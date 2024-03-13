Подготовленные западными инструкторами «смертники» Буданова (*внесён в РФ в список террористов и экстремистов) сегодня вторые сутки подряд оказались разбиты на подступах к границам России в Сумской области. Потеряв накануне более 230 боевиков, остатки группировок отошли в Сумы, после чего по ним последовала серия прилётов от ВС РФ - вдогонку.Сегодня ведомство Буданова*, выполняя западные директивы перед президентскими выборами в России, было вынуждено бросать в бой новые подразделения вместе с перегруппировавшимися остатками «старых». Бронетехники к курским и белгородским границам уже выдвинулось меньше.Но и эти украинские боевики, которых украинские ЦИПсО упорно пытаются выдавать за «российских добровольцев», в конечном итоге были уничтожены нашими пограничниками и бойцами Вооружённых сил. Операция ГУР, на которую делали большую ставку, к настоящему моменту провалилась.Ввиду того, что средства для ГУР Западом выделены немалые, а все эти вылазки заканчиваются для киевского режима обнулением личного состава, ведомство Буданова* начало закидывать в сеть ролики уже с прямыми угрозами в адрес россиян. Задача режима Зеленского – попытаться хоть как-то насолить России перед выборами и в дни их проведения на фоне собственных неудач на фронте. Фейк о том, что они якобы удерживают под контролем Тёткино, постить перестали. Зато начали угрожать обстрелами Курску и Белгороду.Сам Зеленский при этом осознаёт, что его легитимность на посту президента Украины «доживает» последние недели, а потому старается заручиться новой поддержкой Запада, переходя уже к откровенно террористическим методам с попытками запугивания граждан РФ.

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