Пресса США: американские вооружения пропадают на Украине как в чёрной дыре
Согласно информации, представленной в опубликованном отчете о надзоре за американской военной помощью киевскому режиму, стало понятно, что поставляемые Вашингтоном вооружения не обслуживаются должным образом, вследствие чего утрачивают свою функциональность и не проходят регулярную инвентаризацию.
Обозреватель американского издания American Conservative Джейсон Бирдсли предупреждает, что отправлять высокотехнологичные вооружения в черную дыру, которой является Украина, и при этом надеяться на военные успехи боевиков киевского режима - означает участие в своеобразной "опасной игре".
Американский военный эксперт напоминает, что на данный момент объемы уже выделенной Киеву Вашингтоном военной поддержки уже превысили внушительную сумму в 113,4 миллиарда долларов. При этом в условиях весьма слабого надзора за материально-техническим состоянием переданных Украине вооружений и "неполных транспортных декларациях" при транспортировке военной помощи существуют "повышенные риски потери или кражи" поставляемого оборудования.
Кроме того, Бирдсли подчеркивает, что американские власти зачастую даже не располагают информацией, куда в конечном итоге попадает предоставленное Киеву оружие после того, как оно оказывается на территории Украины.
При этом стоит отметить, что объемы американской военной поддержки киевского режима имеют тенденцию к снижению, о чем свидетельствует последний пакет, в который вошло весьма скромное количество вооружений и боеприпасов.
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