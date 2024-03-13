Британская пресса: Лондон будет платить беженцам за добровольный переезд в Руанду

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Британская пресса: Лондон будет платить беженцам за добровольный переезд в Руанду

Британское правительство разработало схему, согласно которой лица, чьи заявки на предоставление убежища в королевстве были отклонены, вместо депортации в свою страну смогут переехать в Руанду, при этом получив выплату в размере трех тысяч фунтов стерлингов (3,8 тысяч долларов).

Как сообщает издание The Times со ссылкой на источники в МВД страны, в настоящее время Лондон изучает возможность добровольной отправки в Руанду беженцев, которые получили отказ в предоставлении убежища в Великобритании.



В настоящее время в Великобритании уже действует схема предоставления просителям убежища, заявки которых были отклонены, финансовой поддержки в размере до трех тысяч фунтов стерлингов. Кроме того, аналогичные выплаты предусмотрены для иностранных преступников и мигрантов, которые не имеют права оставаться на территории королевства.

При этом изменения в этом механизме заключаются в том, что получившим отказ в убежище беженцам предлагается переезд в Руанду вместо возвращения в страну своего происхождения. В британском МВД полагают, что новая схема может заинтересовать граждан стран, в которых идут боевые действия либо беглецов от считающихся на Западе авторитарными режимов. В качестве примера таких стран приводятся Иран и Афганистан. Украина, в которой продолжается масштабный вооруженный конфликт и режим является гораздо более авторитарным, чем, например, в Иране, британским МВД ожидаемо в качестве примера не приводится.
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20 комментариев
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  1. ALARI Ранг пользователя
    ALARI
    +3
    Сегодня, 14:36
    Измельчали бриты, раньше красные мундиры быстро бы объяснили кто где должен жить и как где и на кого работать.
    1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
      Михаил-Иванов
      +2
      Сегодня, 14:58
      Как всегда брешут! Нечем им платить. У них сейчас дыра в бюджете к ярду фунтов приближается. Учитывая их проблемы в экономике, они находятся в более сложном положении чем матрасы. Хотят вывезти ненужный биомусор в Африку и там бросить.
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +1
        Сегодня, 15:08
        Четыре тысячи фунтов креаклы конечно возьмут (халява сэр...), но ни в какую Руанду не поедут... Им, "прародителям человечества" и в Руанду...??? Бриты, да вы спятили... Скорее вы сами там окажетесь, если будете вытрёпываться... Ну а куда с радиоактивного острова ещё вам бежать...???
      2. Ilya-spb Ранг пользователя
        Ilya-spb
        +2
        Сегодня, 15:10
        Вопрос. А куда делись жители Руанды?

        Что с ними случилось?
        1. Single-n Ранг пользователя
          Single-n
          +1
          Сегодня, 16:05
          А кто их спрашивает? И потом получим Палестину /Израиль 2.0.
    2. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      +2
      Сегодня, 15:00
      Цитата: ALARI
      раньше красные мундиры быстро бы объяснили кто где должен жить и как где и на кого работать
      То было раньше, а сейчас толерасты wink
    3. Венд Ранг пользователя
      Венд
      +1
      Сегодня, 15:12
      И начнутся новые бизнес туры. Помощь получают, уезжают в Руанду, потом возвращаются laughing laughing
  2. курвиметр Ранг пользователя
    курвиметр
    +3
    Сегодня, 14:38
    Тарасиков с Оксанами в Руанду - плодиться и размножаться laughing Во был бы сюжет...
    1. Андрей Николаевич Ранг пользователя
      Андрей Николаевич
      +3
      Сегодня, 14:48
      Негр говорящий на мове и жуюющий,сало. Это - нечто!)))
      1. Uncle Lee Ранг пользователя
        Uncle Lee
        +4
        Сегодня, 14:55
        Який же руандец не їсть сала ?
        1. Андрей Николаевич Ранг пользователя
          Андрей Николаевич
          0
          Сегодня, 16:30
          Хай живэ вильна и незалэжна Раундщина! Кто по пальмам не скачет- той москаль.)
      2. Msi Ранг пользователя
        Msi
        +1
        Сегодня, 15:04
        Украинская белая свинья...
        ...Представители этого семейства превосходно адаптировались в местности, где преобладает сухая и жаркая погода...(из работ М. Ф. Иванова)
  3. ARIONkrsk Ранг пользователя
    ARIONkrsk
    +3
    Сегодня, 14:38
    Скоро вся Руанда ломанется за заработком ВБ.
  4. Андрей Николаевич Ранг пользователя
    Андрей Николаевич
    +3
    Сегодня, 14:47
    Класс! Руанда- цэ Эуропа!))
  5. tralflot1832 Ранг пользователя
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 14:49
    Сколько раз в год мигранту ,добровольно уехавшему из Англии в Руанду за зарплату 3000£ ,можно возвращаться за следующей зарплатой в 3 000£ в Англию? lol
  6. Msi Ранг пользователя
    Msi
    +1
    Сегодня, 14:59
    вместо депортации в свою страну смогут переехать в Руанду,

    Один хотел евреев на Мадагаскар. Другие хотят теперь беженцев в Руанду... Западные ценности, они такие...приемственность поколений...
  7. Голландец Михель Ранг пользователя
    Голландец Михель
    0
    Сегодня, 14:59
    Сначала вроде как в Скаклчндии собирались беженцев размещать
  8. rocket757 Ранг пользователя
    rocket757
    0
    Сегодня, 15:16
    Для нас, Куба далеко, Куба рядом... а для бешенцев и Руанда, будет рай земной.... наглы так считают.
  9. evgen1221 Ранг пользователя
    evgen1221
    -1
    Сегодня, 15:42
    И сразу вопросы, а сколько, а как снимать, а что будет если по прибытии перестанет платить? Впрочем руанда если за бесплатно и с жильем то это выход куда скакуасу податся,африка большая скачи нехочу.
  10. jamonchik Ранг пользователя
    jamonchik
    0
    Сегодня, 16:13
    Дураков нет laughing держите карман шире,из Руанды потом stop й выберешься

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