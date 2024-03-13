СМИ Польши: на вооружении ДРГ, пытавшихся нарушить границу России, были польские танки PT-91 Twardy

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СМИ Польши: на вооружении ДРГ, пытавшихся нарушить границу России, были польские танки PT-91 Twardy

Наемники из числа россиян, воюющих в составе ВСУ против своих соотечественников, совершили вчера утром попытку прорыва на территорию Курской и Белгородской областей. Предполагается, что на вооружении ДРГ, пытавшихся нарушить границу России, были польские танки PT-91 Twardy.

Об этом сообщает обозреватель издания Defence 24 (Польша) Адам Свирковский.

В атаке участвовали боевики запрещенных в РФ террористических организаций «Легион свобода России» и «Российский добровольческий корпус» (РДК), а также ранее нигде не «отметившийся» так называемый «Сибирский легион».

СМИ Польши утверждает, что террористам удалось пересечь на технике российскую границу, причем у них на вооружении был замечен как минимум один танк польского производства PT-91 Twardy.

Такие боевые машины поступили в распоряжение 22-й механизированной бригады ВСУ, действующей на Запорожском направлении. Танки были оснащены дополнительной динамической защитой «Контакт-1» и «Нож» для защиты от кумулятивных боеприпасов.

Так как танк оказался гораздо севернее Запорожской области, автор приходит к выводу, что либо часть техники передали другому подразделению, либо была еще одна поставка из Польши, о которой никто официально не сообщил.


PT-91 Twardy является модернизированной версией советской боевой машины Т-72М1, которую создали польские специалисты в начале 90-х годов в целях совершенствования боевых качеств устаревшей техники. Как и у предшественника, основным вооружением данного танка является гладкоствольная пушка 2А46 калибра 125 мм.
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    23 комментария
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    1. alexoff Ранг пользователя
      alexoff
      +9
      Сегодня, 16:59
      Они где-то пересекли границу? Или это он думает, что снятые в сумской области тиктоки цэ перемога?
      1. Pivot Ранг пользователя
        Pivot
        +4
        Сегодня, 17:02
        Для этих чертей они почти до Москвы дошли.
        1. neworange88 Ранг пользователя
          neworange88
          +1
          Сегодня, 17:14
          Некоторые западные танки грязи боятся.Видео по ссылке ниже.Как лужа победила Chellenger .

          https://1rodina.ru/article/sun-chellendzhery-bolshe-ne-luchshie-tanki-evropy
      2. Бережливый Ранг пользователя
        Бережливый
        +4
        Сегодня, 17:33
        Эти отбросы что на нашу землю пришли с оружием в руках накакие не Россияне!Называйте их как угодно,но без упоминания нашей страны!Называйте их просто бэушки,,или же иуды!
        1. oleg-nekrasov-19 Ранг пользователя
          oleg-nekrasov-19
          +7
          Сегодня, 17:39
          еще их называют "вырусь" , что в принципе им подходит
        2. alexoff Ранг пользователя
          alexoff
          +4
          Сегодня, 17:45
          Там воюют кадровые всушники, пара десятков уродов появляются только если надо пофоткаться
    2. Михаил-Иванов Ранг пользователя
      Михаил-Иванов
      +5
      Сегодня, 17:01
      Поляки уже сознались в участии! На карандаш!
    3. Лешак Ранг пользователя
      Лешак
      +6
      Сегодня, 17:03
      Так и не понял что хотели авторы сказать в этой статье. request
      Предполагается, что на вооружении ДРГ, пытавшихся нарушить границу России, были польские танки PT-91 Twardy.
      Об этом сообщает обозреватель издания Defence 24 (Польша) Адам Свирковский.

