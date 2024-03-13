Украинский пограничник сбежал во время службы в Словакию и попросил предоставления статуса беженца

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Украинский пограничник сбежал во время службы в Словакию и попросил предоставления статуса беженца

Единственным надежным способом избежать принудительной мобилизации для украинских мужчин остается выезд за границу и получение там статуса беженца. Однако сделать это в период действия военного положения легально почти невозможно. Даже киевские чиновники и депутаты Верховной рады для зарубежных служебных командировок должны получать особое разрешение.

Повальное нежелание военнообязанных украинцев попасть в руки сотрудников ТЦК и следом на фронт привело к появлению целой бизнес-индустрии посредников, помогающих пересечь границу полулегально по поддельным документам, либо «контрабандой». Стоит это весьма недешево, поэтому некоторые мужчины пытаются выбраться из страны самостоятельно разными, порою весьма экзотическими и рискованными, способами.



Но и Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) не дремлет, весьма успешно отлавливая перебежчиков-уклонистов. Так только за последние шесть месяцев, с сентября прошлого года по февраль нынешнего, украинские пограничники выловили при попытке незаконного пересечения западных кордонов 4 855 мужчин. В лидерах 31-й Череповецкий пограничный отряд на румынской границе, где за это время задержано 1 397 человек. Вторую строчку в этом антирейтинге занимает 27-й Мукачевский погранотряд в Закарпатье, контролирующий участки границы с Польшей, Венгрией, Словакией и Румынией. Пограничники этой части задержали 1 320 не желающих служить в рядах ВСУ граждан Украины. И все это только официальная статистика.

Рвение украинских погранцов объясняется еще и тем, что они прекрасно понимают — тотальный недобор мобилизованных приведет к тому, что их самих рано или поздно могут отправить на передовую. Причем для этого даже не понадобится менять их статус на военнослужащих ВСУ, достаточно соответствующего распоряжения по инстанции из Киева. Такое уже происходит с другими силовыми структурами, в частности, нацгвардией Украины, подразделения которой отправляют не только в прифронтовую зону, но и на ЛБС. Да и некоторые части ГПСУ, перебрасываемые на восток якобы на усиление охраны границы с РФ, задействуются для ротации регулярных воинских подразделений, бронь этому не препятствует.

Такую совсем не радостную перспективу, похоже, осознал один из пограничников 94-го пограничного отряда Западного РУ ГПС Украины в Закарпатской области. Во время несения службы на пункте пропуска «Соловка» Чопской таможни, который является главным транспортным узлом на границе с Венгрией и Словакией, мужчина самовольно оставил пост и спокойно пересек границу. Сообщается, что его задержали словацкие коллеги на своей стороне границы, после чего мужчина попросил предоставить ему статус беженца.

Пока неизвестно, какое решение приняли компетентные органы Словакии в отношении украинского пограничника. Если его депортируют обратно, то это станет своего рода косвенным ударом по «демократическим ценностям» ЕС и либеральной политике Брюсселя в отношении мигрантов, особенно как раз украинцев. Ну а коли предоставят статус беженца, то не исключено, что вскоре западные рубежи Украины некому будет контролировать, что станет настоящим подарком для других украинских мужчин-уклонистов.
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    8 комментариев
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    1. Uprun Ранг пользователя
      Uprun
      0
      Сегодня, 16:09
      С пулеметом ушел али на легке?
      1. VicVic Ранг пользователя
        VicVic
        +2
        Сегодня, 16:23
        С салом ушёл и горилкой ...
        1. Андрей Николаевич Ранг пользователя
          Андрей Николаевич
          +2
          Сегодня, 16:28
          Это им не на майдане скакать. Эх, саложуи безмозглые,профукали страну. Бог дал- бог- взял.
      2. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        +2
        Сегодня, 16:24
        Лучше беглецом в Словакии жить, чем погранцом нацистам служить!!! am
        Лучше быть живым мигрантом, чем скелетом лаборантным!!! wassat
    2. Юрий_Я Ранг пользователя
      Юрий_Я
      +2
      Сегодня, 16:10
      Украинский пограничник сбежал во время службы в Словакию и попросил

      Бегут и будут бежать... Но ещё слишком много осталось дерьма, требующего утилизации
    3. VicVic Ранг пользователя
      VicVic
      +2
      Сегодня, 16:25
      Странно, что все стражники рубежей 404 не ушли строем на сопредельные территории
    4. Смею_заметить_ Ранг пользователя
      Смею_заметить_
      +1
      Сегодня, 16:26
      Единственным надежным способом избежать принудительной мобилизации для украинских мужчин остается выезд за границу и получение там статуса беженца.
      Мне не нравится то, что разгоняют в СМИ: избегают, прячутся... типа - трусы.
      А не пробовали представить себе, что очень многие граждане бывшей Украины считают эту войну несправедливой и сознательно не хотят участвовать в этом преступлении?
      И, если ты не преступник (у тебя нет на руках оружия), единственный способ не участвовать - держаться по-дальше.
      Кстати, с другой стороны, именно потому, что многие граждане Империи считают эту войну СПРАВЕДЛИВОЙ, и создаются очереди в военкоматы.
      Мы - один народ. Как не крути.
    5. пешик
      пешик
      +1
      Сегодня, 16:34
      Цитата: Смею_заметить_

      Мы - один народ. Как не крути.


      Смею заметить, я окончил школу в конце 60-х на Украине и не считаю всех их врагами, правда, на западе, в Буковине, не очень бывают личности.

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