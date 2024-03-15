Украинские зенитные пулемёты винтовочного калибра
После наступления в авиации «Реактивной эры» зенитные пулемётные установки (ЗПУ) во многом утратили своё значение в качестве средства противовоздушной обороны.
В XXI веке пулемёты винтовочного калибра, способные вести огонь по воздушным целям, сохранились на бронетехнике, и в основном они предназначались для самообороны от пехоты, вооруженной противотанковыми средствами на дистанциях стрелкового боя.
С началом специальной военной операции резко увеличилось значение и масштабы использования беспилотных летательных аппаратов. Для разведки, наблюдения и корректировки артиллерийского огня очень активно применяются БПЛА среднего и лёгкого класса. Огромную роль в поражении подвижных и стационарных целей на линии боевого соприкосновения и в тылу стали играть дроны-камикадзе, а также беспилотные дистанционно управляемые бомбардировщики.
Использовать против одноразового ударного БПЛА стоимостью 5–7 тыс. долларов зенитную ракету, которая дороже его в 10, а то и в 100 раз, экономически очень не выгодно, и в связи с этим военные начали поиск более дешевых и не менее эффективных способов борьбы с беспилотной угрозой. Одним из таких средств стали относительно недорогие и гибкие в применении зенитные пулемёты.
До 24 февраля 2022 года в вооруженных силах Украины имелось ограниченное количество специализированных зенитных пулемётных установок, способных вести огонь боеприпасами винтовочного калибра. Их форсированное создание стартовало после начала применения ВС РФ беспилотников типа «Герань» и «Ланцет». При этом ЗПУ под патрон 7,62-мм в большинстве случаев монтируются на транспортных средствах повышенной проходимости. Огневые позиции, как правило, находятся на значительном расстоянии от линии боевого соприкосновения, вне действия артиллерийско-миномётного огня.
Зенитные пулемётные установки на базе пулемётов Калашникова
В виде советского наследства Украине достались единые пулемёты Калашникова под патрон 7,62×54 мм R. Это хорошо зарекомендовавшее себя оружие использовалось пехотой и устанавливалось на бронетехнику.
В мотострелковых подразделениях в основном эксплуатировались пулемёты ПКМ с сошками, выпущенные в 1980-е годы.
В 2014 году на украинских складах имелось значительное количество пулемётов ПКБ (для монтажа на бронетранспортёрах, не имеющих башни) и ПКС (пулемёт ПК на пехотном станке).
ПКБ использовался на бронированных машинах, имевших конструкцию с открытым верхом без поворотной башни (БТР-40, БТР-152, БРДМ-1, БТР-50), а также на ранних вариантах БТР-60 – БТР-60П и БТР-60ПА.
На бронетехнике ПКБ монтировался на вертлюжном устройстве, обеспечивающем горизонтальную и вертикальную наводку, на котором также имелся держатель патронной коробки ёмкостью 200/250 патронов, пружинный амортизатор, смягчающий отдачу рамы, соединяющей пулемёт с установкой, и гильзоулавливатель, предотвращающий засорение внутреннего пространства БТР стреляными гильзами. На ПКБ были несъёмные сошки и приклад, как на обычном ПК, что позволяло в случае надобности использовать его вне боевой машины.
Вертлюжная пулемётная установка позволяла производить обстрел воздушных целей без какой-либо доработки и легко ставить бронетранспортёрные пулемёты на любое подходящее шасси. Однако после начала боевых действий в 2014 году в Донецкой и Луганской областях, основная часть ПКБ, взятых со складов, попала в окопы и на технике не монтировалась.
Станковый ПКС имел возможность ведения зенитного огня, для чего на станке есть специальная штанга.
Впрочем, в Советской Армии в 1980-е годы таких пулемётов было относительно немного, и не все офицеры мотострелковых подразделений видели в войсках станковые пулемёты ПКС.
Гораздо более массовым, чем ПКС, является танковый пулемёт ПКТ, созданный на базе 7,62-мм пулемета Калашникова. ПКТ имеет утяжелённый и более длинный ствол (танковые пулемётные прицелы в целях унификации рассчитаны на баллистику пулемёта СГМТ) и оснащен электрическим спусковым механизмом. В случае отсутствия электричества в бортовой сети, в затылочной части ствольной коробки ПКТ, над блоком электроспуска, имеется механический спуск, выполненный в форме вертикально расположенной гашетки, удерживаемой подпружиненным предохранителем.
