Гиперзвуковой беспилотник КНР сравнили с самым совершенным с точки зрения аэродинамики истребителем США

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Гиперзвуковой беспилотник КНР сравнили с самым совершенным с точки зрения аэродинамики истребителем США

Недавно созданный гиперзвуковой беспилотник КНР сравнили с самым совершенным в точки зрения аэродинамики истребителем США. Такую характеристику многие эксперты дают американскому самолету F-22.

Свою сравнительную характеристику новой технике дает газета South China Morning Post (SCMP), ссылаясь на мнение пекинских ученых.



Журналисты утверждают, что в результате испытаний дрон продемонстрировал более совершенные аэродинамические свойства по сравнению с «американцем». В отличие от него, китайский аппарат способен совершать сложные маневры даже на больших высотах, где воздух сильно разрежен. Это создает серьезные проблемы для систем противовоздушной обороны, так как они в данном случае оказываются неспособными спрогнозировать траекторию движения цели, чтобы ее уничтожить.


В ходе испытательных полетов выяснилось, что аэродинамическая эффективность дрона значительно превышает данный показатель истребителя F-22. В дозвуковом полете данный коэффициент у обеих машин примерно одинаков – 8,4. Но на скорости 6 Махов аэродинамическое качество БПЛА – 4, тогда как истребитель из США имеет такое при 1,5 Маха.

Таким образом, утверждает СМИ их Гонконга, китайский беспилотник, наименование и технические характеристики которого не раскрываются, успешно бросил вызов лучшим образцам американской военной авиации.


Ранее глава пресс-службы посольства Китая в Соединенных Штатах Лю Пэнъюй негативно высказался о поставках американских вооружений на Тайвань. Он заявил, что Вашингтон превращает остров в «пороховую бочку».
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13 комментариев
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  1. rocket757 Ранг пользователя
    rocket757
    +1
    Сегодня, 12:44
    Ну да, если полосатики сделали, то самое лучшее, хоть как то, хоть в чем то....
    На счёт самой лучшей аэродинамики... вопрос требует уточнения, да не одного... когда, где, как и почему???
  2. Попуас Ранг пользователя
    Попуас
    +1
    Сегодня, 12:49
    Кто из них безпилотник на фото!? recourse действительно похож, даже отличить не могу request
    1. Bad_gr Ранг пользователя
      Bad_gr
      0
      Сегодня, 13:40
      Цитата: Попуас
      Кто из них безпилотник на фото!?
      Беспилотника нет. На Верхнем фото F-22, на среднем фото американский разведчик SR-71 «Blackbird» (Lockheed), на нижнем - похоже, опять F-22
      SR-71 «Blackbird»
    2. К-50 Ранг пользователя
      К-50
      0
      Сегодня, 13:50
      Цитата: Попуас
      Кто из них безпилотник на фото!? recourse действительно похож, даже отличить не могу request

      Китайца нет ибо секретно, а секреты не показывают. request lol
      Китайцы скоро будут равны британским учёным. fellow yes laughing
  3. ВасАндр Ранг пользователя
    ВасАндр
    +1
    Сегодня, 13:28
    Но на скорости 6 Махов аэродинамическое качество БПЛА – 4

    А китайский беспилотник летает на скорости 6 Махов, или это теоретические выкладки?
  4. Громовик Ранг пользователя
    Громовик
    +1
    Сегодня, 13:28
    Уважаю китайских союзников, но такие заявления без фото аппарата даже в ангаре - пустой трёп. Янки уже показали пилотируемый B21 Raider и БПЛА X-47B, они хотя-бы летают.
    1. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      0
      Сегодня, 13:57
      Цитата: Громовик
      Уважаю китайских союзников

      Пока они ещё не союзники. К сожалению
  5. esl462 Ранг пользователя
    esl462
    +2
    Сегодня, 13:34
    С точки зрения аэродинамики f-22 - утюг.
  6. mc1aren Ранг пользователя
    mc1aren
    0
    Сегодня, 13:34
    беспилотник прям такой уж и гиперзвуковой-гиперзвуковой, если его сравнивают с ф22?..
  7. bambr731 Ранг пользователя
    bambr731
    0
    Сегодня, 13:35
    Фотографии для объёма статьи? what Ну хоть самолёты, а не танки на них
  8. Дилетант Ранг пользователя
    Дилетант
    0
    Сегодня, 13:36
    О каком аэродинамическом качестве в принципе можно говорить при скорости 6М?
    Аэродинами́ческое ка́чество летательного аппарата — отношение подъёмной силы к лобовому сопротивлению (или отношение их коэффициентов) в поточной системе координат при данном угле атаки.
  9. Романенко Ранг пользователя
    Романенко
    0
    Сегодня, 13:50
    Вообще надо обладать большой смелостью, сравнимая несравнимое. Ну как-то не укладывается в тему сравнения понятие "гиперзвуковой беспилотник" и истребитель, управляемый человеком.
    Здесь все разное и совершенно различны принципы построения и технические решения.
    Эдак далеко зайти можно, давайте сравним ракету Р-7 с самолетом ПО-2, окажется все не в пользу заслуженного кукурузника.
  10. Голландец Михель Ранг пользователя
    Голландец Михель
    0
    Сегодня, 13:56
    китайский аппарат способен совершать сложные маневры даже на больших высотах, где воздух сильно разрежен
    В беспилотных аппаратах полностью отсутствует система жизнеобеспечения для человека, это означает, что он может делать любые маневры, которые только позволяет ему аэродинамика

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