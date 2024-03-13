Пресс-секретарь президента РФ: Нужны контакты для прояснения ситуации по членству Армении в ОДКБ

24
Пресс-секретарь президента РФ: Нужны контакты для прояснения ситуации по членству Армении в ОДКБ

Армянское руководство, все более развивающее прозападный политический курс, в том числе в сфере военных отношений с НАТО, США и отдельными странами Европы, одновременно выступает с резкой критикой в адрес Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), членом которой формально еще является закавказская республика.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и другие официальные лица высказываются о приостановке членства в ОДКБ и даже полном выходе из организации, однако пока дальше разговоров дело не идет. При этом глава армянского кабмина пытается обвинить именно военно-политический союз бывших советских республик в том, что ОДКБ якобы не предпринимает никаких мер для защиты суверенитета республики, в частности, территориальной целостности. Речь идет о Нагорном Карабахе, который Пашинян добровольно признал частью Азербайджана в сентябре прошлого года и новых претензиях Баку на еще восемь населенных пунктов.



При этом российское руководство, как и административно-управленческий орган ОДКБ, довольно сдержанно реагируют на заявления, звучащие из Еревана. Да и как еще относиться к голословным обвинениям Пашиняна, в том числе в адрес Москвы, когда за ними никаких формальных действий не происходит.

Именно в таком ключе ситуацию с претензиями армянского правительство прокомментировал на очередном брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Спикер Кремля сообщил журналистам, что Москва слышала заявления премьер-министра Никола Пашиняна о возможности выхода Армении из ОДКБ, нужны дальнейшие контакты и переговоры по этому вопросу.

Безусловно, мы слышали эти заявления. Очевидно, что разумеется сейчас предстоит большая работа. Нам нужны контакты и в рамках ОДКБ, и на двустороннем уровне с нашими армянскими партнерами. Будем прояснять и разговаривать в русле тех заявлений, которые сделал господин премьер-министр (Армении)

— ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов.

При этом спикер главы российского государства отказался комментировать отношение ОДКБ к таким заявлениям премьера Армении, перенаправив все вопросы в саму организацию. Впрочем, позиция администрации ОДКБ уже известна, она практически ничем не отличается от точки зрения руководства РФ. Ранее генеральный секретарь Имангали Тасмагамбетов ОДКБ в интервью российскому новостному агентству выразил надежду на политическую трезвость руководства Армении в отношении организации и дальнейшее обсуждение взаимоотношений Еревана и союзников в рамках объединения.
  • Сайт Кремля
Наши новостные каналы

Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

Новости Дзен Телеграм
24 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Mavrikiy Ранг пользователя
    Mavrikiy
    0
    Сегодня, 14:44
    ОДКБ якобы не предпринимает никаких мер для защиты суверенитета республики, в частности, территориальной целостности. Речь идет о Нагорном Карабахе, который Пашинян добровольно признал частью Азербайджана в сентябре прошлого года и новых претензиях Баку на еще восемь населенных пунктов.
    fool fool Какой еще суверенитет над Карабахом, сначало нужно было включить его в состав Армении, а потом себя пяткой в грудь бить. fool Впрочем слава богу не включил, а то разбирайся в этих битых горшках... азербайджанецы нам тоже не чужие и более адекватные..., а что курс у них, так завтра может ветер переменится... request
    1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
      Михаил-Иванов
      +1
      Сегодня, 14:49
      Какие контакты, какой суверенитет? При таком раскладе надо говорить: Аривидерчэ армениан пипл!
    2. Vugigugi Ранг пользователя
      Vugigugi
      0
      Сегодня, 15:33
      Цитата: Mavrikiy
      Какой еще суверенитет над Карабахом, сначало нужно было включить его в состав Армении

      Я не трус, но я боюсь. Лучше пусть Иван сперва признает а мы скажем АРА МЫ ПРИЧЁМ. Они знают что если признают то звизды получат от Азербайджана.

      Цитата: Mavrikiy
      азербайджанецы нам тоже не чужие и более адекватные..., а что курс у них, так завтра может ветер переменится...

