Глава МИД Украины: инициатива Чехии дает ВСУ надежду на получение боеприпасов в обозримом будущем

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Глава МИД Украины: инициатива Чехии дает ВСУ надежду на получение боеприпасов в обозримом будущем

Недавно Прага предложила государствам Европы организовать закупку боеприпасов для Киева в третьих странах. Детали этого плана будут представлены украинским представителям во всех подробностях на текущей неделе.

Такое заявление сделал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на брифинге в Киеве.

По предварительным сигналам, которые мы получили, наши парни на фронте ощутят увеличение поставок снарядов уже в обозримом будущем

- заявил главный украинский дипломат.

Он уверен, что поставки боеприпасов не затянутся на многие месяцы, и их первая партия поступит на Украину в самое ближайшее время. А за ней, считает Кулеба, вскоре последуют и другие.


Украинский министр иностранных дел высоко оценил чешскую инициативу, но добавил, что она лишь несколько смягчит проблему, но не решит ее. Снарядов, которые поставят в рамках данной программы, будет явно недостаточно. А чтобы полностью избавиться от дефицита боеприпасов, считает Кулеба, Украине потребуется еще не менее двух-трех подобных инициатив.

Чешская инициатива – это хорошо, но недостаточно

- сказал чиновник.

Он заявил, что вопрос по чешской инициативе можно считать закрытым, но это не решит проблему нехватки снарядов для украинской армии.

Выдыхать рано

- утверждает дипломат.

Ранее президент Чехии Петр Павел заявлял, что собраны средства на закупку 800 тысяч снарядов для артиллерии ВСУ. Позже его заявление опровергла местная пресса, утверждая, что деньги имеются лишь на приобретение первой партии боеприпасов.
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    15 комментариев
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    1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
      Михаил-Иванов
      +3
      Сегодня, 14:52
      Как мне нравятся украинцы с их вечным подходом - дайте! Им любой друг, кто дает что-то бесплатно. Как говорит эксдепутат Верховной Рады: воспринимать Украину без слова халява нельзя!
    2. Бережливый Ранг пользователя
      Бережливый
      0
      Сегодня, 14:54
      Как вариант решения проблемы им нужно начать производство ядер,круглых таких,которыми стреляли пару веков назад wassat Если поскрести по сусекам,то орудий и ядер уже сейчас можно найти "приличное количество " wassat
      1. oleg-nekrasov-19 Ранг пользователя
        oleg-nekrasov-19
        +2
        Сегодня, 14:58
        Скоро они к этому придут . По сводке от МО РФ за сутки ушатали еще один «Patriot» на огневой позиции в Харьковской области. С такими темпами потерь дорогих "западных вундервафель" толькои останется, что заниматься разработкой собственного ядерного оружия ( от слова "ядро" конечно) wassat
    3. Владимир Владимирович Воронцов Ранг пользователя
      Владимир Владимирович Воронцов
      +3
      Сегодня, 14:55
      «Наши парни на фронте ощутят увеличение поставок снарядов уже в обозримом будущем» —

      ***
      — Снаряды прилетят с российской стороны ...
      ***
      1. Mouse Ранг пользователя
        Mouse
        +2
        Сегодня, 15:00
        Подсобим.... безвозмездно, значит даром.... wink
    4. berlaga2005 Ранг пользователя
      berlaga2005
      +1
      Сегодня, 14:57
      Россия не наносит удары по странам НАТО, чтобы избежать ядерного удара. Есть причины, чтобы Россия не нанесла неядерный удар по производителям оружия в третьих странах?
      1. Юрий_Я Ранг пользователя
        Юрий_Я
        0
        Сегодня, 15:06
        А что, так хочется ядрёного удара? Или хочется последствий на Россию навешать?
      2. blackGRAIL Ранг пользователя
        blackGRAIL
        0
        Сегодня, 15:10
        А если подумать? Неядерный удар не приведет к окончанию поддержки Украины, он приведет к включению третьих стран в войну с Россией. И не обязательно сухопутную, с большой вероятностью, будет дистанционный обмен КР, а лишних у нас не наблюдается.
        1. berlaga2005 Ранг пользователя
          berlaga2005
          0
          Сегодня, 15:23
          Не владею информацией о каких третьих странах вне НАТО идет речь в заявлении Праги, поэтому сложно сделать выводы.
          Например, НАТО начинает открыто закупать снаряды для ВСУ в Кении. Россия проводит для Кении красную линию, а затем наносит неядерный удар по заводу. Кения начинает войну с Россией? Будут после этого еще желающие поставлять снаряды? Готовы ли третьи страны играть в высшей лиге?
          1. blackGRAIL Ранг пользователя
            blackGRAIL
            0
            Сегодня, 16:42
            Эту информацию озвучивали. Эти страны - Турция, Южная Корея, Япония. Ни по кому из них Россия нанести удар без последствий не сможет. Третьи страны - это никакая не Кения, это ведущие страны вне блока ЕС, имеющие производственные мощности по снарядам, но не желающие бесплатно поставлять их Киеву.
    5. Крымский партизан 1974 Ранг пользователя
      Крымский партизан 1974
      +1
      Сегодня, 15:03
      Недавно Прага предложила государствам Европы организовать закупку боеприпасов
      ...да уж ...звучит так как и я бы предложил состоятельному соседу закупить пару десятков ящиков бухла для соседа-алкаша...на халяву...вот пущяй прага и поит и дурь даёт этому отстою за свой счёт..тык скать в рамках показательной проформы...ан нет..сами на дотациях и висяком на общаке ес
    6. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +1
      Сегодня, 15:05
      "оставь надежду, всяк кто туда сунется"... сборище... зелебобиков, квартальных.
    7. Mavrikiy Ранг пользователя
      Mavrikiy
      +1
      Сегодня, 15:07
      Ранее президент Чехии Петр Павел заявлял.....Позже его заявление опровергла местная пресса, утверждая, что деньги имеются лишь на приобретение первой партии боеприпасов.
      fool fool Петя петушок, прежде чем кукарекать, у местной прессы поинтересуйся все ли верно понял. fool Какая страна, такой и презик. request Понять и простить? feel
    8. лесничий Ранг пользователя
      лесничий
      0
      Сегодня, 15:30
      Что зелебобы все просят снаряды в гейропе? У них ведь ещё остались советские образцы? Пусть подадут заявку НГШ и МО РФ. Мол так и так, снарядов маловато, а те им быстренько увеличат поставки, правда своим ходом. Вот пусть и ловят.
    9. Ryaruav Ранг пользователя
      Ryaruav
      0
      Сегодня, 16:18
      легко могут предложить подкалиберные с отделяющемся поддоном кумулятивные, но основное сейчас это осколочно-фугасные гранаты ,а так как европа всю жизнь боялась русских танков у них гаубичных выстрелов было не много

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