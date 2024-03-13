Минобороны Британии показало результаты работы боевого лазера

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Минобороны Британии показало результаты работы боевого лазера

В начале текущего года в Минобороны Великобритании заявляли об успешных тестах новейшего боевого лазера DragonFire. Глава ведомства Грант Шэппс тогда назвал данную разработку «революцией в боевом пространстве».

О технических характеристиках британского лазера известно совсем немного. Большая часть информации засекречена.



Однако кое-что в информационное пространство таки «просочилось». Сообщается, что оружие способно поражать любую видимую цель и имеет высочайшую точность. Для примера, в британском Минобороны заявляли, что DragonFire без проблем поразит монету в 1 фунт с расстояния в 1 км.

Кроме того, в ведомстве отметили, что стоимость одного выстрела в долгосрочной перспективе, когда оружие станет серийным, будет составлять менее 10 фунтов (1160 рублей).

В то же время недавно прошли очередные испытания боевого лазера, результаты которых были опубликованы Минобороны Британии.

На одном из фото, предоставленном правительственной лабораторией оборонной техники, запечатлена часть обшивки, на которой виден разрез. Вероятно, это фрагмент ракеты.



На втором фото демонстрируется прожженный лазером 120-мм минометный снаряд.



Наконец, на третьем изображении показан дрон, камеру которого оплавил лазер.



Ранее сообщалось, что Минобороны Великобритании планирует использовать новейшую разработку в качестве средства ПВО.
  • Британская правительственная лаборатория оборонной техники
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27 комментариев
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  1. Юрий_Я Ранг пользователя
    Юрий_Я
    +1
    Сегодня, 15:39
    способно поражать любую видимую цель

    Т.е. в хорошую погоду, при прямой видимости.... А где туман на Альбионе?
    1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
      Михаил-Иванов
      -1
      Сегодня, 15:44
      Какие лазеры и нанотехнологии, у них на прошлой неделе авианосец Квин Элизабэт загорелся, который они перед этим на продажу собрались выставить. Забудьте уже об этих чемных с острова, их время прошло!
  2. evgen1221 Ранг пользователя
    evgen1221
    +5
    Сегодня, 15:39
    И сразу вопросы, такие прожоги в статике,в движении, как долго луч на цели держали, потребление. А вот цена выстрела в долгосрочке улыбнуло. Если уж свистеть то и полпенса можно назвать, ктож проверит то.
    1. Фаталист Ранг пользователя
      Фаталист
      +6
      Сегодня, 15:46
      Судя по потёкам на фото с миной, можно сделать вывод: она просто лежала, пока её "сверлили".
  3. Фаталист Ранг пользователя
    Фаталист
    0
    Сегодня, 15:39
    А где несколько супер тягочей с огромными катушками?)) Шучу. Но как то уж очень стерильно выглядит картинка с установкой на борту верхом нога на ногу презентатор.))
    1. мордвин 3 Ранг пользователя
      мордвин 3
      0
      Сегодня, 15:46
      Цитата: Фаталист
      Но как то уж очень стерильно выглядит картинка с установкой на борту

      Не вижу никакого борта.
      1. Фаталист Ранг пользователя
        Фаталист
        0
        Сегодня, 15:46
        Верхом сидячего хоть углядели?))
        1. мордвин 3 Ранг пользователя
          мордвин 3
          0
          Сегодня, 15:48
          Цитата: Фаталист
          Верхом сидячего хоть углядели?))

