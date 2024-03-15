Украинские зенитные пулемёты винтовочного калибра

13
Украинские зенитные пулемёты винтовочного калибра

После наступления в авиации «Реактивной эры» зенитные пулемётные установки (ЗПУ) во многом утратили своё значение в качестве средства противовоздушной обороны.

В XXI веке пулемёты винтовочного калибра, способные вести огонь по воздушным целям, сохранились на бронетехнике, и в основном они предназначались для самообороны от пехоты, вооруженной противотанковыми средствами на дистанциях стрелкового боя.



С началом специальной военной операции резко увеличилось значение и масштабы использования беспилотных летательных аппаратов. Для разведки, наблюдения и корректировки артиллерийского огня очень активно применяются БПЛА среднего и лёгкого класса. Огромную роль в поражении подвижных и стационарных целей на линии боевого соприкосновения и в тылу стали играть дроны-камикадзе, а также беспилотные дистанционно управляемые бомбардировщики.

Использовать против одноразового ударного БПЛА стоимостью 5–7 тыс. долларов зенитную ракету, которая дороже его в 10, а то и в 100 раз, экономически очень не выгодно, и в связи с этим военные начали поиск более дешевых и не менее эффективных способов борьбы с беспилотной угрозой. Одним из таких средств стали относительно недорогие и гибкие в применении зенитные пулемёты.

До 24 февраля 2022 года в вооруженных силах Украины имелось ограниченное количество специализированных зенитных пулемётных установок, способных вести огонь боеприпасами винтовочного калибра. Их форсированное создание стартовало после начала применения ВС РФ беспилотников типа «Герань» и «Ланцет». При этом ЗПУ под патрон 7,62-мм в большинстве случаев монтируются на транспортных средствах повышенной проходимости. Огневые позиции, как правило, находятся на значительном расстоянии от линии боевого соприкосновения, вне действия артиллерийско-миномётного огня.

Зенитные пулемётные установки на базе пулемётов Калашникова


В виде советского наследства Украине достались единые пулемёты Калашникова под патрон 7,62×54 мм R. Это хорошо зарекомендовавшее себя оружие использовалось пехотой и устанавливалось на бронетехнику.


В мотострелковых подразделениях в основном эксплуатировались пулемёты ПКМ с сошками, выпущенные в 1980-е годы.

В 2014 году на украинских складах имелось значительное количество пулемётов ПКБ (для монтажа на бронетранспортёрах, не имеющих башни) и ПКС (пулемёт ПК на пехотном станке).

ПКБ использовался на бронированных машинах, имевших конструкцию с открытым верхом без поворотной башни (БТР-40, БТР-152, БРДМ-1, БТР-50), а также на ранних вариантах БТР-60 – БТР-60П и БТР-60ПА.


На бронетехнике ПКБ монтировался на вертлюжном устройстве, обеспечивающем горизонтальную и вертикальную наводку, на котором также имелся держатель патронной коробки ёмкостью 200/250 патронов, пружинный амортизатор, смягчающий отдачу рамы, соединяющей пулемёт с установкой, и гильзоулавливатель, предотвращающий засорение внутреннего пространства БТР стреляными гильзами. На ПКБ были несъёмные сошки и приклад, как на обычном ПК, что позволяло в случае надобности использовать его вне боевой машины.


Вертлюжная пулемётная установка позволяла производить обстрел воздушных целей без какой-либо доработки и легко ставить бронетранспортёрные пулемёты на любое подходящее шасси. Однако после начала боевых действий в 2014 году в Донецкой и Луганской областях, основная часть ПКБ, взятых со складов, попала в окопы и на технике не монтировалась.

Станковый ПКС имел возможность ведения зенитного огня, для чего на станке есть специальная штанга.


Впрочем, в Советской Армии в 1980-е годы таких пулемётов было относительно немного, и не все офицеры мотострелковых подразделений видели в войсках станковые пулемёты ПКС.

