Шведский политик: Власти обманом заставили жителей страны поддержать вступление в НАТО

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Шведский политик: Власти обманом заставили жителей страны поддержать вступление в НАТО

Своего рода отрезвление, пусть и запоздалое, возникает у некоторых наиболее критически мыслящих граждан Европы по поводу втягивания их стран в НАТО под предлогом противостояния мифической угрозе со стороны России. Швеция совсем недавно последней обрела этот статус, причем проведенный еще в марте 2022 года опрос жителей Королевства показал, что 63 процента шведов поддержали бы присоединение их страны к альянсу, если бы туда вступила Финляндия.

Однако когда оба скандинавских государства оказались в НАТО, шведы через два года вдруг начали резко охладевать к этому уже свершившемуся событию. Шведский политик и бывший военнослужащий Королевской армии, экс-офицер миротворческих сил ООН Рогер Рихтхофф назвал «гигантской аферой» пропагандистские действия властей, обманом убедивших своих граждан в необходимости вступления страны в альянс и запугавших общественность «русской угрозой».



Людям внушается ложный постулат, что перед нами встала величайшая угроза со времен Второй мировой войны. Старательно вдалбливая этот посыл, правящий класс добился одобрения шведского народа и пропихнул свою мошенническую повестку, основанную на обмане

— констатировал Рихтхофф в интервью шведскому телеканалу SwebbTV.

Политик напомнил, что военный конфликт на Украине начался вовсе не в конце февраля 2022 года, а еще в 2014 году после госпереворота в Киеве. Специальная военная операция российской армии носит ограничительный характер, Москва не ставит задачу уничтожить и захватить всю Украину, а тем более нанести максимальный ущерб жителям страны, уверен Рихтхофф. Западный штамп о «полномасштабном вторжении» России, распространяемый в том числе шведскими властями, он назвал абсолютно лживым.

Нам внушают, что «империалистическая» Россия угрожает Европе, хотя ничто этого не предвещает

— уверен отставной шведский офицер.

К слову, это интервью вызвало широкий резонанс в шведском обществе и привело к обсуждению вопроса о том, действительно ли существует реальная угроза со стороны России, ради противостояния которой Швеция должна была отказаться от нейтрального статуса и стать членом западного военного блока.

Протокол о присоединении Швеции к НАТО вступил в силу 7 марта, символическое торжественное поднятие шведского флага в штаб-квартире альянса в Брюсселе состоялось 11 марта. На следующий день шведы уже проснулись в статусе «врагов» России, который выбрали для себя, выходит, не просто добровольно, но еще и в угоду заокеанским бенефициарам. Недаром ранее в Белом доме объявили, что членство Швеции в НАТО сделает альянс «еще безопаснее», только вот никак не для жителей этого государства.

На деле, все происходит с точностью до наоборот, что, видимо, начинают осознавать и сами шведы. В ответ на очередное расширение Североатлантического альянса в Москве уже объявили о симметричных мерах военного характера в Балтийском регионе. Вот и получилось, что в угоду Вашингтону жители скандинавской страны не усилили свою безопасность, а скорее наоборот, стали полноправным противником РФ со всеми вытекающими из этого последствиями.
  • Сайт НАТО
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28 комментариев
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  1. Фаталист Ранг пользователя
    Фаталист
    +5
    Сегодня, 17:55
    Что скажешь, то что для нас очевидно как белый день, у них преподносится как "прозрение" ....)
    1. Vugigugi Ранг пользователя
      Vugigugi
      +3
      Сегодня, 18:23
      Я жил в Швеции более 15 лет. Этот народ сам по себе не плохой. Очень пугливый, по этой причине они со времен Петра сидели всегда в нейтралитете. Они всегда говорят моя хата с краю. Пропаганда играет своё. Автор красиво сказал "предлогом противостояния мифической угрозе со стороны России. " Вот этими баснями США и Европа оболванивает свой народ.
      1. Фаталист Ранг пользователя
        Фаталист
        +3
        Сегодня, 18:27
        Я понимаю, со всем согласен. Но, они что живут в своём мирке? В конце концов 21 век: инет, без проблемные поездки по всему свету. Ну как то алогично себя ведут, прям овцы, ей Богу.
        1. Vugigugi Ранг пользователя
          Vugigugi
          +2
          Сегодня, 18:31
          Цитата: Фаталист
          Но, они что живут в своём мирке?

