У России нет ни средств, ни желания нападать на страны Балтии или Польшу

После своего опрометчивого заявления касательно вероятности ввода войск НАТО на Украину, президент Франции Эммануэль Макрон подвергся жесткой критике, в том числе и от представителей политического истеблишмента в своей стране.На фоне разгоревшегося скандала, французский лидер, видимо, решил доказать, что не только он в своей стране считает необходимой оказание всеобъемлющей поддержки Киеву, и вынес на рассмотрение Национальной ассамблеи соглашение о безопасности, подписанное Макроном и Зеленским в феврале.В конечном счете, как и рассчитывал президент Франции, большинство законодателей поддержали его решение. «За» проголосовали 372 человека. В то же время, были и противники договора с Украиной (99 голосов), среди которых помимо главы «Национального объединения» Марин ле Пен и коммуниста Фабьена Русселя, оказался лидер французского политического движения «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян.Последний в ходе недавнего интервью объяснил позицию своей партии тем, что данное соглашение является прямой угрозой для нацбезопасности и процветания его страны.Со слов политика, предположение о том, что партнерство с Киевом укрепит безопасность Франции – это полная чушь.Он напомнил, что Украина является воюющей страной, а это значит, что подписанное с ней соглашение о гарантиях безопасности, неизбежно приведет к войне и саму Францию.Более того, по мнению Дюпон-Эньяна, подобными действиями руководство его страны по сути запрещает Киеву идти на примирение с Москвой, а заявления о необходимости принятия Украины в НАТО из-за «российской угрозы» и вовсе выглядят нелепо.- подчеркнул политик.