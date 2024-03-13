Отряды Буданова были снова разбиты на подступах к границам РФ, теперь в ГУР перешли к угрозам в адрес россиян

57
Отряды Буданова были снова разбиты на подступах к границам РФ, теперь в ГУР перешли к угрозам в адрес россиян

Подготовленные западными инструкторами «смертники» Буданова (*внесён в РФ в список террористов и экстремистов) сегодня вторые сутки подряд оказались разбиты на подступах к границам России в Сумской области. Потеряв накануне более 230 боевиков, остатки группировок отошли в Сумы, после чего по ним последовала серия прилётов от ВС РФ - вдогонку.

Сегодня ведомство Буданова*, выполняя западные директивы перед президентскими выборами в России, было вынуждено бросать в бой новые подразделения вместе с перегруппировавшимися остатками «старых». Бронетехники к курским и белгородским границам уже выдвинулось меньше.



Но и эти украинские боевики, которых украинские ЦИПсО упорно пытаются выдавать за «российских добровольцев», в конечном итоге были уничтожены нашими пограничниками и бойцами Вооружённых сил. Операция ГУР, на которую делали большую ставку, к настоящему моменту провалилась.

Ввиду того, что средства для ГУР Западом выделены немалые, а все эти вылазки заканчиваются для киевского режима обнулением личного состава, ведомство Буданова* начало закидывать в сеть ролики уже с прямыми угрозами в адрес россиян. Задача режима Зеленского – попытаться хоть как-то насолить России перед выборами и в дни их проведения на фоне собственных неудач на фронте. Фейк о том, что они якобы удерживают под контролем Тёткино, постить перестали. Зато начали угрожать обстрелами Курску и Белгороду.

Сам Зеленский при этом осознаёт, что его легитимность на посту президента Украины «доживает» последние недели, а потому старается заручиться новой поддержкой Запада, переходя уже к откровенно террористическим методам с попытками запугивания граждан РФ.
    Наши новостные каналы

    Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.

    Новости Дзен Телеграм
    57 комментариев
    Информация
    Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
    1. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +16
      Сегодня, 15:11
      Таких щеневмерликов только ровнять, с грунтом...
      1. oleg-nekrasov-19 Ранг пользователя
        oleg-nekrasov-19
        +6
        Сегодня, 15:45
        что в принципе и делали с ними , начиная с 10 марта и заканчивая сегодняшним днем. 7 амерских Бредли ушатали наши парни , т.е. "ленд лиз" для своей безуспешной пиар акции они не жалели.
        1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
          Михаил-Иванов
          +1
          Сегодня, 15:57
          Хотел бы заметить, что лэндлиз для Украины официально закончился!
          1. rocket757 Ранг пользователя
            rocket757
            +3
            Сегодня, 16:04
            На счёт "подарков" от забугорных спонсоров... такого обилия, как раньше, вряд ли случится, но подкинуть чутка, могут...
            1. oleg-nekrasov-19 Ранг пользователя
              oleg-nekrasov-19
              +2
              Сегодня, 16:09
              подкинут ,но уже не того ассортимента и не в таком количестве wink
              1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
                Михаил-Иванов
                +1
                Сегодня, 16:21
                Речь не о том подкинут или нет, речь о конкретной программе, которую подписали Байден и Зеленский, ее действие закончилось! И продлевать ее не будут. В целом, было бы интересно посмотреть реализованные по этой программе цифры, их пока никто не публиковал!
        2. rocket757 Ранг пользователя
          rocket757
          +3
          Сегодня, 16:01
          Граница должна быть на замке... а лучший замок, как известно, хорошо подготовленные, вооруженные войска!
          1. oleg-nekrasov-19 Ранг пользователя
            oleg-nekrasov-19
            +1
            Сегодня, 16:11
            ну и плюсом конечно к хорошо подготовленным войскам - своевременная разведка
      2. Incvizitor Ранг пользователя
        Incvizitor
        0
        Сегодня, 16:36
        Всех бандерлогов ровнять, нелюдей.
    2. Михаил-Иванов Ранг пользователя
      Михаил-Иванов
      +10
      Сегодня, 15:12
      Тут все ясно с самого начала! Как сегодня выяснилось, на нашу территорию противник зайти не смог, при этом заранее снял видео, где танки с флагами ЕС едут по деревне. Выходит, вся эта операция носила не военный, а исключительно пропагандистский характер. Впрочем, вышло с обратным результатом.
      1. СергейАлександрович Ранг пользователя
        СергейАлександрович
        +10
        Сегодня, 15:17
        Не спешите с выводами. У противника хорошо налажена переброска резервов. В случае прорыва хотя бы на одном из участков, туда вполне могут устремиться гораздо более многочисленные силы противника.
        1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
          Михаил-Иванов
          +5
          Сегодня, 15:27
          Устремляться им некуда. Они вчера даже зайти не смогли. Очевидно, что в ближайшие несколько дней нашу территорию будут атаковать беспилотниками и, возможно, ударят градами. Будут попытки попасть по избирательным участкам - это главная цель!
          1. частное лицо Ранг пользователя
            частное лицо
            +2
            Сегодня, 15:50
            Устремляться им некуда. Они вчера даже зайти не смогли.

