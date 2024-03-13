Росгвардия сообщила подробности отражения попытки прорыва ВСУ в Белгородскую область

22
Росгвардия сообщила подробности отражения попытки прорыва ВСУ в Белгородскую область

Подразделения Росгвардии участвовали в отражении атаки ВСУ на Белгородскую область вместе с силами прикрытия границы из состава ВС России. Как сообщили в пресс-службе ведомства, в бою отличились артиллеристы.

При отражении ночной атаки артиллеристы Росгвардии, действуя вместе с военнослужащими ВС России, уничтожили до 30 украинских боевиков, а также два минометных расчета националистов. Кроме того, бойцы Росгвардии сумели с помощью средств противодействия БПЛА, имеющихся на вооружении, подавить несколько украинских ударных беспилотников, с помощью которых наносились удары по нашим позициям.



В ночь с 11 на 12 марта противник общей численностью более 300 боевиков при поддержке бронетехники предпринял попытки прорыва через Государственную границу в Белгородскую область. Росгвардейцы совместно с военнослужащими Вооружённых Сил и пограничного управления ФСБ России нанесли огневое поражение по выдвигающемуся противнику

- говорится в сообщении.

Между тем, украинская ЦИПсО продолжает выбрасывать в Сеть фейковые сообщения и видео, снятые где-то на украинской территории, которые пытаются выдать за снятые в захваченных российских поселках. Как утверждается, наемники из продавшихся Зеленскому вырусей якобы захватили часть Белгородской области и уже подходят к самому Белгороду. И что самое главное, этому бреду на Украине верят.
    Наши новостные каналы

    Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

    Новости Дзен Телеграм
    22 комментария
    Информация
    Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
    1. carpenter Ранг пользователя
      carpenter
      +2
      Сегодня, 12:49
      И что самое главное, этому бреду на Украине верят.

      Верят, да еще как верят, а я вот не верю, кода в СМИ пишут, что укры не желают воевать и избегают мобилизации. Идут, да еще как идут.
      1. Иван Иванов_36 Ранг пользователя
        Иван Иванов_36
        +2
        Сегодня, 13:05
        Добровольно уже практически никто не идет. По всей стране, в лучшем случае, от 1000 до 1500 человек в месяц. Принудительно и кого нельзя мобилизовать - это уже другой разговор.
        1. Peter1First Ранг пользователя
          Peter1First
          0
          Сегодня, 13:39
          Добровольно шли, когда им все уши залили пропагандой, что Запад поможет во всём, обеспечит разведку и целеуказание, предоставит высокоточное и высокотехнологичное оружие, грамотно спланирует наступление на отсталого и слабого врага, и не даст ему ни единого шанса на победу! Но что-то пошло не так, как хотели. Кладбища хэроев стали расти не по дням, а по часам -а пропавших без вести накопилось на несколько сот тыщ; суровая окопная правда начала просачиваться в инфополе, да и с выплатами что-то не складывалось; а "слабый отсталый враг" всё никак не сдается! Впрочем ещё не до всех дошло -ТЦКшников уже бьют, но пока ещё не стреляют! А скоро уже до всех и до каждого дойдет, что единственное для чего создали и держат Украину -это для того, чтобы гадить России до последнего украинца!
          1. Голландец Михель Ранг пользователя
            Голландец Михель
            0
            Сегодня, 13:53
            Цитата: Peter1First
            ! А скоро уже до всех и до каждого дойдет, что единственное для чего создали и держат Украину -это для того, чтобы гадить России до последнего украинца!
            Странно, что это до них не дошло раньше
    2. антивирус Ранг пользователя
      антивирус
      +1
      Сегодня, 12:49
      Между тем, украинская ЦИПсО продолжает выбрасывать в Сеть фейковые сообщения и видео, снятые где-то на украинской территории, которые пытаются выдать за снятые в захваченных российских поселках. Как утверждается,

      Я им верю - ухры всю россию прошли и уже к магаданк подходят...


      Там и останутся, +сусуман
      1. Uprun Ранг пользователя
        Uprun
        0
        Сегодня, 12:55
        А я думал, что сапоги уже моют в Тихом океане под Владиком, а тут только до Белгорода добежали.
        Тю..........
      2. dmi.pris1 Ранг пользователя
        dmi.pris1
        0
        Сегодня, 13:06
        А зачем они на Колыме?На Донбассе восстанавливать на десятилетие.И далеко везти не надо
    3. rasl_iz_pitera
      rasl_iz_pitera
      -4
      Сегодня, 12:52
      Неугомонные какие то. Но надо быть начеку, может отвлекающий маневр. Пора уже эту территорию сделать выженой землей. Чтобы ни одного кустика не было. Одна сплошная Сахара
    4. Бамблби Ранг пользователя
      Бамблби
      0
      Сегодня, 13:02
      О "санитарной зоне" было сказано в июне 2023. Сказано и забыто...видимо, так.