          Поверьте мне на слово, 80% как минимум коренных шведов, всегда за нейтралитет. Всегда. Они не любят сувать свой нос. Им даже за свою историю стыдно что устраивали войны. Там сейчас рулят эмигранты. Некоторые и в парламенте и министрах и в партиях. Вот они продажные. Они именно портят всё. Там и арабы есть в высоких постах.
          1. Фаталист Ранг пользователя
            Фаталист
            +2
            Сегодня, 18:33
            Аналогично как индус парламентарий в Британии кричит , что надо бомбить города России.
            1. Vugigugi Ранг пользователя
              Vugigugi
              +2
              Сегодня, 18:35
              Цитата: Фаталист
              Аналогично как индус парламентарий в Британии кричит , что надо бомбить города России.

              Во-во! Точно! А мигранты сейчас у них везде. Я когда был в Париже, в центре города, я белых почти не видел, все чёрные. И скажу вам все до ниточки красиво одетые. А вот белые там что я увидел, выглядели как бедуины.....Так что они живут в своём мире а эмигранты в своём.
              1. Фаталист Ранг пользователя
                Фаталист
                +2
                Сегодня, 18:37
                Даже как то, жалко стало, это белое стадо. Прости Господи.
                1. Vugigugi Ранг пользователя
                  Vugigugi
                  +3
                  Сегодня, 18:41
                  Цитата: Фаталист
                  Даже как то, жалко стало, это белое стадо. Прости Господ

                  Да да! В Берлине в центре есть райончик (кстати таких кварталов и в Париже видел) короче туда даже полиция не заходит. Беспредел. Помните как в своё время под конец 80-ых и в начале 90-ых буянили чеченцы в России, так и в Европе буянили номер 1 АЛБАНЦЫ из Югославии. Боснийцы. Потом Арабы , чуть что нож или насилие, первые бандитизм и воровство. Арабы наркотой занимаются. Мне искренне жаль коренных шведов. Поверьте они очень культурные люди. У меня о них самые теплые воспоминания. Шведы сами плачут от рук эмигрантов.
                  1. Вежливый Лось Ранг пользователя
                    Вежливый Лось
                    0
                    Сегодня, 19:06
                    Цитата: Vugigugi
                    Мне искренне жаль коренных шведов. Поверьте они очень культурные люди. У меня о них самые теплые воспоминания.

                    И эти добрые и культурные люди, исключительно из человеколюбивых соображений передали ВСУ десятки танков Leopard, САУ Archer, и боеприпасов на сотни млн$. Это так они с нашим российским бескультурьем борются.
                    https://aif.ru/politics/world/vopreki_neytralitetu_pravda_li_chto_shveciya_postavlyaet_oruzhie_na_ukrainu?ysclid=ltpzarj91s895872291
                    https://www.rbc.ru/rbcfreenews/63f8f0cd9a794714201b0e04?ysclid=ltpzav7uev181532437
                    https://ria.ru/20230921/ukraina-1897809190.html
                    Хотя, это все такие мелочи. "Шведская семья" она самая теплая.
                    1. Vugigugi Ранг пользователя
                      Vugigugi
                      0
                      Сегодня, 19:11
                      Цитата: Вежливый Лось
                      И эти добрые и культурные люди, исключительно из человеколюбивых соображений передали ВСУ десятки танков Leopard, САУ Archer, и боеприпасов на сотни млн$