Гораздо более массовым, чем ПКС, является танковый пулемёт ПКТ, созданный на базе 7,62-мм пулемета Калашникова. ПКТ имеет утяжелённый и более длинный ствол (танковые пулемётные прицелы в целях унификации рассчитаны на баллистику пулемёта СГМТ) и оснащен электрическим спусковым механизмом. В случае отсутствия электричества в бортовой сети, в затылочной части ствольной коробки ПКТ, над блоком электроспуска, имеется механический спуск, выполненный в форме вертикально расположенной гашетки, удерживаемой подпружиненным предохранителем.


Танковый пулемёт Калашникова, принятый на вооружение в 1962 году, устанавливался в башнях танков и других боевых бронированных машин.

Ещё до начала полномасштабного российско-украинского вооруженного конфликта было ясно, что количество пулемётов ПКТ, находящихся на хранении, многократно больше, чем бронированных машин, имеющихся в ВСУ.

Часть взятых с хранения украинских ПКТ для восполнения «пулемётного голода» установили на станки в долговременных огневых точках. Активному использованию танковых пулемётов Калашникова в пехотных подразделениях мешал чрезмерный вес и большой объём переделок.

ПКТ, переделанный в кустарных условиях в пехотный вариант, уступал ПКМ по весогабаритным показателям, удобству переноски в условиях боя, безопасности и точности ведения прицельного огня. Единственным преимуществом переделанного ПКТ перед ПКМ оказалась возможность вести более интенсивный и продолжительный огонь благодаря утяжелённому стволу.

В конце 2022 года в Сети появилось большое количество снимков свидетельствующих о массовом создании с использованием ПКТ спаренных зенитных установок, которые для обеспечения высокой мобильности, как правило, размещаются на различных транспортных средствах.


Массогабаритные характеристики спаренной украинской ЗПУ, созданной с использованием ПКТ, неизвестны. С учётом всех частей: двух пулемётов, зенитного коллиматорного прицела, коробок с лентами, рамы для станка, сваренного из прямоугольного стального профиля и телескопической регулируемой по высоте стойки, масса установки должна составлять не менее 50 кг.


На фотографии спаренной ЗПУ видно, что в связи с односторонней подачей ленты справа, патронная коробка, расположенная посередине установки, частично закрывает коллиматорный прицел. Зенитная установка оборудована рукоятками наведения и общим спуском.

Суммарный темп стрельбы спаренной установки составляет 1 400 выстр./мин. Каждый ствол без замены может выдержать до перегрева 300 непрерывных выстрелов. Эффективная дальность стрельбы по дронам составляет приблизительно 600 метров.


Наиболее эффективными при стрельбе по воздушным целям являются патроны с бронебойно-зажигательно-трассирующими и бронебойно-зажигательными пулями.

В связи с израсходованием ресурса и сокращением количества в войсках пулемётов Калашникова советского производства, в конструкторском бюро киевского завода «Маяк» в 2010 году был создан единый пулемёт КМ-7,62, фактически являющийся украинской версией ПКМ и отличающийся второстепенными деталями.


Первая партия из 140 единиц КМ-7,62 была передана заказчику в 2015 году. Так как украинская промышленность не могла обеспечить выпуск необходимого объёма стволов, часть изготовленных в 2016 году пулемётов (известных как КМ-7,62Т) комплектовалась взятыми со складов стволами от танковых ПКТ. По состоянию на февраль 2022 года было изготовлено около 1 500 пулемётов КМ-7,62.


С использованием КМ-7,62 создана универсальная турель, пригодная для стрельбы по воздушным целям. Такими установками предполагалось вооружать лёгкие бронеавтомобили, но в реальности всё ограничилось изготовлением штучных образцов.

Зенитные пулемётные установки на базе станковых пулеметов Максима


После распада СССР на украинских складах осталось несколько тысяч станковых пулемётов Максима обр. 1910/30 г. Расконсервация пулемётов, изготовленных в годы Второй мировой и активно эксплуатировавшихся до начала 1950-х, началась в 2014 году.

Использование старых станковых пулемётов в современном бою возможно только на стационарных позициях. Пулемёт на станке со щитом и кожухом, заполненным водой, весит более 67 кг, что делает абсолютно невозможным его эффективное применение пехотными подразделениями в манёвренных боевых действиях.


