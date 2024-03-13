Воспоминания очевидца американской атомной бомбардировки города Нагасаки

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Воспоминания очевидца американской атомной бомбардировки города Нагасаки

Американская бомбардировка городов Хиросима и Нагасаки в августе 1945 года навсегда останется трагическим событием в истории человечества. Ведь это было первое (если считать оба удара за одно целое) и, к счастью, единственное боевое применение ядерного оружия.

По предварительным данным, удары ВС США 6 и 9 августа унесли жизни от 90 до 166 тыс. человек в Хиросиме и от 60 до 80 тыс. - в Нагасаки. При этом в данном случае речь идет о потерях непосредственно от взрывов.



Между тем огромное количество жизней японцев забрали последствия бомбардировки. Так, согласно данным из открытых источников, смерть от острой лучевой болезни достигла пика через 3 - 4 недели после взрыва и начала снижаться только через 7 - 8 недель. Более того, многие из тех, кому удалось выжить, имели серьезные проблемы со здоровьем до конца своих дней.

Своими воспоминаниями о том, что случилось в Нагасаки 9 августа 1945 года, рассказал очевидец взрыва «Толстяка». Мисаки Икеда тогда было 6 лет.

Как рассказал мужчина, в тот день он играл со своим другом Сиге. Мальчишки взобрались на крышу университетской больницы, находившейся примерно в 700 метрах от эпицентра взрыва.

В какой-то момент друг Мисаки заявил, что хочет в туалет и им пора спускаться. В итоге, друзья ушли с крыши и сели в лифт.

Как рассказал очевидец взрыва, когда двери лифта открылись на первом этаже, он увидел ослепительную вспышку, от которой потерял сознание. Затем, когда он очнулся, в глазах было темно.

Однако, когда зрение к мальчику вернулось, перед его взором предстала страшная картина с пожарами и разрушениями. Сиге также уцелел, и они с Мисаки отправились вслед за другими выжившими в горы, где люди нашли убежище в маленьком храме.

По пути мальчик увидел женщину, которая несла на спине своего ребенка. Малыш был мертв...

Когда Мисаки сказал ей об этом, женщина начала встряхивать и звать своего ребенка, а затем громко разрыдалась. Со слов очевидца трагедии – это был первый раз в его жизни, когда он увидел навзрыд плачущего взрослого.

  • архивное фото
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18 комментариев
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  1. Влад краткий Ранг пользователя
    Влад краткий
    +3
    Сегодня, 17:06
    Потом люди в черном стёрли память японцев об этом.
    1. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      +1
      Сегодня, 17:30
      Цитата: Влад краткий
      Потом люди в черном стёрли память японцев об этом
      Все они хорошо помнят
      1. Shurik70 Ранг пользователя
        Shurik70
        +1
        Сегодня, 18:38
        Цитата: Голландец Михель
        Все они хорошо помнят

        Угу ...
        Понятно, что без нормальных людей государство исчезнет. Развалится и поделится соседями, где есть адекватные люди.
        Раз Япония ещё существует, нормальные люди там ещё есть.
        Вот только политику определяют не все люди, а небольшая группа у власти.
        - Сейчас «...» из-за того, что Россия угрожает ядерным оружием, путь к миру без ядерного оружия становится все более сложным

        Это фрагмент речи премьер-министр Японии Фумио Кисида на годовщине Хиросимы 2023-его года.
        Про США в его речи ни слова.
        Нет больше в Японии самураев в политике. Торговцы только остались.
  2. bk316 Ранг пользователя
    bk316
    +4
    Сегодня, 17:07
    700 метров от эпицентра! 20 ТЫСЯЧ ТОНН.
    Это для некоторых кто пишет о всесильных ОДАБ, которыми ничего не стоит снести город.
    1. Василенко Владимир Ранг пользователя
      Василенко Владимир
      0
      Сегодня, 17:40
      простите, а кто пишет, что ОДАБ может снести город?!!!
      1. bk316 Ранг пользователя
        bk316
        0
        Сегодня, 17:48
        Их много. Вот пожалуйста.