Танковый пулемёт Калашникова, принятый на вооружение в 1962 году, устанавливался в башнях танков и других боевых бронированных машин.
Ещё до начала полномасштабного российско-украинского вооруженного конфликта было ясно, что количество пулемётов ПКТ, находящихся на хранении, многократно больше, чем бронированных машин, имеющихся в ВСУ.
Часть взятых с хранения украинских ПКТ для восполнения «пулемётного голода» установили на станки в долговременных огневых точках. Активному использованию танковых пулемётов Калашникова в пехотных подразделениях мешал чрезмерный вес и большой объём переделок.
ПКТ, переделанный в кустарных условиях в пехотный вариант, уступал ПКМ по весогабаритным показателям, удобству переноски в условиях боя, безопасности и точности ведения прицельного огня. Единственным преимуществом переделанного ПКТ перед ПКМ оказалась возможность вести более интенсивный и продолжительный огонь благодаря утяжелённому стволу.
В конце 2022 года в Сети появилось большое количество снимков свидетельствующих о массовом создании с использованием ПКТ спаренных зенитных установок, которые для обеспечения высокой мобильности, как правило, размещаются на различных транспортных средствах.
Массогабаритные характеристики спаренной украинской ЗПУ, созданной с использованием ПКТ, неизвестны. С учётом всех частей: двух пулемётов, зенитного коллиматорного прицела, коробок с лентами, рамы для станка, сваренного из прямоугольного стального профиля и телескопической регулируемой по высоте стойки, масса установки должна составлять не менее 50 кг.
На фотографии спаренной ЗПУ видно, что в связи с односторонней подачей ленты справа, патронная коробка, расположенная посередине установки, частично закрывает коллиматорный прицел. Зенитная установка оборудована рукоятками наведения и общим спуском.
Суммарный темп стрельбы спаренной установки составляет 1 400 выстр./мин. Каждый ствол без замены может выдержать до перегрева 300 непрерывных выстрелов. Эффективная дальность стрельбы по дронам составляет приблизительно 600 метров.
Наиболее эффективными при стрельбе по воздушным целям являются патроны с бронебойно-зажигательно-трассирующими и бронебойно-зажигательными пулями.
В связи с израсходованием ресурса и сокращением количества в войсках пулемётов Калашникова советского производства, в конструкторском бюро киевского завода «Маяк» в 2010 году был создан единый пулемёт КМ-7,62, фактически являющийся украинской версией ПКМ и отличающийся второстепенными деталями.
Первая партия из 140 единиц КМ-7,62 была передана заказчику в 2015 году. Так как украинская промышленность не могла обеспечить выпуск необходимого объёма стволов, часть изготовленных в 2016 году пулемётов (известных как КМ-7,62Т) комплектовалась взятыми со складов стволами от танковых ПКТ. По состоянию на февраль 2022 года было изготовлено около 1 500 пулемётов КМ-7,62.
С использованием КМ-7,62 создана универсальная турель, пригодная для стрельбы по воздушным целям. Такими установками предполагалось вооружать лёгкие бронеавтомобили, но в реальности всё ограничилось изготовлением штучных образцов.
Зенитные пулемётные установки на базе станковых пулеметов Максима
После распада СССР на украинских складах осталось несколько тысяч станковых пулемётов Максима обр. 1910/30 г. Расконсервация пулемётов, изготовленных в годы Второй мировой и активно эксплуатировавшихся до начала 1950-х, началась в 2014 году.
Использование старых станковых пулемётов в современном бою возможно только на стационарных позициях. Пулемёт на станке со щитом и кожухом, заполненным водой, весит более 67 кг, что делает абсолютно невозможным его эффективное применение пехотными подразделениями в манёвренных боевых действиях.
Имеются фотографии «Максимов», установленных в кузове пикапов на кустарных станках и на треногах, допускающих ведение зенитного огня с земли.
В 2022 году была предпринята попытка переделки станкового «Максима» в «ручной». При этом тело пулемёта лишили кожуха, куда заливалась охлаждающая жидкость, оснастили пистолётной рукояткой, металлическим прикладом и изменили ударно-спусковой механизм. Подвижный ствол поместили в защитный кожух с сошками, предохраняющий стрелка от ожогов, в дульной части появился пламегаситель. Коробка с лентой на 100 патронов крепится снизу. Образец, продемонстрированный в апреле 2022 года, имел оптический прицел.
