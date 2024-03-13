В районе Новопавловки ДНР уничтожено два вертолёта Ми-8 Воздушных сил ВСУ - Минобороны

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В районе Новопавловки ДНР уничтожено два вертолёта Ми-8 Воздушных сил ВСУ - Минобороны

Противник продолжает попытки прорыва российской границы в Белгородской и Курской областях, Киеву нужен информационный повод для смещения внимания с неудач на фронте. Кроме того, западными хозяевами поставлена задача по срыву предстоящих выборов президента России. На данный момент все атаки отбиты с большими потерями для врага. При этом не исключается, что такие попытки будут предприниматься и далее.

На основных направлениях без особых изменений, продолжается наступление российских войск под Авдеевкой, на Часов Яр, в направлении Курахово и Красногоровки. На остальных направлениях идут позиционные бои. На Купянском наши нанесли поражение ВСУ в районе Синьковки и отразили контратаку в районе Терны, в остальном без изменений. Попытка прорыва в Белгородскую область отражена, нанесены ответные удары. На Донецком российские воска продвинулись и заняли более выгодные позиции в районах Красное, Клещеевка, Андреевка и Курдюмовка . В районе Ивановского тяжелые бои, наши продолжают прорываться к Часову Яру.



На Авдеевском направлении продолжаются бои, наши потихоньку продвигаются вперед, противник контратакует в районах Новобахмутовка, Кирово, Бердычи, Орловка и Тоненькое. Фронт пока не изменился. Взятие Невельского позволяет нашим ударить по Красногоровке с другого фланга. Южнее Марьинки продолжается штурм Новомихайловки с юга, на севере продвижение идёт медленно из-за рельефа.

На Южно-Донецком наши заняли более выгодные позиции в районах Малиновка Запорожской области, Старомайорское и Урожайное ДНР. На Херсонском тяжелые бои на линии Работино - Вербовое, противник подтянул резервы и готовится контратаковать.

Общие потери ВСУ за сутки по всем направлениям: по личному составу - 1135 человек убитыми и ранеными; по бронетехнике - 9 танков, из них семь в Харьковской области, там же семь БМП Bradley, четыре бронетранспортера, три бронемашины и три командно-штабные машины; по артиллерии - две гаубицы М777, САУ "Акация", две САУ "Гвоздика", два орудия Д-20, одно Д-30, САУ "Нона" и ЗРК "Стрела-10".

Уничтожены два вертолета Ми-8 Воздушных сил ВСУ в районе Новопавловка ДНР, удар наносился сначала кассетными боеприпасами, потом было добивание. Еще один вертолет ушел. Также уничтожен цех по ремонту вооружения и военной техники в районе Балаклея Харьковской области и нанесено поражение ЗРК Patriot на огневой позиции в Харьковской области. Средствами ПВО уничтожено 136 украинских беспилотников.

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    30 комментариев
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    1. Andobor Ранг пользователя
      Andobor
      +5
      Сегодня, 15:44
      Больше всего каклятина будет радоваться, что третий ушел, да и у остальных перфорация не полная,
      но кино однозначно красивое.
      1. Чёрный Ранг пользователя
        Чёрный
        +7
        Сегодня, 15:48
        Есть видео... там у двух "перфорация" ПОЛНАЯ bully ...Под НОЛЬ
        1. Старый_геолог Ранг пользователя
          Старый_геолог
          +1
          Сегодня, 16:19
          Поляки все равно скажут, раз кусок лопасти остался, значит можно восстановить wassat
      2. Nastia Makarova Ранг пользователя
        Nastia Makarova
        +4
        Сегодня, 15:55
        2 полностью уничтожены, выгорели полностью
        1. nik-mazur Ранг пользователя
          nik-mazur
          +1
          Сегодня, 16:06
          Цитата: Nastia Makarova
          2 полностью уничтожены

          Ой, да ладно. Если присмотреться внимательнее, то можно заметить, что вертолёты не выглядят уничтоженными. Тем более, что это надувные макеты, включая улетевший.
        2. topol717 Ранг пользователя
          topol717
          0
          Сегодня, 16:07
          Цитата: Nastia Makarova
          2 полностью уничтожены, выгорели полностью

          Да не, копатели черного моря, успели потушить!
      3. Владимир_Д Ранг пользователя
        Владимир_Д
        +2
        Сегодня, 16:23
        Два оставшихся было уничтожены полностью
    2. Михаил-Иванов Ранг пользователя
      Михаил-Иванов
      +8
      Сегодня, 15:48
      Вчера уже отмечал, что наша разведка стала работать намного эффективнее. За последние два месяца вынесли противнику кучу дорогостоящей техники. Отрадно что влупили очередной Пэтриот, стоимость миллиарды...
      1. topol717 Ранг пользователя
        topol717
        +1
        Сегодня, 16:09
        Цитата: Михаил-Иванов
        Вчера уже отмечал, что наша разведка стала работать намного эффективнее
        Ясное небо и спутник с хорошей оптикой. Я так понимаю кино про вертолеты со спутников.
        1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
          Михаил-Иванов
          +3
          Сегодня, 16:16
          Ну, так дело ведь не только в картинке, но и в скорости обработки информации, принятия решения и нанесении удара по цели. Весь комплекс заметно улучшился, вот о чем я.
      2. Старый_геолог Ранг пользователя
        Старый_геолог
        +1
        Сегодня, 16:17
        Тут я так понимаю еще и команда на уничтожение стала проходить очень быстро. А то раньше неоднократно бывало (да думаю и сейчас еще полно этого), что пока дойдет до верха, пока получат команду уничтожить- все уже давно по домам уехали.
        1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
          Михаил-Иванов
          +3
          Сегодня, 16:19
          Ну, я выше и пишу об этом. Время между получением разведданых, принятем решения и нанесением удара максимально сократилось. Отрадно, что и видеофиксация появилась, что имеет огромное значение.
      3. spirit Ранг пользователя
        spirit
        +2
        Сегодня, 16:21
        Отрадно что влупили очередной Пэтриот, стоимость миллиарды...