      У Азербайджана свой ветер, поверьте они даже не слушают Турецкий ветер если это не выгодно Азербайджану. Уж поверьте! Прежде чем плевать в колодец, Азербайджан 1000 раз думает.
  2. Romario_Argo Ранг пользователя
    Romario_Argo
    -7
    Сегодня, 14:46
    если Армению исключат из ОДКБ
    то потом СВР зачистит Пашиняна и поставят про-российского презика
    1. Младший рядовой Ранг пользователя
      Младший рядовой
      +1
      Сегодня, 15:25
      Боже упаси! Пусть сами разбираются.
      1. Romario_Argo Ранг пользователя
        Romario_Argo
        0
        Сегодня, 16:45
        французам подарить Армению под базы НАТО, а 102-ю базу вывести (?) - НЕТ
  3. Комментарий был удален.
  4. Бережливый Ранг пользователя
    Бережливый
    +5
    Сегодня, 14:50
    Может быть законодательно запретить произношение словосочетания "наши партнёры "на территории кремля?И,почему к плевкам в сторону России со стороны пашиняна кремль "относится сдержанно "?Не устали сдерживаться???
    1. ROSS 42 Ранг пользователя
      ROSS 42
      +1
      Сегодня, 15:47
      Цитата: Бережливый
      Не устали сдерживаться???

      А что они могут? Они даже не смогли придумать достойную миграционную политику...Любые хотелки «партнёров» - закон...Хотите - место и здания для организации разных диаспор...Хотите - бизнес на основе российских недр...
      Вероятно, это от нашего природного пофигизма и привитого странным образом интернационализма, унижающее национальное достоинство и разрушающего менталитет...
    2. Грица Ранг пользователя
      Грица
      +1
      Сегодня, 16:02
      Цитата: Бережливый
      И,почему к плевкам в сторону России со стороны пашиняна кремль "относится сдержанно "?Не устали сдерживаться???

      Дык, не впервой утираться от плевков. В Кремле это уже стало хорошей традицией и правилами хорошего тона.
  5. советник 2 уровня Ранг пользователя
    советник 2 уровня
    +6
    Сегодня, 14:56
    "Нам нужны контакты и в рамках ОДКБ, и на двустороннем уровне с нашими армянскими партнерами."
    какие контакты нужны для понимания? телефона нет что ли? или посольство закрыли в Армении? или отправить некого в Ереван спросить, если телефон не устраивает? или непонятно итак, к чему ведет Пашинян? бла-бла-бла вообщем.. а пурга-это сильная метель..
    1. Гардамир Ранг пользователя
      Гардамир
      +2
      Сегодня, 15:06
      Просто кремлевские пацаны много земель России сейчас раздали. А тут ещё какая-то Армения.
  6. Голландец Михель Ранг пользователя
    Голландец Михель
    +2
    Сегодня, 14:57
    Будем прояснять и разговаривать в русле тех заявлений, которые сделал господин премьер-министр
    По-моему, там все ясно с 2018 года, когда Пашинян пришел к власти
    1. Gomunkul Ранг пользователя
      Gomunkul
      0
      Сегодня, 15:06
      По-моему, там все ясно с 2018 года
      В Армении всё началось за долго до прихода к власти Пашиняна:
      В 1994 году Ереван стал членом программы «Партнерство во имя мира», в 2002-м — ассоциированным членом Парламентской ассамблеи НАТО, а в 2005-м Армения подписала с альянсом Индивидуальный план партнерства.
      При нём эти процессы просто ускорились. Карабах это всего лишь удобный предлог, чтобы разорвать отношения с РФ. У Запада не получилось открыть второй фронт на Кавказе через Грузию, значит надо попытаться это сделать через Армению. hi
  7. FoBoss_VM Ранг пользователя
    FoBoss_VM
    +2
    Сегодня, 15:07
    В смысле вам "нужны контакты"?? Трубку блин сними да позвони , выясни все что необходимо ... Тоже мне , барон
  8. Владимир М Ранг пользователя
    Владимир М
    +2
    Сегодня, 15:11
    Тут хочется уже задать вопрос Д. Пескову - вам не надоело нянькаться с этим Пашиняном и Арменией в целом. Снимите с "довольствия" и отпустите их в "свободное плавание". То что Азербайджан лишит Армению государственности, то такое. Толку от них все равно не будет.
  9. Дилетант Ранг пользователя
    Дилетант
    +2
    Сегодня, 15:12
    Безусловно, мы слышали эти заявления. Очевидно, что разумеется сейчас предстоит большая работа. Нам нужны контакты и в рамках ОДКБ, и на двустороннем уровне с нашими армянскими партнерами. Будем прояснять и разговаривать в русле тех заявлений, которые сделал господин премьер-министр (Армении)

