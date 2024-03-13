Канцлер ФРГ заявил, что передача дальнобойного оружия для него «черта на песке»

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Канцлер ФРГ заявил, что передача дальнобойного оружия для него «черта на песке»

Глава немецкого правительства Олаф Шольц в очередной раз высказался против поставок Киеву дальнобойных ракет Taurus.

Отвечая на вопрос законодателей в Бундестаге о возможности поставить ВСУ ракеты авиационного базирования, канцлер отметил, что было бы крайне безответственным шагом передать дальнобойное оружие, которое будет применяться без участия немецких солдат. Более того, он добавил, что не стал бы осуществлять поставку Taurus Киеву, даже, если бы планирование применения ракет происходило непосредственно в ФРГ.



Как выразился Шольц, передача дальнобойного оружия для него является «чертой на песке».

В то же время, немецкая пресса пишет, что вышеупомянутую позицию главы правительства резко раскритиковала не только оппозиция в лице ХДС/ХСС, но и союзники по коалиции – СвДП и «Зеленые». Впрочем, СДПГ, у которой в Бундестаге численное большинство на фоне других партий, поддержала Шольца.

Стоит отметить, что вопрос о передаче ракет Taurus сейчас является крайне «неудобным» для немецкого канцлера. Виной тому недавняя утечка, где офицеры бундесвера обсуждали вероятность применения этих боеприпасов по Крымскому мосту.

Между тем все отлично помнят, как Шольц в свое время сопротивлялся поставке танков «Леопард» на Украину. В итоге, именно немецкий ОБТ оказался самым многочисленным среди переданных ВСУ западных танков.
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    17 комментариев
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    1. Mouse Ранг пользователя
      Mouse
      +1
      Сегодня, 17:59
      . «чертой на песке».

      Черта, черта и ни черта....
      Красной краской залить забыл........ bully
      1. Lev_Russia Ранг пользователя
        Lev_Russia
        0
        Сегодня, 18:09
        Шольц уже столько им же нарисованных черт перешёл, так что одной меньше, одной больше, какая для него на хрен разница через что перешагивать ради любимого Вашингтонского обкома... Прикажут, любую черту мигом перепрыгнет и тут же про свои бла, бла, бла забудет...!!!
        1. Аэродромный Ранг пользователя
          Аэродромный
          0
          Сегодня, 19:02
          Канцлер ФРГ заявил, что передача дальнобойного оружия для него «черта на песке»
          сам он "чёрт на песке"...гитлерюгенд запоздалый.
    2. Фаталист Ранг пользователя
      Фаталист
      0
      Сегодня, 17:59
      Ну так, вроде как наглы покупают Таурусы для украинцев. Схему нарисовал Кемерон, уж не знаю на песке ли.)
    3. guest Ранг пользователя
      guest
      +1
      Сегодня, 18:07
      Канцлер ФРГ заявил, что передача дальнобойного оружия для него «черта на песке»

      Он когда то тоже самое про немецкие танки говорил. Брехливое он животное и я здесь очень мягко выразился.
    4. rocket757 Ранг пользователя
      rocket757
      +2
      Сегодня, 18:07
      Поди пойми, гого в той голове творится?
      Даже правдоподобно версии обозначить трудно.
      1. Irokez Ранг пользователя
        Irokez
        +1
        Сегодня, 18:14
        Цитата: rocket757
        Поди пойми, что в той голове творится

        Шольц как наш Горбачёв только метки нет. Ну прям полная аналогия после чего развал. Хорошая логика - это предсказание (вангование).
        1. rocket757 Ранг пользователя
          rocket757
          +1
          Сегодня, 18:17
          Что выдвинуть именно логичную версию/предсказание, нужно... да много чего нужно и как самое значимое, достоверную информацию.
          1. Irokez Ранг пользователя
            Irokez
            0
            Сегодня, 18:28
            Цитата: rocket757
            много чего нужно и как самое значимое, достоверную информацию

            И интуицию которую многие просто не признают и отвергают, а это и есть внутренний голос.
    5. Ирек Ранг пользователя
      Ирек
      +1
      Сегодня, 18:08
      Может наконец-то почитал своего великого соотечественника...
    6. viktor 7007
      viktor 7007
      0
      Сегодня, 18:12
      не понимаю смысла всей этой трихомудрии . год свиста и дриста.
    7. Я свой Ранг пользователя
      Я свой
      0
      Сегодня, 18:16
      . Как выразился Шольц, передача дальнобойного оружия для него является «чертой на песке».

      Так вот на чём они линии чертят what
      А то фломастеры, фломастеры...
      Ножкой стёр, чуть дальше нарисовал. Никто и не заметит типа
    8. Вахтовик Ранг пользователя
      Вахтовик
      0
      Сегодня, 18:22
      Фрицам верить себя не уважать ..Старуха Меркель проговорилась помнится про минские соглашения ,а уж внучку офицера сс тем более веры никакой
    9. Msi Ранг пользователя
      Msi
      0
      Сегодня, 18:23
      Как выразился Шольц, передача дальнобойного оружия для него является «чертой на песке».

      Что за чёрт... Что за странные сравнения... request
    10. Младший рядовой Ранг пользователя
      Младший рядовой
      0
      Сегодня, 18:31
      Не, похоже имеются какие-то договоренности и в случае чего, моментального ответа для немецкого бизнеса. Поэтому ливерный из себя целку строит. Но ничего, лет через 30 узнаем все подробности. Я не доживу.
    11. Голландец Михель Ранг пользователя
      Голландец Михель
      0
      Сегодня, 18:46
      На фотографии он и на самом деле похож на ливерную колбасу wink
    12. андрей мартов Ранг пользователя
      андрей мартов
      0
      Сегодня, 18:48
      Этому Шольцу хоть песка насыпь в глаза, всё ему будет божья роса. . . winked

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