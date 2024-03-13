Пресс-секретарь президента РФ: Нужны контакты для прояснения ситуации по членству Армении в ОДКБ

Безусловно, мы слышали эти заявления. Очевидно, что разумеется сейчас предстоит большая работа. Нам нужны контакты и в рамках ОДКБ, и на двустороннем уровне с нашими армянскими партнерами. Будем прояснять и разговаривать в русле тех заявлений, которые сделал господин премьер-министр (Армении)

Армянское руководство, все более развивающее прозападный политический курс, в том числе в сфере военных отношений с НАТО, США и отдельными странами Европы, одновременно выступает с резкой критикой в адрес Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), членом которой формально еще является закавказская республика.Премьер-министр Армении Никол Пашинян и другие официальные лица высказываются о приостановке членства в ОДКБ и даже полном выходе из организации, однако пока дальше разговоров дело не идет. При этом глава армянского кабмина пытается обвинить именно военно-политический союз бывших советских республик в том, что ОДКБ якобы не предпринимает никаких мер для защиты суверенитета республики, в частности, территориальной целостности. Речь идет о Нагорном Карабахе, который Пашинян добровольно признал частью Азербайджана в сентябре прошлого года и новых претензиях Баку на еще восемь населенных пунктов.При этом российское руководство, как и административно-управленческий орган ОДКБ, довольно сдержанно реагируют на заявления, звучащие из Еревана. Да и как еще относиться к голословным обвинениям Пашиняна, в том числе в адрес Москвы, когда за ними никаких формальных действий не происходит.Именно в таком ключе ситуацию с претензиями армянского правительство прокомментировал на очередном брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Спикер Кремля сообщил журналистам, что Москва слышала заявления премьер-министра Никола Пашиняна о возможности выхода Армении из ОДКБ, нужны дальнейшие контакты и переговоры по этому вопросу.— ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов.При этом спикер главы российского государства отказался комментировать отношение ОДКБ к таким заявлениям премьера Армении, перенаправив все вопросы в саму организацию. Впрочем, позиция администрации ОДКБ уже известна, она практически ничем не отличается от точки зрения руководства РФ. Ранее генеральный секретарь Имангали Тасмагамбетов ОДКБ в интервью российскому новостному агентству выразил надежду на политическую трезвость руководства Армении в отношении организации и дальнейшее обсуждение взаимоотношений Еревана и союзников в рамках объединения.