Politico: Шольц с Макроном встретятся в Берлине, чтобы выработать общую позицию по Украине

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Politico: Шольц с Макроном встретятся в Берлине, чтобы выработать общую позицию по Украине

Европу продолжает лихорадить, камнем преткновения по-прежнему остается Украина. Ни для никого не секрет, что многие позиции европейских лидеров Франции и Германии в вопросе оказания помощи Киеву расходятся, да и Шольц м Макроном не ладят друг с другом. Тем не менее принято решение о встрече лидеров этих стран, к которым позже присоединится и Польша.

По данным издания Politico, ссылающегося на собственные источники, в пятницу, 15 марта 2024 года, в Берлине состоятся переговоры канцлера ФРГ Олафа Шольца с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Позднее к ним присоединится премьер-министр Польши Дональд Туск. Главным вопросом трехсторонней встречи будет выработка общей позиции по Украине.



Пока не известно, о чем договорятся лидеры трех стран, но уже существует мнение, что вопрос военной помощи Киеву там если и будет обсуждаться, то без конкретики. Все уже давно обсуждено на других площадках, причем все всё знают о своих и чужих возможностях по передаче вооружений. Главная цель встречи "Веймарского треугольника" политическая и направлена на то, чтобы показать остальным странам, что никаких разногласий между Германией и Францией нет, Европа сплочена как никогда перед лицом общей угрозы.

В пользу этой версии говорит и то, что подписание каких-либо документов и объявление принятых решений не запланировано. Такой тихий междусобойчик, посидят - поговорят и разойдутся, чтобы дальше заниматься своими делами.

Ранее западная пресса писала, что между Шольцем и Макроном пробежала черная кошка, и это может повлиять на общий курс Европы по отношению к конфликту на Украине. Германия и Франция считаются лидерами, фактически они определяют политический курс Европы.
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    13 комментариев
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    1. DGDenis Ранг пользователя
      DGDenis
      +1
      Сегодня, 14:38
      Макрон что считает себя бессмертным. Или в Париже блохи переносят бешенство .
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        0
        Сегодня, 14:51
        Как будто у них сейчас настолько разная позиция по Украине, что нужно демонстрировать какое то единство... Главное что позиция перед Вашингтоном в ЕС у стран одинаковая... "Number One"... Готовность на всё и ко всему... Но зачем и почему, этого я не пойму....am
        1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
          Михаил-Иванов
          0
          Сегодня, 14:55
          Сегодня читал классную тему про Макрона у Юры Котенка, Макрон оказывается масон и садомит!
          С телеграмм канала военкор Котенок:
          А ведь для многих ненависть к России невзрачного кривляки-фигляра из Парижа неожиданна, иррациональна. Как же так?

          Такой охочий до общения Микрон, и вдруг почти объявил России войну. Его заявления в ультимативной форме об отправке войск в историческую Россию воспринимаются именно так — как отложенное объявление войны.

          Природу ненависти к русским, России, их ценностям можно понять, пробежав краткое досье (https://t.me/thenewinsider/1667) на педераста под прикрытием Эммануэля Макрона.
          Именно его содомия — краеугольный камень ненависти к людям.

          Его слепил из коричневой массы масон Аттали, практикующий сатаноид-сефард с опытом каббалы, полученной по наследству. С этим пинком под зад Макрон стремительно ворвался в ложу, прошел инициацию, повысив градус. Его снисходительное отношение к лидерам европейских стран, как обладающего «высшими сакральными знаниями», бросается в глаза.

          Макрон — классический слуга антихриста. Он одержим. Его сущностью управляет бес. Для тех, кто не верит в Бога, это выглядит как безумие, как физическое извращение, но на самом деле дух первичен.

          И еще. Макарон — признак приближающихся последних времен. На самом деле, он жутко боится России и трепещет. Это никак не дает повода расслабляться нам, но понимание есть — французский сброд, который будет направлен на войну с нами, попадет под огонь русских батарей, их «Леклерки» горят даже лучше «Абрамсов», а «Миражи» имеют тенденцию падать в условиях противодействия эшелонированной ПВО.

          Педерасту-сатаноиду приказали решиться на войну, но он еще не до конца понимает, чем это обернется лично для него и тех, кто всё туже затягивает удавку войны.

          @voenkorKotenok
          1. el_ninio163 Ранг пользователя
            el_ninio163
            -1
            Сегодня, 14:57
            Этому котенку необходимо душевное здоровье проверить
          2. Владимир80 Ранг пользователя
            Владимир80
            0
            Сегодня, 16:10
            Макрон оказывается содомит

            открыли секрет полишинеля, это было ясно с самого начала - мужик женился на женщине на 25 лет старше (у нас тоже есть примеры - филя с перьями и максим-пародист)...так теперь макароша еще и открытых пед....тов посадил в министерствах!
    2. Mouse Ранг пользователя
      Mouse
      0
      Сегодня, 14:44
      . Все уже давно обсуждено на других площадках

      Так.... бурную деятельность изображают, Зе для успокоения....
    3. Егоза Ранг пользователя
      Егоза
      +1
      Сегодня, 14:44
      Германия и Франция считаются лидерами, фактически они определяют политический курс Европы.

      Не надо вешать лапшу нам на уши. Они только ""считаются". А курс определяют США.
    4. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +1
      Сегодня, 14:53
      Судя по материалу ниже ,парламент Франции проголосовал за - обязанность французов умирать за Украину.Не парламентарии же пойдут в окопы - там " круассаны" по утрам не подают.
    5. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      +2
      Сегодня, 14:58
      Два самых слабых лидера за всю историю Европы
    6. Владимир80 Ранг пользователя
      Владимир80
      +1
      Сегодня, 15:07
      Шольц с Макроном встретятся в Берлине

      п.с. на фото макарон гладит колбасника пониже спины?! belay
    7. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +1
      Сегодня, 15:07
      Гальский петушок + ливерная колбаса... "шикарный натюрморт" или закуска. Только от фантазии смотрящего зависит, как такое воспринимать.
    8. Я свой Ранг пользователя
      Я свой
      +1
      Сегодня, 15:27
      . Шольц с Макроном встретятся в Берлине

      Два недопрезидента
    9. svp67 Ранг пользователя
      svp67
      0
      Сегодня, 15:31
      Германия и Франция считаются лидерами, фактически они определяют политический курс Европы.
      И та, и та страна лидеры по поставкам оружия "владе", но если Германия делает это, чаще всего безвозмездно, то Франция только за деньги...и это очень злит Германию

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