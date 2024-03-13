ВМС Польши вернули в боевой состав единственную подводную лодку Orzeł советской постройки

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ВМС Польши вернули в боевой состав единственную подводную лодку Orzeł советской постройки

У Польши снова появился подводный флот, единственная субмарина еще советской постройки из состава польских ВМС совершила успешное погружение после проведенного ремонта. Об этом сообщает Naval News со ссылкой на сообщение польских ВМС.

ВМС Польши вернули в боевой состав подводную лодку Orzeł ("Орел"), прошедшую капитальный ремонт и получившую возможность "безопасно погружаться". Как сообщается, субмарину уже протестировали и на погружение, и немного погоняли под водой в Балтийском море, о чем даже успели снять ролик.



(...) проведены испытания на перископной глубине, выполнены погружения на различные глубины и движение под водой

- говорится в сообщении.

В ВМС Польши возвращение "Орла" встретили очень радостно, поскольку это единственная подлодка в составе польского флота. Правда, еще были четыре норвежские малые подводные лодки типа "Коббен", закупленные в 2002 году, но последнюю из них списали в 2021-м. Закупка новых субмарин зависла в воздухе, Варшава выделяет на флот слишком мало средств, она строит "самую мощную" в Европе сухопутную армию.

Подлодка Orzeł была построена в 1985 году на заводе "Красное Сормово" в СССР по проекту 877Э (шифр "Палтус"). В 1986 году её передали польским военно-морским силам. Местом базирования субмарины, которую назвали по имени подводной лодки образца 1938 года, стала Гдыня. В 2014 году подлодка отправилась на верфь Stocznia Marynarki Wojennej SA в Гдыне (PGZ Stocznia Wojenna Sp. z o.o.) для планового капитального ремонта с заменой аккумуляторных батарей, но проблем оказалось гораздо больше, чем ожидалось. К тому же, на одном из этапов на борту подлодки вспыхнул пожар, в результате которого лодка получила значительные повреждения.
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    5 комментариев
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    1. Mедвежонок Ранг пользователя
      Mедвежонок
      0
      Сегодня, 13:45
      В общем, хорошее решение, кому нужны подводные лодки в этой луже. Немцы всегда могут послать корабль, лишь бы не ошиблись и не обстреляли побережье как в 1939 году. Пшки наверное в корветы вкладываются и это правильное решение.
    2. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +1
      Сегодня, 13:46
      «ВМС Польши вернули в боевой состав единственную подводную лодку Orzeł советской постройки» —

      ***
      — "Редекоммунизация" ...
      ***
    3. oppozite28 Ранг пользователя
      oppozite28
      0
      Сегодня, 13:46
      В 1986 году её передали польским военно-морским силам.
      К тому же, на одном из этапов на борту подлодки вспыхнул пожар, в результате которого лодка получила значительные повреждения.
      Минисоветский союз в составе ВМФ Польши. Особенно "после пожара" . Польские способы синхронизации, контроля и оказания влияния на ситуацию по хронологии подводников очень обращает на себя внимание. И название Orzeł ("Орел") яркое тому свидетельство, только Орёл - Россия и Российская Федерация. Может и бред, но поляки со своей ментальностью как всегда на высоте. winked
    4. rosomaha Ранг пользователя
      rosomaha
      0
      Сегодня, 13:56
      а не брезгуют то ясновельможные бздашики
    5. андрей мартов Ранг пользователя
      андрей мартов
      0
      Сегодня, 13:59
      Значит скоро появиться художественной фильм польских киносъёмщиков-"Три подводника и собака" . . . winked

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