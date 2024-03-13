Опубликованы кадры уничтожения авиаударом ДРГ ВСУ в Харьковской области
В сети опубликованы кадры, на которых запечатлено уничтожение ДРГ боевиков киевского режима, пытавшейся проникнуть на территорию России из Харьковской области в районе пункта пограничного перехода "Журавлевка".
Сначала по своевременно выявленной диверсионной группе противника был нанесен минометный удар, после чего боевики укрылись в одном из окрестных строений, однако впоследствии по импровизированному укрытию украинских боевиков был нанесен удар при помощи планирующей авиабомбы ФАБ-250. Также сообщается, что минувшей ночью силами Росгвардии были уничтожены 30 украинских диверсантов, пытавшихся прорваться на территорию Белгородской области.
В целом отмечается рост уровня угрозы террористических атак в приграничных районах России со стороны подконтрольной боевикам Харьковской области. Потенциально опасными районами являются Белгородская и Курская области, а также территория ЛНР и ДНР.
Вследствие неудачных попыток прорваться через границу украинские силы специальных операций, подчиняющиеся ГУР, получили ощутимый ущерб. После серии ударов ОТРК "Искандер" и РСЗО "Торнадо Г" урон нанесен бронетехнике, подготовленной к выдвижению в поддержку ДРГ, не сумевшим просочиться в Белгородскую и Курскую области.
Судя по опубликованным диверсантами видеороликам и отработке темы в западных СМИ, диверсии приурочены к последней неделе президентской кампании в России.
- Минобороны России
Информация