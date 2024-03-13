Лидер французского политического движения: у России нет ни средств, ни желания нападать на страны Балтии или Польшу

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Лидер французского политического движения: у России нет ни средств, ни желания нападать на страны Балтии или Польшу

После своего опрометчивого заявления касательно вероятности ввода войск НАТО на Украину, президент Франции Эммануэль Макрон подвергся жесткой критике, в том числе и от представителей политического истеблишмента в своей стране.

На фоне разгоревшегося скандала, французский лидер, видимо, решил доказать, что не только он в своей стране считает необходимой оказание всеобъемлющей поддержки Киеву, и вынес на рассмотрение Национальной ассамблеи соглашение о безопасности, подписанное Макроном и Зеленским в феврале.



В конечном счете, как и рассчитывал президент Франции, большинство законодателей поддержали его решение. «За» проголосовали 372 человека. В то же время, были и противники договора с Украиной (99 голосов), среди которых помимо главы «Национального объединения» Марин ле Пен и коммуниста Фабьена Русселя, оказался лидер французского политического движения «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян.

Последний в ходе недавнего интервью объяснил позицию своей партии тем, что данное соглашение является прямой угрозой для нацбезопасности и процветания его страны.

Со слов политика, предположение о том, что партнерство с Киевом укрепит безопасность Франции – это полная чушь.

Он напомнил, что Украина является воюющей страной, а это значит, что подписанное с ней соглашение о гарантиях безопасности, неизбежно приведет к войне и саму Францию.

Более того, по мнению Дюпон-Эньяна, подобными действиями руководство его страны по сути запрещает Киеву идти на примирение с Москвой, а заявления о необходимости принятия Украины в НАТО из-за «российской угрозы» и вовсе выглядят нелепо.

У России нет ни средств, ни желания нападать на страны Балтии или Польшу

- подчеркнул политик.
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    3 комментария
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    1. Tagan Ранг пользователя
      Tagan
      0
      Сегодня, 13:59
      Действительно, прибалтийские вымираты - самые опасные соперники!
      1. Silver99 Ранг пользователя
        Silver99
        0
        Сегодня, 14:00
        Как раз средства стереть их из истории Земли как раз у России есть
    2. Gool Ранг пользователя
      Gool
      +1
      Сегодня, 13:59
      По поводу средств - он явно погорячился. А желание - сегодня его нет, а завтра может быть по другому.

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