            Но до этого вообще говорили что у всук не осталось резервов, а тут полномасштабная операция и сил задействовано не мало. Так что что бы не писали и не говорили но сил у всук ещё предостаточно .
            1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
              Михаил-Иванов
              +3
              Сегодня, 15:58
              А кто говорит, что у них нет сил? Они что могут, то делают. Фронт на время приостановили в районе Авдеевки. Но, какой ценой? Там сейчас гробят последние резервы и в итоге убегут в Покровск и его окрестности, особенно с учетом взятия нами Невельского...
              1. частное лицо Ранг пользователя
                частное лицо
                +1
                Сегодня, 16:03
                Там сейчас гробят последние резервы

                Про последние резервы Шойгу ещё пол года назад сказал что их бросили в бой и у всук больше нет резервов. А тут что не день то резервы переброшены произведена перегруппировка .
      2. oleg-nekrasov-19 Ранг пользователя
        oleg-nekrasov-19
        +7
        Сегодня, 15:43
        даже знаю где было снято это видео , где вырусь из РДК "держит оборону" , это деревня Рыжевка Сумской области, жители этой деревни накидали "ласковых" комментов под постом рдкашников в котором они "держат оборону в Теткино"
        1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
          Михаил-Иванов
          +7
          Сегодня, 15:51
          украинец вчера нам лупил по организациям и НПЗ, нам давно пора им ответить тем же, влупить по Администрациям Сумм, Харькова, Днепра. Пусть работают на удаленке!
          1. oleg-nekrasov-19 Ранг пользователя
            oleg-nekrasov-19
            +3
            Сегодня, 15:55
            100%.............................................. good
    3. Юрий_Я Ранг пользователя
      Юрий_Я
      +10
      Сегодня, 15:12
      Подготовленные западными инструкторами «смертники» Буданова (*внесён в РФ в список террористов и экстремистов) сегодня вторые сутки подряд оказались разбиты

      Спасибо нашим ребятам за мастерство и самоотверженность.
    4. Mavrikiy Ранг пользователя
      Mavrikiy
      +4
      Сегодня, 15:13
      Отряды Буданова были снова разбиты на подступах к границам РФ, теперь в ГУР перешли к угрозам в адрес россиян
      recourse "Ворона каркнула во все воронье горло." И поползла зализывать раны.... request Если птицы зализывают. feel
      1. Msi Ранг пользователя
        Msi
        +4
        Сегодня, 15:16
        с попытками запугивания граждан РФ.

        Вот здесь не понял, о чём... Кто, как и кого запугивает??? Написал и не раскрыл автор...
        1. Грица Ранг пользователя
          Грица
          +2
          Сегодня, 15:50
          Цитата: Msi
          Вот здесь не понял, о чём... Кто, как и кого запугивает??? Написал и не раскрыл автор...

