Спикер украинского парламента назвал «налогом на трусость» бронь от мобилизации для граждан с высоким доходом

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Спикер украинского парламента назвал «налогом на трусость» бронь от мобилизации для граждан с высоким доходом

Спикер украинской Верховной Рады Руслан Стефанчук подверг критике предложение правительства по поводу предоставления отсрочки от мобилизации военнообязанным с высоким доходом.

Напомним, что ранее власти Украины предложили ряд критериев, по которым может быть выдана бронь потенциальным военнослужащим ВСУ. Так, в список «непризываемых» граждан попали чиновники категории А, сотрудники ВПК, полицейские, а также работники ТЭК и операторов связи.



Кроме того, украинский кабмин предлагает освобождать от мобилизации граждан с доходом от 35 тыс. гривен, а также тех, кто платит НДФЛ и ЕСВ от 6,3 и 7,7 тысяч соответственно.

В ходе своего интервью на местном ТВ Стефанчук раскритиковал подобный подход, назвав его «налогом на трусость».

Спикер Рады напомнил, что именно такой налог применялся в средневековой Англии. Так, мужчины, которые не хотели идти в рыцари, могли просто откупиться от службы.

В свою очередь, Стефанчук добавил, что нечто подобное происходило и в других странах, но он не помнит ни одного государства, где бы это сработало и пошло на пользу.

Стоит добавить, что ранее оборонный комитет Рады исключил из законопроекта о мобилизации ограничения для уклонистов, касающиеся запретов на выезд за границу и вождение автомобилей, а также блокировки банковских счетов.
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    4 комментария
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    1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
      Михаил-Иванов
      +1
      Сегодня, 16:36
      Шапито продолжается! Но, теперь уже не смешно!
    2. Комментарий был удален.
    3. Загребун Ранг пользователя
      Загребун
      +1
      Сегодня, 16:38
      Из окопа сказал? Сам платит? А почему нет?
    4. Lev_Russia Ранг пользователя
      Lev_Russia
      +1
      Сегодня, 16:39
      Хотел бы я на этого бегемота в окопах полюбоваться, как он за нэньку будет сражаться, глядя на то, как он свою "не трусость" будет там всем доказывать... Выражение рожи словно лимон без сахара сожрал - гнусно грустно кислое... То ли сдаться, то ль не сдаться, то ль Стефанчуком остаться...am
    5. Ryaruav Ранг пользователя
      Ryaruav
      0
      Сегодня, 16:42
      с такой рожей и не на острие главного удара ? почему? с такой рожей в лоб тягаешся с мтлб и посмотрим

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