          Углядел. А установка в каком то офисе. Или на выставке.
          1. Фаталист Ранг пользователя
            Фаталист
            0
            Сегодня, 15:49
            wink Ну вот.
            1. мордвин 3 Ранг пользователя
              мордвин 3
              +1
              Сегодня, 15:52
              Вот-вот, выставочный образец на тележке с колесиками. А чел вообще то на стуле сидит рядом.
              1. Фаталист Ранг пользователя
                Фаталист
                0
                Сегодня, 15:53
                А тягочи с катушками на парковке, за зданием.))
              2. Фаталист Ранг пользователя
                Фаталист
                0
                Сегодня, 16:00
                Пусть этот чел сидит где хочет, вам так принципиально? Конечно "выставочный". А выставочную сборку показывают обычно, когда показать то нечего.
                1. мордвин 3 Ранг пользователя
                  мордвин 3
                  0
                  Сегодня, 16:09
                  А такие фото на сайте вставляют, когда и вставить больше нечего.
  4. svp67 Ранг пользователя
    svp67
    +4
    Сегодня, 15:41
    Фото мины интересное. Она же явно просто лежала на боку, когда в ней прожигали дырку... Интересно было бы посмотреть, как они это смогут сделать во время ее полета...
    И очень бы хотелось взглянуть на на тот источник питания, что использует эта установка...
    1. Фаталист Ранг пользователя
      Фаталист
      0
      Сегодня, 15:44
      А я вот не понял: когда прожигаешь мину_ она не взрывается?))
      1. Юрий_Я Ранг пользователя
        Юрий_Я
        +3
        Сегодня, 15:46
        Не, она позировать начинает)))
      2. svp67 Ранг пользователя
        svp67
        0
        Сегодня, 15:50
        Цитата: Фаталист
        когда прожигаешь мину_ она не взрывается?))

        Тут же явно только пустой корпус использовали, для "напримера"
    2. Юрий_Я Ранг пользователя
      Юрий_Я
      -1
      Сегодня, 15:44
      Оч кор комент: обычный трёп для большого распила.....
    3. Громовик Ранг пользователя
      Громовик
      0
      Сегодня, 16:13
      И очень бы хотелось взглянуть на на тот источник питания, что использует эта установка...
      Выстрел миномётный и кусок обшивки поражены явно на стенде. Возможно, дрон поражён в воздухе. И тут вопрос: такую дуру в рост человека + источник питания + шасси разумно отправлять на фронт? Потому что собьёт она даже 9 дронов, а 10й её всё равно достанет.
    4. ВПК-65 Ранг пользователя
      ВПК-65
      0
      Сегодня, 16:16
      Цитата: svp67
      И очень бы хотелось взглянуть на на тот источник питания, что использует эта установка...
      Эта установка "британских ученых" скорей всего очередной фейк lol
      А по поводу "источника" (в далекой перспективе) загуглите словосочетание "Токамак температура" и выскочит до 100 млн °C wassat
  5. Смею_заметить_ Ранг пользователя
    Смею_заметить_
    +2
    Сегодня, 15:45
    Ну... хоть что-то показали. И то "Спасибо".
    У нас, люди говорят (и я им верю!), где-то есть "Пересвет", но никто не видел, как он дроны прожигает.
    А хотелось бы... Особенно в Крыму.
    Там почти всегда ясно.
    1. Юрий_Я Ранг пользователя
      Юрий_Я
      +1
      Сегодня, 15:49
      "прожигает" ... Имеет очень много толкований, думаю выводит из строя было бы доходчиво...
    2. ROSS 42 Ранг пользователя
      ROSS 42
      +1
      Сегодня, 15:56
      Цитата: Смею_заметить_
      У нас, люди говорят (и я им верю!), где-то есть "Пересвет", но никто не видел, как он дроны прожигает.
      А хотелось бы... Особенно в Крыму.

      Даже противник не погнушался представить на всеобщее обозрение что-то. У нас только это:
      И, судя по бегающим на заднем плане фигуркам, это - ускоренное воспроизведение.
  6. Комментарий был удален.
  7. Кот Александрович Ранг пользователя
    Кот Александрович
    0
    Сегодня, 15:58
    "Оружие способно поражать любую видимую цель"...
    Дак оно так и по Венере может жахнуть? И по Солнцу? И по любой видимой без телескопа звезде?
  8. Громовик Ранг пользователя
    Громовик
    +2
    Сегодня, 16:05
    Результат работы боевого лазера
  9. ГолыйМужик Ранг пользователя
    ГолыйМужик
    +2
    Сегодня, 16:08
    Не для замены обычного ПВО. Похоже действует не слишком далеко. И в прямой видимости конечно. Сбивать будет по очереди и не моментально. Фиг знает как у неё с перегревом вообще. При более-менее массовом нападении эту штуку саму придется прикрывать обычным ПВО. Выстрел дешевый, но сама установка весьма дорогая.
    Интересная, но насчет революции надо посмотреть.
  10. Ryaruav Ранг пользователя
    Ryaruav
    0
    Сегодня, 16:29
    даже прожигание корпуса снаряда ( что в полете полное Г) не предотвращает срабатывание взрывателя в конце траектории

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