          Наверное, СМС-ки страшные рассылают
          1. Монтесума Ранг пользователя
            Монтесума
            0
            Сегодня, 16:36
            Цитата: Грица
            Цитата: Msi
            Вот здесь не понял, о чём... Кто, как и кого запугивает??? Написал и не раскрыл автор...

            Наверное, СМС-ки страшные рассылают

            Во время неудачной попытки ВСУ прорваться в Белгородскую область ЦИПсО (Центр информационно-психологических операций) завалил весь Telegram фейковыми сообщениями, якобы написанными гражданами России. Так, в одном из сообщений некая Олёнка пишет, что боевики ВСУ собираются распылить в Петербурге ртуть, которая "оседает в лёгких и разъедает их изнутри". При чём тут Петербург, который находится далеко от южных границ, Олёнка уточнять не стала. Далее выступает некий Николай из "Русского добровольческого корпуса" (РДК)**. Он якобы цитирует президента незалежной Владимира Зеленского, который призывает белгородцев восстать против своей власти, но написал кучу глупостей. Уж кто бы говорил про нацистов и наркоманов... И попутно изобрёл "белгородский народ".
            Нам с вами легче будет договориться, чем с этой шейкой (орфография сохранена. - Ред.) наркоманов и неонацистов, которые взяли в заложники весь белгородский народ.

            Отдельно стоит упомянуть "жителя Орла", который зачем-то объясняет русским, где расположен их город. А потом и вовсе кавычит его название. Да и вообще его сообщение выглядит не как пост обычного человека, а как сводка Минобороны или заявление в полицию. Вдобавок ко всему автор зачем-то указывает московское время и уточняет местоположение улиц, чего реальный орловец, который пишет для своих, делать точно не будет.
            Доброго утра. Я житель города Орёл, расположенного между Курском и Москвой. Сегодня утром, в 7:40 по московскому времени, я услышал звуки артиллерии и миномётов недалеко от "Орла". К 8:00 уже были видны БТР и танки на Комсомольской (центральная улица нашего города),

            - пишет "обеспокоенный гражданин".


            Однако ни восстания белгородцев против власти, ни захода киевских танков в Белгород, ни стрельбы под Орлом в реальности не было. Местные жители ничего такого не заметили, поэтому ципсошная паника ушла в молоко. (с)
            Более подробно можно глянуть текст по ссылке:
            https://tsargrad.tv/news/budanov-progovorilsja-zakrytaja-vstrecha-stala-otkrytoj-i-glupoj_972616?ysclid=ltptrhlqxq284381622
      2. Uncle Lee Ранг пользователя
        Uncle Lee
        +4
        Сегодня, 15:27
        Цитата: Mavrikiy
        "Ворона каркнула во все воронье горло."

        Ворона каркнула во все воронье горло:
        Ребята, не Москва ль за нами ?
        Сказал. И в темный лес ягненка поволок.
        А вдоль дороги мертвые с косами стоят....И тишина ! laughing
    5. Ivan№One Ранг пользователя
      Ivan№One
      +2
      Сегодня, 15:13
      Позавчера - разбили
      Вчера - разбили
      Сегодня - опять разбили
      Меня терзают смутные сомнения

