Российские бойцы провели ночную десантную операцию с уничтожением позиций ВСУ на правом берегу Днепра
Обстановка на фронте уже длительное время остается без изменений, российские войска наступают, ВСУ обороняются контратакуя. Так практически по всей линии боевого соприкосновения, кроме Херсонского направления, где ведение боевых действий осложняется разделяющей позиции рекой Днепр. Однако, и здесь российские войска умудряются проводить атаки.
В ночь со вторника на среду бойцы группировки войск "Днепр" провели операцию с высадкой десанта на правый берег. Как сообщил в своем ТГ-канале глава Херсонской области Владимир Сальдо, нашим удалось под покровом ночи высадиться в районе Антоновского моста и уничтожить несколько позиций противника. Причем штурмовая группа высадилась на том же месте, где в 1944 году бойцы Красной армии под командованием Маргелова захватили плацдарм.
В ночной операции участвовала объединенная штурмовая группа, в состав котрой вошли морпехи, десантники и добровольцы из других подразделений. Сумев тихо подойти к правому берегу и воспользовавшись фактором внезапности, наши уничтожили несколько позиций ВСУ в районе основания Антоновского моста, включая пункт управления БПЛА, наблюдения и станцию РЭБ. По предварительным данным, в ходе ночной атаки противник потерял около 30 человек. Выполнив задачу, группа ушла обратно на левый берег, не потеряв ни одного бойца. Судя по записи, раненые были, но без подробностей, всех доставили к своим.
Между тем, по данным наших ресурсов, ВСУ сохраняют присутствие на левом берегу в районе Крынок. Небольшая группа всушников все еще сидит в подвалах этого населенного пункта, ничего не предпринимая. Выкурить их оттуда мешает украинская артиллерия, а также большое число дронов. В то же время наши наловчились топить лодки с резервами и запасами, которые противник пытается направлять почти каждую ночь.
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