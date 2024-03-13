Киевский режим планирует провести дополнительную мобилизацию 330 тысяч своих граждан, чтобы иметь возможность заменить истощенных военнослужащих, воюющих на передовой.Как сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на свои источники в украинском Минобороны, предполагается, что мобилизованные новобранцы будут компенсировать потери и удовлетворять другие военные нужды, в зависимости от ситуации на поле боя. В общей сложности, Киев планирует мобилизовать еще полмиллиона человек. При этом, как отмечает британское издание, значительная часть оставшихся на Украине мужчин боеспособного возраста не желает отправляться на фронт.Ссылаясь на представленные украинским парламентом расчеты, британская газета пишет, что из 11,1 миллионов украинских мужчин в возрасте от 25 до 60 лет теоретически могут быть мобилизованы не более 3,7 миллионов, поскольку остальные либо уже воюют, либо имеют инвалидность, либо выехали за границу, либо же забронированы на критически важных производствах.Издание также приводит результаты проведенного в феврале текущего года социологического исследования, согласно которым готовность в случае необходимости отправиться на фронт выразили 34% опрошенных мужчин, 48% респондентов заявили, что не готовы воевать, стальные затруднились с ответом. Однако, вероятнее всего, эти данные не отражают реальное положение дел, поскольку любая объективная социология невозможна в условиях существующего на Украине тоталитаризма.Согласно нормам закона о мобилизации, который готовится принять украинский парламент, уклонистов предполагается лишать водительских прав. Кроме того, сотрудники ТЦК (военкоматов) будут ловить потенциальных военнослужащих прямо по их месту жительства.При этом публикация идёт вразрез с заявлениями Зеленского о том, что во время войны никакой демобилизации не будет. Получается, что речь может идти только о компенсации понесённых потерь. Но, как утверждал всё тот же Зеленский, потерь-то всего 31 тысяча...