      Их там дивизия что ли?
      Если живизия, тогда непонятно почему места сосредоточения не обработанны авиацией и артой. Они же не из воздуха третий день лезут.
      1. Комментарий был удален.
      2. ГГВ Ранг пользователя
        ГГВ
        +3
        Сегодня, 15:24
        Не считайте противника тупее себя. Даже если их и было под тысячу,то это не значит что они находятся в одном месте. Пару дней назад МО выложили ролик(место точно не помню,но где под Донецком). Наши засекли расположение отделения каклов(приехали на двух машинах в частный дом) и сложили этот домик на xoхлов ракетой. Обращаю внимание- ОТДЕЛЕНИЕ! Поэтому как наши их засекают,то и на отделение ракету не жаль.
        1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
          Михаил-Иванов
          +3
          Сегодня, 15:29
          По вчерашней атаке есть исчерпывающая информация! украинец заходил в трех местах, дистанция между точками входа - 100 и 150 км, что довольно много. И все равно их ждали и накрыли! Кстати, накрыли в том числе пацаны строчники из 98 дивизии ВДВ.
          1. ГГВ Ранг пользователя
            ГГВ
            +1
            Сегодня, 15:36
            Да всё правильно, здесь уже не раз комрады писали,что не атакуем ни мы,ни xoхлы большими массами пехоты. Так как засекается всё это на момент развертывания и наносятся удары ракетами и артиллерией,а с нашей стороны ещё и ФАБы с "крылышками" добавляются.
      3. Владимир80 Ранг пользователя
        Владимир80
        -1
        Сегодня, 15:26
        Меня терзают смутные сомнения
        Их там дивизия что ли?

        "происходит планомерное перемалывание противника", мистер К., 2022г.
      4. Single-n Ранг пользователя
        Single-n
        +6
        Сегодня, 15:33
        А вы на количество потерь посмотрите. 100 чел, 70 чел. 3-4 танка.Всю эту суету наводит максимум 1 бригада. Это если численно. Так то понятно что подразделения разные. И никто там не сосредотачивается. Соберется могучая кучка в 1-2 взвода, пара танков или БТР и вперед. И таких групп десяток. На линии фронта в несколько сот км. Можно хоть каждый день по 5 таких ДРГ уничтожать. Суммарные потери в целом мизерные. А вот на охрану от них нужно кучу сил тратить.
        Это кстати наглядно показывает разницу между сидением в обороне и атакой. А то у нас до ужаса много апологетов стратегической обороны и сидения за линиями. В игрушки переиграли, где тупые боты как лемминги на пулеметы прут.
        1. svp67 Ранг пользователя
          svp67
          +1
          Сегодня, 15:55
          Цитата: Single-n
          А вот на охрану от них нужно кучу сил тратить.

          Правильно говорите, только это правдиво и для Украины. Она так же вынуждена держать в приграничных районах очень значительные силы в ожидании наших действий.
          В чем же и заключается план Макрона, вводимые на территорию Украину иностранные войска должны разместится вдоль , более-менее спокойной украино-белоруской границы, а высвобождаемые украинские части, численность. от 70 000 до 100 000 человек, должны быть брошены на фронт
          1. Single-n Ранг пользователя
            Single-n
            0
            Сегодня, 15:58
            Проявляй мы такую же активность я бы с вами согласился. Но как про наши рейды подобного масштаба не слышно.
            1. svp67 Ранг пользователя
              svp67
              +1
              Сегодня, 16:04
              Цитата: Single-n
              Но как про наши рейды подобного масштаба не слышно.

              Но это не значит, что их нет. Без бронетехники, только силами ДРГ они проводятся и очень часто
              1. Single-n Ранг пользователя
                Single-n
                +1
                Сегодня, 16:08
                Я и говорю, . такого масштаба. Одно дело держать пру гаубиц для уничтожения пехотной ДРГ. И совсем другое несколько батарей на случай появления САУ противника. Тот же опорник,с отделением, имеет шанс продержатся против ДРГ с легким оружием. Но вот против пары танков с арт поддержкой:(.
        2. ГГВ Ранг пользователя
          ГГВ
          +1
          Сегодня, 15:57
          Так а кто вам сказал,что в обороне дивизии сидят? По всем видео,видно что на опорниках сидят по отделению максимум(как у нас,так и у xoхлов) и при атаках наводят артиллерию, ещё и заминировано всё. И кстати,линию Суровикина создали не только на ЛБС,но и по всей границе с шумерией.
          1. Single-n Ранг пользователя
            Single-n
            +1
            Сегодня, 16:01
            Просто посчитай те сколько нужно опорников на линию фронта в 200-300 км. Плюс сколько нужно для огневого прикрытия и контроля минных полей. Там не одна дивизия. А атаковало несколько батальонов максимум. Ладно - бригада.
            1. ГГВ Ранг пользователя
              ГГВ
              +1
              Сегодня, 16:17
              Ещё раз пробую объяснить:по границе построены укрепления и все заминировано. На опорниках сидят наблюдатели,в глубину скорее всего мониторят беспилотники,они наверняка и засекли ещё позавчера шухер у каклов,поэтому и ударили по скоплению. И при необходимости перебрасываются группы быстрого реагирования и наводится артиллерия и авиация. Вряд-ли на охране границы задействованы большие силы. Большие силы находятся в резерве и в готовности выдвинуться к границе, примерно так устроена оборона на ЛБС, только на опорниках людей побольше и опорники почаще.
              1. Single-n Ранг пользователя
                Single-n
                +1
                Сегодня, 16:22
                Ну так вы сами и подтверждаете мои слова
                .
                Большие силы находятся в резерве и в готовности выдвинуться к границе

