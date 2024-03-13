Politico: Шольц с Макроном встретятся в Берлине, чтобы выработать общую позицию по Украине

Европу продолжает лихорадить, камнем преткновения по-прежнему остается Украина. Ни для никого не секрет, что многие позиции европейских лидеров Франции и Германии в вопросе оказания помощи Киеву расходятся, да и Шольц м Макроном не ладят друг с другом. Тем не менее принято решение о встрече лидеров этих стран, к которым позже присоединится и Польша.По данным издания Politico, ссылающегося на собственные источники, в пятницу, 15 марта 2024 года, в Берлине состоятся переговоры канцлера ФРГ Олафа Шольца с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Позднее к ним присоединится премьер-министр Польши Дональд Туск. Главным вопросом трехсторонней встречи будет выработка общей позиции по Украине.Пока не известно, о чем договорятся лидеры трех стран, но уже существует мнение, что вопрос военной помощи Киеву там если и будет обсуждаться, то без конкретики. Все уже давно обсуждено на других площадках, причем все всё знают о своих и чужих возможностях по передаче вооружений. Главная цель встречи "Веймарского треугольника" политическая и направлена на то, чтобы показать остальным странам, что никаких разногласий между Германией и Францией нет, Европа сплочена как никогда перед лицом общей угрозы.В пользу этой версии говорит и то, что подписание каких-либо документов и объявление принятых решений не запланировано. Такой тихий междусобойчик, посидят - поговорят и разойдутся, чтобы дальше заниматься своими делами.Ранее западная пресса писала, что между Шольцем и Макроном пробежала черная кошка, и это может повлиять на общий курс Европы по отношению к конфликту на Украине. Германия и Франция считаются лидерами, фактически они определяют политический курс Европы.