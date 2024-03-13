Британская пресса: Лондон будет платить беженцам за добровольный переезд в Руанду
Британское правительство разработало схему, согласно которой лица, чьи заявки на предоставление убежища в королевстве были отклонены, вместо депортации в свою страну смогут переехать в Руанду, при этом получив выплату в размере трех тысяч фунтов стерлингов (3,8 тысяч долларов).
Как сообщает издание The Times со ссылкой на источники в МВД страны, в настоящее время Лондон изучает возможность добровольной отправки в Руанду беженцев, которые получили отказ в предоставлении убежища в Великобритании.
В настоящее время в Великобритании уже действует схема предоставления просителям убежища, заявки которых были отклонены, финансовой поддержки в размере до трех тысяч фунтов стерлингов. Кроме того, аналогичные выплаты предусмотрены для иностранных преступников и мигрантов, которые не имеют права оставаться на территории королевства.
При этом изменения в этом механизме заключаются в том, что получившим отказ в убежище беженцам предлагается переезд в Руанду вместо возвращения в страну своего происхождения. В британском МВД полагают, что новая схема может заинтересовать граждан стран, в которых идут боевые действия либо беглецов от считающихся на Западе авторитарными режимов. В качестве примера таких стран приводятся Иран и Афганистан. Украина, в которой продолжается масштабный вооруженный конфликт и режим является гораздо более авторитарным, чем, например, в Иране, британским МВД ожидаемо в качестве примера не приводится.
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