      Вот и вся "информативная часть" статьи.
    4. Bingo Ранг пользователя
      Bingo
      +4
      Сегодня, 17:06
      Похоже, это Бабченко ехал, он же обещал на танке по Красной Площади порассекать) Правда на Абрамсе, абрамсы, видно, кончились, пришлось на пшепрашема пересесть))) И вполне предсказуемо его, Бабченку, в очередной раз убили)))
      1. Alexey RA Ранг пользователя
        Alexey RA
        +3
        Сегодня, 17:17
        Цитата: Bingo
        Похоже, это Бабченко ехал, он же обещал на танке по Красной Площади порассекать) Правда на Абрамсе, абрамсы, видно, кончились, пришлось на пшепрашема пересесть)))

        Неее, Аркаше лучше "Челленджер". Идеальный танк для диванного воена - полчаса едет, полдня вытаскивается. А там и ехать уже никуда не надо.
        Цитата: Bingo
        И вполне предсказуемо его, Бабченку, в очередной раз убили)))

        Нужно признать, Бабченко убили мы. © laughing
        1. neworange88 Ранг пользователя
          neworange88
          +2
          Сегодня, 17:20
          Глядя на Челленджер наконец то смогли понять что такое подводные лодки в степях Украины.Качественно погружаются даже под лужу.

          1. Голландец Михель Ранг пользователя
            Голландец Михель
            0
            Сегодня, 17:35
            Цитата: neworange88
            Украины.Качественно погружаются даже под лужу
            В этих танках скакляцкому экипажу надо скафандры выдавать wink
          2. Enceladus Ранг пользователя
            Enceladus
            0
            Сегодня, 17:48
            Это самоокапывание!!!! good laughing
            1. Арка Ранг пользователя
              Арка
              0
              Сегодня, 18:28
              Не правда ваша : цэ моторно самозахованье вид ланцету чи корнету. А то и фаготу с хрызантемай
      2. neworange88 Ранг пользователя
        neworange88
        0
        Сегодня, 17:26
        В Киеве уже сочинили легенду про Призрак Бабченко,рассекающий на Абрамсе?
    5. МятныйПряник Ранг пользователя
      МятныйПряник
      +1
      Сегодня, 17:18
      Они сейчас будут гнуть линию про то, что вот почти прорвались, и прорваться не составляет труда, т.е приблизиться. Поэтому надо всего лишь дать денег, технику и людей. Конечно же прорываться или делать вид что прорываются, всё равно будут. request
    6. Uprun Ранг пользователя
      Uprun
      +2
      Сегодня, 17:36
      Легион, корпус..., власовцев что ли под нож пустили? Ну так туда им и дорога, если еще наемщиной и кекловщиной сдобрено, вообще замечательно.
      1. oleg-nekrasov-19 Ранг пользователя
        oleg-nekrasov-19
        0
        Сегодня, 17:41
        ну остатки еще продолжают перегруппировываться в нескольких районах, в том числе — Большой Писаревки и ее окрестностях, а также Поповки, ну чтоб уже наверняка -"под корень"
    7. костя1 Ранг пользователя
      костя1
      +1
      Сегодня, 17:40
      Чего привязались к этому танку?-как будь то обсуждать больше нечего-что за власовцы у украинцев-численность, организация, оснащение?-почему их, до сих пор, к Власову не отправили?-пересекли ли они границу или их на хохлотерритории грохнули?-и-чем?
    8. Ломастер
      Ломастер
      0
      Сегодня, 17:45
      Название танка соответствует тем, кто на нем ехал.
    9. Фаталист Ранг пользователя
      Фаталист
      0
      Сегодня, 17:47
      Как то странно звучит: польский танк Твярды... Переписали всё управление с кириллицы на латиницу и уже польский танк. laughing
    10. bandabas Ранг пользователя
      bandabas
      -3
      Сегодня, 17:57
      Пересекли. По хорошему ( точнее по плохому) со стороны руководства страны должно последовать объявление войны. Только этого со стороны ставленников партии жуликов и воров не будет никогда.
    11. Radikal Ранг пользователя
      Radikal
      0
      Сегодня, 18:03
      СМИ Польши: на вооружении ДРГ, пытавшихся нарушить границу России, были польские танки PT-91 Twardy
      На видео от нашего МО из Тёткино укротанк Т-64 с разувшейся гуской. bully

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