским парламентом расчеты, британская газета пишет, что из 11,1 миллионов украинских мужчин в возрасте от 25 до 60 лет теоретически могут быть мобилизованы не более 3,7 миллионов, поскольку остальные либо уже воюют, либо имеют инвалидность, либо выехали за границу, либо же забронированы на критически важных производствах. 

Издание также приводит результаты проведенного в феврале текущего года социологического исследования, согласно которым готовность в случае необходимости отправиться на фронт выразили 34% опрошенных мужчин, 48% респондентов заявили, что не готовы воевать, стальные затруднились с ответом. Однако, вероятнее всего, эти данные не отражают реальное положение дел, поскольку любая объективная социология невозможна в условиях существующего на Украине тоталитаризма.

Согласно нормам закона о мобилизации, который готовится принять украинский парламент, уклонистов предполагается лишать водительских прав. Кроме того, сотрудники ТЦК (военкоматов) будут ловить потенциальных военнослужащих прямо по их месту жительства.

При этом публикация идёт вразрез с заявлениями Зеленского о том, что во время войны никакой демобилизации не будет. Получается, что речь может идти только о компенсации понесённых потерь. Но, как утверждал всё тот же Зеленский, потерь-то всего 31 тысяча...
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    17 комментариев
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    1. Егоза Ранг пользователя
      Егоза
      +4
      Сегодня, 12:38
      эти данные не отражают реальное положение дел, поскольку любая объективная социология невозможна в условиях существующего на Украине тоталитаризма.

      Дурных нема! tongue
      1. хрыч Ранг пользователя
        хрыч
        0
        Сегодня, 12:53
        Цитата: Егоза
        Дурных нема!

        Ма, ма, еще как ма wassat Раньше не думали башкой, а сейчас поздно am
        Британская пресса: Киев планирует дополнительно мобилизовать более трёхсот тысяч человек, чтобы заменить военнослужащих на фронте

        чтоб заменить трупы военнослужащих на фронте.
        1. Mitos Ранг пользователя
          Mitos
          +2
          Сегодня, 13:25
          Ох и тикать им надо. А то ждет их безславный конец. Хотят побольше уничтожить населения и освободить земли.
    2. РусГр Ранг пользователя
      РусГр
      +3
      Сегодня, 12:38
      Кажись кто хотел дохнуть добровольно, за НАТО, страны Запада, уже там на передке, в могилах.
    3. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +2
      Сегодня, 12:39
      Киевский режим планирует провести дополнительную мобилизацию 330 тысяч своих граждан, чтобы иметь возможность заменить истощенных военнослужащих, воюющих на передовой.
      . Ну да, "заменить"... а не восполнить ли потери?
      Впрочем, одно другого не исключает, вопрос сот ношения, одного перед другим.
      1. Romario_Argo Ранг пользователя
        Romario_Argo
        0
        Сегодня, 13:27
        у ВСУ начался съем войск с разных направлений - затыкают дыры - это уже агония
    4. carpenter Ранг пользователя
      carpenter
      +1
      Сегодня, 12:41
      британская газета пишет, что из 11,1 миллионов украинских мужчин в возрасте от 25 до 60 лет теоретически могут быть мобилизованы не более 3,7 миллионов

      Вообщем все мужики Украины, от которых могут рожать бабы, будут брошены в "гиену огненную", после которой, даже оставшиеся в живых, не смогут делать детей. Вот она судьба, которую укры выбрали сами, когда голосовали за Зелю обетованного.
    5. Я свой Ранг пользователя
      Я свой
      +1
      Сегодня, 12:45
      . в случае необходимости отправиться на фронт выразили 34% опрошенных мужчин

      Другими словами 34% считают что нет необходимости их личного присутствия на фронте what
    6. vet Ранг пользователя
      vet
      -2
      Сегодня, 12:48
      Еще неизвестно, что у нас будет после этих выборов. Как бы опять очереди на пресловутом погранпереходе "Верхний Ларс" не выстроились. Не просто же так мигрантов на заводы и стройки сейчас зазывают, а Путин даже разрешил 10 тысяч негров из Конго завезти.
    7. APASUS Ранг пользователя
      APASUS
      +1
      Сегодня, 12:53
      Набрал вYouTube" Мобилизация по-украински" и обалдел ,вообще ничего нет ! А вот в Яндексе полно ,там где мобиков крутят на улицах и делают из них добровольцев .
      Тут вариантов только 2 :
      1 Просить вернуть украинцев из ЕС и этот вариант самый возможный ,мне так кажется.И ЕС закроет глаза на все права человека
      2 Призывать всех подряд и женщин тоже .Крутить на рынках будут
    8. DenVB Ранг пользователя
      DenVB
      -2
      Сегодня, 13:02
      Из вчерашнего телеграма:



      Я в свиномычании не силен, но мне показалось, что "жинок" у них "человеками" не считают.
      1. курвиметр Ранг пользователя
        курвиметр
        0
        Сегодня, 13:56
        Смешно. Для Петросяна шутка в самый раз... А если языка не знаете, что в их телеге делаете. В ЦИПСО калымите ?
    9. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +2
      Сегодня, 13:04
      «Готовность в случае необходимости отправиться на фронт выразили 34% опрошенных мужчин» —

      ***
      — Но "необходимости" в этом для себя не видят ...
      ***
    10. Mouse Ранг пользователя
      Mouse
      +1
      Сегодня, 13:12
      Знать не всех ещё переловили.... про запас оставили.......
    11. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      -1
      Сегодня, 13:37
      Где теперь они будут набирать новобранцев? В больницах, тюрьмах или сумасшедших домах? wink
      1. хрыч Ранг пользователя
        хрыч
        -1
        Сегодня, 13:43
        оттуда уже выгребли
    12. курвиметр Ранг пользователя
      курвиметр
      0
      Сегодня, 14:00
      Нашим тоже не помешало чтоб "... пришла на помощь Красная Армия " Интересно, как там с ротацией на ЛБС, инфы практически нет , а там всё-таки не роботы...

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