    Пусть Песков берет свою французскую жену и катится к своим армянским партнерам. Не хотят с Россией -пусть валят. Россия без армении проживет, в вот армения без России? Поживем-увидим.
    1. Vugigugi Ранг пользователя
      Vugigugi
      0
      Сегодня, 15:35
      Цитата: Дилетант
      Россия без армении проживет, в вот армения без России? Поживем-увидим.

      Вооооо верно. Они умрут там с голоду.
  10. Смею_заметить_ Ранг пользователя
    Смею_заметить_
    0
    Сегодня, 15:39
    Пресс-секретарь президента РФ: Нужны контакты для прояснения ситуации по членству Армении в ОДКБ

    Стесняюсь спросить...
    А... короткий боковой хук в печень Пашиняна... будет считаться "контактом"?
    Люди говорят... очень помогает...
    Сразу всё так ясно становится.
    1. Виктор Ленинградец Ранг пользователя
      Виктор Ленинградец
      0
      Сегодня, 16:19
      Хук в печень... надо подумать, как говорил Орлиное Перо в фильме Зверобой.
      Ликвидировать его точно надо, чтобы очередной Елбасы или Юзбаши вели себя адекватнее.
      А так аперкот в печень с подхватом нижнего рёбра - лучше.
  11. Yujanin Ранг пользователя
    Yujanin
    +1
    Сегодня, 15:44
    Будем прояснять и разговаривать в русле тех заявлений, которые сделал господин премьер-министр (Армении)

    Пока вы проясняете Армения уже пошла по рукам

    В Европарламенте вынесена резолюция, в которой предлагается рассмотреть возможность кандидатуры Армении в члены ЕС

    В проекте резолюции депутаты Европарламента конкретно предлагают рассмотреть возможность предоставления Армении статуса кандидата в члены ЕС.

    Источник https://t.me/military_az/39295
    1. Vugigugi Ранг пользователя
      Vugigugi
      +1
      Сегодня, 16:07
      Цитата: Yujanin
      Пока вы проясняете Армения уже пошла по рукам

      если НАТО или Еврозона будет в Армении, это Иран, Азербайджан и Россия, их интересы будут всегда в опасности а редиска Иран позволяет чтобы Индийский металом шёл в Армению. Так что когда на Иран нападут, Азербайджан точно даст свою территорию для атаки. Иран сам себе яму роет.
    2. Грица Ранг пользователя
      Грица
      0
      Сегодня, 16:11
      Цитата: Yujanin
      В Европарламенте вынесена резолюция, в которой предлагается рассмотреть возможность кандидатуры Армении в члены ЕС

      До сих пор не могу понять - где связь Армении и Европы?
  12. VicVic Ранг пользователя
    VicVic
    0
    Сегодня, 16:08
    "...Нужны контакты..."
    Какие-такие контакты? Потеряли адрес и номера телефонов друг-друга?
    Вот же этот дипломатический мозгокрутный стиль общения. Всегда можно сказать, что тебя не так поняли ...
  13. Ryaruav Ранг пользователя
    Ryaruav
    -1
    Сегодня, 16:10
    в срочном порядке рлс дальнего обзора передислоцировать в иран это надежнее даже чем азейбарджан

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»