        Novonur
        (Andromeda Gektor)
        .......
        Поэтому сброс несколько Бомб большой мощности ОДАБ закончить историю Авдеевки и вообще всех живых организмов которые присутствует там с 2014 года
        1. bk316 Ранг пользователя
          bk316
          0
          Сегодня, 17:56
          Или вот . Это про Уцелевшее в хиросиме здание в 160 метрах от эпицентра.
          ZлоyКот
          (ZлоyКот)

          "Если бы у этого здания (см ниже) была например подземная стоянка в ней бы люди выжили"
          а теперь специально для вас, карл: если бы у этого здания была подземная стоянка, то в случае применения одаб, от него осталась бы только щебёнка, вместе с населением
          1. Василенко Владимир Ранг пользователя
            Василенко Владимир
            0
            Сегодня, 18:10
            насчет щебенки не знаю но если поземная стоянка в зоне поражения то людЯм точно кирдык
        2. Василенко Владимир Ранг пользователя
          Василенко Владимир
          0
          Сегодня, 18:07
          а что здесь не так?!
          ОДБ как раз и предназначен для поражения живой силы на закрытых позициях
          вопрос же не в уничтожении населенного пункта, с этим и без ОД справились
        3. ROSS 42 Ранг пользователя
          ROSS 42
          0
          Сегодня, 18:49
          Цитата: bk316
          Их много. Вот пожалуйста.

          Авдеевка город? Вы посмотрите её площадь и сравните количество жителей (по мирному времени) с количеством погибших в Японии...
          29 кв. км - охренеть...
  3. Аэродромный Ранг пользователя
    Аэродромный
    0
    Сегодня, 17:15
    Воспоминания очевидца американской атомной бомбардировки города Нагасаки
    нам зачем ? вы японцам показывайте.
  4. Msi Ранг пользователя
    Msi
    0
    Сегодня, 18:01
    Если бы мы тактическим ЯО поработали по Украине, то через пару поколений украинцы были бы нам благодарны, что мы остановили эту войну...
    1. Алексей Лантух Ранг пользователя
      Алексей Лантух
      +1
      Сегодня, 18:18
      Я сторонник применения ТЯО по Украине, но противник применения его по городам с людьми. Применение должно быть по военным целям, если там нет мирного населения. Например, когда ВСУ производило контрнаступ, вот по его колоннам и нужно было шарахнуть вместо героизма наших солдат. Что бы там не получилось на ЛБС, но если мы к осени не возьмем существенного преимущества и территорий, то выход только в ТЯО.
      1. fiv Ранг пользователя
        fiv
        0
        Сегодня, 18:47
        ТЯО надо применять по скоплениям ж силы и техники. Хлы двигаются к фронту небольшими растянутыми группами, по ним неэффективно применять такие боеприпасы. Аэродром с самолетами, полигон с обучающимися войсками, укрепрайон, , военно-морская база, львов, заводы рейнметалл, ВАЕ СИСТЕМЗ, CZ и прочие- вот это цели!
      2. Деревенский я...... Ранг пользователя
        Деревенский я......
        0
        Сегодня, 18:49
        Любая бомба не сортирует людей на того, что у тебя в кармане, цивильный паспорт или военное удостоверение. Также и прикопанная мина, не разбирает кто ты, жутко крутой вояка или ботаник из сельхозтехникума. Война, как и баня, всех уравнивает.
  5. Million Ранг пользователя
    Million
    0
    Сегодня, 18:06
    Претензий к США не имеют нынче.
    Бабахнули по японии и никто в мире не возмутился,санкций не наложил.
    Сильный всегда прав,получается.
    Но Кремль либо слаб,либо этого не понимает.
  6. Darkdimon Ранг пользователя
    Darkdimon
    0
    Сегодня, 18:14
    Без вступления войну СССР и разгрома квантунской армии, американцы воевали бы ещё года два на островах, потом столько же в Китае. США все сделали чтоб СССР вступил войну, окупив этим свой ленд-лиз в несколько раз.
  7. Ганкутсу_ Ранг пользователя
    Ганкутсу_
    0
    Сегодня, 18:43
    Послушать комментаторов, так японцы бедные и несчастные жертвы злых американцев
    И в Дрездене жили только добрые немцы...

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