Имеются фотографии «Максимов», установленных в кузове пикапов на кустарных станках и на треногах, допускающих ведение зенитного огня с земли.


В 2022 году была предпринята попытка переделки станкового «Максима» в «ручной». При этом тело пулемёта лишили кожуха, куда заливалась охлаждающая жидкость, оснастили пистолётной рукояткой, металлическим прикладом и изменили ударно-спусковой механизм. Подвижный ствол поместили в защитный кожух с сошками, предохраняющий стрелка от ожогов, в дульной части появился пламегаситель. Коробка с лентой на 100 патронов крепится снизу. Образец, продемонстрированный в апреле 2022 года, имел оптический прицел.


Фактически украинские оружейники повторили работу, проделанную советским конструктором Ф. В. Токаревым в начале 1920-х годов. С учётом того, что «переделочный» пулемёт весит около 16 кг, а удобство обращения с ним оставляет желать много лучшего, такая мера является сугубо вынужденной.

Как минимум один пулемёт с воздушным охлаждением адаптировали для зенитной стрельбы, установив его на пикап. Однако дальнейшего развития эта тема не получила.

В прошлом году начался массовый выпуск спаренных мобильных зенитных установок, в которых используются исходные пулемёты с жидкостным охлаждением.


По своим характеристикам эта украинская ЗПУ почти полностью аналогична советской спаренной зенитной пулемётной установке, созданной в КБ Тульского оружейного завода в 1930 году.

Стоит признать, что в качестве средства борьбы с низколетящими малоскоростными воздушными целями такое использование старых пулемётов является практически оптимальным.

Так как тело пулемёта Максима с охлаждающей жидкостью весит значительно больше, чем ПКТ, масса такой спарки наверняка не меньше 80 кг. По причине значительной массы, затрудняющей переноску ЗПУ, они монтируются на различные транспортные средства и стоят на вооружении подразделений ПВО территориальной обороны.


В то же время пулемёт обр. 1910/30 г. до закипания воды в кожухе способен вести более интенсивную стрельбу и за короткое время выпустить 500 пуль. Темп стрельбы спаренной установки составляет 1 200 выстр./мин. Наводка осуществляется при помощи кольцевого прицела. Расчёту из трёх человек может придаваться компактный зенитный прожектор и тепловизор, предназначенный для обнаружения дронов, с поршневым двигателем внутреннего сгорания.

Помимо спаренных зенитных установок «Максим», в Сети имеются фотографии строенных и счетверённых украинских ЗПУ.


Плотность огня таких установок существенно выше, чем у спарок. Впрочем, за увеличение скорострельности приходится платить ростом массы и габаритов, а также удобством эксплуатации и обслуживания.


Судя по всему, строенных и счетверённых ЗПУ сделано немного, и они применяются ограниченно.

Западные зенитные пулемёты под патрон 7,62×51 мм


За последние два года западные страны поставили ВСУ несколько тысяч пулемётов под патрон 7,62×51 мм: американские М240, бельгийские FN MAG, германские Rheinmetall MG 3 и Heckler & Koch MG 5, итальянские Beretta MG 42/59, польские UKM-2000, французские AAN F1, чехословацкие UK vz. 59 и шведские Ksp 58B.

Неизвестно, использовались ли импортные пулемёты в специализированных зенитных установках. С учётом высокой скорострельности для этого лучше всего подходят германский Rheinmetall MG 3 и итальянский Beretta MG 42/59, имеющие темп стрельбы до 1 200 выстр./мин.


Для немецких и итальянских пулемётов украинские гаражные умельцы наладили производство универсальных станков, с которых можно обстреливать воздушные цели. Масса станка с пулемётом – около 25 кг.


Французский пулемёт AAN F1 на бронетранспортёре VAB

Также для ведения огня по беспилотникам наверняка применяются зенитные пулемёты винтовочного калибра, установленные на западной технике.

Специально для противодействия дронам-камикадзе типа «Герань», атакующим объекты, находящиеся в глубоком украинском тылу, США в конце 2022 года предоставили несколько десятков скорострельных авиационных пулемётов М134 Minigun.