                      Ну а что вы думали, загнали в НАТО плати дань. Все отстегивают. Швеция потеряла в свою внешнюю свободу слово.
        2. Vugigugi Ранг пользователя
          Vugigugi
          +2
          Сегодня, 18:33
          Представьте, у них в парламенте есть даже прямые нацисты. Последователи Муссолини и Гитлера. Так как у них излишняя дермократия, по этому даже они редиски должны сидеть в Парламенте. Риксздак (Парламент) Их там не больше 2-3 и их голоса никогда не проходят. Они это держат в контроле. Вот к примеру Брейвик, 20 лет дали ему в Норвегии или сколько. Вы думаете он выйдет оттуда? Поверьте нет. Придёт 20 лет, ещё запаяют. Одна система у них. И так этот Брейвик будет сидеть до конца своих дней. Демократия)
          1. Фаталист Ранг пользователя
            Фаталист
            +2
            Сегодня, 18:35
            Да уж. Ну так как он сидит, мечтают многие просидеть.)
            1. Vugigugi Ранг пользователя
              Vugigugi
              +1
              Сегодня, 18:38
              Цитата: Фаталист
              Да уж. Ну так как он сидит, мечтают многие просидеть.

              Нет друг мой, я так не думаю. Поверьте мне постоянные кайфы и ништяки вроде интернета и всего тоже надоедает. То что ты не можешь выйти на свободу, это звиздец! И интернет у него не открытый. Там определенные сайты можно входить и всё. На сколько я знаю видео запрещено.
              1. Фаталист Ранг пользователя
                Фаталист
                +2
                Сегодня, 18:39
                ОК. Будем знать из первых уст.)
        3. Shurik70 Ранг пользователя
          Shurik70
          +2
          Сегодня, 18:41
          После драки кулаками не машут.
          Если сами прыгнули в выгребную яму - поздно говорить "мы не этого хотели".
          Когда начнётся Последняя Война, всё НАТО будет застекловано.
          Некогда будет разбираться, есть там хорошие люди или нет.
  2. ЧеловекИздалека Ранг пользователя
    ЧеловекИздалека
    +3
    Сегодня, 17:57
    Штош, в одного шведа можно не стрелять по обнаружении.
    1. Vugigugi Ранг пользователя
      Vugigugi
      +2
      Сегодня, 18:28
      Цитата: ЧеловекИздалека
      Штош, в одного шведа можно не стрелять по обнаружении.

      Виктор я жил в Швеции десятками лет. Поверь мне, они хороший народ. Всегда помогут чем смогут. Но там уже скоро шведа не останется. Где война идёт в Арабских странах, все арабы туда текут и звиздят что все с Палестины. Иди и докажи обратное. Кто чёрный все бегут в Швецию и говорят что они из Сомали, хотя 99% он не оттуда. Пользуются все этой страной. Они задалбались уже от эмигрантов и среди них самые самые это выходцы из бывшей Югославии. А когда в Еврозону взяли ещё Болгарию и Румынию, в Швеции стали появлятся и попрошайки и цыгане и воровство (хотя и раньше это было) проституция ( официально в Швеции проституция запрещено, это равносильно торговле людьми) Так что в Швеции живут не мало русский. Все они довольны жизнью, многие уехали туда в 90-ЫХ а теперь туда текут все.
      1. ROSS 42 Ранг пользователя
        ROSS 42
        +1
        Сегодня, 19:06
        Цитата: Vugigugi
        Виктор я жил в Швеции десятками лет. Поверь мне, они хороший народ. Всегда помогут чем смогут. Но там уже скоро шведа не останется.

