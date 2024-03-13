Спикер украинского парламента назвал «налогом на трусость» бронь от мобилизации для граждан с высоким доходом
Спикер украинской Верховной Рады Руслан Стефанчук подверг критике предложение правительства по поводу предоставления отсрочки от мобилизации военнообязанным с высоким доходом.
Напомним, что ранее власти Украины предложили ряд критериев, по которым может быть выдана бронь потенциальным военнослужащим ВСУ. Так, в список «непризываемых» граждан попали чиновники категории А, сотрудники ВПК, полицейские, а также работники ТЭК и операторов связи.
Кроме того, украинский кабмин предлагает освобождать от мобилизации граждан с доходом от 35 тыс. гривен, а также тех, кто платит НДФЛ и ЕСВ от 6,3 и 7,7 тысяч соответственно.
В ходе своего интервью на местном ТВ Стефанчук раскритиковал подобный подход, назвав его «налогом на трусость».
Спикер Рады напомнил, что именно такой налог применялся в средневековой Англии. Так, мужчины, которые не хотели идти в рыцари, могли просто откупиться от службы.
В свою очередь, Стефанчук добавил, что нечто подобное происходило и в других странах, но он не помнит ни одного государства, где бы это сработало и пошло на пользу.
Стоит добавить, что ранее оборонный комитет Рады исключил из законопроекта о мобилизации ограничения для уклонистов, касающиеся запретов на выезд за границу и вождение автомобилей, а также блокировки банковских счетов.
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