                А что бы оперативно успеть они находятся в нескольких десятках км максимум. А значит что таких резервов должно быть много,дабы закрыть всю границу. И вы же не будете в таких моб группах держать сил сильно меньше чем будет атаковать? Как минимум сопоставимые силы должны быть.А это значит что вдоль границы рассеяны десятки батальонов прикрытия.
      5. spirit Ранг пользователя
        spirit
        +1
        Сегодня, 16:06
        Их там дивизия что ли?

        Атака многими мелкими группами,по всей ширине границы,примерно так же действовали Талибы в Афганистане.
    6. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      +4
      Сегодня, 15:14
      На этого удода Буданова давно уже нужно объявить международную охоту... Пару млн. долларов точно не жалко за голову этого выpoдка человеческого... am Когда то наши спецслужбы неплохо с этим справлялись... Пора, ой как пора возрождать!!! am
    7. ВАМ Ранг пользователя
      ВАМ
      +6
      Сегодня, 15:16
      ведомство Буданова* начало закидывать в сеть ролики уже с прямыми угрозами в адрес россиян.

      А почему бы нам не перейти, нет не к запугиванию, а к прямым действиям против Буданова лично, а также ко всей его шайке.
      1. Юрий_Я Ранг пользователя
        Юрий_Я
        0
        Сегодня, 15:35
        Ну переходите, все только за
      2. ГГВ Ранг пользователя
        ГГВ
        +1
        Сегодня, 15:43
        Так уже перешли, кстати Буданов был ранен и выпадал из медийности на пару-тройку месяцев, даже у нас многие его похоронили. А так я думаю МО РФ только за, дайте знать только где он будет и когда.
    8. Бережливый Ранг пользователя
      Бережливый
      0
      Сегодня, 15:26
      Всё это отлично,не спорю,но почему по "ведомству буданова "не наносят новый ракетный удар?Почему по дворцу еврейца зели вообще не бьем?Почему на территории киева так много запретных для наших ракетно-бомбовых ударов мест?
      1. Denissdaf Ранг пользователя
        Denissdaf
        +4
        Сегодня, 15:34
        Посмотрел новое интервью Путина с Киселевым и нахожусь в некотором замешательстве. По мнению верховного лучше иметь дело с сытым, пьяным и тем у кого нос в кокаине, чем с умными. Может поэтому их и не трогают.
        1. mikh-korsakov Ранг пользователя
          mikh-korsakov
          +1
          Сегодня, 15:49
          лучше иметь дело с сытым, пьяным и тем у кого нос в кокаине, чем с умными

          Не лучше, а легче.
        2. Монтесума Ранг пользователя
          Монтесума
          +2
          Сегодня, 16:12
          Цитата: Denissdaf
          По мнению верховного лучше иметь дело с сытым, пьяным и тем у кого нос в кокаине, чем с умными.

