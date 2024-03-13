Людям внушается ложный постулат, что перед нами встала величайшая угроза со времен Второй мировой войны. Старательно вдалбливая этот посыл, правящий класс добился одобрения шведского народа и пропихнул свою мошенническую повестку, основанную на обмане

Нам внушают, что «империалистическая» Россия угрожает Европе, хотя ничто этого не предвещает

Своего рода отрезвление, пусть и запоздалое, возникает у некоторых наиболее критически мыслящих граждан Европы по поводу втягивания их стран в НАТО под предлогом противостояния мифической угрозе со стороны России. Швеция совсем недавно последней обрела этот статус, причем проведенный еще в марте 2022 года опрос жителей Королевства показал, что 63 процента шведов поддержали бы присоединение их страны к альянсу, если бы туда вступила Финляндия.Однако когда оба скандинавских государства оказались в НАТО, шведы через два года вдруг начали резко охладевать к этому уже свершившемуся событию. Шведский политик и бывший военнослужащий Королевской армии, экс-офицер миротворческих сил ООН Рогер Рихтхофф назвал «гигантской аферой» пропагандистские действия властей, обманом убедивших своих граждан в необходимости вступления страны в альянс и запугавших общественность «русской угрозой».— констатировал Рихтхофф в интервью шведскому телеканалу SwebbTV.Политик напомнил, что военный конфликт на Украине начался вовсе не в конце февраля 2022 года, а еще в 2014 году после госпереворота в Киеве. Специальная военная операция российской армии носит ограничительный характер, Москва не ставит задачу уничтожить и захватить всю Украину, а тем более нанести максимальный ущерб жителям страны, уверен Рихтхофф. Западный штамп о «полномасштабном вторжении» России, распространяемый в том числе шведскими властями, он назвал абсолютно лживым.— уверен отставной шведский офицер.К слову, это интервью вызвало широкий резонанс в шведском обществе и привело к обсуждению вопроса о том, действительно ли существует реальная угроза со стороны России, ради противостояния которой Швеция должна была отказаться от нейтрального статуса и стать членом западного военного блока.Протокол о присоединении Швеции к НАТО вступил в силу 7 марта, символическое торжественное поднятие шведского флага в штаб-квартире альянса в Брюсселе состоялось 11 марта. На следующий день шведы уже проснулись в статусе «врагов» России, который выбрали для себя, выходит, не просто добровольно, но еще и в угоду заокеанским бенефициарам. Недаром ранее в Белом доме объявили, что членство Швеции в НАТО сделает альянс «еще безопаснее», только вот никак не для жителей этого государства.На деле, все происходит с точностью до наоборот, что, видимо, начинают осознавать и сами шведы. В ответ на очередное расширение Североатлантического альянса в Москве уже объявили о симметричных мерах военного характера в Балтийском регионе. Вот и получилось, что в угоду Вашингтону жители скандинавской страны не усилили свою безопасность, а скорее наоборот, стали полноправным противником РФ со всеми вытекающими из этого последствиями.