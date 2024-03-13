Российские бойцы провели ночную десантную операцию с уничтожением позиций ВСУ на правом берегу Днепра

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Российские бойцы провели ночную десантную операцию с уничтожением позиций ВСУ на правом берегу Днепра

Обстановка на фронте уже длительное время остается без изменений, российские войска наступают, ВСУ обороняются контратакуя. Так практически по всей линии боевого соприкосновения, кроме Херсонского направления, где ведение боевых действий осложняется разделяющей позиции рекой Днепр. Однако, и здесь российские войска умудряются проводить атаки.

В ночь со вторника на среду бойцы группировки войск "Днепр" провели операцию с высадкой десанта на правый берег. Как сообщил в своем ТГ-канале глава Херсонской области Владимир Сальдо, нашим удалось под покровом ночи высадиться в районе Антоновского моста и уничтожить несколько позиций противника. Причем штурмовая группа высадилась на том же месте, где в 1944 году бойцы Красной армии под командованием Маргелова захватили плацдарм.



В ночной операции участвовала объединенная штурмовая группа, в состав котрой вошли морпехи, десантники и добровольцы из других подразделений. Сумев тихо подойти к правому берегу и воспользовавшись фактором внезапности, наши уничтожили несколько позиций ВСУ в районе основания Антоновского моста, включая пункт управления БПЛА, наблюдения и станцию РЭБ. По предварительным данным, в ходе ночной атаки противник потерял около 30 человек. Выполнив задачу, группа ушла обратно на левый берег, не потеряв ни одного бойца. Судя по записи, раненые были, но без подробностей, всех доставили к своим.

Между тем, по данным наших ресурсов, ВСУ сохраняют присутствие на левом берегу в районе Крынок. Небольшая группа всушников все еще сидит в подвалах этого населенного пункта, ничего не предпринимая. Выкурить их оттуда мешает украинская артиллерия, а также большое число дронов. В то же время наши наловчились топить лодки с резервами и запасами, которые противник пытается направлять почти каждую ночь.
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    23 комментария
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    1. п-к Ранг пользователя
      п-к
      +11
      Сегодня, 12:17
      Проспали небратья. Бейте, парни, фашистскую гадину!
    2. Trapp1st Ранг пользователя
      Trapp1st
      -10
      Сегодня, 12:18
      Обстановка на фронте уже длительное время остается без изменений
      Где все те люди которые про катастрофу ВСУ и украины рассказывали?
      1. carpenter Ранг пользователя
        carpenter
        +5
        Сегодня, 12:22
        Цитата: Trapp1st
        Где все те люди которые про катастрофу ВСУ и украины рассказывали?

        Не всегда катастрофы, проходят за час или за день, серьезные катастрофы начинаются намного позже после начала катастрофы.
      2. Сергей Аверченков Ранг пользователя
        Сергей Аверченков
        +4
        Сегодня, 12:24
        Простите... а вы хотите что бы рассказывали про катастрофу России? Вообще не понял вас.
    3. Peter1First Ранг пользователя
      Peter1First
      +8
      Сегодня, 12:19
      Это не десантная операция, а вылазка ДРГ с последующим отходом после выполнения задачи. Хорошо спланированная и осуществленная акция! Но надо понимать, что повторить такое нам уже не дадут...
      1. Кот Александрович Ранг пользователя
        Кот Александрович
        +2
        Сегодня, 12:27
        Девочки-редакторы в таких терминологических тонкостях не разбираются. Они по другой части. laughing
      2. Пленник Ранг пользователя
        Пленник
        +1
        Сегодня, 12:47
        А наши собирается повторяться? Вряд ли. Народ у нас с фантазией. Спланируют новое. Чубатые вон повторились и Шо? Набрались у матрасов и еССов привычки действовать по сработавшим шаблонам, дернулись и получи так, что чубы с тупых гарбузов по отлетали..
      3. хрыч Ранг пользователя
        хрыч
        +2
        Сегодня, 13:08
        Цитата: Peter1First
        Это не десантная операция, а вылазка ДРГ

        Вылазка ДРГ путем десантной операции wassat
        Цитата: Peter1First
        повторить такое нам уже не дадут...