Это шестиствольный скорострельный пулемёт с вращающимся блоком стволов, построенный по схеме Гатлинга, использует электрический привод мощностью 1,5 кВт. Электропривод запитывается от источника постоянного тока напряжением 24–28 Вольт.

Темп стрельбы регулируется реостатом и варьируется от 3 000 до 6 000 выстр./мин. Лента подаётся к пулемёту через специальный металлический гибкий рукав от короба ёмкостью 1 500 патронов и весит 58 кг.

Масса пулемёта – 27 кг. Масса станка – 17 кг. Эффективная дальность стрельбы – немногим более 500 м. В вооруженных силах Украины пулемёты М134 Minigun монтируются на автомобили грузоподъёмностью 1,5 тонны.

Продолжение следует…
Наши новостные каналы

Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

Новости Дзен Телеграм
13 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Владимир_2У Ранг пользователя
    Владимир_2У
    0
    Сегодня, 04:12
    Актуальная статья, уважаемый автор! hi

    Хiхол показал, что достаточно гибко реагирует на разные угрозы ((( , кроме уж совсем хтонических, типа "пивтонных" бомб с УМПК))). Так что неизвестно сколько "Геранек" не дошло до укроабонентов по причине дневных пусков по одним и тем же маршрутам. Но к счастью и мы учимся и "Гераньки" давно летают ночью, с разных направлений да и ещё, (небывалое бывает!!) их задувают чёрной краской!
    1. Tucan Ранг пользователя
      Tucan
      0
      Сегодня, 04:15
      Цитата: Владимир_2У
      Гераньки" давно летают ночью, с разных направлений да и ещё, (небывалое бывает!!) их задувают чёрной краской!

      Увы, но чёрная краска бессильна против тепловизионных прицелов, которые стали ставить на зенитные установки.
      1. Владимир_2У Ранг пользователя
        Владимир_2У
        +1
        Сегодня, 04:23
        Цитата: Tucan
        Увы, но чёрная краска бессильна против тепловизионных прицелов, которые стали ставить на зенитные установки.

        Не на все ставят, далеко не на все, плюс компоновка "Герани" позволяет достаточно просто снизить тепловую заметность с земли, что надеюсь и проделано, ну и в деле уже турбореактивные цветочки, а против них стрелковка малоэффективна.
        1. Tucan Ранг пользователя
          Tucan
          0
          Сегодня, 04:30
          Цитата: Владимир_2У
          Не на все ставят, далеко не на все,

          Безусловно, ставить на каждую установку калибра 7,62 мм тепловизор не выйдет.Но на Миниганы точно ставят.
          Цитата: Владимир_2У
          компоновка "Герани" позволяет достаточно просто снизить тепловую заметность с земли, что надеюсь и проделано, ну и в деле уже турбореактивные цветочки, а против них стрелковка малоэффективна.

          Каким образом можно кардинально уменьшить тепловую заметность ПРД? what
          Что касается, реактивных цветочков, то они светятся ещё сильней, а скорость полета при условии сохранения аэродинамической схемы исходной модели скорость кардинально увеличить не получится. no
          1. Владимир_2У Ранг пользователя
            Владимир_2У
            0
            Сегодня, 04:39
            Цитата: Tucan
            Безусловно, ставить на каждую установку калибра 7,62 мм тепловизор не выйдет.Но на Миниганы точно ставят.

            Миниганов пара десятков, при эффективной дальности стрельбы в 500 м. если верить статье. Мало что они решат.

            Цитата: Tucan
            Каким образом можно кардинально уменьшить тепловую заметность ПРД?

