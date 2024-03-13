В Евросоюзе зафиксировано рекордное сокращение объёмов промышленного производства

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В Евросоюзе зафиксировано рекордное сокращение объёмов промышленного производства

Согласно данным статистической службы Европейского союза (Евростат), в Европе наблюдаются тревожные тенденции относительно объемов промышленного производства.

Если брать страны Евросоюза входящие в еврозону (20 из 27 стран ЕС, где официальная валюта евро), то здесь по итогам января в годовом выражении спад промышленного производства составил 6,7%. Это рекордное падение за все последние годы. При этом, если сравнивать январские показатели с аналогичными за декабрь 2023 года, то снижение в январе составило 3,2%.

Что касается всех 27 стран Европейского союза, то общий показатель здесь чуть меньше, но тоже внушительный – промышленное производство сократилось на 5,7% по итогам января 2024 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. На 2,1% упали и объемы производства за январь относительно предыдущего месяца.



Наиболее проблемной страной Евросоюза в этом отношении оказалась Ирландия, где промышленное производство рухнуло на 29% в годовом выражении. За год этот показатель составил 34,1%. Наибольшее снижение производства в январе в годовом исчислении было зафиксировано также в Эстонии (-8,6%) и Болгарии (-7,6%).

Очевидно, что экономика европейских стран страдает не в последнюю очередь из-за антироссийских санкций, которые бумерангом возвращаются в Европу.
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    27 комментариев
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    1. Incvizitor Ранг пользователя
      Incvizitor
      +6
      Сегодня, 16:54
      Без ресурсов купленных у РФ за бесценок или краденных с Африки их продукция очень дорогая и не конкурентоспособная, заодно потери российского рынка, это только первые ласточки, весело будет когда крупное производство повалится.
      1. Михаил-Иванов Ранг пользователя
        Михаил-Иванов
        +6
        Сегодня, 17:02
        Это еще только начало! Немецкий БАСФ закрывает все предприятия на территории Германии и перебазируется в Китай, а это флагман.
        1. paul3390 Ранг пользователя
          paul3390
          +1
          Сегодня, 17:46
          Да и это ещё пол беды.. Эти личности альтернативных половых пристрастий сейчас на полном серьёзе обсуждают запрет наших удобрений.. Мало было угробить свою промышленность - так теперь с/х решили обнулить.. Ну-ну..
          1. Старый_геолог Ранг пользователя
            Старый_геолог
            +2
            Сегодня, 17:52
            Оно и так всегда дотируемое. А производство удобрений требует огромного количества энергии. А они от дешевой энергии отказались, как от нашего недемократичного газа, так и вообще со своей зеленой повесткой. А теперь угольные ТЭЦ расконсервируют.
            1. paul3390 Ранг пользователя
              paul3390
              +1
              Сегодня, 17:54
              Цитируем бессмертное из Лаврова..
      2. Aken Ранг пользователя
        Aken
        0
        Сегодня, 17:26
        Как Хазин и предрекал несколько лет назад.
    2. oppozite28 Ранг пользователя
      oppozite28
      -2
      Сегодня, 16:56
      Польскими "яблоками" из "украинских садов" отравилась вся Европа. Так с употреблением спиртного напитка под названием виски многим европейцам желательно воздержаться во избежании не контролируемых последствий. Особенно гражданам из европейской комиссии г. Брюссель.
    3. Mouse Ранг пользователя
      Mouse
      +3
      Сегодня, 16:58
      Палка она завсегда о двух концах.... прилетит откуда не ждали.......
      1. роман66 Ранг пользователя
        роман66
        +1
        Сегодня, 17:46
        Да тут, ка lol к бы, уже и о трех
        1. Mouse Ранг пользователя
          Mouse
          0
          Сегодня, 17:50
          О четырех... типа балонник..... прилетит, так прилетит... wassat
    4. tralflot1832 Ранг пользователя
      tralflot1832
      +5
      Сегодня, 16:58
      Мне больше нравится стенания запада - если экономика Китая не покажет рост более 5 % это ,катастрофа! Для кого катастрофа?
      1. Тарелка Ранг пользователя
        Тарелка
        +2
        Сегодня, 17:00
        Для Запада, очевидно. Капиталы хотелось бы из Европы перевести без потерь, полагаю.
      2. tralflot1832 Ранг пользователя
        tralflot1832
        +1
        Сегодня, 17:05
        Извиняюсь не более ,а менее. lol
    5. Младший рядовой Ранг пользователя
      Младший рядовой
      +1
      Сегодня, 17:07
      А зачем европейцам производство? При капитализме конкуренты никому не нужны. И нам тоже. Кушайте. Раз уж вы не гагаузы.
      1. paul3390 Ранг пользователя
        paul3390
        0
        Сегодня, 17:48
        Ну - как известно, рынок всё расставит по своим местам и порешает все проблемы.. belay laughing Он-то может и порешает, вопрос - сколько народу доживёт до этого момента? what
    6. alystan Ранг пользователя
      alystan
      +3
      Сегодня, 17:11
      То ли еще будет. Сбежавшие из ЕС предприятия скорее всего окажутся у разбитого корыта. Кроме тех, которые перебрались в Китай. И это еще по-настоящему не ощутило на себе местное население.
      1. NICK111 Ранг пользователя
        NICK111
        +3
        Сегодня, 17:25
        Ещё как ощущаем. Фирмочки закрываются пачками. Сократилась налоговая база, а расходы государства растут лавиной, в первую очередь милитаристские. В маленькой, но очень гордой стране Эстонии начали дико расти налоги. Даже обложили налогом сахарозаменители в лимонадах и безалкогольных напитках, в том числе пиво без градуса. Выросли кратно и так немалые штрафы. Обещают ещё кучу налоговых сюрпризов.
        1. Младший рядовой Ранг пользователя
          Младший рядовой
          -2
          Сегодня, 17:34
          Вот это и пугает. Европейцам похоже хотят раздать автоматическое оружие для защиты демократии. Но сразу человека в окоп не посадишь. Потихонечку, этапами. Урезая размер бифштекса за ужином, постепенно повышая коммуналку и т.д. Но европейцы не взбрыкивают. И что с ними делать?
        2. paul3390 Ранг пользователя
          paul3390
          +1
          Сегодня, 17:53
          Ещё Ходжа Насреддин предлагал налог на слёзы... Который автоматом вызовет новые слёзы...

