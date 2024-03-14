Международные маневры «Морской пояс безопасности-2024» и их значение
С 2018 г. вблизи берегов Ирана ежегодно проходят международные военно-морские учения «Морской пояс безопасности». Очередные маневры этой серии стартовали 12 марта и продлятся три дня. За это время экипажи кораблей, судов и морской авиации из России, Ирана и Китая должны продемонстрировать свои навыки и отработать взаимодействие при совместной охране судоходства и защите экономических интересов в регионе. Кроме того, учения должны укрепить военно-политические связи стран-участниц.
План учений
В международных учениях «Морской пояс безопасности-2024» традиционно участвуют представители трех стран – России, Ирана и Китая. Кроме того, впервые на маневрах присутствуют наблюдатели из вооруженных сил третьих стран. Своих представителей в Иран прислали Азербайджан, Индия, Казахстан, Оман, Пакистан и ЮАР.
В учебных мероприятиях задействованы сводный корабельный отряд флотов-участников, морская авиация и подразделения морской пехоты. Так, три страны вместе прислали на учения более 20 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения. Предсказуемо самый большой корабельный отряд выставил Иран, у берегов которого проходят учения. Его представляют почти полтора десятка кораблей и судов, а также три вертолета. ВМС НОАК прислали два боевых корабля и судно обеспечения.
От ВМФ России в международных маневрах участвуют гвардейский ракетный крейсер «Варяг» и фрегат «Маршал Шапошников» из состава Тихоокеанского флота. Несколькими днями ранее они прибыли в иранский порт Чехбехар, где находится штаб учений.
Морская авиация представлена на учениях штатными вертолетами, базирующимися на боевых кораблях. Также задействованы вертолеты иранских вооруженных сил, действующие с береговых аэродромов.
Согласно плану учений, корабли, авиация и морская пехота трех стран должны отработать совместное маневрирование, поиск противника, применение различных вооружений и т.д. Ставящиеся учебно-боевые задачи связаны с вопросами охраны водных районов, защиты судоходства и экономических интересов стран в регионе учений.
Учебные сражения
Как сообщает иранская пресса, международный корабельный отряд для участия в «Морском поясе безопасности» собрался у иранских берегов накануне старта учений. В частности, российские корабли прибыли на рейд порта Чехбехар 11 марта. После требуемой подготовки корабли вновь вышли в море и направились на заданные полигоны.
В первый день учений корабли трех стран выполняли совместное тактическое маневрирование в пределах заданных акваторий. Также прошла тренировка по связи и взаимодействию отдельных вымпелов и отрядов из разных стран. В официально опубликованных материалах с учений имеются кадры совместных маневров.
Также 12 марта состоялись первые учебно-боевые стрельбы. В этом эпизоде учений экипажи кораблей тренировались бороться с беспилотными летательными аппаратами и безэкипажными надводными катерами. Для обнаружения таких целей использовалось штатное оснащение вымпелов, а за их поражение отвечали расчеты крупнокалиберных пулеметов и артиллерии малого калибра.
На второй день учений вновь было запланировано совместное маневрирование. Кроме того, международные силы отработали борьбу с пиратами. По легенде одного из эпизодов 13 марта, находившееся в Аравийском море торговое судно было захвачено условными преступниками. Корабельный отряд, авиация и досмотровые группы успешно освободили судно и задержали пиратов.
В последний день маневров, 14 марта, должны состояться новые эпизоды с учебно-боевой работой моряков из разных стран. Запланированы маневры и стрельбы как на морских полигонах, так и на берегу вблизи порта Чехбехар. Затем состоится подведение итогов и награждение участников.
Как сообщают оборонные ведомства стран-участниц, маневры проходят в соответствии с установленным планом. Представители трех флотов успешно справляются с поставленными учебно-боевыми задачами и демонстрируют высокую выучку. Возможные затруднения находят решение, и нарабатывается опыт взаимодействия.
Полезный опыт
Международные учения «Морской пояс безопасности» впервые прошли еще в 2018 г., и с тех пор проводятся почти каждый год. Состав участников этих маневров не меняется – свои корабли присылают Иран, Китай и Россия. При этом состав международной корабельной и авиационной группировки постоянно изменяется в количественном и качественном отношении. Наблюдается тенденция к постепенному увеличению количества задействованной техники и личного состава.
Основной задачей «Морского пояса безопасности» является отработка действий по охране судоходства в регионе – как вблизи иранского побережья, так и в более удаленных районах. В качестве условного противника в учениях фигурируют пиратские и иные вооруженные формирования, борьба с которыми требует объединения усилий нескольких стран. Возможно, легенды следующих учений будут выглядеть иначе.
Практический эффект и польза от подобных учений очевидны. Моряки, летчики и морская пехота получают возможность показать и улучшить свои умения и навыки работы в разных ситуациях. Кроме того, международный масштаб маневров позволяет налаживать взаимодействие с иностранными коллегами, как в целом, так и при решении конкретных задач. Подобный опыт может оказаться полезным в дальнейшем, при возникновении тех или иных угроз.
Подобные положительные последствия учений лучше всего демонстрирует опыт Китая и Ирана. Они активно торгуют друг с другом, и значительная часть грузооборота идет именно через северную часть Индийского океана и Аравийское море. Пиратство и другие факторы угрожают такому сотрудничеству, и две страны заинтересованы в защите морских перевозок. Силами своих ВМС они прикрывают основные маршруты, а «Морской пояс безопасности» дает возможность потренироваться в этом деле.
Идущие сейчас учения представляют большой интерес и для ВМФ России. Наши корабли регулярно участвуют в международных маневрах с дружественными странами и отрабатывают разные вопросы взаимодействия. При этом экипажи получают полезный опыт, который может пригодиться в дальнейшем. «Морской пояс безопасности» не является самым крупным учением такого рода, но и он дает необходимый результат.
Следует отметить, что в этой серии маневров ВМФ России традиционно участвует ограниченными силами. Это связано с удаленностью полигонов, где проходят учения, а также с ограниченным интересом к операциям в том районе. Тем не менее, и в этом случае накапливается полезный опыт.
В целом маневры «Морской пояс безопасности», проходящие уже несколько лет подряд, указывают на желание и готовность трех стран отстаивать свои интересы в регионе и демонстрируют готовность к сотрудничеству в этом контексте. Возможность и способность ВМС разных стран защищать судоходство должны повлиять на обстановку в регионе и обеспечить свободную экономическую деятельность с получением желаемых результатов.
Любопытно, что в этом году на учениях впервые присутствуют иностранные наблюдатели. Нескольким зарубежным ВМС разрешили следить за ходом маневров, благодаря чему они смогут сделать определенные выводы военного и/или политического характера. Можно предполагать, что все это положительно повлияет на отношения стран-участниц маневров с государствами, приславшими наблюдателей.
Большое значение
Таким образом, Россия, Иран и Китай продолжают развивать сотрудничество в разных сферах, в т.ч. в области обороны. Очередным результатом этого становятся очередные учения флотов «Морской пояс безопасности». Масштаб таких учений постепенно растет, меняется их сценарий и т.д. – в соответствии с актуальными вызовами и угрозами.
Следует ожидать, что «Морской пояс безопасности-2024» завершится с положительными результатами. Экипажи кораблей и авиации подтвердят свои навыки и получат заслуженные награды, а страны-участницы получат возможность продолжать безопасную экономическую деятельность южных морях. Кроме того, проводимые маневры становятся прозрачным сигналом для недружественных стран, которые предостерегают от необдуманных действий.
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