            Например аэродинамически нейтральной плоскостью под мотором и несколько удлинённым валом для отнесения винта назад, ну и по возможности пластиковыми глушителям поверх крыла, вот и всё. Мотор напрямую с земли просматриваться не будет, а это уже заметно снизит заметность )))

            Цитата: Tucan
            а скорость полета при условии сохранения аэродинамической схемы исходной модели скорость кардинально увеличить не получится.
            Для летающего крыла с большой стреловидностью то не получится?!
            1. Tucan Ранг пользователя
              Tucan
              +1
              Сегодня, 04:50
              Цитата: Владимир_2У
              Например аэродинамически нейтральной плоскостью под мотором и несколько удлинённым валом для отнесения винта назад, ну и по возможности пластиковыми глушителям поверх крыла, вот и всё. Мотор напрямую с земли просматриваться не будет, а это уже заметно снизит заметность )))

              Это будет фактически другой БПЛА и подтверждений того, что вы предлагаете нет.
              Цитата: Владимир_2У
              Для летающего крыла с большой стреловидностью то не получится?!

              Нет, не получится no Надо смотреть не только стреловидность передней кромки, но и на площадь крыла. Вообще, схема "летающее крыло" не оптимальна для высокой скорости.
              1. Владимир_2У Ранг пользователя
                Владимир_2У
                0
                Сегодня, 05:07
                Цитата: Tucan
                Это будет фактически другой БПЛА и подтверждений того, что вы предлагаете нет.

                Нет, это всего лишь модификация, причём не особо радикальная. Ну да, сбивать перестали, на местах попаданий не до поисков пенопластовых плоскостей, а МО фотографии не особо охотно размещает. ))) Впрочем хiхлы "Герани" почти все сбивают, да не по одному разу. wink

                Цитата: Tucan
                Нет, не получится no Надо смотреть не только стреловидность передней кромки, но и на площадь крыла.
                Т.е. пара простеньких мер по снижению заметности - это "фактически другой БПЛА", а установка принципиально другого мотора должна проводится именно на поршневой исходник? Непоследовательно, как по моему. Именно что реактивная "Герань" - прежней только по названию и осталась.

                Цитата: Tucan
                Вообще, схема "летающее крыло" не оптимальна для высокой скорости.
                Авро Вулкан знаете? Продолжать?
    2. Sancho_SP Ранг пользователя
      Sancho_SP
      0
      Сегодня, 04:25
      Как-то более интересно, а чего Герани не запускают на большой высоте? Не знаю их потолка, но на максимальной?

      Пускай на них тратят ценные зенитные ракеты, не жалко.
      1. Владимир_2У Ранг пользователя
        Владимир_2У
        0
        Сегодня, 04:27
        Цитата: Sancho_SP
        Как-то более интересно, а чего Герани не запускают на большой высоте? Не знаю их потолка, но на максимальной?

        Пускай на них тратят ценные зенитные ракеты, не жалко.

        Да может и запускают, кстати, ведь всё таки почти все наши удары комбинированные.
      2. Tucan Ранг пользователя
        Tucan
        0
        Сегодня, 04:54
        Цитата: Sancho_SP
        Как-то более интересно, а чего Герани не запускают на большой высоте? Не знаю их потолка, но на максимальной?

        Пишут, что потолок до 3 км. Но учитывая характеристики ПД, на такой высоте реализовать максимальную дальность, вряд-ли реально. И при увеличении высоты Герани будут более уязвимы для зенитной артиллерии.
  2. Sancho_SP Ранг пользователя
    Sancho_SP
    +1
    Сегодня, 04:23
    Собственно, зенитный пулемет на пикапе, да еще и с теплаком, детектором и системами РЭБ - штука крайне полезная. И, что интересно, не то что бы очень дорогая.
    Крайне полезно было бы несколько сотен таких обкатать в войсках и сделать выводы.
    Правда, подозреваю, против фпв потянет не очень..
  3. Stas157 Ранг пользователя
    Stas157
    0
    Сегодня, 04:52
    . Эффективная дальность стрельбы – немногим более 500 м.

    Поднять немного высоту и не попадут. А если до четырёх километров, то и не достанут.
  4. svp67 Ранг пользователя
    svp67
    0
    Сегодня, 05:07
    ЗПУ на основе пулеметов винтовочного калибра, при общей доступности и массовости имеют несколько существенных недостатков, относительно малую дальность эффективного огня, особенно по высоте и низкую поражающую способность, БПЛА часто спокойно переносят до десятка попаданий

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»