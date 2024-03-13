Пресса США: американские вооружения пропадают на Украине как в чёрной дыре

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Пресса США: американские вооружения пропадают на Украине как в чёрной дыре

Согласно информации, представленной в опубликованном отчете о надзоре за американской военной помощью киевскому режиму, стало понятно, что поставляемые Вашингтоном вооружения не обслуживаются должным образом, вследствие чего утрачивают свою функциональность и не проходят регулярную инвентаризацию.

Обозреватель американского издания American Conservative Джейсон Бирдсли предупреждает, что отправлять высокотехнологичные вооружения в черную дыру, которой является Украина, и при этом надеяться на военные успехи боевиков киевского режима - означает участие в своеобразной "опасной игре".



Американский военный эксперт напоминает, что на данный момент объемы уже выделенной Киеву Вашингтоном военной поддержки уже превысили внушительную сумму в 113,4 миллиарда долларов. При этом в условиях весьма слабого надзора за материально-техническим состоянием переданных Украине вооружений и "неполных транспортных декларациях" при транспортировке военной помощи существуют "повышенные риски потери или кражи" поставляемого оборудования.

Кроме того, Бирдсли подчеркивает, что американские власти зачастую даже не располагают информацией, куда в конечном итоге попадает предоставленное Киеву оружие после того, как оно оказывается на территории Украины.

При этом стоит отметить, что объемы американской военной поддержки киевского режима имеют тенденцию к снижению, о чем свидетельствует последний пакет, в который вошло весьма скромное количество вооружений и боеприпасов.
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    11 комментариев
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    1. ТермиНахТер Ранг пользователя
      ТермиНахТер
      +3
      Сегодня, 13:32
      Некоторые из них, даже не попадают на Украину, а сразу уезжают к покупателю)))
      1. marchcat Ранг пользователя
        marchcat
        +1
        Сегодня, 13:35
        американские вооружения пропадают на Украине
        Да и Украина, возможно, сама скоро пропадёт, от ненависти и злобы. Учитывая какие "достойные люди" ею руководят. fool
        1. Uncle Lee Ранг пользователя
          Uncle Lee
          0
          Сегодня, 13:40
          американские вооружения пропадают на Украине как в чёрной дыре
          Дык Украина сама и есть "Черная дыра" !
    2. pyagomail.ru Ранг пользователя
      pyagomail.ru
      +1
      Сегодня, 13:35
      надеяться на военные успехи боевиков киевского режима - означает участие в своеобразной "опасной игре".
      Не есть ли это подготовка американского общественного мнения, что США следует выйти из этой "опасной игры" и передать Украину Европе?
      1. Голландец Михель Ранг пользователя
        Голландец Михель
        0
        Сегодня, 13:44
        Цитата: pyagomail.ru
        передать Украину Европе?
        У этих денег не хватит Дypkaину содержать wink
    3. Бережливый Ранг пользователя
      Бережливый
      -3
      Сегодня, 13:35
      А зачем им много поставлять,когда они в европах массово делают дроны и боеприпасы?Когда та же европа по по-прежнему учит мясо для всук?Мы ещё худо-бедно бьем по целям вна ук-роине,а по заводам и мастерским в странах натовщины естественно ударить это перешагнуть ихнюю "красную линию ".Только,нато настроено более решительно в данном вопросе чем кремль.
    4. isv000 Ранг пользователя
      isv000
      +1
      Сегодня, 13:38
      Пресса США: американские вооружения пропадают на Украине как в чёрной дыре

      Там целая страна пропала, а вы вооружения ищете...
    5. oleg-nekrasov-19 Ранг пользователя
      oleg-nekrasov-19
      0
      Сегодня, 13:38
      Сегодня как раз в тг канале МО РФ были опубликованы ролики с уничтожением двух химер , красочно и убедительно, скажу я вам, друзья. good
    6. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +2
      Сегодня, 13:40
      «Американские вооружения пропадают на Украине как в чёрной дыре» —

      ***
    7. андрей мартов Ранг пользователя
      андрей мартов
      0
      Сегодня, 13:47
      Интересно ,а как будет правильно - "на чёрной дыре" или "в чёрной дыре". . . winked
      1. HAM Ранг пользователя
        HAM
        0
        Сегодня, 13:56
        Дыре афроамериканца".....

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