        Так и в Норвегии нормальный народ. Приходилось общаться в середине 90-х.
        Оказывается, везде, где живут хорошие люди к власти пробираются отбросы и негодяи...Может быть, это от природной скромности порядочных людей?
        И в России не нашлось никого, кто громогласно заявил бы ЕБН, что он вор, пьяница и негодяй. Были одни, но их из танков расстреляли...
        Пересматривая польский фильм «Знахарь», всегда поражался духовной близости с главными героями фильма...И ситуации с негодяями один-в-один...
        * * *
        Не видел ни разу, чтобы российские (советские) солдаты на границе выкрикивали какие-то воинственные лозунги, чтобы они обещали кого-то убить...Откуда набралось столько нечисти в разных углах, которая не боясь ничего грозит нам расправой? Они совсем берега потеряли? Или это тоже «хорошие люди», одурманенные пропагандой?
  3. rocket757 Ранг пользователя
    rocket757
    +4
    Сегодня, 18:05
    Обманули/не обманули... хотели быть обманутым, вот оно и произошло.
  4. Василий12 Ранг пользователя
    Василий12
    +2
    Сегодня, 18:08
    Швеция останется только в истории, на планете не останется ни страны, ни людей- шведов, прощайте самоубийцы.
  5. Ирек Ранг пользователя
    Ирек
    +1
    Сегодня, 18:09
    Ой , как будто кого-то на Западе волнует мнение населения , легализация гомосятины всё показала.
  6. Младший рядовой Ранг пользователя
    Младший рядовой
    +2
    Сегодня, 18:12
    Как бы сказала наша всеобщая любимица Грета Тумберг "Бла-бла-бла". Если кто не владеет иностранными наречиями, я переведу. Переводится это как "пустопорожний треп", а не то что первое приходит в голову носителю русского языка. Надо констатировать факт, что в Швеции отсутствую политические силы, которые в первую очередь думают о своих гражданах. Разновидность украинизации.
    1. Vugigugi Ранг пользователя
      Vugigugi
      +2
      Сегодня, 18:45
      Цитата: Младший рядовой
      Надо констатировать факт, что в Швеции отсутствую политические силы, которые в первую очередь думают о своих гражданах.

      до 2016 года власть там всегда думала о народе, по этому там очень высокий уровень жизни, но на данный момент в Швеции у власти находится Социал-демократическая партия. Я очень удивлен тем что они вышли из нейтралитета. Социал-Демократы всегда поддерживали нейтралитет. По ходу там всё изменилось.
  7. костя1 Ранг пользователя
    костя1
    +1
    Сегодня, 18:26
    Обманули их бедных-а, у них, мозги то были?
  8. _DD_ Ранг пользователя
    _DD_
    +1
    Сегодня, 18:30
    Россия начинает СВО в том числе из-за расширения НАТО

    Шведы и Финны такие: ого, давайте заложим свои попки Штатам и ЕЩЁ БОЛЬШЕ расширим нафиг не нужный военный альянс, приблизив человечестве к точке не возврата

    Там в Скандинавии средний показатель IQ ниже 40 чтоли?
  9. tralflot1832 Ранг пользователя
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 18:44
    Плата за выход из НАТО, в два раза выше чем за вход. lol
  10. Голландец Михель Ранг пользователя
    Голландец Михель
    +1
    Сегодня, 18:49
    Надо было ещё вспомнить советские подлодки регулярно всплывающие возле Стокгольма wink
  11. Вахтовик Ранг пользователя
    Вахтовик
    0
    Сегодня, 19:09
    назвал «гигантской аферой» пропагандистские действия властей, обманом убедивших своих граждан в необходимости вступления страны в альянс и запугавших общественность «русской угрозой».

    Да 100 % афера под нажимом англосаксов ..Думали испугают Россию этим ,а Россия просто ракеты перенацелила и продолжает СВО .
    Мы не хотим войны ,но если нас разозлить ,уж извините хоспода ,кто не спрятался мы не виноваты .
    Что шведы ,что фины себе в ногу выстрелили этим вступлением в загнивающий альянс ..
    Лучше бы в БРИКС вступили ,там уже очередь laughing

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