          Вообще - очень забавно читать в истории упоминания например о зверских монгольских баскаках.. Которые нещадно драли 10% с населения. Поди - ежели бы Темуджину Есугеевичу показали нонешние налоги и нонешних баскаков, он бы любимую тюбетейку сжевал от обидного осознания печального факта того, что так оказывается тоже можно..
        3. alystan Ранг пользователя
          alystan
          -1
          Сегодня, 17:55
          Я думаю, что инфляция еще по-божески не очень высокая. Но все дело во времени. Вот когда и она подскочит, тогда и цены вырастут на все и население это реально почувствует. А пока это только прелюдия.
          Даже в США инфляция вновь поползла вверх. Там это уже было в период пандемии Ковида, когда предприятия закрывались, банкротились, людей увольняли, искусственно сдерживали инфляцию путем вливания в социальный сектор баснословных денег. На время это получилось, потом начался бум с релокацией крупных предприятий из Европы в США... Теперь и это не помогает. Да еще и идет бесконтрольное растранжиривание бюджетных денег на войну, на иммигрантов, на чиновничий аппарат, с которым пытаются бороться республиканцы в Конгрессе, блокируя непопулярные и попросту вредные планы демократов у власти.
    7. Бережливый Ранг пользователя
      Бережливый
      -1
      Сегодня, 17:35
      Мало!Для нас отличный вариант когда минимум падения экономики в годовом исчислении будет не ниже 30 процентов!В каждой из стран евросходняка!
    8. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      +2
      Сегодня, 17:36
      Лично меня это радует! С нетерпением жду Великую Депрессию в Гейропе!
      1. Младший рядовой Ранг пользователя
        Младший рядовой
        0
        Сегодня, 17:47
        Может депресняк кого и отрезвит. Все же помнят, как в США ходили с табличками на груди с надписью "работаю за еду".
    9. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      +2
      Сегодня, 17:45
      Автор то сам понял-что за цифирки привел?-у Ирландии годовое производство упало на 29%-а "наибольшее снижение у Истонии с 8,6%!!-и что означает фраза-"годовое снижение производства в январе"? lol
    10. isv000 Ранг пользователя
      isv000
      -4
      Сегодня, 17:47
      Мёрзни, мёрзни волчий хвост!
      Порог рентабельности в ФРГ для промышленности был в $1400 за 1000 кубов газа. Покупали они его, если не ошибаюсь, по $250. Жировали просто! Пусть теперь пососут ... пустую трубу!
    11. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +1
      Сегодня, 18:12
      Вряд ли есть только одна причина из за чего все происходит... но в любом случае, дела у них могут... а что может произойти?
      Ставлю на то, что будет ещё хуже...
    12. yo-yo Ранг пользователя
      yo-yo
      -1
      Сегодня, 18:26
      Дешёвого российского газа нет, промышленности Евросоюза нет

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