          Похожим образом ВВП и про самоходного деда высказался. Типа, этого м...ка мы уже давно знаем и предполагаем, чего от него ждать.
      2. Третий район Ранг пользователя
        Третий район
        +1
        Сегодня, 15:42
        Цитата: Бережливый
        Всё это отлично,не спорю,но почему по "ведомству буданова "не наносят новый ракетный удар?Почему по дворцу еврейца зели вообще не бьем?

        1) "Нумыженетакие".
        2) Западные "партнёры" могут не понять.
        3) Это может повредить нашей позиции на "переговорном треке".
        4) Зачем по ним бить ? "Они же ничего не решают"...
        5) Если их уничтожить , то кого потом будем судить после победы ...
        (Это был сарказм.)
    9. Смею_заметить_ Ранг пользователя
      Смею_заметить_
      +3
      Сегодня, 15:32
      украинские боевики, которых украинские ЦИПсО упорно пытаются выдавать за «российских добровольцев»
      Ну... это не сложно.
      Если ты не откровенный негр, то тебя (хо-хла) от "русского волонтёра" и не отличишь совсем.
      А с т.з. китайца, так эти русские, вообще, "все на одно лицо!"
      Разговаривают все на одном языке. Буквы в ксивах у всех одинаковые.
      Даже у самого злоипучего хо-хла погремушка и та - чисто русская "Буданов"...
      Поэтому... выдавать одно за другое совсем не сложно.
      А ложь, повторенная десять раз, становится правдой.
      Это все знают...
    10. lukash66 Ранг пользователя
      lukash66
      +1
      Сегодня, 15:34
      Я уже писал в соседней ветке, на фоне главкомов Залужного и Сырского, пан Буданов мясник ещё похлеще.
    11. Прокоп_Свинин Ранг пользователя
      Прокоп_Свинин
      0
      Сегодня, 15:48
      Хлопцы разгорячились. Наверняка вводная была - начинаем долгожданное наступление на Москву.
    12. svp67 Ранг пользователя
      svp67
      +2
      Сегодня, 15:52
      Утилизация "вырусей"..., если честно, то и не жаль их. Они сами выбрали свою судьбу
      1. Монтесума Ранг пользователя
        Монтесума
        +2
        Сегодня, 16:06
        Цитата: svp67
        Утилизация "вырусей"..., если честно, то и не жаль их. Они сами выбрали свою судьбу

        Да уж... Хотели быть в числе "освободителей", а освободили их самих от лишних иллюзий. Самым надёжным методом и навсегда.
    13. golen Ранг пользователя
      golen
      0
      Сегодня, 15:57
      Все идёт к тому, что после 20 мая Зелю реально обнулят. Путин ведь обещал Нафтали Бенету не трогать Президента Украины Владимира Зеленского, а вот Володю Зеленского не обещал. Видимо по Одесскоу прилёту кокаинисимус выводов так и не сделал.
    14. Старый_геолог Ранг пользователя
      Старый_геолог
      +1
      Сегодня, 15:59
      Цитата: Lev_Russia
      Когда то наши спецслужбы неплохо с этим справлялись... Пора, ой как пора возрождать!!!

      Для такого дела могу отдать свой ледоруб. У меня все равно два. Хотя и второго не жалко!
    15. Dizel200 Ранг пользователя
      Dizel200
      +1
      Сегодня, 16:16
      А когда его липовая легитимность закончится,его мочить будут?
    16. bambr731 Ранг пользователя
      bambr731
      0
      Сегодня, 16:45
      Подготовленные западными инструкторами «смертники» Буданова (*внесён в РФ в список террористов и экстремистов) сегодня вторые сутки подряд оказались разбиты на подступах к границам России в Сумской области.

      Я одного никак понять не могу. Вот есть упырь Буданов. Он официально признан террористом и экстремистом. Как поступают с ними? Физически устраняют. Хотя бы для того, чтобы другим неповадно было. Российские спецы, "искандеры" и "кинжалы" не могут его отследить и достать? Не верю. Почему он до сих пор дышит?

    «Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено)

    «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»