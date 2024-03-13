Росгвардия сообщила подробности отражения попытки прорыва ВСУ в Белгородскую область
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Подразделения Росгвардии участвовали в отражении атаки ВСУ на Белгородскую область вместе с силами прикрытия границы из состава ВС России. Как сообщили в пресс-службе ведомства, в бою отличились артиллеристы.
При отражении ночной атаки артиллеристы Росгвардии, действуя вместе с военнослужащими ВС России, уничтожили до 30 украинских боевиков, а также два минометных расчета националистов. Кроме того, бойцы Росгвардии сумели с помощью средств противодействия БПЛА, имеющихся на вооружении, подавить несколько украинских ударных беспилотников, с помощью которых наносились удары по нашим позициям.
В ночь с 11 на 12 марта противник общей численностью более 300 боевиков при поддержке бронетехники предпринял попытки прорыва через Государственную границу в Белгородскую область. Росгвардейцы совместно с военнослужащими Вооружённых Сил и пограничного управления ФСБ России нанесли огневое поражение по выдвигающемуся противнику
- говорится в сообщении.
Между тем, украинская ЦИПсО продолжает выбрасывать в Сеть фейковые сообщения и видео, снятые где-то на украинской территории, которые пытаются выдать за снятые в захваченных российских поселках. Как утверждается, наемники из продавшихся Зеленскому вырусей якобы захватили часть Белгородской области и уже подходят к самому Белгороду. И что самое главное, этому бреду на Украине верят.
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