Фактически украинские оружейники повторили работу, проделанную советским конструктором Ф. В. Токаревым в начале 1920-х годов. С учётом того, что «переделочный» пулемёт весит около 16 кг, а удобство обращения с ним оставляет желать много лучшего, такая мера является сугубо вынужденной.
Как минимум один пулемёт с воздушным охлаждением адаптировали для зенитной стрельбы, установив его на пикап. Однако дальнейшего развития эта тема не получила.
В прошлом году начался массовый выпуск спаренных мобильных зенитных установок, в которых используются исходные пулемёты с жидкостным охлаждением.
По своим характеристикам эта украинская ЗПУ почти полностью аналогична советской спаренной зенитной пулемётной установке, созданной в КБ Тульского оружейного завода в 1930 году.
Стоит признать, что в качестве средства борьбы с низколетящими малоскоростными воздушными целями такое использование старых пулемётов является практически оптимальным.
Так как тело пулемёта Максима с охлаждающей жидкостью весит значительно больше, чем ПКТ, масса такой спарки наверняка не меньше 80 кг. По причине значительной массы, затрудняющей переноску ЗПУ, они монтируются на различные транспортные средства и стоят на вооружении подразделений ПВО территориальной обороны.
В то же время пулемёт обр. 1910/30 г. до закипания воды в кожухе способен вести более интенсивную стрельбу и за короткое время выпустить 500 пуль. Темп стрельбы спаренной установки составляет 1 200 выстр./мин. Наводка осуществляется при помощи кольцевого прицела. Расчёту из трёх человек может придаваться компактный зенитный прожектор и тепловизор, предназначенный для обнаружения дронов, с поршневым двигателем внутреннего сгорания.
Помимо спаренных зенитных установок «Максим», в Сети имеются фотографии строенных и счетверённых украинских ЗПУ.
Плотность огня таких установок существенно выше, чем у спарок. Впрочем, за увеличение скорострельности приходится платить ростом массы и габаритов, а также удобством эксплуатации и обслуживания.
Судя по всему, строенных и счетверённых ЗПУ сделано немного, и они применяются ограниченно.
Западные зенитные пулемёты под патрон 7,62×51 мм
За последние два года западные страны поставили ВСУ несколько тысяч пулемётов под патрон 7,62×51 мм: американские М240, бельгийские FN MAG, германские Rheinmetall MG 3 и Heckler & Koch MG 5, итальянские Beretta MG 42/59, польские UKM-2000, французские AAN F1, чехословацкие UK vz. 59 и шведские Ksp 58B.
Неизвестно, использовались ли импортные пулемёты в специализированных зенитных установках. С учётом высокой скорострельности для этого лучше всего подходят германский Rheinmetall MG 3 и итальянский Beretta MG 42/59, имеющие темп стрельбы до 1 200 выстр./мин.
Для немецких и итальянских пулемётов украинские гаражные умельцы наладили производство универсальных станков, с которых можно обстреливать воздушные цели. Масса станка с пулемётом – около 25 кг.
Французский пулемёт AAN F1 на бронетранспортёре VAB
Также для ведения огня по беспилотникам наверняка применяются зенитные пулемёты винтовочного калибра, установленные на западной технике.
Специально для противодействия дронам-камикадзе типа «Герань», атакующим объекты, находящиеся в глубоком украинском тылу, США в конце 2022 года предоставили несколько десятков скорострельных авиационных пулемётов М134 Minigun.
Это шестиствольный скорострельный пулемёт с вращающимся блоком стволов, построенный по схеме Гатлинга, использует электрический привод мощностью 1,5 кВт. Электропривод запитывается от источника постоянного тока напряжением 24–28 Вольт.
Темп стрельбы регулируется реостатом и варьируется от 3 000 до 6 000 выстр./мин. Лента подаётся к пулемёту через специальный металлический гибкий рукав от короба ёмкостью 1 500 патронов и весит 58 кг.
Масса пулемёта – 27 кг. Масса станка – 17 кг. Эффективная дальность стрельбы – немногим более 500 м. В вооруженных силах Украины пулемёты М134 Minigun монтируются на автомобили грузоподъёмностью 1,5 тонны.
Продолжение следует…
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