        У Чубов выбора нет, из за массового применения УМПК,они подтягивают ЗРК всё ближе и ближе.Не смеялись бы у нас над JDAM с самого начала, и наш аналог был бы массовым до СВО,глядишь ЗРК к настоящему времени у них было бы в разы меньше
        1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
          Михаил-Иванов
          0
          Сегодня, 16:40
          Не смеялись бы у нас над JDAM с самого начала

          Они этот JDAM на днях против нас успешно применили! Так что ничего смешного в нем нет. Хорошо, что он у матрасов недоработан, а так бы мы сейчас собирали по всему нулю и тылам их бомбы...
    3. svp67 Ранг пользователя
      svp67
      +4
      Сегодня, 15:48
      Создание нашего Разведывательно-Ударного Комплекса (РУК) наконец то состоялось и результаты этого более чем очевидны, поражение выявленных целей и объектов в прямом эфире и в кратчайшие сроки
      1. Denissdaf Ранг пользователя
        Denissdaf
        +1
        Сегодня, 16:24
        Там есть еще продолжение. Грузовик с боеприпасами для вертолетов уехал в ангар в Новопавловке. По ангару был нанесен удар Су-34.
    4. oleg-nekrasov-19 Ранг пользователя
      oleg-nekrasov-19
      +8
      Сегодня, 15:48
      Хорошо площадку подскока накрыли , сначала кассетами , а потом высокоточкой -профи good
    5. Юрий_Я Ранг пользователя
      Юрий_Я
      +1
      Сегодня, 15:52
      уничтожено два вертолёта Ми-8 Воздушных сил ВСУ

      Туды их в качель
    6. Карельский Ранг пользователя
      Карельский
      +2
      Сегодня, 15:54
      Если рискуют так близко залетать,значит кого то вывозят,как было в Мариуполе...
      1. Юрий_Я Ранг пользователя
        Юрий_Я
        +3
        Сегодня, 15:59
        Очень возможно, а с другой стороны если не летать, то и нафиг они нужны
    7. тлауикол Ранг пользователя
      тлауикол
      -5
      Сегодня, 15:56
      Суббоеприпасы всё в молоко - как так?
      Но накрыли потом в яблочко good
      1. Single-n Ранг пользователя
        Single-n
        +3
        Сегодня, 16:12
        С чего вы решили что "Суббоеприпасы всё в молоко"? Просто поражающие элементы мелкие и их воздействие не видно. Но именно они и не дали взлететь.
    8. Single-n Ранг пользователя
      Single-n
      0
      Сегодня, 15:56
      Красивая работа. Ничего не скажешь.
      Интересно, что там эти вертушки делали. Я как то не заметил ни топливозаправщиков, ни погрузку/выгрузку чего либо. Но роторы крутились. Значит не либо собирались улетать , либо только что сели.
      На ум приходит только одно. Засада.
    9. 501Legion Ранг пользователя
      501Legion
      +2
      Сегодня, 15:58
      шикарное видео. Эх с самого начала СВО так бы работали и жертв было б меньше и техники вынесли бы много противнику. Но учатся воевать красиво и на глубине это хорошо
      1. Южноукраинец Ранг пользователя
        Южноукраинец
        0
        Сегодня, 16:32
        Цитата: 501Legion
        Эх с самого начала СВО так бы работали

        С самого начала нужно было научиться так работать. Такой опыт во время учений не получишь.
    10. Ирек Ранг пользователя
      Ирек
      -1
      Сегодня, 16:01
      Хахлы уже выдали эти кадры за свою пэрэмогу , ну ни сами не могут.
      1. Копчёный Ранг пользователя
        Копчёный
        0
        Сегодня, 16:23
        Это нормально и таким забит тот же ютуб. Забавно конечно смотреть как они свои потери за наши выставляют, но в мире это принимают. Даже сам подход к роликам забавный.
    11. Новик225 Ранг пользователя
      Новик225
      +3
      Сегодня, 16:06
      Цитата: тлауикол
      Суббоеприпасы всё в молоко - как так?
      Но накрыли потом в яблочко good

      это шрапнель - срабатывает в воздухе, чтобы накрыть большую площадь на земле. Вот два из трех вертолетов и накрылось.... А потом добивание.
    12. Shelest2000 Ранг пользователя
      Shelest2000
      0
      Сегодня, 16:07
      Чем из изначально накрыли с воздушными подрывами?
    13. РусГр Ранг пользователя
      РусГр
      0
      Сегодня, 16:37
      Да, пехоте от таких снарядов будет не весело, большие потери.

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