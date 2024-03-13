В районе Новопавловки ДНР уничтожено два вертолёта Ми-8 Воздушных сил ВСУ - Минобороны
Противник продолжает попытки прорыва российской границы в Белгородской и Курской областях, Киеву нужен информационный повод для смещения внимания с неудач на фронте. Кроме того, западными хозяевами поставлена задача по срыву предстоящих выборов президента России. На данный момент все атаки отбиты с большими потерями для врага. При этом не исключается, что такие попытки будут предприниматься и далее.
На основных направлениях без особых изменений, продолжается наступление российских войск под Авдеевкой, на Часов Яр, в направлении Курахово и Красногоровки. На остальных направлениях идут позиционные бои. На Купянском наши нанесли поражение ВСУ в районе Синьковки и отразили контратаку в районе Терны, в остальном без изменений. Попытка прорыва в Белгородскую область отражена, нанесены ответные удары. На Донецком российские воска продвинулись и заняли более выгодные позиции в районах Красное, Клещеевка, Андреевка и Курдюмовка . В районе Ивановского тяжелые бои, наши продолжают прорываться к Часову Яру.
На Авдеевском направлении продолжаются бои, наши потихоньку продвигаются вперед, противник контратакует в районах Новобахмутовка, Кирово, Бердычи, Орловка и Тоненькое. Фронт пока не изменился. Взятие Невельского позволяет нашим ударить по Красногоровке с другого фланга. Южнее Марьинки продолжается штурм Новомихайловки с юга, на севере продвижение идёт медленно из-за рельефа.
На Южно-Донецком наши заняли более выгодные позиции в районах Малиновка Запорожской области, Старомайорское и Урожайное ДНР. На Херсонском тяжелые бои на линии Работино - Вербовое, противник подтянул резервы и готовится контратаковать.
Общие потери ВСУ за сутки по всем направлениям: по личному составу - 1135 человек убитыми и ранеными; по бронетехнике - 9 танков, из них семь в Харьковской области, там же семь БМП Bradley, четыре бронетранспортера, три бронемашины и три командно-штабные машины; по артиллерии - две гаубицы М777, САУ "Акация", две САУ "Гвоздика", два орудия Д-20, одно Д-30, САУ "Нона" и ЗРК "Стрела-10".
Уничтожены два вертолета Ми-8 Воздушных сил ВСУ в районе Новопавловка ДНР, удар наносился сначала кассетными боеприпасами, потом было добивание. Еще один вертолет ушел. Также уничтожен цех по ремонту вооружения и военной техники в районе Балаклея Харьковской области и нанесено поражение ЗРК Patriot на огневой позиции в Харьковской области. Средствами ПВО уничтожено 136 украинских беспилотников.
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