      https://www.rbc.ru/politics/14/06/2023/6489ac7e9a7947179f455390
      1. Mедвежонок Ранг пользователя
        Mедвежонок
        -2
        Сегодня, 13:20
        Возможно, речь шла о «санитарном кордоне» вокруг гаранта, но пресса неправильно поняла посыл.
    5. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +5
      Сегодня, 13:03
      Жить в своих/чужих фантазия, не полезно, как минимум... жить в бреду, опасно.
    6. Владимир_Д Ранг пользователя
      Владимир_Д
      -1
      Сегодня, 13:19
      В Росгвардии появилась артиллерия?! belay
      1. Piramidon Ранг пользователя
        Piramidon
        0
        Сегодня, 13:29
        Цитата: Владимир_Д
        В Росгвардии появилась артиллерия?! belay

        А почему бы и нет? Меняются задачи - меняется вооружение. Вы хотите, чтобы они атаку бронетехники отражали резиновыми палками и слезоточивым газом?
      2. Alexey RA Ранг пользователя
        Alexey RA
        0
        Сегодня, 13:37
        Цитата: Владимир_Д
        В Росгвардии появилась артиллерия?! belay

        Всегда была.
        ЕМНИП, Д-30 у вованов отобрали после Второй Чеченской. А вот миномёты оставили. Лет 6 назад было видео прочёсывания предгорий с зелёнкой где-то в Ингушетии, так в одном из эпизодов было развёртывание минбатареи.
    7. Mедвежонок Ранг пользователя
      Mедвежонок
      0
      Сегодня, 13:19
      Жителей приграничных городов не интересует политика и пропаганда о том, где и сколько было уничтожено диверсантов и техники. Они ожидают конкретных решений, которые позволят им жить в мире, а не в постоянном страхе перед обстрелами. Обстрелянные школы и общественные здания не видны из Москвы. Детей не успокоит фотография танка, подорвавшегося на мине, или новость о сотнях уничтоженных диверсантов. На данный момент только героизм солдат останавливает агрессию, а "верхам" вообще интересно, что здесь происходит?
      1. Бережливый Ранг пользователя
        Бережливый
        +1
        Сегодня, 13:30
        Медвежонок-а верхам это хоть интересно?Я боюсь что после выборов Путиным Путина в президенты России нас "обрадуют "Стамбулом 2,или иным ударом стране в спину. Больно часто выдают информацию о том что кремль желает договориться '-даже с мразями и убийцами!
        1. Mедвежонок Ранг пользователя
          Mедвежонок
          0
          Сегодня, 13:52
          Но я не жду ничего другого! Гарант уже смотрит в телефон, надеясь, что Запад позвонит и предложит переговоры. Гиркин был прав. Два года, и нет четко определенных целей этой операции, которых мы хотим достичь здесь, захватить тот или иной город. Власти обезопасили себя, они в любой момент могут объявить, что это село было основной целью, операция прошла успешно, поговорим.
    8. Msi Ранг пользователя
      Msi
      +1
      Сегодня, 13:25
      якобы захватили часть Белгородской области и уже подходят к самому Белгороду. И что самое главное, этому бреду на Украине верят.

      Украинцы форумчане, не верьте, не питайте иллюзий. Я в Белгородской области живу...
      1. Бережливый Ранг пользователя
        Бережливый
        0
        Сегодня, 13:36
        Мси-по что там у вас сейчас конкретно происходит?
        1. Msi Ранг пользователя
          Msi
          0
          Сегодня, 13:39
          Мси-по что там у вас сейчас конкретно происходит

          Что я вам сказать могу. Всё доступно в официальных источниках...
          Я на севере области живу, у нас нормально...
    9. Романенко Ранг пользователя
      Романенко
      +1
      Сегодня, 13:41
      И что самое главное, этому бреду на Украине верят.

      Верят, потому что хотят верить, потому что ждут победы -перемоги. А хотят верить потому что слишком долго и слишком глубоко фашисты из Европы и США обрабатывали население. Потому что за последние 30 лет выросло два поколения убежденных нациков с очень тонкими прослойками не разделяющих общей веры.
      Потому что Россия слишком долго делала вид, что ничего не замечает, типа само пройдет. Само не пройдет, теперь придется уничтожать.
      К сожалению гангрену наговорами не вылечишь, тлько ампутация пораженных тканей и органов.
    10. volgast1970 Ранг пользователя
      volgast1970
      +1
      Сегодня, 13:49
      А не ради захвата территорий.Важен факт вторжения! А полезные регуляции в СМИ и интернет пространстве.Типа "Глянте как мы могём "!!!.То что 100% позже "по сопатке" и вьюшка потянется до Харькова , это уже западному электорату не интересно, у нас самих полно му....ков кто искренне поверит в победный бросок ВСУ.но на крупномаштабное вторжение у бандерлогов сил нет!! а подобные скачки они будут повторять постоянно и на разных направлениях.

    «Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

    «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»