        Зато вольготно себя чувствовать не будут. Отвлекут силы и средства. Но раз целью была станция РЭБ и пункт управления дронами, подозреваю, что надо было захватить аппаратуру и желательно приволочь оператора, а не тупо уничтожить, с чем справится арта...
      4. ГолыйМужик Ранг пользователя
        ГолыйМужик
        0
        Сегодня, 13:51
        Цитата: Peter1First
        Но надо понимать, что повторить такое нам уже не дадут...

        Ну и правильно, пусть опасаются. Отвлекают внимание и средства. Меньше ударов будет.
    4. rotmistr60 Ранг пользователя
      rotmistr60
      +7
      Сегодня, 12:19
      нашим удалось под покровом ночи высадиться в районе Антоновского моста и уничтожить несколько позиций противника. Выполнив задачу, группа ушла обратно на левый берег, не потеряв ни одного бойца.
      Действительно настоящая операция, а не телодвижения для создания информационного шума и фотосессии, как у некоторых, которые от Буданова. Молодцы наши ребята.
    5. carpenter Ранг пользователя
      carpenter
      +3
      Сегодня, 12:20
      В то же время наши наловчились топить лодки с резервами и запасами, которые противник пытается направлять почти каждую ночь.
      Зачем свои бойцов под пули гонять, если можно спокойно дронами нациков ликвидировать, а сидящих в Крынках оставлять без сала и боеприпасов.
      "Волга" всегда на связи, кто опоздал, тот погиб.
      1. Кот Александрович Ранг пользователя
        Кот Александрович
        0
        Сегодня, 12:28
        Да, опасно гонять туда людей. Но и готовиться на практике к будущим сражениям тоже ведь надо...
      2. Я свой Ранг пользователя
        Я свой
        +1
        Сегодня, 12:41
        Языка может взяли request...........
        1. Кот Александрович Ранг пользователя
          Кот Александрович
          0
          Сегодня, 12:47
          Языка? А всё остальное выбросили?
      3. ГолыйМужик Ранг пользователя
        ГолыйМужик
        0
        Сегодня, 13:47
        Как говориться, лучшее ПВО - танки на аэродромах врага. Так и тут, бойцы гораздо надежнее всё зачистят. Риск оказался оправдан.
    6. Andobor Ранг пользователя
      Andobor
      +3
      Сегодня, 12:21
      Логично, чтобы не имели возможности резервы от туда снимать.
    7. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +3
      Сегодня, 12:27
      «Выполнив задачу, группа ушла обратно на левый берег, не потеряв ни одного бойца» —

      ***
      — Вот это класс! ...
      ***
    8. Я свой Ранг пользователя
      Я свой
      +2
      Сегодня, 12:42
      . наши наловчились топить лодки с резервами и запасами, которые противник пытается направлять почти каждую ночь

      Интересно что они там жрут. Мышей или друг друга request
      1. роман66 Ранг пользователя
        роман66
        +3
        Сегодня, 12:46
        Экстракшен требуют.......
    9. Uprun Ранг пользователя
      Uprun
      +3
      Сегодня, 12:48
      ДРГ отработала, десантом это назвать нельзя в силу самого значения операции - захват и удержание плацдарма в тылу врага, в данном случае десант (морской или воздушный) можно рассматривать как способ доставки ДРГ к месту выполнения задачи. Парням респет и уважуха.
    10. oppozite28 Ранг пользователя
      oppozite28
      -5
      Сегодня, 13:14
      Сумев тихо подойти к правому берегу и воспользовавшись фактором внезапности, наши уничтожили несколько позиций ВСУ в районе основания Антоновского моста, включая пункт управления БПЛА, наблюдения и станцию РЭБ. По предварительным данным, в ходе ночной атаки противник потерял около 30 человек. Выполнив задачу, группа ушла обратно на левый берег, не потеряв ни одного бойца. Судя по записи, раненые были, но без подробностей, всех доставили к своим.
      И вот кому и зачем ?! Понятно что вылазка удалась, но смысл ?! Очередной информационный повод ?! request
      1. иван2022 Ранг пользователя
        иван2022
        +4
        Сегодня, 13:34
        Догадываюсь, что смыслом был мост. Но только их оттуда шуганули. Хорошо, что никого не убило.
        1. oppozite28 Ранг пользователя
          oppozite28
          +1
          Сегодня, 13:41
          Так понятно что мост, но нарисоваться на позициях противника пострелять противника тупо ради трупов и обратно уйти. На разведку боем как-то не очень похоже.

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