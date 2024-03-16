SOMUA S35. Каким был лучший французский танк



Самюрский S35 в ходовом состоянии. Танк побывал у немцев, у него срезана крыша смотровой башенки и приварен двухстворчатый люк. Командир сидит по-походному на кормовом люке.

Кавалерия механизируется



Прототип S35 с весовым макетом башни на испытаниях. Переднюю часть корпуса в дальнейшем переделают.



Опытный образец S35 на 20-тонной платформе с полугусеничным тягачём SOMUA MCG. На танке стоит башня APX 1 с 47-мм пушкой SA 34, серийное производство привычного орудия SA 35 ещё не началось.

Максимум литья



Танк без верхних частей корпуса проходит испытания на герметичность. Отлично видно рабочее место водителя, боеукладку и компоновку моторно-трансмиссионного отделения.



На этом разрезе отлично видна сложная геометрия корпуса.

Мнимые чешские корни



Вид на ходовую часть. Номер 28 – маслёнка для смазки шарниров гусеницы.



Опорный каток с центральной ребордой и ранние траки с шагом 75 мм. Гусеницы S35 отличались от типичных конструкций тех лет, вместо одного длинного пальца траки скреплялись двумя короткими.



Чертёж крепления узлов подвески. Хорошо видно, насколько непростой была геометрия литого корпуса.

Двигатель и трансмиссия



Двигатель S35, вид на сцепление и шестерёнчатую гитару привода второго потока мощности. Сверху видны воздушные фильтры.



Танк в ходе сборки на заводе. Слева от двигателя два топливных бака.



Коробка передач, механизм поворота, барабанные тормоза и привод системы охлаждения были собраны в один компактный блок.



Схема трансмиссии из итальянского руководства. Видно, как идут потоки мощности: нижний через коробку передач, верхний через сцепления (frizioni di guida). Штурвал включал сцепления системой тросов.



Схема ножного тормоза. Педаль управляет сервоприводом тормозов внутри опорных катков.



Вид на тормоза и бортовую передачу.



Схема ручного тормоза. Переключатель на приборной панели позволял тормозить одну из гусениц или обе сразу.

Башня и вооружение



Интерьер башни S35. Хорошо видно, что радисту было не так и просто помогать с перезарядкой, уворачиваясь от вылетающих гильз.



Немцам башня тоже не понравилась, поэтому они часто срезали крышу смотровой башенки и приваривали двухстворчатый люк. На этом танке родную башенку вообще убрали, приварив смотровую башенку от Pz. Kpfw. II.

Подводя итоги



S35 на учениях по переправе, 2 декабря 1939 года.



Реконструкция внешнего вида S40 с двухместной башней FCM. Обратите внимание на улучшенную ходовую часть с приподнятыми ленивцами.

Источники:

Техническое описание танка, май 1938 года (Notice descriptive du char 1935 S).

Руководство по вождению и обслуживанию танка, ноябрь 1938 года (Notice de conduite et d'entretien du char 1935 S).

Итальянское руководство, сентябрь 1941 года (Istruzione sulla condotta e sulla manutenzione del carro armato S.O.M.U.A.).

Steven J. Zaloga. Panzer III vs SOMUA S 35: Belgium 1940 – Osprey Publishing (серия Duel, № 63).

Pascal Danjou. Trackstory n. 1: SOMUA S 35 – Editions Du Barbotin

Юрий Пашолок. Лучший французский танк предвоенного периода (warspot.ru). Техническое описание танка, май 1938 года (Notice descriptive du char 1935 S).Руководство по вождению и обслуживанию танка, ноябрь 1938 года (Notice de conduite et d'entretien du char 1935 S).Итальянское руководство, сентябрь 1941 года (Istruzione sulla condotta e sulla manutenzione del carro armato S.O.M.U.A.).Steven J. Zaloga. Panzer III vs SOMUA S 35: Belgium 1940 – Osprey Publishing (серия Duel, № 63).Pascal Danjou. Trackstory n. 1: SOMUA S 35 – Editions Du Barbotin