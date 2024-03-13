Воспоминания очевидца американской атомной бомбардировки города Нагасаки
Американская бомбардировка городов Хиросима и Нагасаки в августе 1945 года навсегда останется трагическим событием в истории человечества. Ведь это было первое (если считать оба удара за одно целое) и, к счастью, единственное боевое применение ядерного оружия.
По предварительным данным, удары ВС США 6 и 9 августа унесли жизни от 90 до 166 тыс. человек в Хиросиме и от 60 до 80 тыс. - в Нагасаки. При этом в данном случае речь идет о потерях непосредственно от взрывов.
Между тем огромное количество жизней японцев забрали последствия бомбардировки. Так, согласно данным из открытых источников, смерть от острой лучевой болезни достигла пика через 3 - 4 недели после взрыва и начала снижаться только через 7 - 8 недель. Более того, многие из тех, кому удалось выжить, имели серьезные проблемы со здоровьем до конца своих дней.
Своими воспоминаниями о том, что случилось в Нагасаки 9 августа 1945 года, рассказал очевидец взрыва «Толстяка». Мисаки Икеда тогда было 6 лет.
Как рассказал мужчина, в тот день он играл со своим другом Сиге. Мальчишки взобрались на крышу университетской больницы, находившейся примерно в 700 метрах от эпицентра взрыва.
В какой-то момент друг Мисаки заявил, что хочет в туалет и им пора спускаться. В итоге, друзья ушли с крыши и сели в лифт.
Как рассказал очевидец взрыва, когда двери лифта открылись на первом этаже, он увидел ослепительную вспышку, от которой потерял сознание. Затем, когда он очнулся, в глазах было темно.
Однако, когда зрение к мальчику вернулось, перед его взором предстала страшная картина с пожарами и разрушениями. Сиге также уцелел, и они с Мисаки отправились вслед за другими выжившими в горы, где люди нашли убежище в маленьком храме.
По пути мальчик увидел женщину, которая несла на спине своего ребенка. Малыш был мертв...
Когда Мисаки сказал ей об этом, женщина начала встряхивать и звать своего ребенка, а затем громко разрыдалась. Со слов очевидца трагедии – это был первый раз в его жизни, когда он увидел навзрыд плачущего взрослого.
- архивное фото
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