Опубликованы кадры уничтожения авиаударом ДРГ ВСУ в Харьковской области

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Опубликованы кадры уничтожения авиаударом ДРГ ВСУ в Харьковской области

В сети опубликованы кадры, на которых запечатлено уничтожение ДРГ боевиков киевского режима, пытавшейся проникнуть на территорию России из Харьковской области в районе пункта пограничного перехода "Журавлевка".

Сначала по своевременно выявленной диверсионной группе противника был нанесен минометный удар, после чего боевики укрылись в одном из окрестных строений, однако впоследствии по импровизированному укрытию украинских боевиков был нанесен удар при помощи планирующей авиабомбы ФАБ-250. Также сообщается, что минувшей ночью силами Росгвардии были уничтожены 30 украинских диверсантов, пытавшихся прорваться на территорию Белгородской области.






В целом отмечается рост уровня угрозы террористических атак в приграничных районах России со стороны подконтрольной боевикам Харьковской области. Потенциально опасными районами являются Белгородская и Курская области, а также территория ЛНР и ДНР.

Вследствие неудачных попыток прорваться через границу украинские силы специальных операций, подчиняющиеся ГУР, получили ощутимый ущерб. После серии ударов ОТРК "Искандер" и РСЗО "Торнадо Г" урон нанесен бронетехнике, подготовленной к выдвижению в поддержку ДРГ, не сумевшим просочиться в Белгородскую и Курскую области.

Судя по опубликованным диверсантами видеороликам и отработке темы в западных СМИ, диверсии приурочены к последней неделе президентской кампании в России.

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16 комментариев
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  1. Ломастер
    Ломастер
    +6
    Сегодня, 19:50
    Хорошо разметали на молекулы вырусей.
    1. Вахтовик Ранг пользователя
      Вахтовик
      +2
      Сегодня, 20:30
      Вот ,что животворящие ФАБ-ы творят ..Сразу мозги прочищаются ,кантузия как минимум
      А запасов еще с советских времен много в России ..Небольшая модернизация и вуаля ,как минумум 200м зачищен проход для штурмовых групп .Тактика очень эффективна ,судя по Авдеевке и т.д. Работайте мужики
  2. Фаталист Ранг пользователя
    Фаталист
    +3
    Сегодня, 19:54
    А Утёнок то хорош! Глаз не оторвать от фотки.
    1. Эдик Ранг пользователя
      Эдик
      +4
      Сегодня, 20:14
      Отличное видео боевой работы наших лётчиков.Видео не очень свежее, но может кто то не видел.Борт который до этого заходил на эту цель был к сожалению сбит.
  3. Grossvater Ранг пользователя
    Grossvater
    +1
    Сегодня, 19:57
    Цитата: Фаталист
    А Утёнок то хорош! Глаз не оторвать от фотки.

    Хорошо летает, только красивый самолёт!
    1. Фаталист Ранг пользователя
      Фаталист
      0
      Сегодня, 20:00
      А. Н. Туполев. ( Короткий комент).
  4. Комментарий был удален.
  5. Grossvater Ранг пользователя
    Grossvater
    +1
    Сегодня, 19:58
    Цитата: Ломастер
    Хорошо разметали на молекулы вырусей.

    Это их собственный выбор!
  6. neworange88 Ранг пользователя
    neworange88
    +1
    Сегодня, 20:01
    14:30 Слобожанское направление обстановка на 15:00 13 марта 2024 года:

    Даже после вчерашних неудачных атак украинские формирования не оставили попыток пересечь государственную границу и зайти в приграничные села Белгородской области.

    На данный момент силы ВСУ сконцентрированы в нескольких районах, в том числе — Большой Писаревки и ее окрестностях, а также Поповки. В течение ночи и утра были зафиксированы бои на подступах к Козинке.

    Противник продолжает перебрасывать бронетехнику к передовой, а также использует FPV-дроны. В то же время ВС РФ также отрабатывает по целям беспилотниками разных типов и артиллерией, а также вертолетами армейской авиации.

    В районе Теткино после вчерашних столкновений обстановка не изменилась: ролики о якобы заходе в село на самом деле сняты в Рыжевке в Сумской области, а находящиеся на участке украинские подразделения активных действий не предпринимают, опасаясь прилетов.

    Хотя украинские формирования ценой ощутимых потерь не смогли достигнуть даже медийных успехов, отказываться от новых вылазок они пока не намерены. Поэтому в ближайшее время с высокой вероятностью стоит ожидать следующих попыток атак.

    Параллельно ВСУ продолжают наносить удары по населенным пунктам и объектам Белгородской области, создавая угрозу мирных жителям и экономические издержки для региона.


    https://kprf-kchr.ru/?q=node/24282

    "Ланцет" " Отважных" накрыл чехословацкую РСЗО RM-70 "Vampire" на Авдеевском направлении

    Воздушная разведка выявила замаскированную позицию реактивной системы украинских боевиков. Барражирующий боеприпас группировки "О" незамедлительно ликвидировал цель.


    https://t.me/boris_rozhin/116299
    1. Фаталист Ранг пользователя
      Фаталист
      +1
      Сегодня, 20:05
      Я так понимаю, некий гамбит со стороны ВСУ: ценой огромных потерь оттянуть наши войска под Белгород? Но ведь там и так достаточно войск. На что рассчитывают ВСУ_ неужто занять область для торга, как некогда заявляли их чинуши?
      1. neworange88 Ранг пользователя
        neworange88
        0
        Сегодня, 20:06
        ВСУ единолично руководит "гейний" Зеленский.
        1. Фаталист Ранг пользователя
          Фаталист
          0
          Сегодня, 20:07
          Понятно.) (Короткий комент).
    2. Фаталист Ранг пользователя
      Фаталист
      0
      Сегодня, 20:13
      Кстати, читал военкоров. Пишут, что над Одессой и Николаевым летают Хоуки. Связывают это с некой "большой атакой" на Крымское побережье.
      1. abrakadabre Ранг пользователя
        abrakadabre
        0
        Сегодня, 21:05
        Над Николаевым надо их сбивать
        1. Фаталист Ранг пользователя
          Фаталист
          0
          Сегодня, 21:08
          Надо бы. (Короткий комент)
  7. MARGADON Ранг пользователя
    MARGADON
    0
    Сегодня, 20:39
    У утенка вид,спортсмена перед прыжком,заряженная енергия перед выплеском,уфф.
  8. Сергей Prutkov55 Ранг пользователя
    Сергей Prutkov55
    +1
    Сегодня, 20:49
    13 марта 1944 года ровно 80 лет назад Красная Армия освободила областной центр город Херсон. Не для того чтобы там правили фашисты. Херсон русский город ! В Херсоне всегда отмечали день освобождения как праздник. Всегда несли цветы к памятникам воинам Красной Армии. В почетном карауле стояли школьники и курсанты мореходных училищ. Что с городом сделали нелюди из еврогаличины. Херсон это Россия !

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